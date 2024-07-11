Напад на Охматдит. Захід має нарешті змінити свій підхід до протистояння з росією

Пропонуємо вашій увазі дві доволі жорсткі та справедливі публікації генерал-майора австралійської армії у відставці Міка Раяна у його блозі та колишнього американського військового розвідника Джонатана Світа разом з експертом з питань національної безпеки Марком Тотом у виданні The Hill. Вони закликають західних політиків зняти рожеві окуляри і перестати ставитися до допомоги Україні як до якоїсь благодійності. Світ і Тот закликають Байдена або взяти в свої руки справу війни й окреслити стратегію перемоги, або піти у відставку і дати комусь іншому зробити рішучі кроки, щоби зламати хребет путіну в Україні.

Чому НАТО має змінити свою стратегію щодо України. Нові докази – Мік Раян

Це був один із найбільш варварських і демонстративно навмисних жестів росії у війні проти України. росія і путін не зацікавлені в жодному "мирі", "завершенні конфлікту" чи "компромісі". Вони зацікавлені у беззастережній капітуляції України, яка має бути досягнута за допомогою необмеженого терору проти цивільного населення.

Ілля Пономаренко, 9 липня 2024 року

За останні 24 години ми знову стали свідками жорстокості путінського режиму та кривавої банди варварів, яких називають російськими військовими. Цілеспрямований обстріл російською високоточною ракетою лікарні "Охматдит", незважаючи на свій жах, є частиною ширшої російської кампанії з тероризування народу України.

Це не було діями кількох гнилих покидьків. Це результат системної, керованої командуванням кампанії з тероризування та жорстокого поводження з українцями, так само, як росіяни вчинили з сирійцями та чеченцями. російські політичні та військові лідери виплекали культуру невибіркових вбивств в Україні та створили умови для її процвітання. Вони несуть повну відповідальність за вбивства в лікарні "Охматдит", Бучі та інші звірства по всій Україні за останні два з половиною роки.

Під час цієї війни, спонукуваний жахливою поведінкою російських військ, я продовжував розмірковувати над поняттям добра і зла, а також над ідеєю "справедливої війни". Теорія справедливої війни має на меті надати рекомендації щодо того, як нації можуть діяти правильно як при прийнятті рішення про вступ у війну, так і при її веденні. Як пише К'ян О'Дрісколл у своїй чудовій книзі "Перемога", "ідея справедливої війни ґрунтується на подвійній меті: війна іноді може бути виправданою, і ще можна розрізнити справедливе і несправедливе застосування сили".

З огляду на поведінку російських лідерів за останні кілька років, очевидно, що вони не вірять у філософію, яка лежить в основі теорії справедливої війни.

Організація з безпеки і співробітництва в Європі випустила кілька звітів, в яких розглядаються звірства росії в Україні. Ці доповіді викликають похмурі асоціації, і в цій конкретній доповіді ОБСЄ, оприлюдненій у квітні минулого року, детально описується величезна кількість жахливих актів, які приписуються російській армії та її маріонетковим військам в Україні. У звіті зазначається, що "деякі з найбільш серйозних порушень включають цілеспрямовані вбивства цивільних осіб, зокрема журналістів, правозахисників або місцевих мерів; незаконні затримання, викрадення і насильницькі зникнення тих же категорій осіб; широкомасштабні депортації українських цивільних осіб до росії; різні форми жорстокого поводження, зокрема тортури, що застосовуються до затриманих цивільних осіб і військовополонених".

Генеральна прокуратура України також наразі розслідує понад 120 000 ймовірних воєнних злочинів, скоєних росіянами з початку широкомасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Кожне з цих звинувачень окремо та в сукупності свідчить про інституційні недоліки в російському уряді та збройних силах. Вони також вказують на системний підхід до жорстокого поводження з українським народом і бездушну зневагу до міжнародного права та законів війни. Існують вагомі причини, чому путін, Шойгу і Гєрасімов зараз мають постійні ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом.

Як людина, яка десятиліттями відточувала свій професіоналізм в австралійській армії, поведінка росії під час війни демонструє, що вона є професійно корумпованою і морально порожньою військовою інституцією. Вона також свідчить про те, що російський режим не боїться виступів західних політиків. Бездіяльність Заходу перед обличчям російських звірств гарантує, що вони триватимуть і надалі.

Цей останній акт росіян у київській дитячій лікарні є ще одним доказом мислення путіна і його рішучості стерти з лиця землі культуру і навіть саме існування України. І це має стати додатковим поштовхом для переосмислення західної стратегії щодо війни та швидкого підвищення рівня західної підтримки, щоб допомогти Україні перемогти росію.

Що це означає?

Найважливішим пріоритетом на даний момент є те, що Захід повинен змінити свої уявлення про те, яку війну він підтримує в Україні. Занадто багато країн, за винятком країн Балтії та Польщі, діють так, ніби вони здійснюють масштабний жест доброї волі для далекої східноєвропейської країни. Незважаючи на певну щедрість з боку багатьох держав, рівень дипломатичної, військової та фінансової підтримки ледве відповідає риториці "захищати Україну стільки, скільки буде потрібно". Ця стратегія зазнає невдачі.

Крапельна підтримка України, як це було протягом останніх 28 місяців, не зупиняє війну. Важливо те, що це не налякає путіна і не змусить його припинити агресію проти України, а також не стримає його погрози проти інших країн. Насправді це має протилежний вплив. путін бачить, що він може довільно атакувати лікарні і торгові центри, катувати військовополонених, ґвалтувати та мародерствувати на окупованих територіях і проводити диверсійні операції по всій Європі, а Захід майже нічого не робить у відповідь.

Якщо ми не змінимо курс, не приймемо стратегію перемоги над росією в Україні і не забезпечимо ці зусилля відповідними ресурсами, росія продовжить свій майже нескінченний потік звірств проти українців. І врешті-решт вона зверне свій погляд і на інші країни Європи.

Щоб забезпечити цю стратегію ресурсами, Україна потребує посиленої протиповітряної і протиракетної оборони для захисту свого народу (остання заява Байдена про це дуже вітається). Їй потрібно більше бронетехніки, вантажівок, медикаментів, боєприпасів, БПЛА, навчання, підтримка в боротьбі з російською дезінформацією і РЕБ. По суті, Україна потребує більше майже всіх видів військової техніки і боєприпасів, фінансової та гуманітарної допомоги, а також підтримки у відновленні та розмінуванні. І українці не потребують обмежень щодо того, де використовувати свою зброю.

Це буде дорого коштувати для всіх нас (Австралія також повинна активізуватися і діяти як член G20, яким вона є). Але вартість допомоги Україні, яка посприяє їй у вигнанні росіян з її території, буде дешевшою, ніж продовження нашої нинішньої стратегії. Це буде набагато, набагато дешевше, ніж неминучі подальші війни, які путін і Сі розпочнуть, якщо путін вважатиме, що він досяг успіху в Україні.

Нарешті, Захід повинен дотримуватися будь-яких зобов'язань щодо підтримки України у боротьбі з росією. Дебати в Конгресі США щодо допомоги Києву завдали глибокого болю українцям, вплинули на довіру між США та їхніми союзниками і дали поштовх путіну, Сі та іншим авторитарним лідерам. Це було показовим для держави, яка мала сумніви не лише щодо України, але й щодо самої себе. Ця продемонстрована відсутність відданості та недовіра до наших власних систем використовується Китаєм та росією через дезінформацію, примус та кібероперації.

Війна в Україні дає Заходу найяскравіший у сучасну епоху приклад війни добра проти зла. Жорстокі звірства російських військових під час їхньої кампанії в Україні повинні стати чітким сигналом для країн, які вірять у права людини і збереження демократичних систем.

Існує стратегічний імператив і моральний обов'язок допомогти Україні якнайшвидше виграти цю війну. Цілеспрямована російська атака з використанням високоточних ракет проти дітей у лікарні "Охматдит" надає нам більше доказів того, чому це так. Будемо сподіватися, що учасники саміту НАТО приймуть рішення про необхідність зміни стратегії у війні.

Останній шанс Байдена. Він з НАТО мають зламати хребет путіну в Україні – Марк Тот і Джонатан Світ

Повітряні атаки росії в понеділок на цивільні об'єкти по всій Україні стали суворим нагадуванням про те, що перебування у Білому домі ­– це не робота з 10:00 до 16:00.

Десятки маленьких дітей, лікарів і медсестер були вбиті або поранені в результаті навмисного російського ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. У лікарню влучила крилата ракета Х-101 повітряного базування, яку, ймовірно, доставив бомбардувальник Ту-95. Цей бомбардувальник злетів з аеродрому в росії за межами 100-кілометрової зони, яку адміністрація Байдена наклала на українців, заявивши їм, що вони не можуть наносити удари далі вглиб росії.

Сцени були жахливими. Закривавлені діти. Зруйновані операційні. Ошелешені онкохворі пацієнти, підключені до крапельниць, яких ведуть у безпечне місце.

Жалюгідне зло путіна – ось що спричинило цю жахливу атаку. Відсторонений президент Джо Байден і його команда національної безпеки на чолі з Джейком Салліваном, яка не допускає можливості ескалації, допомогли створити умови, які дозволили цьому статися.

Інші можуть обговорювати політику всього цього в контексті листопадових виборів. Ми ж зосереджені виключно на тому, що відбувається тут і зараз. Адміністрація Байдена нерозважливо заохочує путіна стратегічно виграти у Вашингтоні і Брюсселі те, що він не може виграти на полях битв на сході України і в Криму.

Лідери НАТО, які зустрічаються у Вашингтоні, повинні змінити це самогубне рівняння, з Байденом чи без нього. Настав час для парадигми перемоги.

У травні ми закликали Білий дім змінити правила гри, зокрема створити безпольотну зону і дати зелене світло на використання зброї американського виробництва проти російських військових об'єктів, де б вони не здійснювали кінетичні атаки на Україну.

Оборонна політика Білого дому – просто збивати окремі ракети, вкотре провалилася. Проблема з платформами озброєнь полягає в тому, що якщо їх не знищити, вони продовжують випускати ракети. А поступове розширення обмежень на дальність дії зброї для протидії атакам призводить лише до того, що системи озброєнь передислоковуються туди, де Байден продовжує надавати російським військам притулок.

На жаль, Байден не зміг встановити безпольотну зону для захисту цивільного населення України. Його неохоче прийняте рішення дозволити використання ATACMS на території росії абсурдно обмежується ураженням лише 16 відсотків російських сил, які загрожують Україні вздовж її кордонів, згідно з оцінкою Інституту вивчення війни.

Ні того, ні іншого, найімовірніше, не буде достатньо, щоб стримати путіна. Особливо після того, як минулого тижня офіційний представник Державного департаменту телеграфував, що президенту України Володимиру Зеленському скажуть, що Україна все ще "занадто корумпована", щоб вступити до НАТО.

Та невже? Звіти про корупцію в Україні як Міністерства оборони, так і генерального інспектора Державного департаменту свідчать про протилежне.

Чи був Байден за кермом, коли його адміністрація вирішила відрубати ноги Зеленському напередодні саміту НАТО? Чи він був занадто принижений?

Це вже не той президент, який у березні 2022 року сміливо і справедливо сказав про путіна: "Заради Бога, ця людина не може залишатися при владі". Зараз Байден і його адміністрація маневрують, щоб фактично дати путіну перемогу в Україні, і все це під виглядом уникнення ескалації.

Байден був правий раніше. путін є занадто великим злом, щоб Україна не могла скористатися захистом членства в НАТО. Немає нічого нового в тому, що путін навмисно атакує цивільне населення і навколишнє середовище. Немає нічого нового в тому, що він використовує вбивства і дезінформацію для досягнення своїх військових цілей проти Заходу і України.

Ми не просто змінюємо правила гри. Настав час Байдену працювати разом з членами НАТО на саміті, щоб почати рішуче ламати спину путіну в Україні, знищуючи його потенціал і волю до продовження боротьби.

Перший і найбільш очевидний крок – це підтвердити, що Україна невблаганно стане повноправним членом Північноатлантичного альянсу. Це не підлягає обговоренню. путіну треба дати зрозуміти, що він не зможе вплинути на ситуацію інакше.

У світлі цих нападів НАТО має виступити сьогодні із заявою, в якій чітко визначити прискорений шлях України до повноправного членства і дезавуювати будь-які заяви Білого дому про те, що Київ є надто корумпованим.

По-друге, НАТО має скасувати всі фарсові правила ведення бойових дій, які заважають українським військам наносити удари вглиб росії, щоб виграти війну і пом'якшити цілеспрямовані російські атаки на цивільне населення.

Це також означає надання Україні того, що їй потрібно для перемоги на полі бою зараз, що дозволить її військам вести спільну та комбіновану війну в Криму. Байден знав про потреби України ще з серпня минулого року. Він справедливо скаржився, коли Конгрес затримував фінансування, але це фінансування було остаточно схвалене у квітні, а через три місяці Київ досі не отримав більшу частину обіцяного.

Як зазначив Зеленський лише кілька днів тому, 14 українським бригадам не вистачає базового обладнання. "Повільні поставки" від партнерів з НАТО заважають Україні проводити контрнаступальні операції. Це дійсно викликає законні запитання, чи керує Байден війною, чи ні.

Якщо так, то зараз саме час Байдену проявити сміливість. На додаток до вищесказаного, він повинен оголосити на саміті НАТО, що США збираються очолити коаліцію бажаючих і негайно запровадити багатошарову безпольотну зону на заході України.

путін задумав свій удар по дитячій лікарні "Охматдит" як послання НАТО. Його нова ескалація проти українських цивільних має на меті послабити рішучість Альянсу продовжувати підтримувати Україну. Це повинно мати протилежний ефект.

Не повинно бути більше ескалаційного паралічу в НАТО чи у Вашингтоні. Припиніть вдавати, що росія не є ворогом. Настав час відповісти на ескалацію ескалацією.

Байден знаходиться в точці перелому в Україні. Війна триває 24 години на добу 7 днів на тиждень і вимагає від президента розумової та фізичної готовності. Або він сміливо керує як головнокомандувач, або йому потрібно відійти в сторону. Якщо він залишається, то йому потрібен план перемоги.

Якщо ні, то Байден повинен піти у відставку і дозволити комусь іншому очолити НАТО і війну проти України.

Джерела: блог Міка Раяна та The Hill