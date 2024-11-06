"НАТО або ядерна зброя". Чому ядерне відродження України не хоче помирати – Мар'яна Буджерин

Авторка публікації у Bulletin of the Atomic Scientists – українсько-американська дослідниця та науковиця, старша наукова співробітниця Проєкту з управління атомом у Белферському центрі Гарвардської школи Кеннеді Мар'яна Буджерин. З-під її пера вийшла книга "Успадковуючи бомбу: розпад СРСР і ядерне роззброєння України", за яку вона стала лауреаткою премії Вільяма Е. Колбі для військових письменників 2024 року. У своїй нинішній публікації Мар'яна Буджерин аналізує ситуацію з можливим відновленням ядерного статусу України і ніби підводить Захід до думки, що краще і простіше прийняти Україну до НАТО, аніж мати величезні проблеми з поширенням ядерної зброї згодом.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський стривожив міжнародну аудиторію, натякнувши на перспективу ядерного переозброєння України.

Виступаючи на засіданні Європейської Ради в Брюсселі 17 жовтня, Зеленський послався на рішення України віддати ядерну зброю, успадковану від Радянського Союзу, в обмін на зобов'язання ядерних держав – Сполучених Штатів, Великої Британії та росії – щодо безпеки, зафіксовані в Будапештському меморандумі 1994 року. (Китай і Франція пообіцяли аналогічні гарантії безпеки в окремих листах). Зобов'язання Будапештського меморандуму вражаюче провалилися і не змогли запобігти російській агресії проти України. Тож, як Україна забезпечує свою безпеку? Зеленський окреслив два варіанти: "Або Україна матиме ядерну зброю, і тоді це буде для нас захистом, або Україна буде в НАТО. Країни НАТО сьогодні не воюють. В країнах НАТО всі люди живі. І тому ми обираємо НАТО, а не ядерну зброю".

Того ж дня Зеленський повідомив, що він передав подібне послання кандидату в президенти Дональду Трампу під час свого візиту до США наприкінці вересня, і додав, що Трамп відповів, що ці міркування мають сенс.

Однак на прес-конференції з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте пізніше того ж дня Зеленський відмовився від своїх коментарів, підкресливши, що Україна не має наміру володіти ядерною зброєю. Міністерство закордонних справ України поспішило підтвердити прихильність країни Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) як неядерної держави в окремій заяві.

Риторику Зеленського можна було б прочитати або як реальну погрозу, або як відчайдушний блеф з метою переконати Захід надати Україні запрошення до НАТО – пункт номер один у нещодавно оприлюдненому "плані перемоги" Зеленського. Але, можливо, це не так. Нещодавні заяви Зеленського можуть бути нагадуванням про добросовісний внесок України в нерозповсюдження ядерної зброї на початку 1990-х років, про її складну ситуацію з безпекою сьогодні, а також про необхідність знайти рішення для забезпечення довгострокової безпеки України і підтримання сталого миру в Європі.

"НАТО або ядерна зброя" – знову. Пропозиція Зеленського не нова для України. Невдовзі після того, як росія окупувала та анексувала Крим у 2014 році та розпалила війну на Донбасі, деякі українські політики закликали до виходу з ДНЯЗ і відновлення ядерної програми України. Навесні 2021 року, коли російські війська накопичувалися на українських кордонах, тодішній посол України в Німеччині Андрій Мельник став відомим, заявивши, що якщо членство в НАТО не буде надано Україні, країна не матиме іншого вибору, окрім як "озброюватися і, можливо, знову подумати про ядерний статус" додавши: "Як ще ми можемо гарантувати нашу оборону?".

19 лютого 2022 року, всього за п'ять днів до того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Зеленський, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, озвучив схожу ноту: якщо Україна не отримає реальних гарантій безпеки, вона "матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює, а всі пакетні рішення 1994 року – під питанням", маючи на увазі ядерне роззброєння і членство України в ДНЯЗ.

Українська ядерна зброя? Мабуть, ні. Тепер, коли Зеленський воскресив пропозицію "НАТО або ядерна зброя", він, можливо, використовує стару схему, яку успішно застосовували інші союзники і партнери США в минулому, використовуючи побоювання щодо розповсюдження ядерної зброї в обмін на більш надійні гарантії безпеки: членство України в НАТО. Західна Німеччина часів холодної війни, Тайвань, Японія і Південна Корея успішно використовували свою ядерну латентність для посилення прихильності США до їхньої безпеки. (Дійсно, привернення уваги Вашингтона до безпеки в регіоні було, мабуть, однією з цілей ядерної програми Південної Африки до її згортання в 1991 році та, ймовірно, може бути присутнім в нинішніх ядерних розрахунках Ізраїлю).

Однак для того, щоб ця стратегія мала шанси на успіх, країна повинна мати реальну можливість розробити ядерну зброю. Те, що Україна зможе розробити оперативне ядерне стримування під час цієї війни або навіть протягом наступного десятиліття, є, м'яко кажучи, дуже малоймовірним. Україна не має повного ядерного паливного циклу та інших критично важливих елементів програми створення ядерної зброї, на створення яких потрібен час і значні економічні, політичні та міжнародні витрати.

Навіть якщо б Україна зібрала необхідні ресурси для запуску програми створення ядерної зброї, росія і США не збираються стояти осторонь, спостерігаючи за тим, як Україна просувається до створення бомби. Україна втратить підтримку Заходу, від якого вона значною мірою залежить у питаннях безпеки та економічного виживання, її просування до членства в ЄС, ймовірно, зупиниться, а росія зробить усе можливе, щоб придушити українську програму озброєнь у зародку.

Заява Зеленського "НАТО або ядерна зброя", яка використовується для досягнення негайного членства в НАТО, не викликає довіри і навряд чи матиме успіх як стратегія.

Проблема в пошуках рішення. Якими б не були переваги виверту Зеленського, міжнародне співтовариство не може звинувачувати його в тому, що він констатує очевидне: члени НАТО під своєю ядерною парасолькою перебувають у стані миру, в той час як Україна перебуває у стані війни. росія і НАТО проявляють стриманість по відношенню один до одного на основі спільного розуміння того, що пряма конфронтація звичайних озброєнь між двома ядерними супротивниками несе в собі ризик ядерної ескалації і, можливо, ядерної війни. росія не демонструє подібної стриманості щодо неядерної України, яка не є членом Альянсу. На додачу до образи, росія, брязкаючи ядерною зброєю, змогла частково вплинути на час і умови поставок західних озброєнь в Україну, перешкоджаючи українським оборонним зусиллям. Коротко кажучи, мир – це прерогатива тих, кому пощастило отримати вигоду від ядерного стримування. Ті, кому не пощастило, повинні страждати від війни.

Але безпека, виявляється, не є приватною власністю, а міжнародним суспільним благом. Тривала війна в Україні та її наслідки в Європі та за її межами показують, що мир на континенті не може бути стійким без вирішення проблеми безпеки України.

Суттєву логіку безпекової скрути України, окреслену Зеленським, не можна так легко відкинути, як неіснуючий потенціал ядерної зброї України. Якщо не вирішити цю проблему, вона і надалі викликатиме бажання отримати ядерну зброю. У світі після холодної війни без'ядерна Україна опинилася у вакуумі безпеки: буферній зоні між розширеним НАТО і ревізіоністською росією. Без'ядерний, позаблоковий статус України не спрацював як стратегія безпеки. Які інші варіанти довгострокового безпекового рішення, що дозволить Україні жити в мирі й процвітати в майбутньому, є в України? Одним з очевидних варіантів є приєднання до військового союзу, який довів свою ефективність у стримуванні російської агресії завдяки взаємним оборонним зобов'язанням і гарантіям безпеки з боку США. Без цього Україна буде змушена захищати себе будь-якими засобами, які вона зможе зібрати. В умовах асиметричного співвідношення сил між росією і Україною ядерна зброя і надалі розглядатиметься в Україні як великий зрівнювач.

З огляду на цю неспростовну логіку, не дивно, що українці продовжують привертати увагу до свого рішення відмовитися від радянської ядерної спадщини і покладатися на міжнародні інститути безпеки, такі як ООН і ДНЯЗ, які в кінцевому підсумку їх підвели. Також не дивно, що моральна перемога, здобута безпрецедентною ядерною відмовою України, є малою втіхою для багатьох людей, які втратили життя, кінцівки та засоби до існування на полях смерті в Україні. Не дивно, що більшість українців зараз з жалем сприймають рішення про роззброєння і підтримують ядерне переозброєння після покірної реакції Сполучених Штатів і Великої Британії – інших підписантів Будапештського меморандуму – на перше порушення росією цього договору в 2014 році.

Покласти край ядерним привидам України. У нинішньому політичному та безпековому середовищі спроможність України розробляти ядерну зброю є обмеженою. Проте, якщо ця війна чогось і навчила нас, то це того, що те, що ще вчора здавалося абсолютно неможливим –наприклад, те, що Україна витримала повномасштабний російський наступ протягом більш ніж 72 годин, потопила флагманський крейсер Чорноморського флоту росії, проникла вглиб російської території для нанесення ударів по стратегічних базах бомбардувальників за допомогою власних безпілотників, їздила на німецьких танках чи літала на американських винищувачах F-16 – завтра стане можливим.

Майбутнє, однак, простягається далеко за межі завтрашнього дня.

Такі інституції, як ДНЯЗ, що допомагали запобігати неконтрольованому розповсюдженню ядерної зброї в минулому, зазнають серйозних випробувань і можуть перестати бути ефективними через кілька десятиліть. Політика нерозповсюдження ядерної зброї в США може не стати пріоритетом для майбутньої адміністрації, яка візьме курс на відсторонення від міжнародних справ. Тим часом, ядерна зброя була з нами майже вісім десятиліть, і, незважаючи на найкращі зусилля з контролю над озброєннями та роззброєння, вона не збирається зникати найближчим часом. Усі ядерні держави модернізують, а деякі швидко розширюють свої ядерні арсенали. росія залишиться ядерною державою, а Україна – її сусідом. Якщо в росії не відбудуться серйозні трансформації масштабу розпаду Радянського Союзу, безпекове середовище України залишатиметься нестабільним, а її потреба у стримуванні від ядерної росії –гострою в осяжному майбутньому.

Привиди ядерного минулого України, її неядерного сьогодення, зруйнованого війною, та уявного ядерного майбутнього ще десятиліттями переслідуватимуть руїни розбомблених міст і замінованих чорноземів, душі тих, хто загинув у цій війні, і свідомість тих, хто залишився в живих.

Тільки стійке довгострокове рішення у сфері безпеки, таке як членство в НАТО для стримування ядерної росії, покладе край примарі ядерної України. За відсутності такого рішення українці та їхній президент продовжуватимуть викривати лицемірство тих країн, які обурюються від самої згадки про ядерні амбіції України – реальні чи уявні – будуючи свою безпеку на ядерному стримуванні або комфортно ховаючись під ядерною парасолькою США, в чому Україні відмовлено.

Джерело: Bulletin of the Atomic Scientists