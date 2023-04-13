На винного у інсайдерському витоку таємних матеріалів Пентагону вийшли журналісти. Геймерів давно використовували російські агенти

Два впливових американських видання - Wall Street Journal та Washington Post пишуть, як просувається розслідування інсайдерського витоку з Пентагону. Останнє провело власне розслідування і фактично вийшло на людину, яка зливала таємні документи у публічний простір, причому робила це не один місяць. І припинила лише за два тижні до появи файлів у соцмережах у більш публічному доступі. Але наразі WP не бачить ознак, щоб спецслужби вийшли на цю особу.

"Уряд США розцінює розголошення секретних матеріалів про війну в Україні як інсайдерський витік. Поки ключових підозрюваних у цьому витоку, який викрив проблеми захисту конфіденційної американської інформації і поставив під удар відносини із деякими союзниками, немає", – пише сьогодні Wall Street Journal

Як стверджує видання, більшість із понад 60 документів, якщо вони справжні, походять з Оперативного центру ЦРУ та Об'єднаного комітету начальників штабів Пентагону. З такими документами зазвичай знайомлять високопосадовців Міністерства оборони США, які приймають рішення, в умовах, захищених від електронного стеження і витоку інформації.

ФБР намагається використати зачіпки на зображеннях для свого кримінального розслідування. Як зазначає WSJ, деякі з оприлюднених документів доступні кільком сотням людей, у той час як інші – для набагато меншої групи. За словами посадовців, зосередження уваги на документах із більш обмеженим доступом дає слідчим можливість звузити коло потенційних джерел витоку інформації.

Колишні представники розвідувального співтовариства і Пентагону зазначили WSJ: в Міністерстві оборони існують докладні процедури поводження з секретними документами як в цифровому, так і в паперовому вигляді. Друк секретних документів майже завжди залишає певний цифровий слід, який слідчі змогли відстежити в інших випадках витоку документів.

Окрім того, президент Microsoft Бред Сміт заявив, що "команда з аналізу цифрових загроз" його компанії в останні місяці помітила спроби росіян проникнути в онлайн-спільноти, пов'язані з відеоіграми. За словами людей, знайомих з розвідувальними операціями, внутрішньоігрові чати, вбудовані у популярні відеоігри, в минулому використовувалися шпигунами і терористами як канал таємного зв'язку.

"Це група Вагнера, це російська розвідка, і вони частково використовують це як місце для поширення інформації, – сказав пан Сміт на саміті, організованому новинною платформою Semafor. – Це те, що сталося тут. Він включає також канал Discord навколо Minecraft". За його словами, для них це просто гарне місце, щоб запустити інформацію в обіг, а потім, зрештою, журналісти знаходять її.

Самопроголошений викривач з геймерської групи. OG набирає послідовників

Тим часом, поки уряд США ламає голову над тим, хто міг злити секретні документи, газета Washington Post провела власне розслідування і стверджує, що викрадачем документів є учасник геймерської групи саме зі вказаної онлайн-платформи Discord, який нібито працює на військовій базі США.

Група, яка об'єднана любов'ю до зброї, військового спорядження та Бога, і складається приблизно з 20 учасників, у тому числі підлітків та іноземців, була створена у 2020 році. До неї можна було потрапити тільки за запрошенням. Як розповіли WP деякі учасники групи, минулого року вони звернули увагу на чоловіка з ніком OG, який публікував повідомлення з дивними абревіатурами та жаргонізмами. Тоді не всі звернули увагу на довгі публікації OG, який хвалився, що знає приховані від простих людей таємниці уряду.

За словами одного з членів групи, який прочитав сотні документів OG, це були майже дослівні стенограми секретних розвідувальних документів, які той приносив додому зі своєї роботи на "військовій базі". За словами OG, частину робочого часу він проводив у захищеному приміщенні, де заборонені мобільні телефони та інші електронні пристрої, якими можна скопіювати секретну інформацію.

Схоже, що OG створив свою групу, в основному з підлітків, під час пандемії, і почувався її лідером. Як стверджує WP, OG розповідав групі, що годинами працював над секретними документами, щоб поділитися ними на сервері Discord. Окрім обміну мемами, жартів і теревенів OG читав групі лекції про світову політику й таємні урядові операції.

Видання зауважує, що транскрибовані документи, які публікував OG, охоплювали конфіденційні теми, доступ до яких мали лише люди, пройшовши багатомісячну перевірку. За словами учасника, це були надсекретні звіти про місцезнаходження і пересування високопоставлених політичних лідерів, а також тактична інформація про збройні сили, геополітичний аналіз, інформація про спроби іноземних урядів втрутитися у вибори.

Washington Post наголошує, що коли транскрибування документів втомило OG, він почав виставляти їхні фотокопії.

Підліток поділився інформацією про OG. Сильний, тренований, озброєний, зухвалий та божевільний

Деталями про групу та дії OG із Washington Post поділився неповнолітній учасник групи. Його розповідь підтвердив виданню й інший учасник групи, який читав багато тих самих секретних документів, які поширив OG. Ці учасники групи стверджують, що знають справжнє ім'я OG, а також штат, де він живе і працює, але відмовилися ділитися цією інформацією, поки ФБР шукає джерело витоку. Розслідування перебуває на початковій стадії, і Пентагон організував власну внутрішню перевірку на чолі з високопосадовцем.

Підліток з групи розповів, що був вражений пророчою здатністю OG передбачати основні події ще до того, як вони потрапляли у заголовки новин, що "може знати лише людина з таким високим допуском". За його словами, він був у захваті від OG, якому приблизно років за 20-ть.

Неповнолітній учасник групи охарактеризував OG як підтягнутого, сильного, озброєного та тренованого, але водночас зухвалого та божевільного.

Washington Post пише, що на переглянутому виданням відео OG стоїть на стрільбищі в захисних окулярах і навушниках, з великою гвинтівкою у руках. Він вигукує в камеру серію расистських і антисемітських образ, а потім робить кілька пострілів у мішень.

Учасник групи, з яким спілкувалась Washington Post, пояснив, що група з OG сформувалася з шанувальників відомого відеоблогера Oxide, який знімав відео про зброю, бронежилети та військову техніку. Вони захотіли мати більш вузьке коло спілкування, тому створили власну невелику групу, адміністратором якої був OG. Вони почувалися як сім'я, а OG був беззаперечним лідером: суворим та таким, який встановлював ієрархію.

Washington Post пише, що коли OG почав публікувати фото документів, учасники групи були вражені – вони містили детальні схеми бойових дій в Україні або супутникові знімки наслідків російських ракетних ударів по українських об'єктах електроенергетики. Інші містили можливі траєкторії балістичних ракет Північної Кореї в сторону США чи світлини китайської кулі-шпигуна і схему прикріпленої до неї технології спостереження.

Як зауважує видання, з кінця минулого року OG ділився кількома документами на тиждень. Розміщення фотографій на сервері займало менше часу. Але це також наражало його на більший ризик. На задньому плані деяких зображень вони могли бачити предмети і меблі, які впізнали в кімнаті, де OG розмовляв з ними через відео на каналі Discord – такі підказки можуть виявитися корисними для федеральних слідчих.

Washington Post зазначає, що OG створив віртуальне дзеркальне відображення секретного об'єкту, де він проводив свій робочий час. Всередині групи на сервері Discord він був найвищим арбітром секретності і дозволяв своїм товаришам читати правду, з якою "звичайні громадяни" не могли ознайомитися.

Порушення секретності. Свідомо чи несвідомо OG підпав під технології кремля

Фотографії роздрукованих секретних документів, що зараз доступні мільйонам, можуть дати підказки федеральним агентам, які шукають OG. Наприклад, ліжко на фоні документів, інструкція до оптичного прицілу чи кусачки для нігтів. На інших знімках, про які раніше не повідомлялося, The Post побачив роздруковані документи, що лежали на підсвіченій червоним кольором клавіатурі.

Washington Post зазначає, що обсяг військових і розвідувальних звітів був значним. Місяцями OG регулярно завантажував сторінку за сторінкою засекречені оцінки США, які давали змогу зрозуміти, наскільки глибоко американська розвідка проникла в російську армію, плани Єгипту продати росії десятки тисяч ракет, і припускали, що російські найманці звернулися до Туреччини, союзника НАТО, щоб купити зброю для боротьби проти України. Принаймні один із документів був роздрукований з Intellipedia – системи обміну даними, яку розвідувальні служби використовують для співпраці та публікації звітів і статей.

Як розповів Washington Post один із учасників групи, OG говорив, що не працює на жоден уряд, і він не є ані російським агентом, ані українським. "Кімната" на сервері, де він розмістив документи, називалася "Ведмідь проти свині", що мало стати уїдливою насмішкою над росією та Україною і свідчити про те, що OG не приймає жодної сторони в конфлікті. Юнак сказав виданню, що OG був негативно налаштований щодо уряду США і говорив про Сполучені Штати, зокрема, про правоохоронні органи та розвідку, як про сили зла, які прагнуть придушити своїх громадян і тримати їх у невіданні; він говорив про "надмірні повноваження уряду". Цікаво, що саме такі наративи вкладає в голови простих американців через замовні статті, пригодованих спікерів та соцмережі кремль. Але дивно, що на них ведуться і спецслужбісти.

OG згодовував учасникам групи і власні теорії змов. Наприклад, що уряд приховує від громадськості жахливу правду. Він стверджував, що уряд заздалегідь знав про намір білого расиста влаштувати стрілянину в супермаркеті Буффало в травні 2022 року. Внаслідок нападу загинуло 10 осіб, усі вони були темношкірими. За словами членів OG, федеральні правоохоронці дозволили вбивствам тривати, щоб аргументувати збільшення фінансування.

Як стверджує видання, група OG мала темний бік. Сама назва серверу Discord, Thug Shaker Central, мала натяк на расизм і сигналізувала членам групи, що вони можуть вільно кидатися епітетами і грубими жартами.

Учасник групи розповів, що членам не дозволялося деінде публікувати документи, якими ділився OG. Проте, за його словами, з приблизно 25 активних членів, які мали доступ до каналу "ведмідь проти свині", близько половини були із-за кордону, у тому числі з росії та України. Ті, хто найбільше цікавився секретними матеріалами, походили здебільшого зі "східного блоку та пострадянських країн", зазначив підліток, повідомивши, що "українці також виявляли інтерес", і це він пояснив зацікавленістю у війні, яка спустошує їхню батьківщину.

Washington Post стверджує, що багато років співробітники американської контррозвідки розглядали ігрові платформи як магніт для шпигунів. російських розвідників підозрюють у тому, що вони заводять дружбу з геймерами, які, на їхню думку, працюють на спецслужби, і заохочують їх розголошувати секретну інформацію.

На сервері "стається" власний витік. OG припиняє зливати документи за 2 тижні до їх розкрутки росіянами

"28 лютого користувач-підліток зі сервера Thug Shaker Central почав розміщувати кілька десятків фотографій із секретними документами на іншому сервері Discord, пов'язаному з ютубером wow_mao. Деякі з документів містили детальні оцінки обороноздатності України і показували, наскільки далеко американська розвідка могла зазирнути у військове командування росії", – пише WP.

4 березня десять документів з'явилися на Minecraft Earth Map – сервері Discord, присвяченому популярній відеогрі. Користувач облікового запису, який опублікував меншу частину зображень, розповів The Post, що отримав їх на сайті wow_mao.

Як зауважує Washington Post, секретні та надсекретні документи тепер були доступні тисячам користувачів Discord, але витік не потрапляв до уваги американської влади ще протягом місяця. Тим часом, OG припинив ділитися зображеннями в середині березня. А 5 квітня секретні документи з оцінкою війни в Україні з'явилися в російських Telegram-каналах і на платформі для обміну повідомленнями 4chan, а також почали мігрувати в Twitter. Одне із зображень, що демонструвало оновлення статусу України станом на 1 березня, було грубо підроблене, щоб завищити кількість українських жертв і применшити кількість жертв з російського боку.

Наступного дня, незадовго до того, як New York Times вперше повідомила про витік, OG зайшов на сервер, і за словами члена групи був дуже "лютий, що незвично для нього". "Він сказав, що щось сталося, і він молився Богу, щоб цього не сталося. ... Але тепер все в руках Божих", – цитує слова учасника групи видання.

Не інформатор. OG збентежений розвитком подій

Попри всю зневагу OG до федерального уряду, учасник групи заявив, що немає жодних ознак того, що він діяв в інтересах суспільства, розкриваючи службову таємницю. Засекречені документи були призначені лише для того, щоб принести користь його інтернет-родині.

За словами учасника групи, OG усвідомлює, що відбувається і не знає, що робити тепер і як вийти з цієї ситуації.

"У своєму останньому повідомленні своїм товаришам OG закликав їх "не висовуватися і видалити будь-яку інформацію, яка може мати відношення до нього", – сказав учасник. Це включало в себе будь-які копії секретних документів, якими ділився OG.

Washington Post наголошує, що інтерв'юйований під час багатогодинних інтерв'ю продовжував висловлювати захоплення і відданість людині, яка, дозволяючи своїм молодим послідовникам бачити і володіти секретною інформацією, наражала їх на потенційні федеральні злочини.

Учасник групи вважає, пише видання, що світ повинен побачити секрети, які OG передав крихітній групі. Він стверджує, що громадськість має знати, як спецслужби витрачають свої податки, і особливо обурений тим, що документи свідчать про стеження США за іноземними союзниками.

WP підкреслює, що тисячі військовослужбовців і державних службовців приблизно віку OG, які працюють на посадах від початкового до низького рівня, цілком ймовірно, мали доступ до секретних документів, подібних до тих, якими він нібито поділився. Попри те, що думали його молоді послідовники, OG не мав особливих знань порівняно зі своїми однолітками. Він не мав особливої здатності передбачати події. Швидше за все, вважає видання, він переконав деяких дуже вразливих підлітків, що він – сучасний геймер, який зустрічається з Джейсоном Борном.

Схоже, цей OG добряче промив мізки своїм послідовникам. Адже, як вказує видання, учасник групи впевнений, що влада знайде OG, але коли вони це зроблять, йому не пред'являть звинувачення. Натомість, на його думку, OG ув'язнять без належної правової процедури в Гуантанамо або він зникне в якомусь "чорному місці", якщо його не "вб'ють" за те, що він знає.

Підліток, який давав інтерв'ю, сказав, що зберігатиме ім'я OG та місце його перебування в таємниці. На сьогодні, стверджує WP, жоден представник федеральних правоохоронних органів не зв'язався з молодим членом групи. На запитання, чому він був готовий допомагати OG, навіть ризикуючи власною свободою, хлопець відповів без вагань: "Він був моїм найкращим другом".

Джерела: Wall Street Journal, Washington Post