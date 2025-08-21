Андреас Клут, колумніст Bloomberg, який висвітлює питання американської дипломатії, національної безпеки та геополітики, вважає, що за всією цією шарадою самітів з Трампом щодо війни немає реальних результатів. Окрім того, що Україна продовжує стікати кров'ю по волі однієї людини – путіна.

Засіб комунікації формує зміст повідомлення, як передбачив Маршалл Маклюен, один із найвпливовіших теоретиків медіа у ХХ ст., і це усвідомив президент США. Для українців це трагедія, переконаний колумніст Bloomberg Андреас Клут.

За його словами, за останні дні сталося так багато, що легко не помітити, як мало насправді відбулося. А саме: нічого суттєвого. Принаймні, якщо йдеться про питання війни і миру в Україні, де путін продовжує бомбити цивільних, викрадати дітей (за що його розшукує Міжнародний кримінальний суд) і, загалом тероризувати суверенну державу, яку він вважає неслухняною сатрапією.

Проте, на думку Клута, багато хто міг цього і не помітити, якщо, як і автор, стежили за самітами та урочистостями на YouTube, TikTok, X, Truth Social або в іншому медіа. У нескінченному скролі наших екранів один мем переслідує інший, а всі вони обертаються навколо яскравої жовтогарячої зірки шоу – Дональда Трампа. Засіб комунікації є повідомленням, зауважив філософ Маршалл Маклюен шість десятиліть тому. А сьогоднішнє повідомлення полягає в тому, що цей президент США, на краще чи на гірше, формує світові справи.

Ось Трамп аплодує путіну, коли російський лідер проходить червоною доріжкою на Алясці. Ось він знову приймає відрепетирувану вдячність українського президента та семи європейських союзників, які поспіхом прибули до Білого дому, щоб мінімізувати шкоду, якої КДБшник путін міг завдати Трампу. Ось він буде знову, якщо Трампу вдасться звести в одній кімнаті і путіна, і його українського візаві Зеленського – у "трилаті", створеному наче для реаліті-шоу.

Реаліті-шоу, а конкретно "Учень. Історія Трампа", за словами Клута, було тим засобом, який, починаючи з 2004 року, вивів Трампа з відносної невідомості на меметичну платформу, з якої він у підсумку не один, а два рази потрапив до Овального кабінету. Як і багато іншого в нашому дусі часу, все у цьому засобі є водночас і справжнім, і не зовсім, і жартівливим, і серйозним, не зовсім змістовним, але завжди показовим.

Як зазначає автор, це всесвіт, в якому зустріч Трампа із Зеленським в Овальному кабінеті в лютому, коли американський господар лаяв і принижував українського гостя, вважалася в Білому домі успіхом, тому що, як висловився президент, вона зробила "чудове телебачення". Трамп знову використав цей сценарій під час іншого візиту до Овального кабінету, коли заманив президента Південної Африки в пастку, яка була настільки ж руйнівною, наскільки й видовищною.

Як віртуоз своєї справи, Трамп також залучає до свого шоу добровільних або мимовільних статистів, епізодичних акторів і зірок, зауважує Клут. Він розмірковував про те, чи бомбити іранські ядерні об'єкти, не за робочим столом у кабінеті, а на галявині Білого дому, де робоча бригада встановлювала флагшток і несподівано стала другорядними акторами в цьому конкретному епізоді. Коли Трамп зважує можливість повітряних ударів або будь-що інше, його перше запитання до радників стосується не варіантів або стратегічних наслідків. Воно звучить так: "Як це виглядає?"

На думку експерта, ніщо з цього не здивувало б Маклюена, який аналізував (без осуду) роль ЗМІ у створенні реальності, і робив це, коли друковані ЗМІ та радіо вже були старими, а телебачення – новим. Він розумів, що контент підпорядковується векторам, за допомогою яких він досягає людського мозку. Текстова культура винагороджує лінійне та логічне мислення. Натомість відео (вже за часів Маклюена) перетворює політику на театр, скорочує тривалість уваги та віддає перевагу зовнішньому вигляду над змістом.

У 1980-х і 90-х роках, коли відбувалися швидкі зміни в медіа, у роки становлення Трампа, інші теоретики розвинули ідеї Маклюена. Французький соціолог Жан Бодріяр помітив, що медіа все більше відображають не реальність, а те, що він назвав гіперреальністю, світом "симулякрів", або копій без оригіналів. Він сказав, що "карта передує території", маючи на увазі, що наративи беруть гору над правдою. Це спало автору на думку цього тижня, коли Трамп подарував Зеленському карту українських територій, які, судячи з усього, зараз є предметом переговорів.

Ще до появи Fox News або TikTok, зауважує Клут, американський медіатеоретик Ніл Постман найточніше передбачив нинішній момент. У книзі "Розважаючись до смерті" він стверджував, що нові медіа все більше перетворюватимуть усе – від новин до політики та війни – на прості розваги та видовище. Він передбачив дистопію, схожу на "Прекрасний новий світ", в якій "сома" (наркотик з роману Олдоса Гакслі) набуває форми Instagram-стрічки або Truth Social Трампа.

Як наголошує колумніст Bloomberg, в результаті два саміти вже позаду, а попереду ще кілька. Ми аналізуємо такі речі, як, скажімо, гардероб. У лютому в Овальному кабінеті Зеленського критикували за те, що він одягнув військову форму, яку носить з часу вторгнення росії; цього разу він з'явився в чорному вбранні, і Трамп погодився, що він виглядає "чудово". Позитивний знак? Кілька днів тому російський міністр закордонних справ прибув до свого готелю на Алясці у світшоті з написом кирилицею "СРСР". Код імперіалістичної зради путіна?

І весь цей час трагедія розгортається для тих, хто наважується її побачити. Реальність, на думку Клута, все ще існує і включає такий факт: війна, яку Трамп колись обіцяв закінчити за 24 години, триває. Трамп продовжує перемикатися між звинуваченнями путіна і Зеленського. Будучи неоднозначним щодо підтримки США, він зашкодив зусиллям України захистити себе. Поклавши край дипломатичній ізоляції путіна, Трамп зробив російську сторону сильнішою, ніж вона була б. А встановивши путіну термін для припинення вогню, а потім дозволивши йому минути без "серйозних наслідків", які він обіцяв лише тиждень тому, Трамп втратив тиск, який повинен чинити зараз.

На думку автора, новим є те, що раптом з'явилося безліч зустрічей про зустрічі. Незмінним лишається те, що люди стікають кров'ю, плачуть і гинуть – усе через рішення, які ухвалює одна людина. путін. "У свідомості Трампа і більшості з нас у цьому прекрасному новому світі може здаватися, що карта передує території. Але це не та розкіш, яку мають люди, скажімо, у Луганську чи Донецьку. Українці та їхні друзі мають рацію, коли на певний час вимикають телефони – із сумним усвідомленням того, що нічого суттєвого так і не змінилося", – завершує колонку Андреас Клут.

Джерело: Bloomberg