НАТО прокинеться лише після "масової загибелі людей" на своїй території. Про що попереджає колишній президент Естонії Тоомас Ілвес – LBC

Європа не буде серйозно ставитися до загрози з боку росії, доки на території НАТО не станеться масова загибель людей. Про це читачів британського видання LBC News попередив колишній президент Естонії Тоомас Хендрік Ілвес. Хотілося б вірити, що й тоді Альянс не обмежиться глибокою стурбованістю і прагненням додаткових пояснень від рф.

Міністерство закордонних справ Естонії заявило, що в п'ятницю три російські літаки без дозволу вторглися в її повітряний простір і залишалися там протягом 12 хвилин. Це вже третє порушення повітряного простору НАТО трохи більше ніж за тиждень, пише LBC News. Видання нагадує, що літаки були перехоплені літаками НАТО, а Естонія викликала до Таллінна старшого дипломата росії через інцидент.

Тоомас Хендрік Ілвес, який був президентом Естонії з 2006 до 2016 року, заявив LBC, що західні сусіди росії не сприймуть загрозу з боку цієї держави всерйоз, доки не станеться "справжня трагедія". "Ми бачимо, що НАТО вкрай неохоче вживає будь-яких заходів", – сказав він ведучому LBC News Джеймсу Хансону.

"Як би цинічно це не звучало, я вважаю, що потрібна подія з масовими жертвами, щоб держави-члени були змушені серйозно поставитися до цього питання. Я маю на увазі, що ми вже мали кілька випадків, коли бомби, розміщені в літаках, на щастя, були виявлені до того, як вибухнули. Є випадки великих підпалів, які, як ми знаємо, були скоєні росіянами. Але, я думаю, знадобиться справжня трагедія, перш ніж НАТО наведе лад у цих питаннях, саме через цю неймовірну неготовність бодай щось робити", – заявив Тоомас Хендрік Ільвес в інтерв'ю LBC News.

Це відбувається на тлі того, як винищувачі ВПС Німеччини та Швеції були підняті в повітря для перехоплення та відстеження російського розвідувального літака, який летів без ідентифікації над Балтійським морем, повідомили військові. Два шведські винищувачі Gripen і два німецькі Eurofighter діяли в міжнародному повітряному просторі для спостереження і фотографування російського розвідувального літака Іл-20. За словами представників ВПС Швеції та Німеччини, він летів без подання плану польоту та без радіозв'язку, який би сигналізував про його присутність.

Спостереження, яке завершилося без інцидентів, відбулося тоді, як країни-члени НАТО та Європейського Союзу перебували в стані підвищеної готовності через військові та розвідувальні дії росії в їхньому повітряному просторі та поблизу нього.

Країни-члени НАТО відреагували перехопленням російських літаків, а Естонія запросила термінову консультацію із союзниками, застосувавши Статтю 4 Північноатлантичного альянсу.

Стаття 4, найкоротша з 14 статей договору НАТО, звучить так: "Сторони проводитимуть консультації щоразу, коли, на думку будь-якої з них, під загрозою опиняються територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої зі Сторін".

Очікується, що Естонія попросить про збільшення військової присутності НАТО на своїй території, як це зробила Польща після того, як минулого тижня російські дрони вторглися в її повітряний простір.

Після перехоплення літаків речник Альянсу заявив: "Це ще один приклад безрозсудної поведінки росії та здатності НАТО реагувати".

Ільвес зазначив, що його країна "очікує на більш рішучу реакцію" і що "насправді нічого не було зроблено", щоб запобігти подальшій агресії росії. "Звісно, можна змусити (російські винищувачі) приземлитися, супроводити їх до авіабази, а потім провести подальше розслідування. Я маю на увазі, що це різні варіанти дій, але на цей момент, по суті, нічого зроблено не було", – зазначив він.

"Ми очікуємо більш рішучої реакції. І ми порушимо це питання на засіданні НАТО. Ми спостерігаємо постійну ескалацію і чуємо заяви про занепокоєння. Ми справді вважаємо, що на цьому етапі потрібні додаткові дії, з огляду на те, що це вже третє порушення нашого повітряного простору. росіянам дуже важко заперечувати те, що відстежується радарами майже всіма в регіоні, але ми вже до цього звикли", – пояснив Ілвес.

Міністерка закордонних справ Іветт Купер заявила, що Велика Британія "підтримує своїх естонських союзників після чергового безрозсудного вторгнення росії в повітряний простір НАТО. Ми повинні продовжувати посилювати тиск на путіна, зокрема, просуваючи важливі нові економічні санкції, оголошені Великою Британією та ЄС останніми днями", – наголосила вона в дописі на X.

Ілвес також розкритикував президента США Дональда Трампа, заявивши: "Ми бачимо доволі гучну риторику і відсутність дій, жодних, з боку Дональда Трампа, який періодично каже "я ухвалю рішення за два тижні". За словами Ілвеса, було вже так багато двотижневих періодів, протягом яких нічого не відбувалося, що, на його думку, Трамп відбиває критику гучними заявами, просто повторюючи "ну, тепер я справді візьмусь жорстко", але нічого так і не відбувається. "І, власне, ми бачимо, що постачання зброї Україні припинилися", – зауважив експрезидент Естонії.

Посол Естонії у Великій Британії Свен Сакков раніше заявив LBC News, що "ймовірно, росія посилить свою нахабну поведінку щодо своїх західних сусідів".

"Я думаю, що є [багато] припущень щодо того, чому вони це роблять, – додав він. – Один із мотивів, наприклад, щоб країни відчули більшу загрозу і не хотіли надсилати більше засобів ППО до України для її оборони. Я вважаю, ми маємо довести протилежне: ми не зменшуємо підтримку України, а водночас посилюємо оборону східного флангу НАТО".

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас назвала цей інцидент "вкрай небезпечною провокацією", яка "далі загострює напруженість у регіоні", і попередила, що путін "випробовує рішучість Заходу".

Пан Сакков заявив LBC News, що Естонія попросить про посилення присутності НАТО на території країни, щоб запобігти подальшим порушенням, після того, як країна запросила термінову зустріч з Альянсом, задіявши Статтю 4. "Польща також просила консультацій за Статтею 4 (після вторгнення російських дронів у її повітряний простір) і в результаті низка союзників перемістила частину літаків далі на схід, на польські аеродроми, фактично посиливши повітряну оборону цієї країни. Я підозрюю, що рухатимемося у схожому напрямку в Естонії і ширше, в країнах Балтії", – вважає Сакков.

Міністерство оборони росії заперечило, що літаки заходили в повітряний простір Естонії, заявивши, що їхні польоти виконувалися в суворій відповідності до міжнародних правил використання повітряного простору". Там повідомили, що три літаки летіли "з Карелії на один з аеродромів у Калінінградській області".

У заяві, оприлюдненій у Telegram, оборонне відомство рф зазначило: "Під час польоту російські літаки не відхилялися від погодженого маршруту і не порушували повітряний простір Естонії. Маршрут польоту літаків пролягав над нейтральними водами Балтійського моря, на відстані більш ніж 3 км від острова Вайндлоо".

Як зазначає LBC News, вторгнення сталося через десять днів після того, як російські дрони увійшли в повітряний простір Польщі, і через шість днів після того, як інший російський дрон був перехоплений під час польоту над Румунією.

Видання нагадує, що інцидент над Польщею спонукав прем'єр-міністра Дональда Туска попередити, що його країна опинилася найближче до "відкритого конфлікту", ніж будь-коли від часів Другої світової війни, тоді як Велика Британія оголосила, що надасть Варшаві додаткове прикриття з повітря літаками Королівських ВПС.

Джерело: LBC News