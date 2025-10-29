"Ми – скажені розпалювачі війни". Як російські пропагандони обурюються останніми напівкроками Трампа – Джулія Девіс

Посилення заходів США проти росії викликало розчарування і гнів серед пропагандонів путіна, розповідає засновниця проєкту Russian Media Monitor Джулія Девіс читачам Центру аналізу європейської політики. Вона змальовує їхнє розчарування та зневіру, адже ще тиждень тому вони насолоджувалися кидком України щодо "Томагавків". І знов Трамп перетворився з "нашого слона" на "піндоса" і дружбі прийшов кінець. Скільки ще таких обертів попереду…

Непередбачувана натура президента США Дональда Трампа, здається, доводить до сказу провідних кремлівських рупорів. Після приголомшливого року хитань між ейфорією та відчаєм російські пропагандони зрештою дійшли висновку: адміністрація Трампа не є другом.

В етері державної телепрограми "60 хвилин" 24 жовтня голова Фонду національної енергетичної безпеки Костянтин Симонов визнав: "Минулої весни та літа багато моїх колег часто говорили: Трампу не потрібна Україна, він вийде з цього конфлікту, у нього є цікавіші теми, і все буде подано нам на срібній тарілці. Цього не станеться, давайте нарешті це усвідомимо".

Ведуча Ольга Скабеєва зауважила, що протягом перших дев'яти місяців президентства Трампа росія закохалася в нього. Це відображало віру деяких кіл у Москві, що американський президент віддасть їм Україну і позбавить їх наслідків вторгнення. Варто зазначити, що це ніколи не переростало в повагу до американського лідера – державні ЗМІ безперервно і жорстоко глузували з президента США і першої леді.

Прихильники Трампа могли б заперечити, що він матиме останнє слово, приховуючи свої цілі за суперечливими заявами то дозволяючи, то відкидаючи надання Україні крилатих ракет "Томагавк". І що пропагандисти виглядали дещо безглуздо, коли радісно вигукували: "Можливо, Трамп наш, а не їхній". Їхня втіха була недовгою. Новина про санкції від 22 жовтня проти "Роснєфті" та "Лукойлу", двох найбільших нафтових компаній росії, стала гіркою пігулкою для державних ЗМІ, які досі вихваляли Трампа як блискучого бізнесмена, котрий допоможе реалізувати максималістські вимоги москви.

Це відчуття публічного конфузу і розчарування найяскравіше проявилося у Володимира Соловйова, головного, відзначеного Кремлем, рупора, чиє шоу входить у трійку найпопулярніших на ТБ. Галасливий ведучий вирішив, що постачання "Томагавків" не відбудеться, і постійно натякав, мовляв, Трамп міцно залишається у кишені росії завдяки таємній угоді, нібито досягнутій з путіним в Анкориджі на Алясці в серпні. Оголошення про санкції проти російських енергетичних компаній залишило Соловйова разом з його розмовами про таємні угоди повністю зруйнованими.

Це не вперше Соловйову доводиться робити різкий розворот перед своєю багатотисячною аудиторією. 23 жовтня у своїй радіопрограмі "Повний контакт" він з люттю проголосив, що стосунки між Трампом і путіним тепер зруйновано: "Братська дружба закінчилася!".

Він продемонстрував оновлений "Трампометр" – популярний в росії мем, у якому американського президента понизили зі статусу "наш слон", котрого зображали у російській військовій формі, до "їхніх піндосів".

Що далі? Тепер, коли удавану дружбу росії з Америкою визнано непотрібною, телепропагандони, і сам путін, знову погрожують Заходу військовою силою. Наче за командою під час зустрічі з начальником Генерального штабу Збройних сил росії Валерієм Герасимовим та іншими військовими командирами 26 жовтня путін оголосив, що росія успішно випробувала свою ядерну ракету "Буревісник" і готується до її розгортання.

Під час численних ефірів Соловйов неодноразово стверджував: "Вони мають нас боятися", а також "Нам не потрібна їхня любов, нам потрібен їхній страх. Страх!". У програмі "Вечір з Володимиром Соловйовим" 24 жовтня військовий експерт Михайло Ходарьонок, якого раніше багато хто вважав більш виваженим коментатором, з гордістю назвав себе та своїх колег по панелі "скаженими розпалювачами війни" та "ядерними маніяками". Він стверджував, що Захід нібито змушує росію застосувати ядерну зброю, і що в неї просто немає іншого вибору.

Політолог Сергій Караганов, голова Ради з питань зовнішньої та оборонної політики, виступив у програмі "Право знати" з тим самим меседжем. Він стверджував, що західні суспільства, особливо європейські, втратили почуття "тваринного страху", і тепер росія має його повернути.

Він заявив: "Вони не мають інтелектуальних здібностей, вони не мають почуття Батьківщини, вони не мають почуття статі, вони не мають відчуття любові – вони не мають нічого... вони є покидьками людства". Караганов твердив, що, змушуючи Захід боятися росії, росіяни "рятують їх і світ". Він гордо підсумував: "Це наша історична місія".

Караганов резюмував: "У нас немає іншого вибору. Або ми знищимо себе, а потім знищимо світ, або ми переможемо і врятуємо людство".

Джерело: CEPA