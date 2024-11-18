Наймасовіша повітряна атака росії по Україні 17 листопада 2024 року. Реакція Заходу: занадто мало та занадто пізно – Том Купер

Том Купер опублікував по гарячих слідах підсумки російського масового повітряного удару в неділю вранці, де детально описав застосовані засоби росіянами та пошкодження і втрати, яких зазнала України. На його думку, результати цього удару відчуватимуться по всій Україні до кінця зими.

Трохи пізніше, ніж планувалося, підсумки останнього російського ракетного удару по Україні.

В ніч з 16 на 17 листопада, а особливо вранці 17 листопада, росіяни завдали довгоочікуваного масованого ракетного удару по Україні. Дійсно, схоже, що це був один з найбільших і найтриваліших ракетних ударів по Україні до цього часу. Знову ж таки, першочерговою ціллю була енергосистема України: для цього росіяни мали розгорнути загалом 210 балістичних і крилатих ракет.

Більше того, цей удар був нанесений після тижня, протягом якого, за словами Зеленського, росіяни розгорнули 900 планерних бомб УМПК і 600 ударних БПЛА: зрозуміло, що це вже досить сильно виснажило українські запаси ракет класу "земля-повітря" (наприклад, 16 листопада ПСУ стверджувала, що виявила 83 "Шахеди", збила 53 і заглушила інші 30).

Зараз, наскільки відомо, рано вранці 17 листопада НАТО і українці виявили 90 "Шахедів", що наближалися, і вчасно попередили про це. Як завжди, ці повільні ударні БПЛА були відправлені "кружляти" навколо повітряного простору України і, таким чином, спонукали українців активувати засоби ППО, щоб їхні позиції могли бути зафіксовані російськими засобами радіоелектронної боротьби – для кращого наведення на них інших засобів ураження. Як повідомляється, 42 "Шахеда" було збито, 41 були заглушені та змушені розбитися. Два інших повернулися до росії.

Тому що в цьому плані були питання: як було сказано принаймні тиждень тому, так, деякі "Шахеди" сьогодні мають термобаричні боєголовки. Насправді, за цей час на збитих "Шахедах" було знайдено загалом п'ять різних типів боєголовок:

1) 50-кілограмова осколково-фугасна боєголовка іранського виробництва;

2) термобарична боєголовка BST-52;

3) осколково-фугасна боєголовка BSF-50;

4) осколково-фугасна/запалювальна/осколкова боєголовка OFZBch-50; та

5) термобарична ТББЧ-50.

Тим часом, за даними офіційного Києва, не менше "7 бомбардувальників Ту-160 і 16 бомбардувальників Ту-95МС (більшість з авіабази Олєнья на Кольському півострові, але також 7 з авіабази Олєнєгорськ) піднялися в повітря над південно-західною росією і почали пуски крилатих ракет Х-101 в координації з військовими кораблями Чорноморського флоту росії, які здійснювали пуски крилатих ракет "Калібр". Загалом українці повідомляють, що виявили 101 крилату ракету Х-101 і "Калібр": "Калібри", схоже, були випущені з чотирьох військових кораблів (тобто, ймовірний максимум – 16 одиниць такої зброї).

Перші крилаті ракети увійшли в повітряний простір України близько 06.30 за місцевим часом. Як і раніше, кілька російських крилатих ракет порушили повітряний простір Молдови. ПСУ стверджує, що винищувачі F-16 збили "близько 10 російських цілей", а загалом українці заявили про 85 збитих Х-101 і "Калібрів".

Цікаво спостерігати за залученням (за повідомленнями України) бомбардувальників Ту-160. Досі не пригадую, щоб вони були прямо згадані як такі, що беруть участь в ударних операціях проти України. Не те, щоб це зовсім не підлягало сумніву, але, наскільки мені відомо, ніколи не було жодного остаточного підтвердження, навіть якщо ще влітку 2022 року принаймні один Ту-160 був сфотографований під час польоту на великій висоті приблизно за 50 км від українського кордону (див. відео нижче).

Коли повільні "Шахеди", а потім швидкі крилаті ракети наближалися до своїх цілей, росіяни розпочали завершальну фазу своїх ударів. Вона включала дозвукові керовані ракети повітряного базування, а також балістичні, надзвукові і гіперзвукові ракети повітряного і наземного базування, такі як:

1 балістична ракета "Іскандер-М";

2 ракети Х-32 (випущені 2 літаками Ту-22М-3; 2 були заявлені як збиті) і 2 ракети Х-31П (випущені 4 літаками Су-27; обидві були заявлені як збиті);

5 керованих ракет Х-59/69 (випущені 5 Су-34; всі 5 заявлені як збиті);

8 балістичних ракет повітряного базування "Кинджал" (випущені 10 МіГ-31К; 7 були заявлені ПСУ як збиті), і

щонайменше одна гіперзвукова ракета "Циркон" (була заявлена як збита, але її уламки завдали значної шкоди житловому будинку).

Загалом українці заявили, що збили 144 ракети і БПЛА (тобто 102 зі 120 ракет і 42 з 90 БПЛА).

Уламки гіперзвукової ракети "Циркон", яка врізалася в будинок у Печерському районі Києва.

Першочерговими цілями були електростанції, підстанції, трансформаторні підстанції та теплотраси енергетичної мережі. З того, що можна зробити на даний момент, постраждала енергетична інфраструктура:

Рівне: повідомлялося про вибухи.

Львів: 1 жінка загинула від уламків російської ракети в Червоноградському районі, 2 отримали поранення; пошкоджено магістральну теплотрасу в цьому місті, внаслідок чого понад 6 000 людей залишилися без опалення.

Вінниця: повідомлялося про вибухи.

Волинь: повідомлялося про вибухи

Київ: об'єкти енергетичної інфраструктури на півночі міста були уражені ракетами Х-59/69; відомо, що постраждав житловий будинок у Печерському районі; відомо, що уламки потрапили в будівлі у Голосіївському та Дніпровському районах. Одна жінка отримала поранення. ПСУ стверджує, що над Києвом було збито "кілька" Х-101, "Кинджалів", "Іскандерів" і, "ймовірно", ракету "Циркон" (на додаток до "десятків" "Шахедів").

Суми: близько 20.37 вечора в житловий будинок влучила балістична ракета "Іскандер-М": 10 цивільних загинуло, 51 поранено.

Харків: бомбардування кількома бомбами УМПК.

Полтавщина: пошкоджено греблю Кременчуцької ГЕС.

Запоріжжя: повідомлялося про вибухи.

Дніпро: повідомлялося про вибухи, 2 залізничників загинули, 3 поранені.

Кривий Ріг: повідомлялося про вибухи.

Миколаїв: атаки сталися близько опівночі і ще раз близько 05.00; відомо про двох загиблих жінок, 6 поранених.

Одеса: місцева протиповітряна оборона заявила про знищення 29 "Шахедів"; повідомляється про численні вибухи, зупинено весь електротранспорт. 2 інженери "Укренерго" загинули під час обстрілу трансформаторної підстанції, на якій вони працювали. Відтоді по всій Одесі виникли серйозні проблеми з електро- та водопостачанням. Також було пошкоджено багато будинків і поранено цивільних осіб. Місцеві школи були закриті протягом двох днів.

Пошкодження на дамбі Кременчуцької ГЕС. Ця ж електростанція вже була обстріляна у травні цього року.

Залізничний рух у Хмельницькій, Одеській та Полтавській областях було перервано на кілька годин, але більшість проблем було вирішено українськими залізницями за допомогою тепловозів.

Хоча ввечері було заявлено, що Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС не були безпосередньо атаковані, чотири підстанції, від яких вони залежать, зазнали атак. Дійсно, як повідомляється, було завдано такого удару, що електроенергії не вистачає навіть для постачання на ці три АЕС електроенергії, необхідної для їх охолодження: в результаті лише два з дев'яти ядерних блоків, що виробляють електроенергію в Україні, все ще можуть працювати на повну потужність; решта працює на 40-60%. Пошкоджено також лінію електропередач, що постачає електроенергію, необхідну для охолодження Запорізької АЕС. Не дивно, що ДТЕК запровадив аварійні відключення електроенергії в Києві, Донецькій області та Дніпрі вже під час удару. Сьогодні ввечері НЕК "Укренерго" застосувала двозмінне стабілізаційне відключення з 06.00 до 22.00 за місцевим часом і це на додачу до вже щоденних відключень електроенергії.

Перш за все: десятки підприємств, задіяних у військовому виробництві у Львові, Вінниці, Івано-Франківську, Кривому Розі, Харкові та Черкасах, були знеструмлені і не могли працювати протягом цілого дня.

Підсумок: це був не лише масштабний удар (безумовно, один з "трьох наймасштабніших на моїй пам'яті"), але й такий, що завдав великої шкоди, яка відчуватиметься по всій Україні до кінця цієї зими.

Звісно, у відповідь на цей удар США, Німеччина і Франція надали дозвіл на розгортання своєї далекобійної зброї, поставленої в Україну, проти цілей на території росії. Але, поклавши руку на серце: вони все ще можуть диктувати цілі, і це також (і буквально) "занадто мало і занадто пізно" (в ЗМІ вже є спростування статті Le Figaro, що Франція і Британія дозвоили глибокі удари по росії, а Байден дозволив бити лише по Курській області по північнокорейцях – iPress).

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