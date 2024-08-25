Том Купер вважає, що наступ українців в Курській області, схоже, сягнув кульмінації, оскільки росіяни все ж перекинули з Донбасу низку підрозділів і побудували фронт, що загальмувало подальше просування українців. Тепер ЗСУ мають напружену систему логістики на чужій території та обтяжені такою проблемою, незнайомою росіянам, як турбота про місцеве населення окупованих територій.

Завжди кумедно дивитися інтерв'ю з російськими громадянами... чи, краще сказати, громадянами Москви – бо в росії так заведено, що спочатку є "Москва", потім "Санкт-Петербург".., які "мають значення".., а потім, ще довго-довго після них, "інші росіяни", які не мають жодного значення. І "емпіричне правило" полягає в тому, що поки москвичі та "бюргери" щасливі, Пуддінг (чи хто там ще при владі) в безпеці.

Звичайно, багатьом тут, на "Заході", може здатися "абсурдним" спостерігати за їхніми реакціями та поясненнями на кшталт "перемога буде за нами", і що "перемога буде тоді, коли буде мир". Однак слід пам'ятати: система путіна міцно тримає їх під контролем, і за 20 років навчила їх не втручатися в політику – інакше буде жорстоке покарання. Крім того, вона індоктринує їх вже в школах і терпляче згодовує їм свою версію. Нарешті, країна величезна, населення (швидко зменшується, але все ще величезне); дуже мало москвичів відчули війну всерйоз, а маса подій в Україні "дуже, дуже далеко". То чому ж людям має бути не байдуже...?

Крім того, хто сказав, що ми тут, на Заході, можемо сказати, що "ми" набагато кращі, і що ми самі вирішуємо своє майбутнє? Останні 20 років на вибори ходять лише 30-40% тих, хто має право голосу; ми дозволили олігархату, який уникає сплати податків, підривати наші плюралістичні політичні системи, обрали цілі армії корумпованих некомпетентних людей та/або в найближчі два-три місяці знову переобиратимемо точно такі ж банди в кількох країнах. І, поклавши руку на серце, чи багато хто з нас, тут, на "Заході", піклується про "Україну"... і чому ми повинні?

Літня відпустка, нова машина, Олімпіада... все це набагато важливіше.

Додайте до цього системне невігластво Пуддінга, який підтримує цю підривну діяльність проти нашої політичної системи, адже: чому наша олігархія і політика повинні припинити співпрацю з Пуддінгом, коли можна отримати такі приємні прибутки? – ...і не дивно, що ми стоїмо на межі того, щоб скотитися до тієї самої ситуації, в якій вже опинилися росіяни.

Але, звісно, це просто чергова моя тирада про політику; "це росіяни", а ми "не такі дурні" і "з нами такого ніколи не станеться"... на додачу, "це не те, за чим ви перейшли за посиланням на саркастозавра"...

Гаразд, гаразд... тоді дозвольте мені "оглянути" події останніх трьох тижнів на полях битв. Я зроблю це, тому що, врешті-решт, вони призвели до "нової" і "цікавої" ситуації. Настільки, що сьогодні я почну з цього – "замість" повітряної війни, яка буде далі.

Викликавши шок і трепет, передусім на "Заході", а особливо в рядах наших славних політиків і основних ЗМІ, і замість того, щоб витрачати свої механізовані підрозділи на черговий штурм 20-кілометрових мінних полів і добре укріплених російських позицій всередині України, або дозволити їм бути розбомбленими російськими планерними бомбами, ЗСУ атакували там, де росіяни були зовсім не підготовлені. У Курську.

Хоча (як широко відомо... або саме тому) він планував саме такий розвиток подій щонайменше з 24 лютого 2022 року, а отже, все розвивалося за його планом, Пуддінг відреагував, наказавши всрф розгортати для протидії лише підрозділи з території росії. І призначив ФСБ відповідальною за цю стихійну катастрофу... гм... "антитерористичну операцію".

Генштаб у Москві відреагував розгортанням близько 15 000 військовослужбовців з різних підрозділів, які перебували на території росії і перебували в процесі "відновлення" після масових втрат в Україні. Лише частково переозброєні й укомплектовані погано навченими призовниками, всрф зазнали невдачі, і близько 5 000 спочатку задіяних військ ЗСУ продовжували наступати протягом двох тижнів. Можливо, це було добре для операцій групи всрф "Центр" на Донбасі: там, за підтримки безперервних повітряних ударів із застосуванням планерних бомб УМПК, вони продовжили просування в напрямку Покровська, захопили Нью-Йорк і увійшли в Торецьк.

Не можна заперечувати: ще одна блискуча стратегічна ідея Пуддінга працювала точно за планом... тобто, принаймні, її остання частина, що було очевидно принаймні станом на березень цього року. Частина в Курську не спрацювала взагалі, але не будемо вдаватися в такі деталі. Особливо шанувальники Пуддінга за кордоном, а також нечисленні росіяни, які читають цю статтю, можуть образитися, якщо я висловлю критику на адресу їхнього головного стратега. Зрештою, всі знають, що це не було і ніколи не могло бути виною Пуддінга: він ніколи-ніколи не винен у власній корупції, або в тому, що його власні губернатори, його власне Міністерство оборони, його власний Генштаб і його власний оборонний сектор в черговий раз довели свою корумпованість і некомпетентність.

Не має значення, чи не так?

Гаразд, тоді настає "перша найкраща частина"...

Незабаром стало очевидно, що ФСБ не може зібрати достатню кількість військ ВДВ, щоб витратити їх на витіснення ЗСУ з Курська. Одна контратака за іншою закінчувалася... безліччю "обійнятих" російських призовників. І багато обійнятих або захоплених в полон ахматів, ФСБшників тощо. Відповідно, Генштаб у Москві почав виводити частини з північної Харківщини, Бахмута та південного Запоріжжя і передислоковувати їх до Курська.

Це так само "смішно", як і те, що:

1. Це блюзнірство! Пуддінг наказав щось інше!

2. З іншого боку, якщо Пуддінг дійсно сказав, що ФСБ (і, відповідно, Генштаб) має відбити український наступ на Курськ без передислокації військ з Донбасу (як повідомляють деякі провідні західні "військові спостерігачі), але тоді,

3. "Хтось там", а це може бути лише Генштаб у Москві, почав передислокацію частин з України до Курська, а потім

4. ФСБ також має знати про це.

5. Що своєю чергою, ну, в цьому ряду "новин" означає, що ФСБ знає, що Генштаб порушує наказ Пуддінга, але нічого з цим не робить? Навпаки: підтримує його і бреше Пуддінгу?

Дійсно, це наштовхує на питання: як багато ФСБ, чи будь-хто інший – інформує Пуддінга про що?

Звісно, вже має бути абсолютно зрозуміло, що в системі путіна все, що б хто не сказав, не варте й копійки. Єдине, що має значення, – це те, хто має останнє слово. (Можливо, російська федерація не є винятком з цього правила: всі славні "західні ліберальні демократії" весь час "проповідують воду, а п'ють вино"). І, мабуть, Пуддінг перший, хто (регулярно) порушує власні обіцянки, зобов'язання, плани тощо. Тому це майже напевно може здатися абсолютно недоречним.

...але... я дивак з тим відомим/невідомим свербінням у мізинці... і "зосереджений на росії". Отже, давайте відкинемося на спинку крісла, зробимо глибокий вдих і подумаємо про наступне: звичайно, для багатьох це буде "новиною", але незалежно від того, де – в Москві, Вашингтоні, Берліні, Римі, Лондоні... в Лілонгве, Сантьяго-де-Чилі, Ватикані чи Науру – політик на вершині влади чує лише те, що дозволяють йому чути його найближчі помічники. Не має значення, чи є цей політик "президентом" або "канцлером", демократично обраним політиком або кровожерливим диктатором, ситуація завжди однакова: щоб потрапити до нього/неї, будь-яка інформація спочатку повинна пройти через низку створених людьми перешкод. Іноді це вищі спецслужби, іноді – найближчі помічники та радники, або ж перші особи різних політичних партій... принаймні, так часто буває, що на телефонні дзвінки відповідають прості секретарки (як правило, жінки). Це "Правило № 1" в політиці, і винятків з цього правила не існує.

Це призводить до того, що всі політичні діячі, які приймають рішення, живуть у своєрідній "інформаційній бульбашці".

Можливо, масу інформації, що не доходить до них, можна було б назвати "нерелевантною" для прийняття ними рішень. Однак...

...якщо диктатор, система правління якого базується на безумовній лояльності та підтримці ФСБ (на додаток до тотального контролю над суспільством і всіма державними органами), не отримує від цієї самої ФСБ інформації про те, що ФСБ і Генштаб йому брешуть...?

Ну, так, цей "свербіж у мізинці" підказує мені, що це "важливо", коли ФСБ або ховається від Пуддінга, або бреше йому про те, що Генштаб у Москві передислоковує підрозділи з України до Курська. Або ж не менш важливо, якщо Пуддінг знає про це, але (в 719-й раз) вирішив скасувати свій власний наказ.

Так чи інакше, після того, як Генштаб вивів (з дозволу Пуддінга, а отже, і ФСБ, або без нього) з України 2-гу бригаду спецназу, 10-ту бригаду спецназу, частини 11-ї бригади ВДВ і 98-ї дивізії ВДВ, 56-й полк ВДВ (7-ї дивізії ВДВ), а потім кілька полків 4-ї танкової, 20-ї і 144-ї мотострілецьких дивізій, а також щонайменше один з полків ППО ВКС з України... І це лише деякі приклади, які спадають мені на думку, і передислокувавши їх до Курської області, просування ЗСУ значною мірою зупинилося. Тобто, поки українці були зайняті подоланням численних "кишень" оточених російських військ у своєму тилу, росіяни почали створювати лінію фронту навколо територій, які "принаймні підозрювалися" як такі, що перебувають під контролем ЗСУ, якщо ними не блукають рейдові групи.

Вид на монітор, що показує відео, передане з БПЛА: видно Т-90М з одного з підрозділів всрф, нещодавно перекинутого на південний захід Курської області – після того, як він "привернув до себе увагу" українських безпілотників.

Кадр з відео, знятого "десь на території російської федерації", на якому показані бойові машини піхоти БМД 56-го полку ВДВ в процесі передислокації з південного Запоріжжя до Курської області.

Інша причина полягає в тому, що ЗСУ мають близько 10 000 військовослужбовців на території росії. Це вимагає значних логістичних зусиль, і це напружує логістичну систему до межі: швидкісні маневрені операції не лише швидко виснажують задіяні війська, але й поглинають неймовірну кількість боєприпасів і пального (і це "лише боєприпаси і пальне", не кажучи вже про воду, їжу, запчастини, зношеність техніки і бойові втрати..., а також елемент, абсолютно невідомий для всрф: турбота про цивільне населення захоплених територій). Крім того, ЗСУ мають у своєму розпорядженні лише дві дороги в Суджанський район, а надійної залізничної гілки ще не забезпечено...

Так чи інакше, результат (несподіваний) такий, про який я говорив вище. За останні два дні дуже мало повідомлень про подальші успіхи української сторони: "лише" повідомлення про те, що їхні БПЛА все частіше знищують російські механізовані контратаки (і так: зазвичай в районах "далеко за межами лінії фронту", намальованих різними онлайн-картографами).

Таким чином, перша фаза битви на Курській дузі закінчилася. Або, принаймні, "наближається до завершення". Перш ніж ви злякаєтесь: це не означає, що ЗСУ "зазнали великих втрат", і тим більше, що українці можуть припинити наступати чи захоплювати ті чи інші населені пункти. Але часи "вільного роумінгу в 10-25 км за російськими лініями" закінчилися.

...саме тому я, "нарешті", відчуваю себе "вільним", щоб перейти до обговорення останніх подій у повітряній/ракетній війні.

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