На фронтах в Україні відносне затишшя. На відміну від глобальних геополітичних подій – Ендрю Таннер

Ендрю Таннер в традиційній йому манері проаналізував минулий тиждень війни з точки зору оперативних кроків. На півночі України попри зусилля росіян, їм мало що вдається. На південному напрямку все статично. Єдина ділянка фронту, де росіяни докладають більших зусиль, це на сході, зокрема на півдні Донбасу. Проте здобутки росіян мізерні в порівнянні з їхніми втратами.

Як не дивно, враховуючи інтенсивність того, що відбувається на глобальному рівні, на полях битв в Україні минулого тижня було переважно затишшя. На вихідних путін здійснив найбільшу в історії атаку безпілотниками на Україну, надіславши сигнал про свою справжню готовність до миру, а Україна продовжує знекровлювати економіку орків своїми власними ударами безпілотників. Але на місцях є чітке відчуття того, що орки переводять подих, ймовірно, реорганізуючись перед останньою хвилею зимових атак.

На місцевому рівні українські солдати на лінії фронту, ймовірно, не відчувають особливого полегшення. Атаки не припиняються. Але без достатньої підтримки та резервів, щоб підтримувати їхню інтенсивність, українські сили загалом здатні впоратися.

Останнім часом в Україні було дуже холодно, але приблизно через місяць багнюка повинна знову стати густою. Оскільки орки все більше покладаються на колісний транспорт, це має обмежити їхні оперативні можливості в найближчій перспективі. З початком весни, ймовірно, у квітні, обидві сторони матимуть більше прикриття для роботи. Проте, в цілому, погода, схоже, має більший вплив на роботу безпілотників, ніж рослинність. Покращення здатності України збивати ворожі розвідувальні безпілотники має дати Україні перевагу в літніх бойових діях.

Північний театр воєнних дій. Орки просуваються до головного шляху постачання України Вільного Курська, захопивши більшу частину села Свердліково та ділянку біля міжнародного кордону. Втім, незважаючи на часті атаки орків по периметру, лінії оборони в Курській області залишаються досить міцними. Український наступ на південний схід від Суджі не просунувся далі, але позиції, які зараз утримують українські війська, схоже, перешкоджають спробам орків прорватися до Суджі на цій осі.

Північний театр, 8-й тиждень 2025 року. Курщина і Харківщина – своєрідні дзеркальні відображення.

Навіть незначне відведення українських військ цього тижня, схоже, мало на меті скористатися річкою Локня, яка має стати гарним оборонним буфером. Десять кілометрів між цим селом і Суджею – це переважно відкрита місцевість. Чудове територія для безпілотників.

Північнокорейські війська, як повідомляється, знову в строю, воюють меншими підрозділами з більш точною вогневою підтримкою: агов, вони можуть вчитися. Можна подумати, що північнокорейські генерали мали б звернути увагу на те, як влаштоване поле бою, перш ніж посилати людей на смерть, але, гадаю, як і багатьом їхнім колегам в історії, їм довелося пожертвувати кількома тисячами тіл, щоб зрозуміти це. І вони все ще мають проблему того, що їхні солдати змушені воювати на абсолютно чужій землі ні за що інше, як за славу сонцесяйного Кім Чен Ина, чи як його там. Мабуть, боляче усвідомлювати, що всі твої роки інтенсивних тренувань нічого не значать для польоту п'ятисотдоларового безпілотника.

За винятком інтенсивного і тривалого контрнаступу, який проводитиметься відповідно до здорових військових принципів, орки навряд чи зможуть досягти багато чого в Курській області в найближчій перспективі. Те ж саме можна сказати і про Харківщину, де перестрілки тривають безрезультатно.

Східний театр воєнних дій. На сході лише на двох фронтах минулого тижня спостерігався рух, який варто було б відобразити на карті: Покровськ та Південь Донбасу. На решті ділянок Україна продовжує триматися напрочуд стійко. Хоча Москва ще не закінчила кидати тіла на лінію зіткнення і лише зменшила кількість техніки, але не повністю відійшла.

Маленькі суцільні червоні стрілки показують фактичну відстань, яку пройшли атаки орків. Одна українська локальна контратака була зафіксована в лісах на південь від Кремінної. Пунктирні стрілки показують, як, ймовірно, виглядають плани на 2025 рік у Москві.

У багатьох інших точках на довгому східному фронті українські війська зазнали тиску, що є стандартним явищем. Але здобутки орків близькі до нуля. Вони все ще втрачають багато людей і техніки, але сенс атак на даному етапі здебільшого виродився в блефування силою, щоб надіслати повідомлення команді Трампа.

Україна продовжує завдавати близько 35 000 втрат щомісяця, близько 40% з яких – смертельні. Україна планує виробляти втричі більше безпілотників, ніж минулого року. Навіть якщо половина з тих, хто виживе, повернеться назад, щоб бути використаними в наступних м'ясних атаках, здатність Москви тренувати і оснащувати нові сили перебуває під серйозним навантаженням. Можливо, Москва і справді планує перекинути до Білорусі нові дивізії, але їхня якість залишатиме бажати кращого. Вони намагаються зішкребати зі дна діжки, коли справа доходить до використання бронетехніки, хоча я очікую, що більш сучасна техніка, яка є фактично новою, а не відремонтованою, буде стримуватися допоки це можливо.

Показово, що половина боєприпасів, які зараз використовують орки, надходить з Північної Кореї, і ці поставки так і просяться, щоб з ними хтось попрацював. Робота для безпілотних підводних човнів Тихоокеанського флоту, якщо я зможу отримати кілька сотень мільярдів доларів у вигляді стартап-фінансування...

У Куп'янську московський плацдарм, ймовірно, розширюватиметься доти, доки Україна не розгорне повноцінну бригаду для його стримування, але минулого тижня він застряг на місці. Далі на південь, на Лиманському, Борівському та Сіверському фронтах все досить статично, припущення про підкріплення орків тут досі не підтверджуються рухом на місцях, хоча наприкінці вихідних з'явилися деякі сигнали про активізацію бойових дій. Це може свідчити про початок нового наступу.

Костянтинівський фронт також був досить стабільним, українські контратаки в Торецьку та вперта оборона центральної частини Часового Яру не дозволили ворогу просунутися далі на цьому тижні. Найближчим часом очікується деяке погіршення ситуації на фронті між Торецьком і північно-східною околицею Покровська, але Україна має природні запасні позиції на південь від Костянтинівки і займає кілька ліній оборони між ними, які територіальні бригади, що прикривають цю територію, зможуть використовувати для того, щоб уповільнити просування на тривалий час.

Костянтинівка, 8-й тиждень 2025 року – план нападу орків на 2025 рік. 109-та та 111-та Територіальні готуються до бою, але їм потрібно лише затримати ворога.

Спроба московитів прорватися на шосе з Покровська до Костянтинівки не стала б несподіванкою, тому цілком логічно, що цього тижня українські війська розпочали локальну контратаку, щоб відвоювати розв'язку доріг, до якої Москва продовжує просуватися біля Малинівки. Поки орки не очистять простір між Яблунівкою та Олександрополем, Україна повинна мати можливість стримувати будь-який плацдарм, який Москва захопить над Бичком, намагаючись контролювати трасу Покровськ-Костянтинівка.

Українські війська все ще міцно утримують позиції, на яких вони контратакували минулого тижня на захід від Покровська, незважаючи на те, що орки підтягнули резерви. Тут ворожий плацдарм над Солоною перебуває у серйозній небезпеці, і буде цікаво спостерігати за тим, як розгортатиметься ця битва. Позиції України на Покровському фронті стають все більш впевненими, а місто Лисівка було звільнене завдяки наступу на Даченське, що відбувся тиждень тому. Це відтіснило ворога за зручну водну лінію, що має ще більше ускладнити просування на північ до Покровська.

Покровськ, тиждень 8, 2025.

Фронт на Півдні Донбасу наразі залишається найскладнішим для України, але евакуація з ділянки Улакли-Андріївка-Костянтинопіль має ефект вирівнювання лінії фронту. Чотири ветеранські бригади – 33-тя механізована, 79-та десантно-штурмова, 46-та повітряно-десантна та 37-ма морська піхота, а також низка приданих їм територіальних формувань тепер можуть бути відправлені на відпочинок або сформувати резерв на іншому фронті.

Південний Донбас. Тиждень 8, 2025. Чотири бригади тепер вільні для передислокації. MB – це "Птахи Мадяра", високоефективна бригада безпілотників, яка охоплює значну частину фронту. Прихильність Москви до цього фронту була помилкою з самого початку.

Як повідомляється, 72-а механізована бригада повернулася на цей фронт після двомісячної перерви, а також Україна перекинула сюди кілька інших бригад, як-от досвідчену 71-у єгерську та нову 157-у механізовану бригади. Цього має бути достатньо, щоб сповільнити, а то й зупинити наступ орків на Новопавлівку, і, сподіваюсь, зберегти контроль над сектором Багатир-Олексіївка, особливо якщо орки перекинуть війська на Костянтинівку. Дозвольте трьом-чотирьом українським бригадам відпочити трохи, і Москва буде по вуха в несподіваному контрударі силою корпусу.

Москва також може перекинути війська для проведення операцій в інших місцях, але спроба просунутися на північ від Великої Новосілки свідчить про те, що командування орків вважає, що може продовжувати просуватися вгору долиною річки Мокрі Яли. Не можна скаржитися, коли ворог робить те, що від нього очікують. Україна завжди була змушена відступити на деяку відстань від Великої Новосілки, оскільки, перебуваючи в низині, її можна обстрілювати з безпілотників та артилерії з безпечної відстані. Та й наступ Москви, особливо на східному березі річки Мокрі Яли, нібито був досить сильно порізаний.

Південний театр воєнних дій. Цього тижня ситуація на півдні суттєво не змінилася, лише перестрілки на Дніпровському та Запорізькому фронтах. Схоже, орки не можуть не атакувати безпілотниками цивільне населення в Херсоні просто тому, що можуть, і я побоююся, що це вже смак майбутньої війни. Українські війська, зі свого боку, останнім часом турбують Крим.

Я вже давно підозрюю, що однією з причин, чому Україна воює в Курській області, є бажання змусити Москву нехтувати Південним театром воєнних дій. Операція "Кринки" наприкінці 2023 року дала кілька важливих уроків, серед яких сила несподіваного рейду з подальшим швидким відходом. Завдати удару, ухилитися від контрудару. У моменти і в місцях, де Україна може забезпечити перевагу безпілотників навіть на кілька годин на день, це стає можливим.

Карта подій 8-го тижня від Geoconfirmed.org.

Повітряна та морська війна. Вихідними Москва здійснила найбільший в історії рейд безпілотників, але, як завжди, завдала лише незначної шкоди. Україна має досить потужну мережу датчиків і стрільців, яка працює щоночі, і, незважаючи на те, що половина ворожих безпілотників поки що є приманками, орки не бачать значного покращення у показниках влучань.

У якийсь момент масові ракетні нальоти знову здадуться неминучими, особливо якщо в Україні справді бракуватиме перехоплювачів Patriot відповідного типу. Не всі можуть впоратися з балістичними цілями. Часто здається, що Україна випускає інформацію на кшталт цієї, щоб перевірити реакцію Москви: немає сенсу оголошувати про вразливість, якщо вона не була частково усунута.

Цього тижня з'явилося більше інформації, яка проливає світло на те, як Україна використовує свої F-16, і, схоже, що "Вайпери" застосовуються більш агресивно, ніж я очікував. Низьколітаючі поодинокі "Вайпери" були помічені поблизу лінії фронту з боєприпасами класу "повітря-повітря" і "повітря-земля". Схоже, вони регулярно використовуються для скидання невеликих планерних бомб на підтримку військ на передовій.

Однією з переваг сучасних багатоцільових літаків є те, що пілот може переключитися з ураження наземних цілей на стрільбу по реактивних літаках одним натисканням кнопки на пульті управління. Сучасні системи радіоелектронної боротьби можуть створювати перешкоди для ворожих радарів, зменшуючи їхню дальність та ефективність. Тож навіть якщо українські "Вайпери" не оснащені найдалекобійнішими ракетами AMRAAM і не мають підтримки AWACS, вони становлять реальну загрозу для будь-якого літака орків, що наближається до лінії фронту. Це, ймовірно, пояснює, чому вони літають поблизу фронту, не потрапляючи під ворожий вогонь.

Якщо припустити, що Україна змогла створити аналог Link 16, який дозволяє операторам Patriot пілотам "Вайперів" розмовляти, то така комбінація є надзвичайно небезпечною для ворожих літаків. Москва обережно ставиться до своїх пілотів, фактично намагаючись врятувати збитих, що різко контрастує зі ставленням орків до піхоти, де очікується 90% втрат серед тих, хто потрапляє до штурмових груп.

Що мене дивує в операціях українських "Вайперів", так це те, що поодинокі польоти здаються нормальним явищем. Традиційно літаки в НАТО працюють парами задля безпеки. Але ризик бути виявленим і атакованим при посадці, а також загроза для орків навіть від одного прихованого "Вайпера", що рухається поблизу фронту на малій висоті й влаштовує засідку, може означати, що поодинокі польоти є оптимальними. У мережеву епоху наявність безпілотників або навіть штучного інтелекту, здатного вести літак до безпечного місця, якщо пілот недієздатний, може означати, що секція з двох літаків не є найкращою базовою одиницею для організації польотів.

Керівництво та особовий склад. Цього тижня українські джерела оголосили про формування вісімнадцяти корпусів, кожен з яких складається з п'яти бойових бригад, що мають постійну дислокацію і визначений сектор для прикриття. Основою кожного корпусу є кваліфіковані та авторитетні бригадні команди. Не можна нарікати на такий розподіл.

Сектор корпусу може бути скорочений або розширений за необхідності, хоча особливу увагу слід приділяти стику між ними. Якщо зони відповідальності не будуть чітко розмежовані, а комунікація між сусідніми елементами не буде забезпечена, можуть виникнути проблеми. Але Сирський, Драпатий і компанія, здається, на правильному шляху з наукової точки зору.

Британський аналітичний центр RUSІ, який я дуже поважаю, випустив ще одне захоплююче дослідження про механіку того, як зараз воює Україна. Я розповім про отримані уроки в одній з наступних публікацій, але мушу сказати, що мені було приємно побачити, наскільки їхнє дослідження підтверджує мої теорії про організацію поля бою в мережеву епоху. Децентралізація, надійний зв'язок і вогнева підтримка є ключовими. Мобільність також, з рухами, що відбуваються в чітко визначені моменти часу.

Як би там не було, поки що в Україні триває військове перезавантаження, можуть з'явитися перші ознаки позитивного впливу, але поки що зарано говорити про це напевно. Загалом, аналіз RUSI застаріває на кілька місяців після публікації, що не є критикою. Для проведення якісного дослідження потрібен час, особливо якщо ви кодуєте інтерв'ю. Але, як правило, якщо в одному звіті RUSI зазначаються проблеми, то в наступному вони вже принаймні частково вирішені.

Винятком, звісно, є загроза планерного бомбардування. Для цього Україна потребує більшої і кращої повітряної підтримки. Постійне патрулювання літаків НАТО AWACS над Західною Україною було б чудовою формою підтримки. Це не обов'язково має бути безпольотна зона, просто патрулювання. Належним чином інтегрований з українськими силами і засобами, що означає задіяння Link 16 зв'язку.

Все, що можна зробити, щоб перервати атаки з використанням планерних бомб, має бути зроблено. Безпілотники, які полюють на планерні бомби, є однією з можливостей, але оскільки Україна зараз використовує ударні безпілотники з достатньо великим корисним навантаженням, щоб нести ракету класу "повітря-повітря", слід випробувати можливість переобладнання деяких з них на перехоплювачі. Якщо настане день, коли я зможу пілотувати такий безпілотник віддалено, не виходячи з дому, я заплачу за цей привілей.

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