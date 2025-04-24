"Мирний" план Трампа: США не є партнером Європи. Але союзники України мають згуртуватися навколо перемоги України

Вчорашня пропозиція Трампа Україні визнати Крим російським та фактично погодитися на всі вимоги путіна, а згодом і його коментарі на адресу Зеленського та небажання йти на поступки росії, викликали щиру хвилю обурення на Заході. Деградацію США коментують провідні експерти, військові, журналісти та політики.

Бен Годжес, екскомандувач ЗС США в Європі, генерал-лейтенант у відставці:

Як це сприяє інтересам Америки? Лише росія отримує вигоду від цієї пропозиції, що є характерною рисою підходу Адміністрації. Командувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі свідчив перед комітетами Палати представників і Сенату три тижні тому, що Україна перемагає на полі бою. Україна та Європа повинні негайно відмовитися від цієї угоди.

Ніколя Тензер, Центр досліджень та рефлексії для політичної дії, запрошений професор університету Sciences Po:

Від самого початку було зрозуміло, що США повністю підтримують бажання росії. Повна змова.

Територіальні поступки, які вимагають від України, є неприйнятними – ганьба тим, хто їх вимагає.

ЄС має визнати, що США не є партнером, не кажучи вже про союзника.

Ніколи не засуджувати злочинців проти людяності, перекладати всю провину на жертву, ніколи не говорити про дотримання міжнародного права, ставати на бік ворога людства – ось у чому полягає політика Трампа. Трамп підлабузнюється до росії – він навіть не приховує цього.

Майкл Вайс, редактор Insider та оглядач Yahoo News:

Відмова України та Європи від цієї угоди створює негайні проблеми для Трампа. Він все одно може прагнути зближення з Москвою і спробувати зняти санкції з росії, але він не матиме нічого, що продемонструвати, окрім своєї повної відданості путіну.

Не всі республіканці в Конгресі, який має голосувати за важливе зняття санкцій з росії, погодяться з різким поворотом у відносинах США і росії без припинення найбільшої сухопутної війни в Європі з 1945 року. Партія, яка сформувалася в повоєнну епоху переважно в ідеологічній опозиції до Москви, інакше мала б вести свою виборчу кампанію: не як "Америка передусім", а як "боязкі підлабузники Москви".

Це сценарій, який, згідно з авторитетним опитуванням, не є корисним для політичного здоров'я. Багато республіканців у Конгресі усвідомлюють, що путін може робити все, що йому заманеться в цій війні, без будь-яких серйозних внутрішньополітичних наслідків – факт, який розумна американська переговорна команда врахувала б, але ця, очевидно, не враховує. 800 000 загиблих чи поранених за три роки війни, яка мала тривати два тижні? Курськ окупований протягом семи місяців? Майже щонічні обстріли дронами та ракетами російських військових цілей всередині росії? російське населення знизує плечима, а КДБшний цар спокійно сидить у Кремлі.

Проте путіна не просять йти на жодні суттєві поступки. Він не може найближчим часом захопити цілком області Донецьку, Запорізьку та Херсонську, тому відмова від будь-яких спроб зробити це – це лише визнання реалій поля бою. Скасувати всі санкції, накладені на росію з 2014 року, в обмін – це безглузда перемога.

Зеленський, втім, відповідальний перед справжнім електоратом і реальною конституцією, і тепер його просять нехтувати обома заради... відсутності членства в НАТО, відсутності обіцянки продовження військової допомоги США та втрати близько 20% суверенної території України. На додачу до образи, втрата Криму тепер також буде сертифікована США як законна й легітимна, тоді як навіть за президентства Трампа було неодноразово підтверджено, що втрата Криму є незаконною та нелегітимною.

Просто можливість членства в ЄС та присутності європейських миротворців в Україні, згадані в цій угоді, навряд чи є твердими гарантіями безпеки. Обидві умови будуть знехтувані росією через розвідувальні операції та операції впливу, не порушуючи умов, на які Москва погодилася з Вашингтоном. Знову ж таки, дивіться на зусилля Кремля представити блок, що формується, як блок росії та США проти "фашистської" Європи.

Коротко кажучи, коли Венс і Рубіо погрожують відійти від цієї справи, вони поводяться радше як сумнівні адвокати захисту, котрі погрожують покинути кримінального клієнта, тому що прокуратура не поступається кожній їхній вимозі. Якби ви були прокурором, ви могли б сказати: дійте на здоров'я.

Слава Україні!

Браніслав Сланчев, професор політичних наук Каліфорнійського університету в Сан Дієго:

По суті, чиновники Трампа оприлюднили умови ультиматуму через витік інформації, українці та європейці сказали "Ні", потім Рубіо вийшов з переговорів. Це зроблено, щоб не було офіційної пропозиції США, яку б партнери відхилили, що поставило б Трампа перед неприємним вибором – відкрито стати на бік росії (щось, чого він може бажати, але що є глибоко непопулярним серед американців), – і тепер Віткофф летить до Москви, щоб дізнатися, чи має Кремль інші ідеї щодо підкорення України, які є менш явними. Мистецтво угоди, йоу.

Сер Грант Шаппс, колшній міністр оборони, транспорту та внутрішніх справ Британії:

Глибоко депресивно від так званого лідера вільного світу!

Славомір Дембський, запрошений професор стратегії та міжнародних відносин у Коледжі Європи в Натоліні:

Добре, будьмо відверті. Після місяців переговорів адміністрація Трампа прийшла до того ж висновку, що й адміністрація Байдена після її ранніх розмов з путіним – у Женеві та Москві. росія хоче захопити Україну. І Байден, і Трамп погоджуються, що Україна не є частиною ключових інтересів безпеки Америки. Єдина різниця в тому, що Байден був готовий озброїти українців, якщо вони вирішать воювати. Трамп каже, що він навіть цього не зробить. І пакет допомоги, ухвалений Конгресом, скоро закінчиться. Україна вирішила чинити опір російській агресії ще до того, як адміністрація Байдена вирішила допомогти. І вона продовжуватиме боротьбу, навіть якщо адміністрація Трампа припинить підтримку. Єдиний спосіб змінити ситуацію, якщо Трамп переосмислить свою позицію або якщо до влади прийде нова адміністрація. Але будьмо відвертими: якщо США вирішать відмовитися від підтримки України, їхній вплив на Київ і Москву зменшиться. Америка просто перестане бути актуальною.

Кріс Александер, ексміністр, парламентський секретар з питань національної оборони та посол Канади в Афганістані:

Для Москви ніколи не було "мирного процесу". Єдині цілі Кремля – агресія, завоювання, територіальна експансія та війна. Трамп – їхній помічник. Союзники повинні бути однозначними. Зобов'язатися до перемоги в Україні. Перемогти росію. Виграти війну.

Андерс Ослунд, економіст, професор Джорджтаунського університету:

Європа, Канада, Японія, Південна Корея та Австралія мають зробити кілька висновків із переходу Трампа на бік росії:

Всі союзи зі США мертві. Європа має забезпечити всі санкції проти росії. Решта Заходу повинна фінансувати й озброювати Україну самостійно.

Микола Бєлєсков, старший аналітик Фонду "Повернись живим":

Дональду Трампу та компанії не подобається той факт, що український лідер не готовий повторити ту саму помилку, яку Україна постійно робила з часів розпаду СРСР, а саме – бути наївними щодо міжнародних відносин, покладаючись на добру волю і просто заяви замість захисту суверенітету та безпеки України.

Томас К. Тайнер, військовий експерт:

У Трампа немає мирного плану для України. Трамп висуває всі вимоги путіна. Трамп не пропонує Україні та Європі нічого. Все це тому, що Трамп і компанія хочуть наживатися на російських відкатах і хабарях. США продали своїх союзників і друзів заради приватних прибутків Трампа і Маска.

Том Ніколс, колумніст Atlantic:

Трамп не є чесним посередником: він діє як де-факто російський союзник і висуває вимоги як представник Москви. Можливо, Європа та інші країни зможуть заповнити порожнечу, залишену американською боягузливістю, але ніхто не повинен звинувачувати українців, якщо вони відмовляться підкоритися вимозі Вашингтону прийняти похмуру долю як найновіші кріпаки Москви.