Politico пише, що в ЄС розглядають можливість впливати на переговори з росією, використовуючи як важіль 300 мільярдів євро заморожених російських активів. У такий спосіб європейці хочуть домогтися у США та росії участі у перемовинах. Адже досі немає одностайності щодо передачі цих коштів Україні.

Європа має значні важелі впливу після того, як її виключили з ключових переговорів щодо припинення війни в Україні, але чи скористається вона ними? – запитує європейська редакція Politico.

На думку видання, Трамп поводиться так, ніби у нього на руках усі козирі в перемовинах щодо припинення війни в Україні. Але, як вважає Politico, у Брюсселя в рукаві є секретна зброя вартістю 200 мільярдів євро.

Після того, як 18 лютого європейські уряди не брали участі в переговорах зі США та росією щодо припинення війни в Україні, вони можуть вдатися до ядерного варіанту – конфіскації російських суверенних активів, які були знерухомлені після того, як москва почала повномасштабне вторгнення в Україну три роки тому.

На щастя для блоку, левова частка цих коштів – близько 200 мільярдів євро – зберігається у брюссельській фінансовій установі Euroclear і приносить відсотки. З іншого боку, США володіють лише 5 мільярдами доларів.

Арешт цих активів, на думку видання, є радикальним варіантом, який майже напевно гарантував би Європі більше місця за столом переговорів після того, як США і кремль відсторонили її від участі у нещодавніх переговорах в Ер-Ріяді. Але тоді як міністри фінансів і керівники центральних банків збираються цього тижня у Південній Африці на саміт G20, уряди ЄС мають різні погляди: використання цих коштів доведе Трампу, що Брюссель все ще має певні м'язи, або ж це призведе до зворотних наслідків.

Розмінна монета. Орли та решки

На тлі загрози виходу США з коаліції навколо України, прихильники жорсткої політики до росії стверджують, що розморожування коштів та передача їх Києву дозволить країні, що постраждала від війни, отримати перевагу на полі бою та протистояти вимогам Трампа щодо завершення війни.

Із замороженими активами "ми можемо замінити підтримку США, якщо Вашингтон все ж вирішить більше не підтримувати Україну, – заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в понеділок. – У нас є заморожені російські активи в Європі вартістю 300 мільярдів євро, і ми повинні їх використати". Про це він сказав журналістам у Брюсселі разом зі своїми колегами з Данії, Швеції, Литви та Латвії, пише Politico.

Сусідні з росією країни Балтії та Північної Європи вважають, що гроші мають бути передані Україні негайно. Цю позицію підтримують Польща, Чехія та провідна дипломатка ЄС, колишня прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

"Я не приймаю аргумент, що це юридично проблематично... нам потрібна політична воля, щоб це зробити", – сказав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис в інтерв'ю Politico, додавши, що скептично налаштовані столиці повинні надати сильніші аргументи, чому це не робиться.

Але у протилежному таборі в Європі, як зауважує Politico, є великі гравці – Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, які побоюються, що, конфіскувавши кошти, ЄС відлякає міжнародних інвесторів і втратить свою найбільшу перевагу в мирних переговорах.

"Якщо ви розморозите активи і віддасте їх Україні, у вас їх більше немає, і ви не можете використовувати їх як розмінну монету", – сказав дипломат ЄС з останнього табору, який побажав залишитися анонімним.

Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті у понеділок наполягав на тому, що західні союзники можуть законно використовувати доходи від активів під час війни, але наголосив, що захоплення самих резервів було б незаконним. Однак він зазначив, що їх заморожування дає важливий важіль впливу. "Це частина переговорів наприкінці війни", – підкреслив він.

Сама Каллас визнала, що шанси на конфіскацію російських коштів у найближчому майбутньому невеликі. "Для цього нам потрібна всезагальна підтримка. Поки що ми її не маємо", – сказала вона під час пресконференції в понеділок.

Заморожені активи як важіль. Гроші на перемогу чи гроші після перемоги?

Табір противників стверджує, що розморожування коштів зараз підірве важелі впливу ЄС на мирні переговори з росією. Після зустрічі з міністром закордонних справ росії Сєргєєм Лавровим в Ер-Ріяді минулого тижня держсекретар США Марко Рубіо припустив, що ЄС "в якийсь момент" доведеться долучитися до мирних перемовин через санкції, які він наклав на росію.

Європейські країни визнають, що заморожені російські активи на мільярди євро дають їм додатковий вплив на кремль. "Якщо росія дійсно хоче отримати ці гроші назад, то вони повинні дати щось взамін", – сказав цитований вище дипломат ЄС.

Хоча естонський прем'єр Цахкна підтримує передачу цих грошей безпосередньо Києву, його уряд визнає перевагу утримання цих коштів як важеля впливу. У документі, підготовленому для зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, з яким ознайомилося видання Politico, Таллінн написав, що "подальше утримання активів слугує фінансовим і дипломатичним важелем, гарантуючи, що росія матиме чіткий, відчутний стимул для переговорів про врегулювання і виплату компенсації Україні".

Лідери 27 країн ЄС також законодавчо закріпили, що активи залишатимуться замороженими допоки росія не погодиться виплатити Україні повоєнні репарації. Країни розглядають 200 мільярдів євро як бонус для покриття непомірних витрат на відновлення України, які Світовий банк оцінює у 486 мільярдів доларів.

"Багато хто виступає проти розморожування, тому що вони бачать у цьому гроші на реконструкцію", – сказав інший дипломат ЄС.

За повідомленням Reuters, росія, яка веде переговори зі США, прихильно поставилася до цієї ідеї, за умови, що фінансування також покриватиме реконструкцію підконтрольних москві українських регіонів. Politico не коментує цю провокативну заяву.

Джерело: Politico