Директорка Міжнародного центру оборони та безпеки в Таллінні Крісті Раік у щоквартальнику International Politik пише про складні часи й виклики перед Північно-Східною Європою. Вона не виключає, що США може поставити ці країни перед вибором: або підтримка України, або американська парасолька захисту. Відтак найкращий вихід – поступове перекладання функцій США в НАТО на Європу.

Дилема Європи полягає в тому, що їй потрібно спробувати утримати США на борту, готуючись до виходу Америки. Найкращий шлях вперед – це прискорене перекладання тягаря з метою побудови більш європейського НАТО.

Коли Дональд Трамп був переобраний, настрої в країнах Північної Європи та Балтії, а також у Польщі були дещо менш тривожними, ніж у більшості країн Європи. Ці країни вважали, що перебувають у хорошій позиції для прагматичної взаємодії з другою адміністрацією Трампа завдяки високому рівню оборонних витрат, традиційно міцним двостороннім відносинам зі США та позитивному досвіду першого президентства Трампа, коли американська присутність у країнах східного флангу НАТО зросла.

П'ять місяців потому простір для прагматизму різко звузився. Фінляндія, можливо, заробила очки завдяки акту "дипломатичного гольфу", який президент Александр Стубб провів з Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго, і може досягти успіху в укладанні великої угоди про продаж криголамів США. Проте не можна заперечувати швидкий занепад трансатлантичного альянсу.

Президент Трамп шокував своїх найкращих союзників у Європі м'яким підходом до росії, путіна та повною зневагою до суверенітету Данії та України, вираженою у бажанні захопити Гренландію та отримати контроль над критично важливими для України корисними копалинами (не кажучи вже про принизливе поводження з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті). Тарифи США проти країн-членів ЄС, а також Великої Британії, не лише завдають економічних збитків, але й загрожують зруйнувати глобальну систему вільної торгівлі, до якої всі малі північноєвропейські держави були дуже прихильні та покладалися на неї.

США все ще потрібні

Проте деякі речі не змінилися: росія все ще є довгостроковою та екзистенційною загрозою для країн Північної Європи і Балтії та Польщі, а США залишаються незамінним союзником у протидії цій загрозі. Європейці поки що не в змозі надати Україні достатню військову підтримку, щоб зупинити повільне просування росії на полі бою. Вони також намагаються знайти переконливу відповідь на потребу України в гарантіях безпеки після закінчення війни. Ще важливіше те, що оборона й стримування НАТО покладаються на США, які надають критично важливі сили та засоби, яких бракує європейцям: розвідку, ППО і ядерний щит.

Оскільки довіра до найсильнішого союзника руйнується, залежність від гарантій безпеки, які він надає, стає все більш проблематичною. Тому країни Північної Європи подвоюють свої зусилля зі зміцнення обороноздатності. Польща цього року витрачає на оборону 4,7 відсотка свого ВВП і має намір досягти 5 відсотків наступного року. Країни Балтії також рухаються до 5-відсоткового показника. Фінляндія нещодавно оголосила, що протягом наступних чотирьох років витрачатиме на оборону щонайменше 3 відсотки ВВП. Швеція збирається досягти 2,4 відсотка ВВП у 2025 році і має намір досягти 3,5 відсотка до 2030 року. Данія має намір витрачати понад 3 відсотки цього і наступного року.

Дилема Європи

Найважливішим завданням і водночас найбільшою дилемою для Європи стало намагання утримати США в європейській обороні, водночас готуючись до можливої відмови від неї. Зрозуміло, що країни, які є найбільш вразливими до російської загрози, стикаються з цією дилемою в найгострішій формі.

На поверхневому рівні одні й ті ж заходи потрібні як для збереження присутності США, так і для підготовки до їхнього виведення. Ключ до вирішення головоломки полягає в тому, що європейці повинні стати сильнішими у військовому плані. Однак, більш уважний погляд на оборонне планування показує, що готуватися до захисту Європи зі зменшеним внеском США або без США – це не одне й те саме. За деякими оцінками, європейцям знадобиться до 10 років, щоб замінити більшу частину повноважень США в НАТО.

Поки що європейці намагаються виконати свої зобов'язання в оборонних планах НАТО, прийнятих на Вільнюському саміті у 2023 році, навіть якщо американці роблять свою частину роботи. Плани побудовані на обіцянках європейців взяти на себе більшу частку тягаря. Тим часом, фокус європейських дебатів змістився від розподілу до перекладання тягаря, і від бажання утримати американців на борту до необхідності підготуватися до їхнього відходу. Європейцям потрібно готуватися до перекладання тягаря, тобто до того, щоб взяти на себе частку США.

Триматися разом

Скандинавські та Балтійські країни тримаються разом у турбулентному геополітичному середовищі. Регіональна співпраця є тіснішою, ніж будь-коли, особливо у сфері безпеки та оборони, яка не так давно була забороненою зоною навіть у співпраці між північними країнами. Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО усунув старі бар'єри. Разом з Польщею, Німеччиною і Великою Британією північноєвропейські країни утворюють значну, хоча і слабку групу зі здебільшого спільними інтересами у сфері безпеки. Здатність Німеччини розумно витрачати сотні мільярдів запланованих додаткових коштів на оборону матиме вирішальне значення для подальшого посилення оборони і стримування в регіоні Балтійського моря і зменшення залежності від США.

Хоча регіональні зусилля мають значення, варто також зазначити, що безпека регіону Балтійського моря невіддільна від європейської безпеки в цілому й буде значно залежати від результату війни в Україні. Вона також, що дуже важливо, залежить від готовності інших європейських країн інвестувати більше коштів у колективну оборону.

Час випробувань

Немає сумнівів, що США намагатимуться вбити клин між європейськими країнами. Це також може стати випробуванням єдності північноєвропейського угруповання. Якщо США стануть ще більш напористими щодо Гренландії, іншим північно-балтійським країнам буде важко не засудити це, але чи будуть вони ризикувати своїми відносинами з США? Якщо США вимагатимуть від своїх союзників припинити підтримку України, щоб змусити Київ прийняти погану мирну угоду, чи ризикнуть північно-балтійські країни, які були вірними прихильниками України, втратити гарантії безпеки з боку США? Що для них буде небезпечніше – погодитися на погану для України угоду в надії врятувати свої відносини зі США, чи продовжувати підтримувати Україну і вважати, що США в будь-якому випадку стали ненадійним союзником? Будемо сподіватися, що такого вибору вдасться уникнути, але не можна виключати, що він може з'явитися.

У дусі північного прагматизму, оптимальним шляхом вперед було б кероване перекладання тягаря під виглядом зміцнення трансатлантичного альянсу. Поступовий перехід до більш європейського НАТО може бути єдиним способом зберегти альянс живим, а Європу – безпечною в найближчі роки. Головне питання полягає в тому, чи матимуть європейці достатньо часу для реалізації цього підходу. Чим швидше вони будуть рухатися, тим більше шансів запобігти розпаду НАТО в той час, коли альянс вкрай необхідний для захисту Європи від реваншистської агресії росії.

Джерело: International Politik