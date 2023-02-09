На що сподівається кремль у війні проти України? російський народ готують до затяжної війни – Jamestown Foundation

В росії наближається воєнна експропріація у бізнесу, трудові армії та рабська праця школярів на агроземлях як підготовка до "затяжної війни", яку рф не може програти. Про це йдеться в аналізі публічних заяв у російських джерелах, який опубліковано Eurasia Daily Monitor. Публікація вийшла на сайті відомого аналітичного центру Jamestown Foundation, котрий свого часу було створено за сприяння ЦРУ.

Триває 12-й місяць війни росії з Україною, і кремлівські аналітики стали частіше торочити російському народу: треба готуватися, що конфлікт затягнеться надовго. При цьому раніше такі меседжі завжди супроводжувалися пропагандистськими байками про те, що США втягують росію у затяжну війну. Тепер пропагандисти стверджують, що довга війна вигідна передусім москві.

Наприкінці січня 2023 року на одному з прокремлівських сайтів з'явилася велика анонімна стаття, суть якої зводилася до того, що затяжна війна в Україні – це не вимушена необхідність, а "хитрий план путіна". Автор переконує, що західні аналітики абсолютно праві, коли стверджують, що росії "вистачить ресурсів на багато років, а запаси військових арсеналів західних країн значно виснажаться, а їхня економіка постраждає".

Пропагандист заявляє, що перехід від наступальних до оборонних операцій дозволить москві провести масштабні зміни у російських збройних силах: збільшити їх чисельність і забезпечити своєчасне постачання озброєння та техніки. "Ми не квапимося", – підсумовує автор (джерело: Topcor.ru, 19 січня).

Ця стаття – не поодинока думка, а частина поширених байок. Так, експерти однієї з головних російських пропагандистських програм "соловйов Live" також стверджують, що найкраща стратегія москви в цій ситуації – дочекатися моменту, коли Захід розкриє всі свої карти і продемонструє, як довго він готовий підтримувати Україну. У соловйова закликають триматися "до останнього українця" (програма від 23 січня).

Отже, схоже на те, що головна надія кремля – зробити ставку на виснаження української живої сили, яка, як очікує москва, вичерпається до того, як Київ отримає необхідну зброю від Заходу. З грудня 2022 року російська пропаганда почала просувати ідею, що "в Україні закінчуються солдати" і що їй "доводиться задіювати найманців", багато з яких гине (джерела: Svpressa.ru, 3 грудня 2022 року; Bloknot.ru, 17 січня). Крім того, кремлівські стратеги продовжують сподіватися на крах європейської економіки та виснаження військових резервів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) (джерело: Runews.biz, 26 липня 2022 року).

Цікаво, що влітку 2022 року російські військові експерти попереджали росію про негативні наслідки затяжної війни. Зокрема, низка подібних статей з'явилася на сайті "военное обозрение", який тісно пов'язаний з міністерством оборони рф. Автори вказували, що час зіграє проти росії, якщо "спеціальна військова операція" затягнеться, а Україна продовжить нарощувати свій потенціал за допомогою західної зброї. Військові аналітики також раніше попереджали, що в ході війни втрати серед російських військових зростатимуть, як і слабкі місця росії перед НАТО. Вони дійшли висновку, що для тривалого протистояння може просто не вистачити ресурсів (джерело: Topwar.ru, 23 липня 2022 р.).

Однак, не в змозі переломити ситуацію на полі битви, російські аналітики і пропагандисти почали запевняти свою аудиторію, що західні поставки озброєнь не страшні (джерело: RT, 21 січня). Ця риторика зберігається навіть попри те, що кремлівські оглядачі чудово знають: після восьмої зустрічі міністрів оборони західних країн на військовій базі Рамштайн у Німеччині Україна отримала потужний пакет озброєнь, а постачання винищувачів може стати "наступним кроком" НАТО (джерело: Ukraina.ru, 21 січня). Але ця інформація не змінює ставлення москви до затяжного конфлікту.

Цілком можливо, що причиною такого ставлення є не лише потреба представити поразку як перемогу, принаймні на пропагандистському рівні. москві також необхідно затягнути війну, щоб виграти час для зміцнення своїх сил і вирішення внутрішніх проблем всередині країни та збройних сил. російські військові аналітики досить відкрито перераховують труднощі у сферах розвідки, зв'язку та матеріально-технічного забезпечення, нестачу безпілотників і високоточних артилерійських снарядів, брак командирів середньої ланки тощо (джерело: Topwar.ru, 14 січня).

Їхні дані підтверджують проблеми москви з виробництвом озброєнь, на які раніше звертали увагу й інші експерти (джерело: ЕДМ, 23 січня). кремль може частково спробувати вирішити цю проблему за допомогою нових закупівель озброєнь в Ірану (джерело: ЕДМ, 23 січня), а також через переведення економіки на військові рейки і масового залучення людей до роботи в оборонному секторі задля фронтових потреб, і на додаток до цього – мобілізація ув'язнених (джерело: ЕДМ, 31 жовтня).

Зокрема, деякі прокремлівські експерти прогнозують посилення тиску на бізнес з боку ультрапатріотичного крила та фронтовиків за негідну підтримку військових дій. Тим часом проросійський експерт Олексій Фірсов зазначає, що держава навряд чи втрутиться і захистить підприємців у разі конфлікту з радикальними патріотами (джерело: Tlgrm.ru/@russica2, 17 січня). Всі ці події відбуваються в тіні розширення процесу так званої "трудової мобілізації" в росії, який законодавчо підкріплюється.

У жовтні 2022 року в далекосхідних регіонах Приморського краю і сибірського Кузбасу була спроба замінити мобілізованих працівників студентами, а низка російських регіонів оголосили, що розглядають таку ініціативу (джерело: Lenta.ru, 19 жовтня 2022 року). Навіть провладні джерела визнають, що численні навчальні заклади забороняють своїм випускникам працювати не за фахом і заохочують їх "поєднувати роботу з навчанням".

Крім того, згідно з цими джерелами, наразі готується проєкт поправки до закону "Про освіту". В рамках цієї поправки передбачається, що школярів можуть зобов'язати займатися суспільно корисною працею, в тому числі в аграрному секторі (джерело: Tlgrm.ru/@russica2, 16 січня).

Незважаючи на те, що радикальна перебудова росії для ведення тривалої війни стала популярною концепцією серед провідних ЗМІ та серед деяких пропагандистів, думки про згубність затяжного конфлікту іноді проскакують. Наприклад, один з головних прокремлівських "експертів з питань України" Ростислав Іщенко назвав прихильників тривалої війни "сектою". Він нагадав їм прописну істину, що "найкраща війна – це та, яка не сталася, але якщо вона вже почалася, то чим швидше буде перемога, тим краще". Іщенко зазначив, що руйнація від затяжної війни може бути настільки великою, що зведе нанівець перемогу, а її найнебезпечнішим наслідком є мілітаризація суспільної свідомості, "розхитування природних економічних зв'язків і легітимізація насильства" (джерело: Voennoedelo.com, 20 грудня 2022 року).

Однак такі думки лунають все менше і тихіше. Сам Іщенко наприкінці своєї статті стверджує, що у росії "немає іншого вибору, окрім як здобути перемогу в цій війні", тим самим мимоволі підігруючи тим, проти кого він намагався виступити. Враховуючи всі ці чинники, сумнівно, що росії вдасться повністю уникнути важких наслідків затяжної війни.

Джерело: Jamestown Foundation