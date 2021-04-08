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Науковці з'ясували, які люди найчастіше порушують карантинні заходи та що з цим можна зробити

Сабіна Клейтман зі школи психології Сіднейського університету зазначила, що "порушники" з більшою ймовірністю покидали свою домівки під час локдауну та карантину, щоб зустрітися з друзями чи сім'єю
Науковці з Університету Сіднея і Університету Нового Південного Уельсу проаналізували поведінку порушників карантинних обмежень з кількох країн. Виявилося, що вони мають спільні характеристики та мотивацію - так сформувався їх середній портрет.
Науковці з Фото: Українська правда

Про це йдеться у дослідженні, яке опублікували на порталі Plos One, пише "Громадське".

Зокрема, науковці опитали 1575 респондентів із США, Великої Британії, Австралії та Канади. Людей питали про їхню поведінку, особистість, здатність ухвалювати рішення, політичні та культурні фактори щодо споживання інформації під час першої хвилі пандемії коронавірусу.

Дослідники виявили, що лише 10% з опитаних були "непіддатливими" карантинним правилам та обмеженням. Більшість з цієї групи складали чоловіки.

"Порушники" були менш поступливими та уважними, рідше готові пробувати щось нове, набувати новий досвід та були більш екстравертними. Ці люди, як правило, віддають перевагу свободі та власним інтересам.

Група "порушників" у більшості була немолодою, рідше взаємодіяла з офіційними джерелами інформації (такими як повідомлення уряду). Також, як зазначають дослідники, такі люди частіше обирають "нездорові стратегії виживання" під час пандемії, такі як заперечення інформації та вживання психоактивних речовин.

Сабіна Клейтман зі школи психології Сіднейського університету зазначила, що "порушники" з більшою ймовірністю покидали свою домівки під час локдауну та карантину, щоб зустрітися з друзями чи сім'єю: з релігійних причин, через нудьгу або ж щоб реалізувати своє право на свободу.

З іншого боку, серед "слухняних" респондентів, які дотримуються карантинних заходів більшість складали жінки, освічена молодь та люди, які були у зоні ризику через стан свого здоров'я. Люди з цієї групи більше турбувалися через COVID-19 та вірили у введені державою заходи захисту. Вони також більш продуктивно справлялися зі стресом і тривогою, використовуючи такі стратегії, як відволікання уваги та планування.

Науковиця Сабіна Клейтман зазначила, що це дослідження показує необхідність змінити спосіб подачі інформації. По-перше, за словами Клейтман, варто більше боротися з дезінформацією, оскільки порушники рідко дивляться першоджерела та офіційні повідомлення. По-друге, варто більше акцентувати на особистому інтересі людини - це може спрацювати краще за прохання дотримуватися соціальних зобов'язань.

Нагадаємо, що у світі зафіксовано понад 199 мільйонів випадків коронавірусу

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04 08 2021 12:53
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