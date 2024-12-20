Невтомна Джулія Девіс продовжує досліджувати та аналізувати російську телепропаганду і те, чим годують маси російські пропагандони. Цього разу пророкувала Сімоньян, а Соловйов обіцяв всіх убити. Зокрема, головна російська пропагандонка розкрила змову кремля з метою здобути перемогу над Дональдом Трампом.

Керівниця RT Маргаріта Сімоньян, заслужена пропагандонка державного телебачення та інсайдерка кремля, розкрила не лише надії та мрії росії щодо другого президентського терміну Дональда Трампа, але й стратегію москви щодо його затягування.

Вона вважає, що путін має непереборний вплив на Трампа і доб'ється бажаного результату, але тільки якщо вони зустрінуться віч-на-віч, без будь-якого впливу або втручання інших американських можновладців, а-ля Гельсінкі, де ці двоє чоловіків провели таємні переговори.

Керівниця RT переконана, що особиста зустріч Трампа і путіна повністю змінить курс, взятий адміністрацією Байдена, включно із санкціями, які заборонили її пропагандистській мережі з'являтися в американському ефірі. Під час виступу у програмі "Право знати", Сімоньян спрогнозувала, що нова адміністрація Трампа спробує налагодити добрі відносини з росією і скасувати численні санкції. За її словами, у RT є всі підстави вважати, що за Трампа канал повернеться до американських кабельних мереж.

Сімоньян пояснила, що заборона коштувала багатьом американцям роботи, і вже одне це повинно спонукати Трампа змінити курс. Вона зазначила: "Це американські громадяни, а не іммігранти, які дратують Трампа. Це справжні американці зі справжніми цінностями, яких захищають Трамп та Ілон Маск". Керівниця RT висловила переконання, що цього спрощеного "пояснення" має бути достатньо для нової адміністрації, щоб зняти санкції з головного державного телеканалу росії. Сімоньян сказала: "Я думаю, що не може бути, щоб Трамп цього не розумів, а якщо не розуміє, то тільки тому, що слово ще не дійшло до нього, і в цьому випадку ми подбаємо про те, щоб воно дійшло".

Водночас вона зізналася, що мріє про те, щоб росія стала схожою на Китай з точки зору тоталітарної державної цензури, що дозволить москві контролювати свій внутрішній інфопростір, одночасно забороняючи Google, YouTube та інші іноземні платформи в росії.

Сімоньян висміяла обіцянку Трампа досягти миру в Україні за 24 години і відкинула його зацікавленість у мирній угоді як невід'ємну частину американської політики. Вона порівняла інтелектуальний рівень американських політиків з радянськими вихованцями дитячого садка, а їхні розбіжності пояснила дитячою злістю. Сімоньян розмірковувала: "Якщо Байден – за війну, то Трамп – за мир. Інакше, як він буде відрізнятись?"

Очільницю RT та інших відомих пропагандонів державного телебачення не вражають пропозиції, нібито висунуті командою Трампа. Ідея європейських миротворців, які б стежили за потенційним припиненням вогню, викликала в москві обурення, що спонукало ведучого державного телебачення Владіміра Соловйова заздалегідь пригрозити їм: "Ми всіх вас переб'ємо".

На думку експертів державного телебачення, росія залишається незацікавленою у будь-якій мирній угоді, яка не передбачатиме беззастережної капітуляції України.

Якщо не брати до уваги миротворчі пропозиції, то кандидатури, запропоновані Трампом до кабінету міністрів, продовжують хвилювати рупорів путіна. Сімоньян зазначила: "Я б підтримала більшість із того, що говорить Рамасвамі". Вона з готовністю визнала: "Ці люди, яких оголошують потенційними членами його команди, безумовно, приносять нам багато радості. Більшість із них є постійними гостями передач RT. До закриття RT вони були нашими постійними гостями. Наприклад, Тулсі Ґаббард, яку зараз продовжують переслідувати: "Ах, ви любите RT, ви постійно ділилися їхніми кліпами, ви постійно туди ходили". Ну, вона приходила до нас постійно, це правда. Це не те, що можна приховати, і вона не єдина".

Багато відомих пропагандистів та експертів з нетерпінням чекають швидкого приходу Трампа. Експерти на шоу "Вечір з Владіміром Соловйовим" закликали кремль не виводити російські війська із Сирії. Очікується, що навіть ця ситуація зміниться на користь росії за Трампа. російські експерти прогнозують, що за нової адміністрації США "жити стане легше, значно легше".

Загалом очільниця RT повідомила, що потенційні призначення Трампа наповнюють її оптимізмом. Сімоньян хвалиться своєю здатністю передбачати майбутнє за допомогою логіки. Вона розповіла, що передбачила велику війну між росією та Україною в грудні 2021 року, а потім зібрала кілька пляшок шампанського від усіх, хто поставив проти її передчуття – можливо, завдяки її тісним зв'язкам з кремлем. Журналіст Максім Юсін зазначив: "Це пов'язано або з вашою логікою, або з надійними джерелами інформації – можливо, і з тим, і з іншим".

Спираючись на свою самопроголошену репутацію провісниці, Сімоньян пообіцяла: "Так чи інакше, ми переможемо. Ось побачите".

Джерело: The Daily Beast