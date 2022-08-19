Найбільші, найкращі, найпотужніші: що придбав волонтерський фонд Притули. Та 5 крутих "пташок", що отримали військові за донати

Завдяки нашим з вами донатам Збройні Сили України отримали черговий високотехнологічний засіб зв'язку: волонтерський фонд Сергія Притули придбав для наших військових повний пакет послуг космічного супутника ICEYE. Та злі язики відразу засипали соціальні мережі постами про нібито нецільове витрачання людських грошей, адже збирали їх на "Байрактари". Диванним стратегам вкотре здалося, що для армії купили щось не те. До того ж, як виявилося, спочатку хтось повідомив, що купили цілий супутник, а придбали лише його знімки... Давайте розберемося, а заодно пригадаємо 5 найкрутіших покупок для наших військових завдяки народним донатам.

ICEYE: Пильніше не буває – донатили Фонду Притули

Почнемо з пакету послуг фінського супутника ICEYE. Відразу зазначимо, що він служитиме українській армії не замість обіцяних "Байрактарів", а разом з ними. Бо ті три дрони, на які було зібрано близько 600 млн грн, виробник передає Україні безоплатно.

А зекономлені таким чином кошти пішли на оплату доступу до всіх даних зі супутників, які належать фінській компанії ICEYE.

Головна особливість цього супутника полягає в тому, що він працює за технологією SAR - радару з синтезованою апертурою. Відбиті від земної поверхні радіохвилі в режимі реального часу надходять на приймальну антену, записуються та потім трансформуються у візуальне зображення.

Головна перевага SAR-супутників – вони видають однаково якісне зображення за будь-яких метеоумов. Їм не заважають дощ з хмарами, дим чи туман. Крім того, вони однаково ефективні й удень, і вночі. Ба більше, цей супутник бачить навіть через маскувальну сітку.

Компанія ICEY має найбільший у світі "флот" SAR-супутників, що дозволяє їй оновлювати дані щодоби. А це означає, що наші військові щоденно матимуть через найкращий у світі зв'язок найсвіжішу інформацію про місце дислокації чи будь-яке пересування ворога.

Тож диванним експертам краще запитати у військових: воно їм треба?

А тепер давайте згадаємо про 5 літальних апаратів, що отримали військові завдяки донатам зі всього світу. Серед них є і українського виробництва.

1. Любов з першого погляду "Байрактар" – донатили "Повернись живим"

"Прийшли окупанти до нас в Україну Форма новенька, воєнні машини Та трохи поплавився їх інвентар - Байрактар!"

Турецький ударний оперативно-тактичний безпілотник став настільки популярним в Україні, що йому відразу ж присвятили пісню. І не одну. Він миттєво став легендарним. Напевно, завдяки своїй здатності нести на собі й дуже прицільно скидати боєприпаси.

В червні Міністерство оборони повідомило, що з початку війни Україна отримала щонайменше півсотні таких безпілотників. Тобто близько 10 комплексів Bayraktar TB2, кожен з яких складається з 6 дронів та 2 станцій управління.

Принагідно нагадаємо, що в червні українців закликали скинутися на три "Байрактари" для ЗСУ – а вже через три дні зібралася сума, якої вистачило б на чотири. Йдеться саме про ті гроші, що врешті були витрачені на дані з фінських SAR-супутників.

Та "Байрактар" українці все-таки купували. Ще в липні фонд "Повернись живим" за гроші благодійників купив для ЗСУ комплекс Bayraktar TB2, загальною вартістю 16 млн доларів.

2. Дрони Autel: Очі розвідки та артилерії – донатили "Справі Громад"

Так військові називають безпілотники. З перших же днів війни їх катастрофічно не вистачало. Армія не була оснащена жодним з чотирьох видів дронів, хоча в умовах бойових дій кожен з них має свої переваги.

Найменші дрони – це квадрокоптери типу американських Autel. Вони мають слабуватий акумулятор. Без підзарядки працюють близько 30 хвилин. Разом з тим Autel легкий та компактний, а щоб керувати ним, не потрібно ніяких особливих знань і навичок. Такий підручний розвідник легко вміщується в рюкзаку і важить трохи більше кілограма.

Зараз такі квадрокоптери закуповуються за народні гроші й відправляються на фронт навіть не сотнями, а тисячами.

Лише минулого тижня на передову поїхали 350 одиниць. Люди через ГО "Справа Громад" скинулися грошима, Фонд Порошенка звично подвоїв суму, волонтери закупили апарати в Естонії – і справу зроблено. У Порошенка їх вже жартома прозвали "шаленими бджілками".

Придбані для ЗСУ Autel EVO II 40T Dual можуть знімати відео у форматі 8K, мають 8 ГБ внутрішньої пам’яті (а також слот для SD-карти), 2 датчиків для полегшення навігації та уникнення перешкод. Крім того, оснащені тепловізором і додатковими акумуляторами.

Ще 50 БПЛА Autel EVO NANO, 6 Autel EVO2 DUAL 640 Т з нічною оптикою та один Autel EVO LITE минулого тижня закупив фонд "Повернись живим" на 3,860 млн грн – всі апарати куплені за кріпту.

3. БПЛА: "Лелека-100" та "Фурія" – "Повернись живим"

Більш потужні – безпілотники середнього класу типу українських "Лелека-100" та "Фурія" – це вже апарати суто військового призначення. Вони значно дорожчі за "квадрики", але мають суттєву перевагу – тримаються в повітрі до 3 годин. У липні Фонд "Повернись живим" анонсував передачу ЗСУ кількох авіаційних комплексів "Лелека-100". Загалом за гроші небайдужих громадян планується закупити щонайменше 25 таких БПЛА.

4. Крутий український птах ACS-3 – "Повернись живим" та уряд України

Класом вище розташований оперативно-тактичний безпілотник українського виробництва Raybird-3 (версія для військових маркується ACS-3). Виробник – приватна фірма Skyeton. Він вважається найліпшим у своєму класі.

Ще на початку березня українці через фонд "Повернись живим" зібрали 18,6 млн на першого такого птаха. У серпні за цих "пташок" пообіцяв заплатити Уряд, - повідомив днями міністр цифрової інформації Михайло Федоров.

Raybird-3 допомагає коригувати вогонь на відстані до 120 км. Також застосовується для ведення аерофотозйомки та відеоспостереження вдень та вночі. Оснащений камерою, яка може передавати Full HD відео у режимі реального часу. Raybird-3 здатен працювати без підзарядки до 24 годин, піднімаючись на висоту до 3,5 км. Його крейсерська швидкість 80 км/год, але може розганятися й до 140 км/год.

Військові кажуть, що це дуже ефективні "пташки", та на жаль, поки що армія відчуває їхню нестачу.

5. "Камікадзе" від Касьянова

Загалом було б дивним аби в Україні почали виробляти якісь нові дрони, а народ не скинувся б і на них.

Йдеться про дрони-камікадзе або, як ще їх називають, баражуючі боєприпаси. По суті, це така собі літаюча бомбочка. Як і будь-який БПЛА він рухається за маршрутом, який задає оператор. Але після запуску з землі зависає, прицілюється – вірніше кажучи, ловить сигнал радіолокаційної станції ворога, а потім атакує її. Бойова частина дрона спрацьовує, коли він врізається в ціль. На відміну від ракети, його маршрут коригується оператором протягом всього шляху до цілі. Це дає можливість наносити максимально точні удари по ворожим об'єктам.

У ЗМІ неодноразово повідомлялося, що українські військові мають на озброєнні американські баражуючі боєприпаси Switchblade. Щоб налагодити випуск власних, треба гроші. Й вони знайшлися. Українці скинулися.

Як повідомив відомий волонтер Юрій Касьянов у Facebook, не минуло і трьох тижнів після його заклику скинутися на організацію такого виробництва, як люди “накидали грошей, дали меблі, верстати, інструменти, витяжки, паяльники, осцилографи”.

Робота кипить. За інформацією Касьянова, вже виготовлено 8 дронів, запущено у виробництво 10, ще для 38 закуплені комплектуючі. Технічні характеристики місцевих дронів-камікадзе не повідомляються. Волонтер лише зазначає, що зараз дальність поразки становить 70 км, але за потреби може бути доведена до 500 км.

Серійне виробництво дронів-камікадзе запущене без будь-якої державної допомоги. Що тут додати… Українці, ми неймовірні. І кого вони збираються перемогти?