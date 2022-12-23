Пропонуємо вам переклад репортажа відомого колумніста-міжнародника The Washington Post Девіда Ігнатіуса про "війну магів" в Україні – сучасні цифрові технології, які дозволяють українцям мати перевагу на полі бою. Слід зауважити, що Девід Ігнатіус є також відомим письменником, який написав 11 шпигуньских романів.

Київ. Два українських офіцери напружено вдивляються в ноутбук, яким керує український технічний фахівець – він користується програмним забезпеченням, наданим американською технологічною компанією Palantir . На екрані – детальні цифрові карти поля бою під Бахмутом на сході України, накладені на інші розвідувальні дані. Більшість з них отримані з комерційних супутників.

Придивившись, ми бачимо зубчасті окопи на Бахмутському фронті, де російські і українські війська розділяють лише кілька сотень метрів в одній з найкривавіших битв війни. Клацання комп'ютерної миші виводить на екран тепловізійні зображення вогню російської та української артилерії; інше клацання – крізь паркан видно російський танк, позначений літерою "Z": зображення, завантажене українським розвідником із землі.

Якби це був робочий центр бойових дій, а не демонстрація для приїжджого журналіста, українські офіцери могли б за допомогою програми наведення вибрати ракету, артилерійську установку або безпілотник, щоб атакувати російські позиції, показані на екрані. Потім безпілотники могли б підтвердити нанесення удару, а оцінка пошкоджень передалася б в систему.

Американська військова система TITAN, у розробці якої брала участь компанія Palantir. Фото: Міноборони США

Це "війна магів" у війні в Україні – секретна цифрова кампанія, про яку раніше ніколи не повідомлялося в деталях. І це вагома причина, чому "Давид перемагає Голіафа". Українці поєднують мужній бойовий дух з найсучаснішим програмним забезпеченням для розвідки і управління боєм, яке коли-небудь бачили у війні.

"Наполегливість, воля і використання новітніх технологій дають українцям вирішальну перевагу", - сказав мені минулого тижня генерал Марк А. Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів. "Ми стаємо свідками того, як будуть вестися і виграватися війни у майбутньому", - додав він.

Я думаю, що Міллі має рацію щодо трансформаційного впливу технологій на поле бою в Україні. І для мене ось у чому суть: з цими системами, які допомагають хоробрим українським військам, росіяни, вірогідно, не зможуть виграти цю війну.

"Потужність передових алгоритмічних систем ведення війни зараз настільки велика, що прирівнюється до наявності тактичної ядерної зброї проти супротивника, який має лише звичайну, - пояснює виконавчий директор Palantir Алекс Карп в електронному повідомленні. - Широка громадськість схильна недооцінювати це. Наші супротивники вже так не вважають".

"Для нас це питання виживання", - стверджує "Степан", старший український офіцер на київській демонстрації, який до війни розробляв програмне забезпечення для роздрібної компанії. Тепер він прямо каже мені: "Наша мета – максимізувати захоплення цілей". Щоб захистити себе, він зняв зі своєї камуфляжної форми розпізнавальні знаки свого підрозділу та інші позначки перед демонстрацією технології (імена, які він і його колега використовували, не справжні; я погодився на прохання про анонімність задля захисту їхньої безпеки).

"Леся", інший офіцер, також була комп'ютерним спеціалістом у мирний час. Спостерігаючи за зображеннями російських загарбників у день, коли їх безпілотники нищать цивільні об'єкти в Одесі на південному узбережжі України, вона шепоче бажання помсти. І каже про надію на те, що Україна вийде з війни як технологічна держава. Хоча зараз українці залежать від технологічної допомоги Сполучених Штатів, вона вважає, що "до кінця війни ми будемо продавати програмне забезпечення "Палантіру".

Новий фактор стримування. "Палантіру" закидують ті, хто не захотів вникнути в його технології

Я приїхав до холодного і засніженого Києва більше тижня тому. Подекуди не було світла. Але загалом у столиці відносно спокійно. У п'ятницю на в'їзді до міста утворився затор. У суботу ввечері ресторани були настільки переповнені, що було неможливо забронювати столик в жодному дорогому закладі.

З наближенням нового року дух опору і стійкості в Україні повсюди. Блокпости здебільшого зникли. Діти граються біля захоплених російських танків на Михайлівській площі. Закохані пари гуляють у парку над Дніпром.

Я приїхав сюди наприкінці року, щоб вивчити те, що, на мою думку, є головним уроком цієї битви. Та й взагалі, останніх кількох десятиліть війни: такий мотивований партнер як Україна може перемогти, якщо йому нададуть унікальну технологію Заходу. Афганська армія зламалася за один день, тому що їй не вистачало мотивації воювати. Але Україна (а до неї – сирійські курдські бійці, які розгромили Ісламську державу за допомогою США) досягла успіху, тому що має і зброю, і волю.

Я зустрівся з керівництвом київського представництва компанії Palantir. Зі схвалення генерального директора Алекса Карпа, вони погодились показати мені деякі технології компанії поблизу лінії вогню. Як результат – детальний погляд на те, що може виявитися революцією у веденні війни: програмна платформа, яка дозволяє союзникам США використовувати усюдисущі датчики, що оточують кожне поле бою, для створення "смертоносного ланцюга уражень".

Компанію Palantir , яка розпочинала свою діяльність зі співпраці з ЦРУ над інструментами для боротьби з тероризмом, багато критикують. Частково це пов'язано з тим, що її найбільшим спонсором з самого початку був співзасновник Пітер Тіль, успішний технологічний інвестор, який до того ж був рішучим прихильником Дональда Трампа та інших республіканців MAGA. Карп, навпаки, підтримував багатьох кандидатів від Демократичної партії.

Президент Володимир Зеленський і гендиректор Palantir Алекс Карп зустрілися в Україні. Фото: Palantir

Критики стверджують, що потужне програмне забезпечення Palantir зловживало державними установами для порушення конфіденційності або слугувало сумнівним цілям. Наприклад, у 2019 році газета The Post писала, що програмне забезпечення Palantir використовувалося Імміграційною та митною службою для відстеження нелегальних іммігрантів, що призвело до протестів з боку деяких співробітників компанії. Активісти технічного співтовариства запитували, чи не є Palantir занадто близьким до уряду США і чи не може він "бачити занадто багато" за допомогою своїх інструментів.

Карп відповів на критику компанії в електронному листі минулого тижня: "Силіконова долина, яка закидувала нам більше десяти років, не зробила світ менш небезпечним. Натомість ми створили програмні продукти, які зробили Америку та її союзників сильнішими, і ми пишаємося цим".

Своєю чергою Україна змінила політичний ландшафт у Кремнієвій долині. Для Карпа та багатьох інших керівників технологічних компаній це "добра війна", яка змусила багато компаній агресивно використовувати свої інструменти. Це державно-приватне партнерство є одним із ключів до успіху України. Але воно затуляє багато важливих питань: наскільки країна повинна залежати від підприємців, чиї політичні погляди можуть змінитися? Ми можемо аплодувати використанню цих інструментів у "хороших" війнах, але як щодо поганих? І як бути з приватними інструментами, що обертаються проти урядів, які допомогли їх створити?

Ми будемо боротися з цими питаннями про технології і війну до кінця цього століття. Але після кількох тижнів вивчення нових інструментів, розроблених компанією Palantir та іншими компаніями, я зрозумів, що йдеться про стримування – і не лише в Україні. Зважаючи на цю революцію в технологіях, супротивники стикаються з набагато складнішим викликом при нападі, скажімо, на Тайвань, ніж вони можуть собі уявити. Послання для Китаю в цьому новому просторі цифрових битв таке: подумайте двічі.

Алгоритмічна війна та широке цифрове поле бою. Хочете уявити це – пригадайте Херсон

"Ланцюжок уражень", який я бачив у Києві, відтворюється у величезних масштабах партнерами України по НАТО з командного пункту за межами країни. Система побудована на тій самій програмній платформі, розробленій компанією Palantir , яку я бачив у Києві, і яка може дозволити Сполученим Штатам і їхнім союзникам обмінюватися інформацією з різних джерел – від комерційних супутникових знімків до най секретніших інструментів розвідки Заходу.

Це алгоритмічна війна, як каже Карп. Використовуючи цифрову модель поля бою, командири можуть проникнути крізь горезвісний "туман війни". Застосовуючи штучний інтелект для аналізу даних сенсорів, радники НАТО за межами України можуть швидко відповісти на основні питання бою: Де знаходяться сили союзників? Де знаходиться противник? Яка зброя буде найбільш ефективною проти ворожих позицій? Потім вони можуть передавати точну інформацію про місцезнаходження ворога українським командирам на місцях. А після проведення операції вони можуть оцінити, наскільки точною була їхня розвідка, і оновити систему.

Дані живлять цей новий двигун війни, і система постійно оновлюється. З кожним кінетичним ударом оцінки бойових втрат повертаються в цифрову мережу для посилення моделей прогнозування. Це не автоматизоване поле бою, і воно все ще має кілька рівнів і вузькі місця. Система, яку я бачив у Києві, використовує обмежений набір датчиків і інструментів штучного інтелекту, деякі з яких розроблені в Україні, частково через обмеження засекреченості. Більша, зовнішня система може обробляти високосекретні дані безпечно, з кіберзахистом і обмеженим доступом, а потім передавати дані про місцезнаходження ворога в Україну для вжиття заходів.

Щоб уявити, як це працює на практиці, згадайте нещодавній успіх України у відвоюванні Херсона на узбережжі Чорного моря. Українці мали точні розвідувальні дані про те, куди рухаються росіяни, і змогли завдати удару точним вогнем з великої відстані. Це стало можливим завдяки розвідданим про місцезнаходження противника, які НАТО обробляло з-за меж країни, а потім передавало командирам на місцях. Озброївшись цією інформацією, українці могли перейти в наступ, пересуваючись, спілкуючись і швидко пристосовуючись до російських оборонних маневрів і контратак.

І коли українські війська наносили удари по російських командних пунктах або складах постачання, можна з упевненістю стверджувати, що вони отримали дані про місцезнаходження ворога саме таким чином. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров сказав мені, що цей "ланцюг ураження" був "особливо корисним під час звільнення Херсонської області, Ізюмського району Харківської області та Київської області".

Революційність цієї системи полягає в тому, що вона агрегує дані від комерційних постачальників. Використовуючи інструмент Palantir під назвою MetaConstellation, Україна та її союзники можуть бачити, які комерційні дані наразі доступні про певний бойовий простір. Доступні дані включають напрочуд широкий спектр: від традиційних оптичних знімків до радарів із синтезованою апертурою, які можуть бачити крізь хмари, і тепловізійних зображень, які можуть виявити артилерійський або ракетний вогонь.

Для того, щоб ознайомитися з діапазоном доступних даних, достатньо зайти в Інтернет. Компанії, що продають радіолокаційні зображення з оптичною і синтетичною апертурою - Maxar, Airbus, ICEYE і Capella. Національне управління океанічних і атмосферних досліджень продає прості тепловізори, призначені для виявлення пожеж, але вони також можуть реєструвати артилерійські вибухи.

У нашому прикладі з Херсоном, за оцінками "Палантіра", приблизно 40 комерційних супутників пройдуть над територією протягом 24 годин. Зазвичай Palantir використовує менше десятка комерційних супутників, але він може розширити цей діапазон і отримувати зображення з 306 комерційних супутників, які можуть фокусуватися на відстані до 3,3 метрів. Солдати в бою можуть використовувати портативні планшети для запитів на більше покриття, якщо їм це потрібно. За словами британського урядовця, західні військові і розвідувальні служби тісно співпрацюють з українцями на місцях, щоб полегшити цей обмін інформацією.

Останньою важливою ланкою в цій системі є мережа широкосмугового зв'язку, що забезпечується за допомогою мережі Starlink, яка складається з приблизно 2500 супутників на низькій навколоземній орбіті. Система, яка належить компанії Ілона Маска SpaceX, дозволяє українським солдатам, які хочуть завантажити розвідувальні дані або інформацію про наведення, зробити це швидко.

У цій "війні магів" Україна має перевагу. росіяни теж намагалися створити свої власні електронні засоби ведення бою, але без особливого успіху. Вони намагалися використовувати комерційні супутникові дані, наприклад, і потокове відео з недорогих китайських безпілотників. Але у них виникли труднощі з координацією і обміном цими даними між підрозділами. І їм не вистачає можливості підключатися до системи Starlink.

"Російська армія не гнучка", - сказала мені український офіцер "Леся". Вона з гордістю зазначила, що кожен український батальйон має власного розробника програмного забезпечення. Основною перевагою України є не лише воля військових, але й технічна досконалість.

Відповідаючи на мої письмові запитання Михайло Федоров перерахував деякі військові технічні системи, які Україна створила самостійно. Серед них – захищена система чату під назвою "eVorog", яка дозволила цивільним особам надати 453 000 повідомлень з початку війни, "армія безпілотників" з 200 одиниць, придбана у комерційних постачальників для використання в повітряній розвідці, і система картографування поля бою під назвою "Дельта", яка "містить фактичні дані в реальному часі, щоб військові могли відповідно планувати свої дії".

І якщо вже на те пішло, "Х-фактором" у цій війні є ця українська високотехнологічна перевага і здатність її сил до швидкої адаптації. "Це найтехнологічніша війна в історії людства, - стверджує Федоров. - Вона суттєво відрізняється від усього, що було раніше".

І це головний факт надзвичайної драми, яку світ спостерігає з того часу, як росія так безрозсудно вторглася в лютому. Це спільний тріумф людей і машин.

Джерело: The Washington Post