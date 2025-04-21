Нафтова загроза. Воєнна економіка путіна не уникне торгового бліцу Трампа – Wall Street Journal

Американська газета Wall Street Journal стверджує, що якщо ціни на нафту продовжать падати, як вважають провідні інвестиційні банки світу, то російська економіка зазнає жорсткого заземлення. Вже зараз російська нафта торгується за ціною нижче 55 доларів за барель і може впасти ще більше. Це буде шоком для російської воєнної економіки, адже третина бюджету рф формується доходами від продажу нафти та газу.

Очікується, що зниження цін на нафту вдарить по вже сповільненому російському зростанню і стисне військовий бюджет Москви, пише американська Wall Street Journal. Як зазначає видання, хоча росія ухилилася від тарифів "Дня визволення", але Москва все ще перебуває під загрозою торговельної війни Трампа з однієї причини: через нафту. Ця галузь є одночасно двигуном економіки Кремля і основним джерелом його вразливості; нафта й газ складають близько третини доходів державного бюджету.

Світові ціни на нафту впали цього місяця і залишаються нестабільними після того, як ринок охопили побоювання щодо рецесії, спричиненої тарифами. російська еталонна суміш Urals коливається нижче $55 за барель, що набагато нижче цільового показника, закладеного в бюджеті на цей рік, який становить близько $70. Аналітики кажуть, що якщо ціни залишаться низькими, російська економіка зіткнеться з жорсткою посадкою, і в цьому випадку, за їхніми прогнозами, бюджетний дефіцит цього року майже подвоїться.

WSJ наголошує, що спад настає в неспокійний для Москви момент: її економіка вже сповільнювала темпи зростання ще до обвалу цін на нафту, а Кремль веде переговори зі США про припинення вогню в Україні. Москва не поспішає з мирними переговорами, вважаючи, що перемоги на полі бою дадуть їй більше важелів для максимальних поступок у цих переговорах.

Хоча поточні ціни на нафту навряд чи змусять путіна відмовитися від військової кампанії, глибше падіння може змінити його розрахунки. Тим часом, нафтова криза поставить Кремль перед болючим вибором, кажуть аналітики.

"Якщо ціна на нафту залишиться низькою, вони відчують тиск, і вони вже починають його відчувати", – вважає старший науковий співробітник вашингтонського Інституту міжнародної економіки Петерсона Еліна Рибакова. За її словами, якщо так триватиме й надалі, вони зіткнуться з ситуацією "зброя проти масла".

За словами WSJ, аналітики J.P. Morgan зазначають, що, незважаючи на те, що Москва стала більш ізольованою від світових тенденцій через санкції і розірвані міжнародні зв'язки, "цунамі, викликане торговельною політикою США, навряд чи залишить росію неушкодженою".

Видання нагадує, що путінська держава й безпека багато в чому побудовані на нафті. Катастрофічне падіння цін у 1980-х роках сприяло розпаду Радянського Союзу. Відновлення цін у 1999 році, коли путін був призначений прем'єр-міністром росії, сприяло його приходу до влади. З цієї причини його уряд розглядає падіння цін на нафту як загрозу національній безпеці.

Центральне місце нафти в російській економіці виходить за межі державної скарбниці. Економісти називають це мультиплікативним ефектом: процвітаюча енергетична галузь каскадом впливає на суміжні сектори, наприклад, на виробництво сталі для труб, що використовуються нафтовиками або на будівництво інфраструктури навколо НПЗ. Скорочення виробництва матиме зворотний вплив на цілі громади, які організовані навколо видобутку та переробки нафти й підтримуються за рахунок цього.

Колишній російський енергетик і старший науковий співробітник Євразійського центру Карнегі Сергій Вакуленко підрахував, що росія втрачає близько $25 мільярдів на рік на кожних $10 падіння ціни на нафту. "Отже, це впливає на доходи, і економіка в цілому позбавляється грошей", – зазначив він.

Втім, аналітики кажуть, що ціни на нафту повинні залишатися нижчими протягом тривалого періоду, щоб вплинути на військові плани Москви. WSJ нагадує, що Москва отримує боєприпаси з Північної Кореї і виробляє власну сталь для танків і техніки. Китай економічно підтримував Москву протягом усієї війни.

Невдовзі після вступу Трампа на посаду його адміністрація дала зрозуміти, що може спробувати примусити Москву до миру, закликавши до збільшення видобутку нафти в США й Саудівській Аравії, знизивши таким чином ціни. Спеціальний посланник Трампа стосовно України Кіт Келлог припустив у січні, що якщо нафта впаде до $45 за барель, цього може бути достатньо для припинення війни.

WSJ також нагадує, що коли Трамп оприлюднив глобальний список країн, проти яких будуть підвищені тарифи, у ньому не було росії, а також лише кількох інших країн. Адміністрація заявила, що численні санкції проти росії унеможливили повноцінну торгівлю з Москвою. Як зазначає видання, росія, безумовно, пережила й більші падіння цін на нафту, в тому числі під час світової фінансової кризи 2008-09 років і пандемії Covid-19. Уряд все ще може позичати кошти у вітчизняних банках і скорочувати невійськові витрати, в тому числі на інфраструктуру, освіту й охорону здоров'я.

Але, як наголошує WSJ, протягом більш ніж трьох років війни Кремль намагався ізолювати своїх громадян від наслідків війни, підвищуючи доходи й створюючи робочі місця. Економічний спад загрожує похитнути фундамент російського суспільного договору воєнного часу.

Якщо торговельна війна триватиме, "це, як правило, призводить до зниження світової економіки й попиту на наші енергоресурси", – заявила цього місяця голова російського центрального банку Ельвіра Набіулліна. Кремль заявив: "Влада робить все, щоб мінімізувати наслідки для російської економіки".

Ціна російської марки нафти Urals

WSJ також зауважує, що тоді як фінансові ринки коливаються, перспективи цін на нафту погіршуються через зростання пропозиції з боку таких виробників, як Саудівська Аравія, і уповільнення попиту з боку Китаю.

Goldman Sachs раніше заявив, що очікує, що ціна нафти марки Brent в середньому становитиме $63 цього року і $58 у 2026 році. Оскільки Urals торгується зі значним дисконтом до світових цін, цей прогноз означає, що ціна російського бареля може впасти нижче $50. Інші товари, які експортує росія, такі як вугілля та метали, також зазнали падіння цін протягом останніх тижнів. Уповільнення темпів зростання в Китаї, спричинене тарифною кризою, також потягне за собою падіння російської економіки.

російський банк "Ренесанс Капітал" нещодавно повідомив своїм клієнтам, що низькі ціни на нафту підвищують ймовірність "жорсткої посадки" для економіки. Банк прогнозує, що якщо ціна на нафту Urals цього року становитиме в середньому $50, зростання ВВП складе 0,1 %. На думку WSJ, це буде шоком для російської економіки.

Після нетривалої рецесії у 2022 році величезні державні витрати на військові потреби підтримали російське виробництво і притупили вплив західних санкцій. У 2023 і 2024 роках російський ВВП зростав приблизно на 4 % на рік. Однак військові витрати призвели до стрімкої інфляції, що змусило центральний банк підняти відсоткові ставки до рекордних 21 %. У поєднанні з постійною нестачею робочої сили, оскільки чоловіки йдуть на війну або тікають з країни, це почало даватися взнаки в останні місяці.

WSJ зазначає, що зростання ВВП у річному обчисленні впало до 0,8 % у лютому з 3 % у січні. Цього року сповільнилося зростання у всіх сферах – від промислового виробництва до продажу автомобілів і залізничних перевезень. росія має бюджетний дефіцит протягом усієї війни та з моменту повномасштабного вторгнення в Україну проїла дві третини ліквідних активів "на чорний день" – Фонду національного добробуту.

Остерігаючись бути звинуваченими в будь-якому спаді, російські чиновники вже вказали на глобальні умови як на причину економічних негараздів країни. Нижчі ціни на нафту можуть спричинити загальне падіння рівня життя, сказав Вакуленко, колишній російський міністр енергетики, "але якщо винен зовнішній чинник, наприклад, глобальна депресія, населення розуміє, що це не вина уряду".

Джерело: Wall Street Journal