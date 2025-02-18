Мир чи поділ? росіяни та американці говорять про Україну без українців – Тімоті Снайдер

Відомий американський історик та професор Єльського університету, великий друг України, Тімоті Снайдер рекомендує критично ставитися до нинішніх переговорів США та росії в Ер-Ріяді. Він, зокрема, підкреслює, що адміністрація Трампа поводиться мов "лівацька організація" з літного табору, яка вважає, що для досягнення миру потрібно всім зібратися і поговорити, замість того, щоб як справжні праві сили продемонструвати росії силу і примусити її до миру.

В Україні російські солдати нападуть на українців. російські безпілотники, бомби та ракети націляться на українські домівки. Злочинна агресивна війна продовжиться.

Сьогодні в Саудівській Аравії російські чиновники обговорюватимуть майбутнє України з купкою американців, делегованих президентом, який симпатизує російському баченню війни. росіяни матимуть розкіш говорити про Україну без присутності українців.

Заголовки газет пишуть про "мирні переговори". Але що відбувається насправді? Що ми повинні думати про цю незвичайну зустріч у Саудівській Аравії?

Пропоную десять позицій, що базуються на багаторічному досвіді роботи над відносинами між трьома країнами, а також на нещодавніх особистих спостереженнях на Мюнхенській безпековій конференції.

1. Критично ставтеся до пропонованих слів. Ставте під сумнів слово "мир". У ЗМІ використовується термін "мирні переговори". Сполучені Штати і росія не перебувають у стані війни. росія воює з Україною, але Україну не запрошують на ці переговори. російська влада, зі свого боку, взагалі не говорить про мир. Вони представляють переговори із США як геополітичний переворот, а це не одне й те саме. Найвищі російські посадовці неодноразово заявляли, що їхні цілі у війні в Україні є максималістськими, включно з руйнуванням країни. Поінформовані спостерігачі, як правило, вважають само собою зрозумілим, що росія використає перемир'я для того, щоб відволікти США і Європу, демобілізувати Україну і знову напасти. Це не той план, який росіяни дуже старанно намагаються замаскувати. Це проста теза, але її завжди варто нагадувати: завтра в Україні справді міг би настати мир, якби росія просто вивела свої війська.

2. Розглянемо жахливу тактику переговорів Сполучених Штатів. Вона настільки катастрофічно погана, що ставить під сумнів, чи можна взагалі вважати ці переговори переговорами. Трамп і всі навколо нього постійно підкреслюють, що США поспішають. Але жоден переговірник так би не робив. Визнання терміновості дає можливість іншій стороні легко тягнути час, щоб отримати поступки. І вони вже пропонуються! Члени адміністрації Трампа і сам Трамп продовжують поступатися росії у важливих питаннях напередодні будь-яких фактичних переговорів і публічно (територія, членство в НАТО, терміни виборів, навіть існування України) – питаннях, які є не лише важливими для України, але й елементарно важливими для українського суверенітету. Така поведінка американців має сенс лише тоді, коли ми вважаємо, що американці ведуть переговори як росіяни. Але якщо в Саудівській Аравії всі на одному боці, то це не переговори. "Розмови" безпечніші.

3. Не забувайте, що право та етика є частиною реальності. Сполучені Штати обрали шлях переговорів з агресорами (президент російської федерації був звинувачений у воєнних злочинах), а не підтримки жертв. Звернувшись до путіна, Дональд Трамп поклав край міжнародній ізоляції російського лідера. Говорячи про путіна як про людину, яка нібито хоче миру, а не як про агресора в найкривавішій війні з 1945 року, або як про людину, якій пред'явлені звинувачення у військових злочинах, Трамп прагне змити моральну пляму з людини, яка порушила найфундаментальніші міжнародні закони, вторгнувшись в іншу країну. Навіть якщо переговори не матимуть жодних інших наслідків, реабілітація путіна Трампом має велике значення для росії.

4. Наголосіть на відсутності України. Трюїзм міжнародної історії, як і просто здоровий глузд, полягає в тому, що якщо вас немає за столом, то ви є в меню. Дискусії з росією про Україну без України створюють структурну ситуацію, в якій базові інтереси України та українців не можуть бути представлені. Звичайно, жодна історична аналогія не є досконалою, але прецеденти такого поводження в Європі включають Мюнхенські угоди 1938 року та пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року. В історії колоніалізму можна знайти і більш давні приклади.

5. Пам'ятайте, що Україна – суверенна держава і жертва війни. Поєднання театральності і таємничості навколо таких переговорів підносить їхніх учасників до рівня центральних дійових осіб історії. Якщо недбало підходити до висвітлення саміту, може скластися враження, що росія і США якимось чином мають повноваження вирішувати майбутнє України. Цілком можливо, що вони намагатимуться примусити Україну до чогось, використовуючи примус або шантаж, і слід чітко пояснити, що це мається на увазі в будь-якій угоді про Україну без України. Жодна угода між росією та США не має юридичної сили щодо України. Безумовно, варто знати і згадувати, що Україна терпляче будувала консенсус навколо власної мирної формули. Її варто переглянути хоча б для того, щоб мати уявлення про основні питання.

6. Подумайте, що ми знаємо про силу. У війні є переможці та переможені. Агресори укладають мир, коли їм здається, що їхня агресія більше не в їхніх інтересах. Розмови при цьому мають випадковий характер. Досить дивно чути, як люди Трампа, які так багато говорять про силу, неодноразово повторюють тезу лівого літнього табору про те, що все, що нам потрібно для миру, –це зібратися разом і поговорити. Якби адміністрація Трампа була серйозно налаштована на швидке досягнення миру, вона б чинила тиск на росію і прискорила підтримку України. Оскільки вони не роблять нічого з цього, вони або неправильно розуміють силу, або не прагнуть миру.

Дніпро, вигляд з Хортиці. Фото Тімоті Снайдера

7. Протистояти російській пропаганді. Для росії ці переговори – привід для поширення своєї лінії. російські пропагандисти матимуть що сказати про легітимність української держави, закономірності української історії, людей, які керують Україною, тощо. Переговори стануть для них нагодою спробувати змусити міжнародних журналістів повторити ці твердження.

8. Критично ставтеся до американської пропаганди. росіяни полюбляють поширювати історії про нібито відходи в Україні. У людей Трампа є свій власний спосіб використання цього. Це відповідає їхньому почуттю образи, з яким вони підходять до кожної теми. Люди Трампа зосереджуються на ідеї "відшкодування витрат" на американську допомогу Україні. Це несерйозно і вводить в оману. Головна бюджетна проблема США полягає в тому, що багаті не платять свою частку податків. Всі розмови цієї адміністрації, в якій домінують мільярдери, про те, що витрати окупляться, є сумнівними лише з цієї причини. Більша частина американської військової допомоги Україні залишається в Сполучених Штатах, підтримуючи роботу заводів і виплачуючи зарплату американським робітникам. Загалом, зброя, яку США відправили в Україну, застаріла і була б знищена за рахунок американських платників податків, так і не будучи використаною.

США зробили менший внесок в Україну, ніж Європа. У відсотковому відношенні до ВВП США значно відстають від країн, які невтомно критикують люди Трампа. Ефективна ціна для європейців насправді була набагато вищою, оскільки санкції проти росії мали набагато більше значення для європейських економік, ніж для економіки США. Основну ціну війни в Україні заплатили українці, не лише величезними економічними втратами, але й мільйонами вимушених мігрантів, сотнями тисяч поранень і десятками тисяч втрачених життів. Протистоячи росії Україна також надала Сполученим Штатам величезні економічні та безпекові переваги. Те, що Сполучені Штати дізналися від українців про сучасну війну – і це лише одна з багатьох переваг – легко виправдовує витрати, навіть у найвужчих термінах безпеки.

9. Зважити вразливі місця Трампа. Протягом десятиліть Трамп мав тенденцію повторювати те, що говорили радянські, а потім російські лідери. Він регулярно спілкується з путіним і висловлює своє захоплення. Він повторює російські тези про війну. Уявлення про те, що війна дорого коштує Сполученим Штатам, є точкою, де путінська і трампістська пропаганда перетинаються, і, схоже, спрямована на одну з нав'язливих ідей Трампа, що його обкрадають. Україна, звичайно, є стороною, яка зазнала економічних втрат. Але переосмислення війни як можливості для Сполучених Штатів заробити гроші, здається, дасть змогу маніпулювати Трампом.

10. Поміркувати про колоніалізм. Війна росії проти України була очевидно колоніальною, у всіх сенсах цього слова. Москва заперечує, що Україна є державою, що українці є народом, що обрані ними лідери є легітимними. Війна, прикрита такою колоніальною ідеологією, дозволяє експлуатувати вкрадені українські ресурси, аж до вкрадених дітей. В останні тижні американці почали з великим інтересом говорити про українські мінеральні ресурси. На Мюнхенській конференції з безпеки американці попросили українського президента назавжди поступитися половиною мінеральних багатств своєї країни в обмін на сьогоднішнє погладжування по голові. Цілком можливо, що Сполучені Штати мають намір використати загрозу російського насильства для того, щоб захопити українські багатства – "ми можемо зупинити війну, але спочатку нам потрібні ваші ресурси". Інакше кажучи, протекціоністський рекет.

Отже, повторюючи поняття "мирні переговори", чи не робимо ми внесок у шараду? З наведених вище фактів випливають три можливі контексти російсько-американських переговорів.

Перший: американці щиро хочуть миру, але вони просто приголомшливо некомпетентні.

Другий: ця некомпетентність є навмисною; гра сфальсифікована з метою досягнення угоди між росією та США, яка є неприйнятною для України.

Третій: путін і Трамп вже розробили спільні плани щодо колоніального панування над Україною, а переговори є лише прикриттям.

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