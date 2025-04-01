Наразі російський наступ на фронтах вичерпав себе. Україна створила "Пекло" – Дональд Гілл

Том Купер традиційно опублікував тижневий огляд подій з фронтів російсько-української війни від Дональда Гілла. Загалом, окрім Курщини, на фронті відбувалося мало подій, що свідчить про те, що росіяни знизили темпи наступу через брак живої сили та техніки. Але рано розслаблятися, оскільки вони готуються знову його поновити, щойно просохне ґрунт.

Передмова Тома Купера. Не встигнеш оком моргнути, як вже понеділок і кінець ще одного місяця. Час іде, людство і навколишнє середовище киплять, і, якщо у нас зараз немає чергових 2-3 днів потужних штормів щодругий тиждень, то в таких місцях, як М'янма і Таїланд, відбуваються землетруси, що спричиняють гуманітарні та екологічні катастрофи.

Але немає причин для занепокоєння: наші славні зомбовані ідіоти, відповідальні за 200+ країн і політичних утворень навколо цієї біосфери, що обертається навколо маленької зірки на краю Чумацького Шляху, продовжують досконало марнувати час, можливості й кораблі з грошима. Передусім для того, щоб зробити обраних дедалі багатшими, щоб вони могли відчувати себе дуже, дуже потужними та надпотужними.

...хоча сам по собі такий очевидний висновок, як цей, робить мене "лівим", звісно ж...

Інакше кажучи: за останній тиждень нічого не змінилося. А якщо і змінилося, то мінімально. Як завжди, коли пил вляжеться, все стає на порядок зрозумілішим. Так, наприклад, сьогодні можна з'ясувати, і то з упевненістю, що було очевидно вже кілька тижнів, якщо не місяців: адміністрація Дампфа II в Білому домі зневажає Європу. Не тому, що вона відмовляється боротися за свої права та ідеали. Зовсім ні. А тому, що більшість її населення – антифашисти. І проти пуддінга. А отже, недружнє до адміністрації США, яка протистоїть Європі економічними війнами та погрозами вторгнень (і навіть якщо останні наразі все ще обмежуються такими офшорними позиціями, як Гренландія).

Як не дивно, але адміністрація Дампфа II тим часом теж трохи роздратована Пуддінгом. Той просто відмовляється грати під їх музику. Навіть тоді, коли дампфісти надали йому майже все, що він вимагав – включаючи не лише Крим і чотири області України, але й відмову від членства України в НАТО та деякі інші солодощі. Ні. Це тому, що, абсолютно несподівано, Пуддінг відчуває себе непереможеним на полі бою, а тому все ще висуває додаткові вимоги та відмовляється прийняти перемир'я дампфістів.

...що не менш тривожно для дампфістів, тому що, знаєте, США тепер повинні повністю зосередитися на стримуванні, якщо не прямому протистоянні Китаю... після того, як за останні 30 з гаком років вони влили в КНР стільки грошей і високих технологій для отримання прибутку з цієї країни, що Пекін раптом перетворився на провідну наддержаву. Але немає причин для занепокоєння: тепер це зупинять дампфісти, які вкладуть кілька мільйонів доларів в озброєння. А потім розмістять їх у кількох точках маленької калюжі води, також відомої як Тихий океан. Крім того, вони зроблять багато сильних заяв, використовуючи багато незвичних виразів: це миттєво зробить Америку знову великою. Тим більше, що це буде супроводжуватися загрозою для військових альянсів США в Тихому океані, а потім відмовою від місцевих союзників США до такого рівня, що вони почнуть обертатися навколо КНР...

Розумна стратегія. Настільки розумна, що вже можна починати робити прогнози, коли вся система США зазнає краху...

За іронією долі, на тлі всіх цих навколишніх звуків ми залишаємося у невіданні щодо подій у країні, яка тим часом характеризується тим, що народ робить свою справу, незалежно від того, наскільки некомпетентними є ті, хто знаходиться нагорі.

Так, тепер я спустився до України. Звісно, ми скаржимося на вторгнення Пуддінга і спричинену ним різанину. Ми всі також не знаємо, що вища служба безпеки країни, яка зазнала цього обурливого вторгнення, кілька днів тому просто захопила провідне підприємство з виробництва оптичних систем військового призначення. Бо, знаєте, такі підприємства безпечніші, коли ними керують некомпетентні апаратники, ніж коли ними керують підприємливі приватні особи, які діють на власний розсуд...

Звісно, це цілком таємно, і тому ніде не було повідомлено жодного слова. Навіть я збираюся тримати це в таємниці, як я вже згадував вище. Тому що, між іншим, мене (ввічливо, але рішуче) попросили не говорити про це на публіці. Тому що... ну... це нормально... або погано, коли народ знає, що вища українська служба безпеки поводиться точно так само, як (дуже зневажуваний як в Ірані, так і тут, на Заході) Корпус вартових ісламської революції (Ірану)... Крім того, має бути ще мільйон причин, які б пояснювали цю акцію і робили її законною, а я в цьому не розбираюся....

Ех... поклавши руку на серце: кому це цікаво?

Майже нікому. Або принаймні: занадто мало. А якщо ми не знаємо, то й не біда: з очей геть, з серця геть.

Перш за все, маса нас, наскільки вона ще не глибоко зачарована промовами Мор... е-е-е... "Черчиллівськими промовами Макрона" – воліє чекати, поки наші супер-некомпетентні зомбовані ідіоти та зомбовані ідіоти в Києві розберуться у справах, щоб нам не довелося розбиратися самим. Тому що ми всі надто зайняті власним життям, розумієте...

Я божевільний?

Дякую, що запитали. Нi. Я розлючений.

Переходимо до огляду Дональда Гілла і його зведення про розвиток подій на лінії фронту в Україні та навколо неї за останній тиждень.

Курська область. російські блогери повідомляють, що протягом тижня активність українських військ зменшилася, і що більша частина їхньої нічної активності припинилася. Групи української піхоти, що відступили, переслідувалися російськими безпілотниками, а їхня артилерія обстрілювала українські позиції, наприклад, у селі Гоголівка. росіяни просунулися вперед біля Гуєвого, Гоголівки та намагаються утриматися в Басівці, як тільки досягнуть її своїми невеликими наступальними діями.

Після взяття під контроль прикордонного пункту пропуску "Суджа" та газовимірювальної і перекачувальної станції, остання знову загорілася. росія звинуватила в обох випадках Україну в тому, що вона не змогла зупинити атаки на російську інфраструктуру. Україна стверджує, що руйнування спричинила росія.

На водонапірній вежі на північ від села Веселівка встановили російський прапор.

На російські атаки на Басівку відповідають безпілотники. Атаки з безпілотників відбуваються в самому селі.

Було знищено ще одну 170-мм артилерійську установку (п'яту за останні 7-10 днів). Північна Корея відправила ще 100 одиниць разом з 3000 солдатів.

Дві російські ракети влучили в дорожній перехід на міжнародному кордоні.

Ендрю Перпетуа відзначає втрати, коли є візуальні докази, і цей 2800-метровий відрізок дороги був щойно виявлений. Серед 49 українських транспортних засобів, які були знищені безпілотниками, є "Стріла-10", 8 MRAP, танк і 3 БТРи. Решта – пікапи, HMMWV, мікроавтобуси та легкові автомобілі. За кілометр від блокпоста стоїть один російський мікроавтобус, який могли захопити перед знищенням.

Було багато випадків, коли українські війська занадто довго затримувалися на передовій, і Курська дуга – лише одна з них. Бутусов каже, що українська армія підготувала план відходу, але так і не виконала його в січні через політичне рішення утримати Суджу і обміняти її на щось під час мирних переговорів. Депутат від партії Зеленського заявив, що закон надає командирам і начальникам імунітет від рішень, прийнятих на полі бою. Він також вважає, що Зеленський оцінює і приймає якісь рішення, але прямо не наполягав на утриманні Суджі.

Загалом, на інших ділянках поля бою в Україні відбувається відносно мало подій. За даними агентурної розвідки, російський наступ вичерпав себе, але вони вже перегруповуються з наміром відновити його, як тільки ґрунт стане достатньо міцним для цього. З українського боку про реорганізацію ЗСУ говорять напрочуд мало: судячи з усього, серйозно про це говорять лише щодо 3-ї штурмової бригади, тобто пов'язаного з нею корпусу. При цьому жодних подробиць з цього приводу не повідомляється. Звісно, Генштаб у Києві все ще багато робить для покращення підготовки новомобілізованих військ, тому кількість військовослужбовців, які перебувають у самоволці, залишається високою.

Бєлгородська область. російське відео атак безпілотників та артилерійських обстрілів українських об'єктів у російській Демидівці. У Попівці обстріляли український автомобіль, а в Демидівці – зайнятий українцями будинок. Українська піхота натрапила на міну, скинуту безпілотником в українському селі Маріїне на кордоні. російський фургон проїжджає повз палаючий бронетранспортер за 5 км на північ від Демидівки. росія також скинула щонайменше вісім бомб на Попівку.

За 60 км від лінії фронту чотири російські гелікоптери були знищені за допомогою HIMARS.

Харківщина. Невеликі російські обстріли все ще відбуваються у Вовчанську. Ось один з них на пустирі. Зазвичай, будь-які їхні успіхи на завалах зрештою знищуються за допомогою безпілотників. За 4500 метрів на північ від міста 113-та бригада використовує безпілотники, щоб знищити пару покинутих МТЛБ.

Куп'янськ. Українські безпілотники атакують окуповані росіянами будинки у Дворічній. За 1800 метрів на захід від села знищено український MRAP. На Кам'янському напрямку подальших просувань не було, але росіяни просунулися трохи більше ніж на кілометр біля Орлянки.

Терни. росіяни закріпилися в Тернах і просунулися більш ніж на чотири кілометри в напрямку Катеринівки. Таке вузьке проникнення може бути дуже вразливим для контратаки, але нещодавній досвід показує, що Україна має дуже обмежені можливості для цього в цьому секторі. Насправді, якби Україна мала достатньо військ у цьому секторі, росія, ймовірно, взагалі б не просувалася вперед, але піхоти не вистачає і це не зміниться, доки лінія фронту залишатиметься "нерегулярною", головним чином через те, що Київ продовжує наполягати на ідеї "жодного кроку назад".

Часів Яр. Інтенсивність бойових дій нижча, якщо тільки ви не є мішенню. Безпілотники 5-ї штурмової бригади літають у трубах каналу й підтримують зв'язок. У бліндаж теж влучають. Українські позиції також постійно обстрілюють. За 2 км від лінії фронту знищено російську бронетехніку.

Торецьк. Бойові дії залишаються інтенсивними, а карта залишається незмінною. Український авіаудар влучив у багатоповерхівку, а артилерія обстріляла трибуни стадіону. За 800 метрів на захід від стадіону українці помітили російські війська, які збираються в будівлі. Під прикриттям вогню HMMWV двоє солдатів встановили в будівлі протитанкові міни. Після того, як вони від'їхали, міни вибухнули, і будівля обвалилася. російські мотоцикли в будівлі не є безпечними.

росіяни проводять штурм на південному сході Торецька.

Це кадри невеликого бою в Торецьку в липні. Штурмова група згадує про деякі проблеми з координацією зі своїми групами підтримки й транспортом. Вони також натрапляють на стареньку жінку, яка якось сама виживає в завалах.

Покровськ. Рух між Новотроїцьким і Жовтим постійно перекривається українськими безпілотниками, що ускладнює доставку заміни та постачання. Українські атаки на Солоне і Шевченко просунулися вперед, і Котлине також перебуває під тиском. російські війська між цими селами постійно атакуються безпілотниками.

На захід від Успенівки обстріляли М113.

Українці успішно евакуювали чотирьох поранених солдатів під Котлиним під час обстрілу з безпілотників і мінометів.

Безпілотники 155-ї бригади завдали удару по російській піхоті в Шевченковому, а російські безпілотники завдали удару по будинках в селі, зайнятих українцями.

За 2 км на північ від Лисівки російська авіація атакувала, як вони стверджували, команду безпілотників.

Ракетою було знищено російську систему електронної боротьби Р-330Ж "Житель".

Ми вже бачили, як російських поранених відправляють на фронт на милицях. Це можна робити лише тоді, коли у тебе є хоча б одна функціональна нога і стопа. Якщо обидві ноги поранені, потрібен інвалідний візок, як зауважує безпілотник з 25-ї бригади.

Три російські машини рухалися для штурму українських позицій біля села Срібне, коли безпілотники 72-ї бригади знищили одну з них. Піхота була висаджена в лісосмузі на захід від Новоандріївки, за 1500 метрів за лінією фронту, а вцілілі машини відступили. Під час другого штурму було висаджено ще більше піхоти. Піхота не захотіла просуватися вперед, тому машина обстріляла їх, після чого відступила і була знищена безпілотником. Загалом було відбито чотири атаки.

Андріївка. російська артилерія обстрілює Веселе та українські позиції за 3 км на північний захід від Роздольного. російські війська прорвалися до Костянтинополя та Розлива, але були знищені. російські безпілотники атакували українські цілі в Костянтинополі, а Роздольне було обстріляне термобаричними ракетами.

Одрадне та Багатир були обстріляні ракетами.

Під час одного нападу на Костянтинопіль було знищено три російські машини.

Запоріжжя. росія змогла просунутися ще на один кілометр: російський наступ дійшов до Щербаків.

росія. Темпи відновлення російських танків зі сховищ знизилися майже в чотири рази порівняно з темпами 2022 року. Це відображає той факт, що танки, які залишилися на зберіганні, перебувають у дуже поганому стані. 2000 резервних, які перебували в ангарах і були захищені від негоди, були відреставровані першими, а ще 2069 танків у відкритих сховищах також були відреставровані.

Ці відновлені танки становлять 54% танків, які можна відновити, але з лютого 2024 року по лютий 2025 року лише 342 танки були зняті зі зберігання і відремонтовані. Темпи відновлення становили 120 машин на місяць у 2022 році, 90 на місяць у 2023 році й 44-75 на місяць у 2024 році. На той момент ремонт вже не встигав за втратами. Станом на цей рік щомісяця відновлюють лише 30-35 танків.

З 2022 по 2024 рік було вироблено лише 164 танки Т-90М. Втрати танків знизилися з 300-400 на місяць (вересень-листопад 2024 року) до 200-240 на місяць (грудень 2024 - січень 2025 року). Через те, що бронетехніки стало менше, росія використовує більше цивільних автомобілів під час штурмів.

Європейська оборонна промисловість. Країни ЄС планують витратити до 800 мільярдів євро на оборону. ЄС надасть країнам-членам до 150 мільярдів євро кредитів. Дружні держави, які не є членами ЄС, можуть брати участь у закупівлях зброї. До них належать Норвегія, Швейцарія, Ісландія, Ліхтенштейн, Молдова, Південна Корея, Японія, Албанія і Північна Македонія. Як кандидати на вступ до ЄС, Туреччина і Сербія можуть приєднатися до них. Якщо Велика Британія створить партнерство у сфері оборони та безпеки, вона також може приєднатися до оборонної програми. Канада дуже зацікавлена, і йдуть розмови про приєднання Австралії, Нової Зеландії та Індії.

65% компонентів мають бути європейськими, що включає Україну та Норвегію. Гроші не будуть витрачатися на системи озброєнь, якщо країна, яка не є членом ЄС, контролює будівництво або використання. Це виключає спільні підприємства, які виробляють американське обладнання в ЄС. Країни, що не є членами ЄС, не матимуть доступу до секретної інформації.

Пріоритетність витрат всередині ЄС зміцнить їхню оборонну промисловість і зменшить залежність від зовнішніх суб'єктів, таких як США.

Американський військовий експорт збільшився за останні п'ять років, але нинішня політика, навіть якщо її буде змінено, вплине на майбутні продажі.

"Якщо ви продовжуватимете бити своїх союзників по обличчю, врешті-решт вони перестануть хотіти купувати у вас зброю", – сказав один західноєвропейський чиновник з оборонного відомства. Він додав: «Зараз ми маємо обмежені можливості за межами американських платформ, але в довгостроковій перспективі? Це може змінитися в найближчі десятиліття, якщо така бойова активність збережеться».

У 2024 році закордонні військові продажі досягли 317 мільярдів доларів. Якщо Вашингтон втратить покупців, це може зрештою послабити оборонну промисловість США.

Озброєння. Україна створила ракету з дальністю польоту 700 км, швидкістю 700 км/год, яка на 70% складається з деталей вітчизняного виробництва. Вона називається "Пекло". За три місяці вони побудували 100 ракет і будуть нарощувати виробництво. До грудня вони вже п'ять разів використовувалися в бою і постійно модернізуються, щоб протистояти атакам РЕБ і підвищити точність.

У жовтні 2022 року Чехія та Україна домовилися про розробку оборонних програм, вигідних для обох країн. Одним із продуктів цієї угоди є чеський супутник Troll, який генеруватиме зображення з роздільною здатністю п'ять метрів на піксель і використовуватиме штучний інтелект для аналізу інших частин спектра. Він може виявляти порушення в ґрунті, рослинності й воді, стежити за джерелами енергії або тепла чи виявляти наявність хімічних і біологічних матеріалів. Він також має LIDAR для картографування і відстеження супутників на навколоземній орбіті, які можуть вплинути на Чехію і її союзників.

Наносупутник TROLL продемонструє нові технології та згенерує досвід для вітчизняної промисловості. LIDAR також може картографувати земну поверхню.

П'ять супутників DRAK будуть запущені між 2026 і 2030 роками спеціально для українських військових. Вони генеруватимуть зображення з роздільною здатністю один метр на піксель, а бортовий штучний інтелект передаватиме на чеську станцію управління лише релевантні дані, а не кожне зображення.

Супутник DRAK створений спільно Чехією та Україною, важить 150 кг і буде частиною чесько-українського супутникового угруповання.

Цей завод з виробництва 155-мм снарядів був відкритий в Техасі в травні минулого року. Очікується, що він вироблятиме 100 000 снарядів на місяць за допомогою роботів турецького виробництва. Для всіх аспектів роботи заводу, включно з невиробничими роботами, потрібно лише 300 осіб.

Saab побудував систему протидії безпілотникам з кулеметом і готовими деталями за 84 дні.

47-ма бригада отримала першу буксирувану 155-мм гаубицю. Вона коштувала 1,5 мільйона доларів порівняно з самохідною версією вартістю 2,5 мільйона доларів, і вважається, що її вага перевищує 10 тонн. Для порівняння, M777 коштувала $3,7 млн у 2017 році й важить 4,2 тонни.

Джерело: частина 1, частина 2 та частина 3