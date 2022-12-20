Наче з фільму "The Americans". У місті штату Нью-Гемпшир виявили російську контрабандну мережу – Boston Globe

Boston Globe розказує, як контрозвідники з ФБР в США виявили цілу мережу російських емігрантів, які займалися контрабандою американської електроніки "подвійного призначеня" до росії. "Милі, привітні та інтелігенті" емігрантські сім’ї стали основними "постачальниками" компонентів для "засобів смерті", які росія кидає на українську землю, будинки та вбиває українців.

Влада США висунула звинувачення сімом особам з глобального угрупування, яке підозрюється у переправці до росії деталей "військового призначення".

Звинувачення у контрабанді. Як наймиліша родина стала кліринговим центром для напівпровідників, що відправлялися у росію

Будинок на Еллі-драйв, 30 є взірцем американського передмістя: два поверхи, блакитні віконниці, охайний ландшафтний дизайн. Позашляховик на під'їзній дорозі з табличкою "Дитина на борту" і невелика купка надувних різдвяних прикрас стоять на варті у дворі.

Дарія та Олексій Бреймани, Facebook, Boston Globe

Олексій і Дар’я Брейман – парочка 30-річних емігрантів зі Східної Європи, добре вписалися у цей край запіканок, покерних вечорів і сімейних книжкових клубів. Вони керували популярним інтернет-магазином з продажу химерних нічних світильників на Etsy і вирізнялися своєю щедрістю і доброзичливістю.

"Це наймиліша сім'я, - розповів водій, який часто заїжджав до них додому, щоб доставити пакунки різних форм і розмірів. – Вони лишають подарункові картки на свята. І закуску".

Але у вівторок вранці цей ідеальний американський образ розпався, коли 35-річного Олексія Бреймана і шестеро інших згадали в розлогому федеральному обвинувальному акті, і звинуватили в керівництві міжнародним контрабандним угрупованням, яке незаконно переправляло секретні технології до росії. Бреймана, громадянина Ізраїлю, уродженця України, взяли під варту незабаром після цього, і він, одягнений в джинси і червоно-біло-синю спортивну куртку,з'явився у вівторок ввечері у федеральному суді в Конкорді. Його звільнили під заставу в 150 000 доларів США, наказали здати свій паспорт, наклали обмеження на пересування і комендантську годину.

Федеральна влада також заарештувала двох інших ймовірних змовників: одного в Естонії позаминулого тижня і другого в Нью-Джерсі у минулий вівторок.

Прокурори стверджують, що будинок Брейманів був кліринговим центром для дорогих напівпровідників, осцилографів та інших предметів, що потім переправлялися до росії – предмети, за словами експертів, зазвичай використовують в системах озброєнь, в тому числі у війні росії з Україною.

Федеральні обвинувальні документи, що отримало видання Globe, описують сюжет, ніби взятий прямо з телесеріалу "Американці" – про агентів КДБ, які виховують сім'ю поблизу Вашингтона (округ Колумбія).

Оскільки Бреймани сповідували, начебто, американський спосіб життя – відвідували матчі "Селтікс", відпочивали у Флориді, відвідували місцеві мистецькі фестивалі, Олексій Брейман отримував постійні транші "передової електроніки та складного випробувального обладнання, що використовується у квантових обчисленнях, розробці гіперзвукової та ядерної зброї та інших військових та космічних військових застосуваннях", - йдеться в обвинувальному висновку, оприлюдненому у Східному окрузі Нью-Йорка.

Ці предмети, як стверджують слідчі, "можуть зробити значний внесок у військовий потенціал або ядерний розвиток інших країн або можуть завдати шкоди ... національній безпеці Сполучених Штатів".

Олексій Брейман на грі Селтіка. Facebook, Boston Globe

За словами прокурорів, щоб уникнути американських експортних санкцій, члени угруповання відправляли обладнання по частинах в будинок Олексія Бреймана в Меррімаку, використовуючи фіктивні підставні компанії, які очолювали російські бізнесмени і компаньйони. Брейман, як стверджує влада, потім переправляв обладнання до Німеччини та Естонії – "загальних перевалочних пунктів для товарів – які в кінцевому підсумку призначалися для росії".

Як свідчать документи, обвинувачені контрабандисти вже деякий час перебували в полі зору федеральних слідчих. Згідно з копією заяви про видачу ордера на обшук, що отримало видання Globe, на початку жовтня федеральний мировий суддя схвалив обширний обшук ФБР в будинку Меррімака, у тому числі перевірку комп'ютерів і мобільних телефонів. Пізніше агенти ФБР, що спеціалізуються на шпигунстві і контррозвідувальній діяльності, провели обшук в будинку.

У вівторок вранці федеральна влада розсекретила обвинувальний акт з 16 пунктів, в якому фігурують Брейман, Євген Грінін, Олексій Іпполітов, Борис Лівшиць, Світлана Скворцова, Вадим Конощенок і Вадим Єрмоленко. Вони відігравали різні ролі у схемі, і звинувачують ся у змові, відмиванні грошей, контрабанді, банківському та електронному шахрайстві.

Влада додала, що Конощенка заарештували і взяли під варту в Естонії, а Єрмоленка заарештували і взяли під варту в місті Аппер-Седдл-Рівер (штат Нью-Джерсі).

"Міністерство юстиції та наші міжнародні партнери не потерплять злочинних схем, спрямованих на підтримку військових зусиль російських військових", - йдеться в заяві генерального прокурора США Мерріка Гарланда (Merrick B. Garland). "Завдяки тому, що троє обвинувачених зараз перебувають під вартою, ми зруйнували мережу закупівель, яку обвинувачені та російські спецслужби використовували для контрабанди боєприпасів для снайперських гвинтівок та секретних електронних компонентів у росію".

Арешти відбулися в той час, коли війна в Україні триває 10-й місяць, коли первинні прогнози росії не збулися і в країні виснажилися запаси зброї та мікроелектроніки. Здатність кремля підтримувати наступ зараз також залежить від доступу до західної електроніки, яку зараз важче, ніж будь-коли, отримати в умовах нинішніх санкцій США.

Тим часом, відносини між США і росією залишаються складними. Лише минулого тижня країни здійснили резонансний обмін ув'язненими: Віктора Бута сумнозвісного російського торговця зброєю на прізвисько "Торговець смертю", в обмін на зірку WNBA БрітніГрінер, яку арештували в росії за нібито перевезення каністр з олією канабісу.

Непомітна мережа агентів. Родина Брейманів, що звинувачується у контрабанді в росію електроніки, публічно допомагала Україні

У будній день в кінці листопада водії доставки поклали різного розміру пакунки на прикрашений гірляндою ганок будинку Брейманів. Камера спостереження непомітно вела огляд над вхідними дверима.

Коли подзвонили у двері, Дар'я Брейман в яскраво-синіх шкарпетках з написом "FunCity" привітала репортера Globe. Дізнавшись про причину візиту, вона повернулась на ґанок і швидко зачинила за собою двері.

Спочатку вона попросила журналіста прийти пізніше, коли повернеться чоловік, а потім сказала, що їй треба проконсультуватися зі своїм адвокатом.

Відповідаючи на запитання про те, що її чоловік використовував їх будинок для передачі секретних матеріалів до росії, пані Брейман заперечила, що їй відомо про щось незаконне.

"Ми проводимо фестивалі та ярмарки ремесел", - пояснила вона, маючи на увазі сімейну компанію з виробництва нічних світильників.

Онлайн-профілі подружжя не свідчать про те, що вони були спільниками в російській військовій махині.

На своїй сторінці у Facebook Олексій Брейман вказав своїм рідним містом столицю України – Київ, судові ж записи ідентифікують його як громадянина Ізраїлю. Свого часу він також розмістив кліп українських виконавців на шоу "Америка має талант", щоб привернути увагу до багаторічного конфлікту з росією.

Минулої весни, коли через їхній будинок нібито контрабандою перевозили компоненти для війни, Дар'я Брейман використовувала свою сторінку у Facebook, щоб розповісти про свої пожертви благодійній організації, яка надає "життєво важливу медичну та гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від російського військового вторгнення".

Десятиліттями, за словами експертів, росія покладалася на непомітну мережу агентів для незаконної закупівлі матеріалів, які країна намагається виробляти самостійно – високотехнологічні електронні компоненти, що використовуються для ведення бойових дій і оборони.

Однак в останні роки боротьба за отримання таких товарів набула особливої затятості, оскільки напруженість, пов'язана з анексією росією Криму в 2014 році і вторгненням в Україну в лютому, призвела до широкого списку забороненого експорту, спрямованого на те, щоб перекрити доступ росії до критично важливої продукції західного виробництва.

Матеріали, що лежать в основі справи Меррімака – напівпровідники – відомі як технології "подвійного призначення". Хоча вони повсюдно використовуються в повсякденних предметах, в ігрових приставках і автомобілях, крихітні мікросхеми також дуже необхідні для виробництва систем озброєнь – таких як балістична ракета, яка в листопаді влучила в пологове відділення на півдні України, і вбила новонароджену дитину.

"Вони потрібні для ураження конкретних цілей, таких як електростанція або лікарня", - розповів Джеймс Бірн, директор Королівського інституту об'єднаних служб, в інтерв'ю виданню Globe. Вони є "дуже важливою частиною того, чим росія веде війну".

Незважаючи на запровадження широкомасштабних санкцій, американські офіційні особи наполягають на тому, що вони мають руйнівний вплив на військові зусилля росії – сумнівно, що матеріали американського виробництва не потрапляють до росії.

Згідно з дослідженням, опублікованою агентством Reuters і Королівським інститутом об'єднаних сил в серпні цього року, дослідники виявили сотні одиниць електроніки, виробленої американськими компаніями, в російських системах озброєнь, добутих Україною.

"росія [має] великий досвід в отриманні цих компонентів – вони мають великий досвід в цьому, і це те, до чого вони ставляться дуже серйозно", - повідомив Нік Рейнольдс, співавтор доповіді і науковий аналітик інституту.

Напівпровідники йшли до росії через Німеччину. Люди, які це роблять, є цінним активом фсб

Бреймани прибули до цього міста з населенням 26 000 чоловік, відомого своїм багаторічним фестивалем барбекю-реберець, в 2019 році, оселившись в доглянутому будинку в кінці тихої вулиці, що популярна серед бігунів і любителів вигулу собак.

Ті, хто був знайомий з парою, описували їх як доброзичливих, хоча і досить закритих: мало хто з тих, хто розмовляв з в останні тижні з Globe, близько знав Брейманів. Але публічні записи, а також активність пари в соцмережах дають змогу зазирнути в життя, яке вони побудували після прибуття до Сполучених Штатів більше десяти років тому.

Дописи зі сторінки Олексія Бреймана у Facebook десятирічної давнини рясніють роздумами про секс, жінок та азартні ігри: на одному фото він позує за кермом кабріолета, на іншому – між парою легко одягнених жінок, лукаво посміхаючись. Однак він став домашнім після одруження з Дарією у 2015 році. Він опублікував фото їх побачень за вечерею та сімейних канікул у Сент-Августині (штат Флорида) та Ізраїлі, де пара їла суші та позувала з жирафами в Хайфі.

"Чудова перемога в овертаймі! Селтікс #BleedGreen", - написав він у січні у Facebook під фотографією, зробленою біля майданчика в TD Garden.

Його дружина також плавно асимілювалася в американському житті. Судячи з її профілю на LinkedIn, вона розпочала ранню кар'єру в трубній компанії в російському місті Копейськ. Пізніше, згідно з її онлайн-резюме, отримала ступінь магістра з комунікації в Університеті Кларка у Вустері в 2012 році. Потім, згідно з резюме, вона працювала менеджером проектів в inSegment (агентство цифрового маркетингу, що базується в Ньютоні). Дар'ю Брейман не звинуватили у злочині.

У 2016 році, як свідчать державні записи, Олексій Брейман почав бізнес CoolHouz LLC, що спеціалізується на персоналізованих нічних світильниках, прикрашених дельфінами, балеринами, які потім Walmart почав продавати в Інтернеті.

Схема, як зазначено в обвинувальному висновку, була розгалуженою. The Globe також отримав ордер на обшук будинку Меррімака, коли справа була недовго доступна у системі записів федеральних судів.

Починаючи з 2017 року, як стверджується, група російських громадян, більшість з яких діяли з батьківщини, намагалася отримати заборонені в США предмети в рамках змови, у схемі задіяні мільйони доларів, безліч підставних компаній і різні міжнародні локації.

Згідно з обвинувальним висновком, група працювала від імені "Сернії", глобальної мережі російських агентів і підставних компаній, що має таких клієнтів, як Міністерство оборони росії та Федеральна служба безпеки (ФСБ). Офіційні особи США описали "Сернію" як "інструмент" для російської військової машини.

Працюючи за вказівкою агентів в росії, Борис Лівшиць, громадянин росії, який колись жив у Брукліні, придбав у американських електронних компаній товари, що підпадають під санкції, на сотні тисяч доларів, обманувши продавців про кінцеве призначення обладнання.

Після придбання, як стверджує влада, Лівшиць, використовуючи псевдонім "Девід Вецкі" та низку підставних компаній, організував доставку товарів до будинку Брейманів у Меррімаку. Згідно з обвинувальним актом, у березні 2022 року, через 18 днів після вторгнення росії в Україну, Брейман і Лівшиць обговорили відправку товарів до росії через Німеччину "всіма правдами і неправдами".

Брейман регулярно відправляв вантажі Вадиму Конощенку, громадянину росії і підозрюваному агенту ФСБ в Естонії, який, за словами влади, потім переправляв товари через кордон в росію. Згідно з судовими документами, під час однієї з таких поїздок наприкінці жовтня Конощенка затримали і виявили у нього 35 різних типів напівпровідників і електронних компонентів. У нього також знайшли десятки тисяч патронів американських боєприпасів, в тому числі снайперські кулі, виготовлені в штаті Небраска. Під час обшуку на його складі виявили близько 375 фунтів боєприпасів.

У рамках змови, як стверджує прокуратура, члени мережі фальсифікували фінансові та товаросупровідні документи і намагалися розбити великі партії на частини, щоб уникнути уваги і підозр. Платежі також навмисно заплутані, заявила влада, з великими сумами, що переміщали між рахунками на ім'я підставних компаній в банках по всьому світу.

Як і коли влада вперше дізналася про передбачувану змову, незрозуміло; судові матеріали містять мало деталей про походження справи, а федеральні органи влади відхилили запити на коментарі.

Але до цієї осені, як свідчать судові записи, влада зібрала безліч доказів, у тому числі електронне листування між змовниками, транспортні документи і допомогу щонайменше одного конфіденційного джерела.

У липні мировий суддя штату Невада підписав ордер на встановлення пристрою стеження на "генератор сигналів", придбаний Лівшицем у компанії з Іллінойсу. За сприяння компанії слідчі відстежили товар від пункту відправлення в Неваді до Меррімака, а потім перехопили його в Міжнародному аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді в Нью-Йорку, де його перепакували і відправили до Німеччини.

Невдовзі федеральні агенти з ордером на обшук прибули за адресою 30, Еллі Драйв.

Все це відбувалося непомітно в районі Медоудс, де нещодавно виникла суперечка, пов'язана з трейлером, якого припаркували на під’їзді всупереч правил.

Як сказав Джо Камар, президент асоціації мешканців району Медоудс: "Тут мало що стається".

У вівторок вдень, невдовзі після того, як Олексія Бреймана взяли під варту, в будинку сім'ї панувала тиша. Передній двір був у снігу, а перед будинком зібралася ціла верениця автомобілів преси. Жінка, яка ненадовго з'явилася біля вхідних дверей, сказала небагато, і зникла в будинку.

"В нашому маленькому районі відбувається божевілля", - висловилася Емі Гудрідж, що живе через дорогу від Брейманів.

"Вони дійсно отримували багато пакунків, - сказала Гудрідж. - Гадаю, все ясно".

Джерело: Boston Globe

Коментар іPress: Минулого тижня Міністерство юстиції США повідомило, що у федеральному суді Брукліна у Нью-Йорку висунуті звинувачення п'ятьом громадянам росії, один з яких є співробітником ФСБ, та двом американцям - вихідцям із срср у змові та інших злочинах, пов'язаних із глобальною схемою закупівель та відмивання грошей від імені уряду рф. Зазначається, що метою судового переслідування є притягнення до відповідальності корумпованих російських олігархів та запровадження жорстких експортних обмежень проти мережі закупівель військових та розвідувальних відомств рф.

Розслідуванням займаються, зокрема, ФБР за сприяння багатосторонньої цільової групи для переслідування російських олігархів та посадовців, створеної у березні 2022 року.

Припускається, що обвинувачені змовилися з метою отримання технологій військового та подвійного призначення від американських компаній для російського оборонного сектору, а також контрабанди боєприпасів для снайперських гвинтівок, що є порушенням санкцій США, запроваджених на початку цього року.

У повідомлені названо імена обвинувачених: Євгеній Грінін, 44 роки, москва; Олексій Іпполітов, 57 років, москва; Борис Лівшиць, 52 роки, санкт-петербург; Світлана Скворцова, 41 рік, москва; Вадим Конощенок, 48 років, санкт-петербург; Олексій Брейман, 35 років, штат Нью-Гемпшир та Вадим Єрмоленко, 41 рік, штат Нью-Джерсі.

Їх обвинувачують у змові з метою обману США щодо застосування заходів експортного контролю та економічних санкцій, контрабанді та недотриманні вимог щодо перевезення електроніки.

Як стверджується, обвинувачені були пов'язані з ТОВ "Сернія Інжиніринг" та ТОВ "Сертал" - московськими компаніями, які працюють під керівництвом російських спецслужб для закупівлі передової електроніки та обладнання для російського військово-промислового комплексу й науково-дослідницького сектору. Обидві компанії керували розгалуженою мережею підставних фірм і банківських рахунків по всьому світу, в тому числі у США, які використовувалися для приховування участі уряду та реальних російських користувачів обладнання американського походження.

Після початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну на ці компанії було накладено санкції.

Як стверджується в обвинувальному висновку, Іпполітов отримував запити від російських кінцевих користувачів і передавав їх Грініну та Скворцовій, які були співробітниками "Серталу". Ці дві особи забезпечували фінансування й транзакції, а Лівшицю доручили закуповувати товари в американських компаніях. Лівшиць, колишній мешканець Брукліна відкрив і контролював низку підставних компаній та пов'язаних з ними банківських рахунків у районі Нью-Йорка, які він використовував для маршрутизації поставок і багатошарових фінансових транзакцій для сприяння схемі, у тому числі в координації з Конощенком, Брейманом і Єрмоленком.

Конощенок, якого вважають співробітником ФСБ, переправляв товари американського походження з Естонії до росії, включаючи електроніку подвійного призначення й тактичні боєприпаси військового призначення. У жовтні Конощенок був зупинений на кордоні Естонії з 35 різними типами напівпровідників та інших електронних компонентів, замовлених Лівшицем, а також тисячами куль калібру 6,5 мм американського виробництва, які використовуються у військових снайперських гвинтівках. У листопаді його затримали при спробі перетину кордону з росією з 20 ящиками, що містили тисячі набоїв американського виробництва, включаючи тактичні патрони та військові снайперські патрони. Конощенок обговорював з Лівшицем підроблення ділової документації для приховування поставок боєприпасів.

Перебуваючи в США, Брейман і Єрмоленко підробляли товаросупровідні документи й рахунки-фактури, перепаковували й переправляли товари в проміжні пункти призначення по всьому світу, у тому числі Конощенку в Естонії. Єрмоленко та Брейман також допомагали Лівшицю створювати та керувати десятками підставних компаній та відповідних банківських рахунків по всій території США, які використовувалися у схемі.

Грініну, Іпполітову, Лівшицю та Скворцовій також висунуто звинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та відмиванні грошей. Грініну, Іпполітову, Лівшицю, Скворцовій, Брейману та Єрмоленко - у змові з метою банківського шахрайства, шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку та відмивання грошей.

У вівторок, 13 грудня, Брейман здався ФБР, а Єрмоленко був заарештований у Нью-Джерсі. Брейману буде пред'явлено звинувачення у Нью-Гемпширі, Єрмоленку - у Східному окрузі Нью-Йорка. Конощенок був окремо заарештований естонською владою 6 грудня за запитом США й очікує на екстрадицію. Решта фігурантів перебувають на волі. Обвинуваченим загрожує термін до 30 років позбавлення волі.