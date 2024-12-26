Асистенти програм Європи та Євразії в Атлантичній Раді Стюарт Джонс та Кетрін Спенсер аналізують вибори у Німеччині в лютому 2025 року з огляду на майбутню підтримку України у війні з росією. У випадку перемоги Фрідріха Мерца, на їхню думку, допомога може бути посилена. Але до того часу пануватиме невизначеність. Чого вони не враховують у своїх міркуваннях, так це те, що росіяни можуть повторити румунський сценарій у ФРН. Теракт у Магдебурзі та твіти Маска на підтримку партії "Альтернатива для Німеччини" є першими ластівками втручання кремля у вибори в одній із ключових країн ЄС.

За розпадом правлячої коаліції в Німеччині, який став офіційним 16 грудня, коли канцлер Олаф Шольц програв вотум недовіри у Бундестазі, уважно стежили в Києві. Цей інтерес зрозумілий: Німеччина є одним із найважливіших прихильників України в Європі й надала військову допомогу на суму понад 11 мільярдів євро з початку повномасштабного вторгнення росії. Це більше, ніж будь-яка інша європейська країна, і поступається лише Сполученим Штатам.

Наступний уряд у Берліні зіткнеться з низкою викликів, коли вирішуватиме питання про майбутню підтримку України з боку Німеччини. Однак є ознаки того, що Київ і ширша трансатлантична спільнота можуть мати підстави вітати дострокові вибори до Бундестагу, заплановані на лютий 2025 року.

Оскільки Християнсько-демократичний союз (ХДС) наразі впевнено лідирує в загальнонаціональних опитуваннях, очікується, що наступним канцлером стане лідер ХДС Фрідріх Мерц. Це потенційно хороша новина для України. Мерц більш яструбино налаштований щодо росії, ніж нинішній канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він також може мати сильнішу більшість у Бундестазі, ніж Шольц, чия трипартійна коаліція зрештою розпалася на тлі внутрішніх чвар. Для України це, як ми сподіваємося, означатиме більшу передбачуваність у двосторонніх відносинах з Берліном.

Ще до офіційного початку виборчої кампанії в Німеччині Мерц на початку грудня відвідав Київ для зустрічей з українським урядом. Він є активним прихильником постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну, які Шольц послідовно відмовляється надавати.

Шольца також критикували за нещодавній телефонний дзвінок путіну, який критики розцінили як свідчення роз'єднаності Заходу в критичний момент дипломатичних зусиль, спрямованих на підготовку ґрунту для можливих мирних переговорів. Тим часом партія Шольца у своїх передвиборчих меседжах наголошує на "мирі", а не на безпеці, що ще більше збільшує розрив із ХДС, який вважається порівняно жорсткішим щодо росії.

Перспективи з точки зору України не зовсім сприятливі. Якщо Мерц здобуде перемогу на виборах, він зіткнеться з багатьма з тих самих проблем, що і його попередник. Це, зокрема, конституційне боргове гальмо Німеччини, яке фактично обмежує здатність німецького уряду витрачати більше на оборону, не скорочуючи витрати в інших сферах.

ХДС матиме обмежені інструменти для захисту фінансування України. Потенційно вони можуть реформувати боргове гальмо або намагатися скоротити державне фінансування в інших сферах, таких як соціальне забезпечення та транспорт (що навряд чи сподобається виборцям). Крім того, вони можуть повторити підхід, прийнятий Шольцем, і спробувати ухвалити ще один позабюджетний "спеціальний фонд". Хоча це не є довгостроковим рішенням для оборонних витрат Німеччини, новий спеціальний фонд спеціально для України потенційно може завоювати достатньо політичної волі у Бундестазі за умови правильного управління.

Перемога Дональда Трампа на виборах посилює невизначеність щодо майбутнього військової підтримки України з боку США, тому пошук рішень для збереження німецької допомоги має стати одним із пріоритетних питань на порядку денному нового уряду в Берліні на початку 2025 року. Окрім неминучого повернення Трампа до Білого дому, Франція також застрягла в періоді внутрішньої політичної нестабільності, що може підірвати французьку допомогу Україні в той час, коли франко-німецький двигун Європи є більш необхідним, ніж будь-коли.

Офіційні особи в Києві намагатимуться уникнути будь-якого розвитку подій у Німеччині, який поставить під сумнів подальшу підтримку України з боку цієї країни. путін, як вважається, розраховує на послаблення рішучості Заходу, оскільки він сподівається пережити та перечекати демократичний світ у допомозі Україні. Будь-які ознаки роз'єднаності або невизначеності в Берліні можуть допомогти переконати путіна, що час на його боці, у такий спосіб ще більше зменшуючи шанси на змістовні мирні переговори.

Трамп пообіцяв покласти край війні та, як очікується, наполягатиме на початку переговорів, як тільки вступить на посаду в січні. Однак, зважаючи на просування російської армії на сході України на тлі зростаючих ознак погіршення морального духу українців і дедалі гострішої нестачі військ, путін не поспішатиме йти на компроміс. Якщо динаміка бойових дій суттєво не зміниться у найближчі тижні, може виявитися складно переконати путіна прийняти будь-які мирні умови, які не легітимізують його вторгнення і не представляють явну перемогу росії.

Існує велика ймовірність того, що дострокові вибори у Німеччині призведуть до посилення підтримки України в Берліні. Однак невизначеність наступних двох місяців є небажаним викликом, особливо в той час, коли Київ намагається донести до москви сигнал про єдність Заходу. Під час ще однієї воєнної зими українці мають чекати, щоб побачити, хто очолить новий німецький уряд і як він формулюватиме свої плани.

Про авторів: Стюарт Джонс – програмний асистент Європейського центру Атлантичної ради. Кетрін Спенсер –програмна асистентка Євразійського центру Атлантичної ради.

Джерело: Atlantic Council