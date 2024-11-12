Настає нова ера. Американська технологічна "братва" тепер хизується своїм впливом в коридорах влади – The Guardian

"Весь світ правди ми зруйнуємо дощенту, а потім ми наш, ми новий світ збудуєм... Хто був ніким, той стане всім". Оглядачка The Guardian Керол Кадвалладр переконує, що перший етап "руйнування" світу, яким ми його знали завершився, і почався наступний етап на чолі з Великим Руйнівником Трампом, який як бактерія холери, вже знаходиться у воді. Технологічні магнати, серед яких Ілон Маск, Пітер Тіль та інші об’єдналися, щоби створити свій власний світ.

Епоха, що розпочалася з першим терміном Великого Руйнівника, закінчилася. Остерігайтеся нової еліти, пише британська The Guardian.

Озираючись назад, зазначає видання, можна сказати, що 2016 рік був початком початку. А 2024 рік – це кінець цього початку і початок чогось набагато, набагато гіршого.

На думку оглядачки The Guardian Керол Кадвалладр, це почалося з розриву інформаційного простору, з усвідомлення того, що світ, яким ми його знали – стабільний, зафіксований фактами, підкріплений доказами – тепер розірваний у тканині реальності. І турбулентність, яку збирається розв'язати Трамп, поряд з болем, жорстокістю і труднощами, можлива тому, що ми вже живемо в інформаційному хаосі.

Минуло рівно вісім років відтоді, зазначає Керол Кадвалладр, як ми усвідомили, що під поверхнею нашого світу протікають невидимі підводні течії. За тиждень до президентських виборів у США 2016 року оглядачка каже, що помітила дивне сузір'я подій, загуглила "технологічні підриви" + "демократія", не знайшовши жодного збігу, запропонувала статтю своєму редактору.

Стаття була опублікована 6 листопада 2016 року. У ній авторка процитувала "гіпотезу технологічного зсуву" – концепцію, винайдену професором Гарвардської школи бізнесу Клейтоном Крістенсеном, який запровадив термін "підрив" – процес, який нескінченно фетишизується в технологічних колах, в якому такий задиристий вискочка, як Microsoft, може повалити такого колоса, як IBM.

"Хто б не переміг – писала тоді Керол Кадвалладр, – ці вибори уособлюють "Велике руйнування". З Трампом – Великим руйнівником". І, для повноти картини, вона тоді ж поставила кілька запитань: "Чи виживе демократія? Чи виживе НАТО? Чи можливі вільні і чесні вибори у світі пост-правди?"

Ця стаття стала для оглядачки початком її власного падіння в кролячу нору в стилі Аліси в Країні чудес. Перечитавши цю власну статтю, Керол Кадвалладр усвідомила, що наступний президентський термін Трампа ще може дати ці відповіді. Вона запевняє, що це не прощальне "я ж вам казала". За її словами, це восьмирічне нагадування, щоб ми всі прокинулися. І нагадування про те, що перший етап цього процесу завершився. І ми повинні зрозуміти, що це означає.

Керол Кадвалладр вважає, що ми витратили ці вісім років на вивчення нової лексики: "маніпуляція", "дезінформація", "мікротаргетинг". Ми всі дізналися про інформаційну війну. За словами авторки, журналісти, як і слідчі ФБР, використовували докази, щоб показати, що соціальні медіа є вразливою "поверхнею загрози", якою можуть скористатися такі погані актори, як Cambridge Analytica і Кремль. Про використання соціальних мереж у військових цілях написані докторські дисертації. Але нічого з цього не допомагає зараз.

У Конгресі вже існує судовий підкомітет з питань "озброєння федерального уряду", який розслідує "індустріальний комплекс цензури" – ідею про те, що великі технології "цензурують" голоси республіканців. Протягом останніх 18 місяців комітет викликав до суду науковців. Минулого тижня Ілон Маск написав у твіттері, що наступним етапом будуть "судові переслідування". Друг Керол Кадвалладр , професор Ліги Плюща, який є у списку, написав, що незабаром настане день, "коли йому доведеться вирішувати, залишитися чи піти".

Як зазначає оглядачка The Guardian, список ворогів Трампа не є теоретичним. Він вже існує. І її друг у ньому. У 2022 році Трамп оголосив указ "першого дня", в якому доручив "Міністерству юстиції розслідувати всі сторони, причетні до нового режиму цензури в Інтернеті ... і агресивно переслідувати будь-які виявлені злочини". І як зазначає авторка, її друзі в інших країнах точно знають, до чого це призводить.

Ще одне повідомлення надійшло від Марії Ресса, філіппінської журналістки, лауреатки Нобелівської премії. Вона пише про те, що сталося, коли президент Дутерте контролював усі три гілки влади на Філіппінах за зразком американської. "Минуло шість місяців після того, як він вступив на посаду, і наші інституції розвалилися", – зазначила вона. А потім її заарештували.

Те, що журналісти робили під час першої хвилі підриву у 2016-24 роки, зараз не спрацює. Чи можна "озброїти" соціальні медіа, коли соціальні медіа є зброєю? Авторка звертається до філософа Маршала Маклюена, який стверджував, що "медіум – це повідомлення". Так от, стверджує оглядачка, зараз медіум – це Ілон Маск. "Найбагатша людина світу купила глобальну комунікаційну платформу і тепер є тіньовим главою держави, яка була найбільшою наддержавою світу. Ось такий меседж. Ви його вже зрозуміли?" – запитує оглядачка The Guardian.

Чи має сенс гіпотеза технологічного зсуву зараз? Про те, як невелика інновація може зрештою зруйнувати традиційний бренд? Цей бренд – це правда. Це доказ. Це журналістика. Це наука. Це Просвітництво. Нішева концепція, яку ви знайдете за платною стіною в New York Times.

"У вас є підписка? Насолоджуйтесь чистими, гігієнічними, перевіреними новинами. Інакше ходімо зі мною в інформаційну каналізацію, де ми будемо продиратися крізь лайно, яке споживають всі інші, – пише Керол Кадвалладр. – Трамп – це холера. Його ненависть, його брехня – це інфекція, яка зараз у питній воді. Наша інформаційна система – це смердючі вулиці Лондона до вікторіанського дива санітарії. Ми виправили це за допомогою інженерії. Але, вважає Керол Кадвалладр, ми не виправили нову заразу. За її словами, у всіх було вісім років, щоб притягнути Кремнієву долину до відповідальності. Але тепер всі зазнали поразки. Абсолютно".

Керол Кадвалладр вважає, що зараз це не політика в тому сенсі, в якому ми її розуміємо. Молоді люди, які вийшли за Трампа, голосували за протеїновий порошок і важку атлетику так само, як і за 78-річного засудженого злочинця. Вони голосували за біткойн і присідання з обтяженням. За короткометражки на YouTube і стріми на Twitch. За подкастерів, крипто-братків, технічних братків і головного братка: Ілона Маска.

Авторка нагадує, що соціальні мережі зараз є мейнстрімними засобами масової інформації. Більшість людей у світі дізнаються новини саме звідти. Хоча кого взагалі цікавлять новини? Це місце, де світ отримує свої меми та жарти і споживає свої нескінченні тренди, що безкінечно мутують. Забудьте про "інтернет-культуру". Інтернет – це і є культура. І саме тут боролися і виграли ці вибори... задовго до того, як кожна людина проголосувала.

Керол Кадвалладр вважає, що Стів Беннон був правий. Політика знаходиться нижче за течією від культури. Кріс Вайлі, викривач Cambridge Analytica, процитував свого колишнього боса. Вибори залежать від білих чоловіків, які виступають на платформах, створених білими чоловіками, і керуються невидимими алгоритмами, які контролюють олігархи. Це вже культура.

Репортажі The Observer про Facebook і Cambridge Analytica належать до старого світового порядку. Порядку, який закінчився 6 листопада 2024 року. Це була перша хвиля алгоритмічних збоїв, яка дала нам Brexit і перший термін Трампа, коли засновані на правилах норми зі скрипом, але все ще застосовувалися.

Зараз, на думку авторки, завдання полягає в тому, щоб зрозуміти, що цей світ вже пішов. Марк Цукерберг відмовився від костюма, відростив стрижку під Цезаря і купив золотий ланцюжок у стилі репера. Він сказав, що найбільше шкодує про те, що занадто багато вибачається. Тому що він, як і інші в Кремнієвій долині, читав руни. Співзасновник PayPal Пітер Тіль, скрадаючись у тіні, забезпечив, щоб його людина, Джей Ді Венс, потрапила до президентського списку. Маск зробив ставку в стилі Кремнієвої долини, пішовши ва-банк з Трампом. Джефф Безос, який запізнився на вечірку, вскочив у вагон за лічені дні до виборів, гарантуючи, що його Washington Post не підтримає жодного кандидата.

Ці хлопці знають. Вони більше не бояться журналістів. Журналісти тепер навчаться боятися їх. Тому що це вже олігархія. Це злиття державної та комерційної влади в правлячій еліті. Не випадково Маск озвучує тези Кремля і розмовляє з путіним по телефону. Хаос росії 90-х років – це шаблон; будуть зароблятися мільярди, гинутимуть люди, скоюватися злочини.

"Наше завдання – усвідомити, що перший цикл дезорганізації завершено. Ми перебуваємо у задзеркаллі. Ми всі пробираємося через інформаційну каналізацію. Трамп – це бактерія, але проблема в трубах. Ми можемо і повинні це виправити", – завершує колонку Керол Кадвалладр.

Джерело: The Guardian