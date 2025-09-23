НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек

Нещодавні сплановані провокації росії в повітряному просторі НАТО змусили деяких експертів та дослідників бити на сполох. Так, відомий колумніст Едвард Лукас у публікації Центру аналізу європейської політики пропонує діяти проти росії асиметрично. А саме: конфіскувати активи центробанку рф на $300 млрд та додатково оштрафувати росію на $200 млрд за час, який російські літаки провели в повітряному просторі Естонії. Експерт з питань оборони Майкл Пек своєю чергою застерігає, що нова лінія Мажино не врятує країни Балтії від масованого російського наступу, якщо Європа не буде готова виділити резерви для захисту.

Тест не пройдено. НАТО щойно надіслало Кремлю потужний сигнал: "Ми налаштовані не серйозно" – Едвард Лукас

Найсерйозніша за останні десятиліття криза безпеки в Європі веде до катастрофи. Вторгнення росії в повітряний простір Польщі, Румунії та Естонії не можна списати на випадковості чи дрібниці. Це прямий напад не на територію НАТО, а на авторитет альянсу.

росії не потрібно перемагати НАТО військовим шляхом, коли вона може перемогти його політично. Якщо члени альянсу не вірять, що інші члени прийдуть їм на допомогу в разі нападу, вони відчувають себе ізольованими. Вони все частіше планують боротися самотужки. І все менше думають про те, як допомогти іншим. У протистоянні з окремими країнами НАТО або невеликими групами країн росія виглядає набагато сильнішою.

Самозаспокоєні взаємні похвали в НАТО розлючують. Ніщо з того, що робить альянс, не стримує росію. Альянс розгорнув свої найдорожчі військові літаки і ракети, щоб збити дешеві російські дрони над Польщею. Він дозволив російському дрону увійти в Румунію і повернутися в Україну. Потім він підняв винищувачі у відповідь на 12-хвилинне вторгнення в повітряний простір Естонії. Речник НАТО назвав це "ще одним прикладом безрозсудної поведінки росії та здатності НАТО реагувати".

Перша частина цього речення сильно применшує загрозу. Це не "безрозсудна поведінка" росії. Так говорять про п’яних водіїв і підлітків-хуліганів. Кремль системно й зухвало знущається з Альянсу. Друга частина мала б точніше звучати так: "Нездатність НАТО реагувати". На політичному рівні мовчання Білого дому оглушливе. За будь-якої попередньої адміністрації США очолювали б реакцію НАТО на провокацію такого серйозного характеру. Тепер США не лише відсутні. Вони активно підривають оборону своїх союзників. Докладна стаття в The Atlantic розкриває, що США зараз блокують продаж чутливого військового обладнання до Європи.

Відсутня і військова відповідь НАТО. Де чітка інструкція збивати російські літаки та дрони, що порушують повітряний простір НАТО? Складається враження, що США, які знаходяться в центрі військової командної структури НАТО, вирішили уникати будь-якої військової конфронтації з росією. Це дає путіну зелене світло й надалі принижувати та розколювати альянс.

У європейських союзників усе ще є варіанти. Вони можуть погодити власні правила застосування сили, незалежно від НАТО. Але їм слід остерігатися пасток, розставлених Кремлем. путін може прагнути підсвітити військову слабкість таких країн, як Естонія, що не має власних ВПС, або територіальну вразливість Сувалксько-Алітуського коридору, який з’єднує Польщу та Литву. Кремлю вигідно сіяти в головах союзників роз’їдливе запитання: "Ви готові піти на війну з росією заради країн Балтії?" російські погрози цим державам не мають призводити до того, що їх виокремлюватимуть як особливі випадки. Кремль погрожує всій Європі. Інакше кажучи, лише тому, що путін влаштовує вистави в Балтії, не означає, що альянс обов'язково повинен зосередити свою реакцію саме там.

Сили НАТО в регіоні Балтійського моря

Насправді, кращою реакцією було б вжити інших заходів. Прискорити конфіскацію заморожених активів російського центробанку, що зберігаються на рахунках європейських банків, для фінансування військових дій України, як це було запропоновано Євросоюзом, а тепер і Великою Британією. Застосувати штраф у розмірі $200 млрд: приблизно $16 млрд за кожну з 12 хвилин, які російські літаки провели в повітряному просторі Естонії. Система ППО Eastern Sentry, яка зараз розгортається вздовж східного кордону НАТО, ще більше стримувала б росію, якби її розгорнули на заході України в рамках запропонованої системи Sky Shield.

Ескалації тепер не уникнути. Нехай вона відбувається на наших умовах, а не на умовах путіна.

Балтійська лінія Мажино не зупинить росію. Коли Мати-Природа благословила країни Балтії, вона не думала про російські танки – Майкл Пек

Хоча ландшафт Балтійських країн мальовничий, вони не пристосовані для оборони. Озера та болота дають певну перевагу, але тут немає гір, джунглів чи річок масштабу Рейну, які б зупинили загарбника. Естонія, Латвія та Литва можуть бути Голландією, але не Швейцарією.

Тому країни Балтії хочуть збудувати "Балтійську лінію оборони", щоб відбити російську атаку. Оголошена в січні 2024 року ідея полягає в тому, що, працюючи разом, три маленькі країни можуть компенсувати свої чисельні та географічні слабкості проти гігантського та агресивного сусіда.

Естонія планує звести 600 бункерів уздовж свого 300-кілометрового кордону з росією. Латвія встановлює "зуби дракона". Литва минулого місяця оголосила план побудови багатошарової системи охорони кордону, що простягатиметься на 50 км від кордону. Безпосередньо на кордоні буде розташований перший рівень глибиною 5 км, що складатиметься з широкого протитанкового рову, підкріпленого "зубами дракона", потім мінні поля, потім опорні пункти та траншеї, за якими йтиме друга лінія окопів. Другий рівень включатиме окопи та заміновані мости, а третій рівень буде усіяний деревами, підготовленими до повалення для створення перешкод, а також додатковими траншеями та замінованими мостами.

"Стаціонарні укріплення — це пам’ятник людській дурості", – заявив колись завжди агресивний генерал Джордж Паттон. Та насправді це розумна й економна ідея, особливо для слабших країн. Вони підвищують живучість і боєздатність своїх військ, ускладнюють мобільність і логістику ворога та дозволяють захисникам економити людські і матеріальні ресурси. Як показали перші дні війни в Україні, не так багато потрібно, щоб зірвати та розладнати російські бронетанкові колони. Для країн Балтії не будувати стаціонарні укріплення було б недбальством, якщо не злочином.

Водночас укріплення можуть стати і тягарем. Найбільш відомим прикладом є лінія Мажино, яка стала мемом того, як статична оборонна споруда може стати пасткою. Проте теоретично концепція була хорошою. Укріплення Мажино були мультиплікатором сили, що дозволило французам утримувати південну частину своєї лінії військами другого ешелону, зосередивши якісніші механізовані сили для зупинки німецького наступу на відкритій місцевості на півночі.

Проблема полягала в тому, що німці вдарили по центру і швидко прорвалися через слабо захищений Арденнський ліс. Поки скуте французьке командування не спромоглося контратакувати або перекинути резерви, щоб блокувати німецький наступ, танки розгорнулися на північ і південь, розрізавши союзницький фронт навпіл і оточивши кожне крило. Інакше кажучи, провина була не на фортах, а на відсутності мобільних резервів і спритних командирів.

Йдеться не про те, що Балтійська лінія оборони – це Мажино 2.0. Але укріплення набувають власного життя, здобуваючи престижну цінність, яка ставить під загрозу їхні тактичні переваги. Після Шестиденної війни 1967 року Ізраїль побудував лінію Бар-Лев – ланцюг укріплених позицій уздовж Суецького каналу. Коли в жовтні 1973 року Єгипет здійснив раптовий наступ через канал, слабо укомплектовані укріплення майже не завадили Єгипту, захисників ізолювали й знищили, а ізраїльські бронетанкові резерви, що чисельно поступалися, були розбиті під час приреченої спроби деблокади.

Усе це означає, що Балтійська лінія оборони буде корисною для обмежених місій: уповільнення російського наступу, відбиття дрібних рейдів і створення певного рівня стримування російської агресії. Але хребтом оборони будуть резерви, ймовірно, за підтримки авіації, які блокуватимуть російські передові загони і зрештою витіснять їх з балтійської землі.

Питання полягає в тому, чи готове НАТО реалізувати цей план. Армії країн Балтії невеликі: Естонія має менш ніж 8 000 військовослужбовців активної служби, яких підсилюють 230 000 легко озброєних резервістів, більш придатних до оборони, ніж до контратаки. Основу сил контрудару доведеться формувати більшим державам НАТО – США, Німеччині, Франції та Великій Британії.

Наразі НАТО має чотири батальйонні групи в Естонії, Латвії, Литві та Польщі загальною чисельністю кілька тисяч військових. Їх підкріплює німецька бронетанкова бригада, яка буде постійно дислокуватися в Литві. Але якщо росія розпочне наступальну операцію в Балтії в масштабі кампанії проти України, ці сили НАТО будуть лише приманкою.

Зрештою постане питання, скільки часу знадобиться НАТО, щоб мобілізувати повністю укомплектовану та добре забезпечену армію для допомоги країнам Балтії, особливо якщо США з ізоляціоністською позицією не приєднаються до коаліції. На цей момент сумнівно, чи можна швидко сформувати суто європейську армію достатньої чисельності та спроможності.

Є ще більш похмурий варіант: Європі не вистачить і зброї, і людей, а також упевненості у громадській підтримці війни з росією. У такому разі виникне економічна та психологічна спокуса покластися на Балтійську лінію оборони, щоб стримати або зупинити російський напад.

Французи сподівалися, що укріплення врятують їх від німців. НАТО не може дозволити собі повторити цю помилку.

