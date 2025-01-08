І знов критика інфантильної політики Британії. Відомий колумніст The Times та експерт Центру аналізу європейської політики Едвард Лукас теж жорстко критикує британський уряд за те, що той не готується до протистояння з росією. За його словами, запасів ракет протиповітряної оборони вистачить всього на один день бойових дій. Армія не готова та недофінансована.

Британські політики і генерали люблять говорити про лідерство своєї країни в Європі. Зверніть увагу на цей прес-реліз минулого тижня про британський внесок у навчання Steadfast Dart в Румунії і Болгарії, які розпочнуться 13 січня.

1-ша дивізія Великої Британії буде командувати усіма сухопутними силами НАТО під час навчань, продовжуючи горду традицію лідерства Великої Британії в НАТО.

Звучить чудово. Але копніть трохи глибше. У заголовку йдеться про "тисячі британських військових". Це розтягує цифри: в прес-релізі йдеться про 2 600 (навряд чи про "тисячі"), і про "особовий склад", тобто не всі вони в уніформі. І вони розгортаються не одномоментно, а протягом восьми тижнів навчань.

Гірше того, в початковій версії прес-релізу зазначалося, що це буде "перше розгортання британської дивізії за кордоном з 2003 року". Це справді була б велика новина. Дивізія налічує близько 15 000 військовослужбовців з усім необхідним тиловим і логістичним забезпеченням, необхідним для ведення самостійних бойових дій. Це шокує, але це правда, що востаннє Британія відправляла такі сили за кордон під час війни в Перській затоці в 2003-04 роках.

Сьогодні бойова дивізія – це саме те, що Британія має зробити для НАТО. Але перевантажені, погано оснащені, погано фінансовані, недоукомплектовані, підірвані морально збройні сили моєї країни не здатні цього зробити (так само, як вони не здатні відігравати повноцінну роль у повітряних і морських зусиллях НАТО).

Тому критики поспішили звернутися до Міністерства оборони в Лондоні з проханням обґрунтувати твердження про те, що Британія зараз, за допомогою якогось магічного генія, розгортає цю міфічну дивізію в Болгарії та Румунії. Реакцією Міноборони було перевидання прес-релізу, за винятком речення про "розгортання" дивізії. Щоправда, командувати буде 1-а дивізія. Але переважно солдатами інших країн.

Це ледве вирішує піар-проблему і нічого не робить для вирішення реальної проблеми. Союзники Британії захоплюються військовими мізками Британії. Але вони втрачають довіру до її військових м'язів, і їх дедалі більше дратує нерішучість політиків. Уряд Кейра Стармера ховається за черговою пустопорожньою вправою – Стратегічним оборонним оглядом. Його висновки мають бути (нібито) опубліковані наступного місяця. Але грошей бракує, а знайти більше політичної волі – теж. Але барабанний бій занепокоєння стає дедалі гучнішим і нагальнішим.

Нинішні суперечки в Британії точаться навколо протиповітряної і протиракетної оборони, в яку інші країни вкладають значні кошти. Британська система Sea Viper є чудовою (завжди припускаючи, що Королівський військово-морський флот має морехідний есмінець типу 45 в потрібному місці в потрібний час). Але лише для першого дня війни, після чого запаси будуть вичерпані, а оборона перевантажена. Коли на британські міста посипляться бомби і ракети, уряд постане перед вибором: використати ядерне стримування в останню чергу або капітулювати.

Це тривожна новина для британських громадян, які тільки починають усвідомлювати, що прямі атаки можуть бути успішними. Це також тривожно для всіх, хто покладається на Британію як на військового союзника.

Британія ж покладається на те, що експерт з питань оборони Френсіс Туса називає "1700-кілометровою ковдрою": відстань між її берегами і росією. Мовляв, союзники по НАТО матимуть справу з агресорами задовго до того, як вони досягнуть Великої Британії. Це могло б стати розумною стратегією, якби Британія була повноцінним, надійним членом альянсу, якому можна було б довіряти. Але в разі війни країни-члени Альянсу будуть повністю розтягнуті, захищаючи свою територію від повітряних і ракетних атак. Скільки своїх обмежених ресурсів протиповітряної оборони вони виділять на боротьбу з ракетами, що прямують до Британії?

Коротко кажучи, британський уряд робить ставку на те, що союзники дбають про її оборону більше, ніж вона сама. Дивне визначення лідерства.

Джерело: CEPA