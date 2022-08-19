Найбільші, найкращі, найпотужніші: що придбав волонтерський фонд Притули. Та 5 крутих "пташок", що отримали військові за донати
ICEYE: Пильніше не буває – донатили Фонду Притули
Почнемо з пакету послуг фінського супутника ICEYE. Відразу зазначимо, що він служитиме українській армії не замість обіцяних "Байрактарів", а разом з ними. Бо ті три дрони, на які було зібрано близько 600 млн грн, виробник передає Україні безоплатно.
А зекономлені таким чином кошти пішли на оплату доступу до всіх даних зі супутників, які належать фінській компанії ICEYE.
Головна особливість цього супутника полягає в тому, що він працює за технологією SAR - радару з синтезованою апертурою. Відбиті від земної поверхні радіохвилі в режимі реального часу надходять на приймальну антену, записуються та потім трансформуються у візуальне зображення.
Головна перевага SAR-супутників – вони видають однаково якісне зображення за будь-яких метеоумов. Їм не заважають дощ з хмарами, дим чи туман. Крім того, вони однаково ефективні й удень, і вночі. Ба більше, цей супутник бачить навіть через маскувальну сітку.
Компанія ICEY має найбільший у світі "флот" SAR-супутників, що дозволяє їй оновлювати дані щодоби. А це означає, що наші військові щоденно матимуть через найкращий у світі зв'язок найсвіжішу інформацію про місце дислокації чи будь-яке пересування ворога.
Тож диванним експертам краще запитати у військових: воно їм треба?
А тепер давайте згадаємо про 5 літальних апаратів, що отримали військові завдяки донатам зі всього світу. Серед них є і українського виробництва.
1. Любов з першого погляду "Байрактар" – донатили "Повернись живим"
"Прийшли окупанти до нас в Україну
Форма новенька, воєнні машини
Та трохи поплавився їх інвентар -
Байрактар!"
Турецький ударний оперативно-тактичний безпілотник став настільки популярним в Україні, що йому відразу ж присвятили пісню. І не одну. Він миттєво став легендарним. Напевно, завдяки своїй здатності нести на собі й дуже прицільно скидати боєприпаси.
В червні Міністерство оборони повідомило, що з початку війни Україна отримала щонайменше півсотні таких безпілотників. Тобто близько 10 комплексів Bayraktar TB2, кожен з яких складається з 6 дронів та 2 станцій управління.
Принагідно нагадаємо, що в червні українців закликали скинутися на три "Байрактари" для ЗСУ – а вже через три дні зібралася сума, якої вистачило б на чотири. Йдеться саме про ті гроші, що врешті були витрачені на дані з фінських SAR-супутників.
Та "Байрактар" українці все-таки купували. Ще в липні фонд "Повернись живим" за гроші благодійників купив для ЗСУ комплекс Bayraktar TB2, загальною вартістю 16 млн доларів.
2. Дрони Autel: Очі розвідки та артилерії – донатили "Справі Громад"
Так військові називають безпілотники. З перших же днів війни їх катастрофічно не вистачало. Армія не була оснащена жодним з чотирьох видів дронів, хоча в умовах бойових дій кожен з них має свої переваги.
Найменші дрони – це квадрокоптери типу американських Autel. Вони мають слабуватий акумулятор. Без підзарядки працюють близько 30 хвилин. Разом з тим Autel легкий та компактний, а щоб керувати ним, не потрібно ніяких особливих знань і навичок. Такий підручний розвідник легко вміщується в рюкзаку і важить трохи більше кілограма.
Зараз такі квадрокоптери закуповуються за народні гроші й відправляються на фронт навіть не сотнями, а тисячами.
Лише минулого тижня на передову поїхали 350 одиниць. Люди через ГО "Справа Громад" скинулися грошима, Фонд Порошенка звично подвоїв суму, волонтери закупили апарати в Естонії – і справу зроблено. У Порошенка їх вже жартома прозвали "шаленими бджілками".
Придбані для ЗСУ Autel EVO II 40T Dual можуть знімати відео у форматі 8K, мають 8 ГБ внутрішньої пам’яті (а також слот для SD-карти), 2 датчиків для полегшення навігації та уникнення перешкод. Крім того, оснащені тепловізором і додатковими акумуляторами.
Ще 50 БПЛА Autel EVO NANO, 6 Autel EVO2 DUAL 640 Т з нічною оптикою та один Autel EVO LITE минулого тижня закупив фонд "Повернись живим" на 3,860 млн грн – всі апарати куплені за кріпту.
3. БПЛА: "Лелека-100" та "Фурія" – "Повернись живим"
Більш потужні – безпілотники середнього класу типу українських "Лелека-100" та "Фурія" – це вже апарати суто військового призначення. Вони значно дорожчі за "квадрики", але мають суттєву перевагу – тримаються в повітрі до 3 годин. У липні Фонд "Повернись живим" анонсував передачу ЗСУ кількох авіаційних комплексів "Лелека-100". Загалом за гроші небайдужих громадян планується закупити щонайменше 25 таких БПЛА.
4. Крутий український птах ACS-3 – "Повернись живим" та уряд України
Класом вище розташований оперативно-тактичний безпілотник українського виробництва Raybird-3 (версія для військових маркується ACS-3). Виробник – приватна фірма Skyeton. Він вважається найліпшим у своєму класі.
Ще на початку березня українці через фонд "Повернись живим" зібрали 18,6 млн на першого такого птаха. У серпні за цих "пташок" пообіцяв заплатити Уряд, - повідомив днями міністр цифрової інформації Михайло Федоров.
Raybird-3 допомагає коригувати вогонь на відстані до 120 км. Також застосовується для ведення аерофотозйомки та відеоспостереження вдень та вночі. Оснащений камерою, яка може передавати Full HD відео у режимі реального часу. Raybird-3 здатен працювати без підзарядки до 24 годин, піднімаючись на висоту до 3,5 км. Його крейсерська швидкість 80 км/год, але може розганятися й до 140 км/год.
Військові кажуть, що це дуже ефективні "пташки", та на жаль, поки що армія відчуває їхню нестачу.
5. "Камікадзе" від Касьянова
Загалом було б дивним аби в Україні почали виробляти якісь нові дрони, а народ не скинувся б і на них.
Йдеться про дрони-камікадзе або, як ще їх називають, баражуючі боєприпаси. По суті, це така собі літаюча бомбочка. Як і будь-який БПЛА він рухається за маршрутом, який задає оператор. Але після запуску з землі зависає, прицілюється – вірніше кажучи, ловить сигнал радіолокаційної станції ворога, а потім атакує її. Бойова частина дрона спрацьовує, коли він врізається в ціль. На відміну від ракети, його маршрут коригується оператором протягом всього шляху до цілі. Це дає можливість наносити максимально точні удари по ворожим об'єктам.
У ЗМІ неодноразово повідомлялося, що українські військові мають на озброєнні американські баражуючі боєприпаси Switchblade. Щоб налагодити випуск власних, треба гроші. Й вони знайшлися. Українці скинулися.
Як повідомив відомий волонтер Юрій Касьянов у Facebook, не минуло і трьох тижнів після його заклику скинутися на організацію такого виробництва, як люди “накидали грошей, дали меблі, верстати, інструменти, витяжки, паяльники, осцилографи”.
Робота кипить. За інформацією Касьянова, вже виготовлено 8 дронів, запущено у виробництво 10, ще для 38 закуплені комплектуючі. Технічні характеристики місцевих дронів-камікадзе не повідомляються. Волонтер лише зазначає, що зараз дальність поразки становить 70 км, але за потреби може бути доведена до 500 км.
Серійне виробництво дронів-камікадзе запущене без будь-якої державної допомоги. Що тут додати… Українці, ми неймовірні. І кого вони збираються перемогти?
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