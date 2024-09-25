На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко

Капітан 1-го рангу запасу ВМС ЗСУ України та експерт Центру оборонних досліджень Андрій Риженко у Eurasia Daily Monitor – виданні Jamestown Foundation, застерігає Захід. Він попереджає, що росія в повну силу готується до саботажу і пошкодження кабелів зв’язку в Атлантичному океані. Оскільки економіці росії в наступному році загрожує колапс, вона може вдатися до знищення кабелів як тиску на Захід з метою зняття санкцій.

10 вересня голова Норвезької розвідувальної служби Нільс Андреас Стенсен заявив, що, на його думку, росія, ймовірно, буде проводити більше диверсійних операцій проти європейської енергетичної інфраструктури, оскільки рівень ризику змінився, через те, що війна росії в Україні затягується, а Захід продовжує допомагати Україні.

Протягом останнього року почастішали повідомлення про те, що російська федерація, поряд зі збільшенням своєї військової присутності, проводить інтенсивні дослідження підводної інфраструктури Атлантичного океану, що потенційно створює загрозу для глобальної мережі кабелів, через яку проходить майже весь інтернет і фінансовий трафік. Простіше кажучи, цей комплекс підводних кабелів забезпечує глобальний зв'язок. Будь-яке значне пошкодження цієї мережі загрожує світовій торгівлі, військовій готовності, логістиці та інтернет-зв'язку.

За різними оцінками, щодня у світі відбувається понад 10 трильйонів доларів фінансових транзакцій, комерційних платежів і торговельних операцій. Понад 95 відсотків глобальних комунікацій здійснюються через мережу з приблизно 500 кабелів, прокладених через світовий океан. Потенційна загроза, що виходить від Москви, турбує західне військове і політичне керівництво, яке сильно залежить від стійкості цих ліній зв'язку.

Захист підводних кабелів є тактичною місією Організації Північноатлантичного договору (НАТО), яка має стратегічні наслідки для функціонування національних економік і апаратів безпеки її членів. Останніми роками союзники по НАТО виявили кілька випадків підозрілої діяльності навколо підводної інфраструктури. У квітні віцеадмірал Дідьє Малер, заступник командувача Об'єднаного морського командування НАТО, заявив: "росіяни розробили багато засобів гібридної війни під водою, щоб підірвати європейську економіку, через кабелі, інтернет-кабелі, трубопроводи". Крім того, зростає занепокоєння, що росія може націлитися на підводні кабелі та інші об'єкти критичної інфраструктури, щоб порушити життя на Заході і отримати важелі впливу на країни, які надають безпекову допомогу Україні.

Спеціальний військовий підрозділ при Головному управлінні глибоководних досліджень Міністерства оборони (ГУГД) є основним інструментом Кремля для проведення таких диверсійних операцій. ГУГД має значний флот надводних океанографічних суден, підводних човнів і морських батискафів, у тому числі з ядерними двигунами. Місії, що виконуються глибоководними підводними човнами, здебільшого засекречені. Основна база ГУГД розташована на Кольському півострові в бухті Оленья, яка вкрита мережею бонових загороджень і датчиків. У цьому районі також встановлені морські міни. Як кораблі ГУГД, так і підводні човни можуть знаходити і знищувати підводні кабелі, використовуючи глибоководних водолазів або працюючи дистанційно (The Barents Observer, 15 червня 2023 року). Гіпотетично, всі підводні кабелі на глибинах від кількох десятків до 6000 метрів знаходяться в межах досяжності диверсійних підрозділів ГУГД.

російське керівництво надає великого значення ГУГД, продовжуючи фінансувати цей підрозділ під час дорогої війни проти України. 30 серпня 2023 року в Калінінграді відбувся урочистий захід з передачі для потреб ГУГД судна "Євгеній Горіглєджан" – розвідувального корабля, переобладнаного з морського буксира MB-305 проєкту B-92, побудованого в Польщі в 1983 році. Наразі на Балтійському заводі будується судно для "Алмаза" проєкту 22010. Це судно зводиться з 2016 року, а його здача запланована на кінець 2024 року. Всі судна ГУГД оснащені глибоководними пілотованими і безпілотними автономними підводними апаратами типу "Русь" і "Консул", які будуються для ВМФ росії і можуть проводити обстеження і класифікацію об'єктів морського дна.

У морі "Янтар" та інші судна ГУГД можуть відключати свої автоматичні ідентифікаційні системи (АІС), системи берегового стеження малого радіусу дії, що ускладнює моніторинг їхніх пересувань (The Barents Observer, 15 червня 2023 року). Розвідувальні завдання суден пов'язані з їхньою частою появою і тривалою роботою в районах, де проходять підводні кабелі.

У жовтні 2016 року близько трьох діб "Янтар" залишався нерухомим у точці поблизу Латакії, Сирія, де проходить турецький підводний кабель зв'язку Turtcyos-2. Кабель з'єднує турецьку провінцію Хатай з невизнаною Турецькою Республікою Північного Кіпру. Потім "Янтар" попрямував на південь до узбережжя Лівану, де "завис" поблизу ліванського Тріполі в точці над ліванською гілкою міжнародного підводного кабелю зв'язку Індія-Близький Схід-Західна Європа (IMEWE). Після спостереження за "Янтарем" західні ЗМІ широко обговорювали його здатність перехоплювати і навіть перерізати такі кабелі. У серпні 2021 року "Янтар" був помічений біля берегів Ірландії, в межах виключної економічної зони країни, вздовж маршрутів підводних кабелів. В результаті цього візиту ВМС Ірландії розгорнули свої резервні сили в морі.

Останніми роками ГУГД демонструє зростаючий інтерес до Балтійського та Північного морів. Океанографічне дослідницьке судно "Євгеній Горіглєджан" є частим гостем у цьому регіоні. У жовтні 2023 року Ян Свілленс, голова Служби військової розвідки та безпеки Нідерландів, заявив: "росія має велику програму, спрямовану на саботаж морських вітроелектростанцій, газопроводів і кабелів". Раніше, у 2021 році, на дні Норвезького моря на глибині 2,5 кілометра зник кабель довжиною 4 кілометри і вагою 10 тонн. Кабель з'єднував берегові станції моніторингу з гідролокаторами і підводними датчиками, які спостерігають за російськими підводними човнами і кораблями, що виходять з Кольського півострова. Тому він міг стати мішенню для диверсій, хоча розслідування цієї справи триває.

Подібні розвідувально-диверсійні операції можуть також проводити російські глибоководні міні-підводні човни, які також базуються на базі ГУГД в бухті Оленья. Ці міні-підводні човни здатні пересуватися на необмежену відстань на борту двох модифікованих стратегічних атомних підводних човнів. Вони також мають можливість спускатися до глибоко прокладених ділянок кабелів і порушувати їх роботу, або знищуючи їх, або підключаючись до них для маніпуляцій з даними. Одним з таких суден є "Лошарік" (АС-12). Наприкінці вересня 2012 року цей підводний човен провів 20 днів, збираючи зразки ґрунту і гірських порід на глибинах 2 500-3 000 метрів, щоб посилити позицію росії в ООН щодо вимоги розширити свою виключну економічну зону в Арктиці. Під час підводних досліджень у Мотовській затоці в 2019 році на апараті сталася пожежа, в результаті якої загинули всі 14 офіцерів на борту. Кремль повідомив про цей інцидент як про "відомості, що належать до категорії державної таємниці", вказуючи на те, що, ймовірно, проводилися сумнівні дослідження.

Зовсім недавно, у червні 2023 року, заступник голови Ради безпеки росії Дмитро Медведєв відкрито підтвердив можливість підводної загрози на своєму Telegram-каналі в червні 2023 року. Він заявив, що у росії "не залишилося жодних моральних обмежень, щоб утриматися від знищення кабельних з'єднань наших ворогів, прокладених на дні океану". Оскільки Медведєв є близьким соратником президента путіна, ця заява привернула увагу всієї Європи та Північної Америки.

росія здатна проводити диверсійні операції на підводних кабелях і продемонструвала свою готовність у минулі роки. Вартість таких операцій дуже низька порівняно з очікуваним ефектом, який необхідний росії для впливу на Захід щодо санкцій і підтримки України. Останніми роками Москва активно вивчає райони, де можуть відбуватися підводні диверсії. Війна в Україні виснажує резерви і можливості російської економіки. За деякими прогнозами, 2025 рік може стати проблематичним для Кремля з точки зору здатності продовжувати війну на тому ж рівні інтенсивності. Підводні диверсії дійсно можуть стати стратегією для потенційного полегшення певного економічного навантаження. Необхідність превентивних дій для захисту від російських загроз вже очевидна, і час не на боці Заходу.

Короткі висновки Західні офіційні особи висловлюють занепокоєння щодо посилення військово-морської та диверсійної активності росії, яка потенційно може бути спрямована на глобальну підводну кабельну мережу, життєво важливу для міжнародного зв'язку, фінансових операцій і торгівлі.

ГУГД володіє значним флотом, здатним проводити глибоководні операції, в тому числі кабельні диверсії. В останні місяці повідомлялося, що судна цього флоту перебувають поблизу критично важливих кабелів.

Москва може використати загрозу саботажу підводних кабелів як спосіб боротьби із західними санкціями і отримати важелі впливу на країни, які надають Україні допомогу у сфері безпеки.

Джерело: JamesTown Foundation