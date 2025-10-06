Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен звертає увагу на те, що наземний фронт на російсько-українській війні практично не змінився, хоча боротьба й загострюється. Він виокремив намагання обидвох сторін досягти стратегічних успіхів в повітряній ударній кампанії. Насамкінець у тижневому огляді ОʼБрайен переконує, що вірити, що Трамп змінить свою позицію відносно росії – це величезний ризик і потрібно нарешті з цим покінчити.

Минулий тиждень дав деякі обнадійливі сигнали щодо української кампанії проти нафтової промисловості. Кількість атак зросла, і до списку додалися нові цілі. Схоже, що зараз це стає все більш пріоритетним завданням для України (і так і має бути). Водночас росіяни також вкладали дедалі більше ресурсів у стратегічні атаки, як проти цивільного населення, так і проти енергетичних об'єктів. Тим часом зміни в наземній війні минулого тижня (власне, з 1 вересня) сповільнилися. Попри численні атаки, захоплювати й утримувати територію противника стає все складнішим. Чи може це змінитися? Ось у чому питання.

Люди, які втратили розум і думали, що Дональд Трамп завалить Україну ракетами "Томагавк" або іншими системами дальньої дії, мали більш протверезний тиждень. Реальність, як завжди, така: коли він критикує путіна, його словесні випади не підкріплюються змінами політики. Ба більше, за останній тиждень він знову замовк щодо України та росії, і варто спитати, чи змінилося щось насправді (і не піддавайтеся на обмін "розвідданими" – у цьому більше пихи, ніж змісту).

Я щиро сподіваюся, що, чекаючи, поки Трамп зробить щось добре для України, європейці знову не змарнували ще більше часу.

Війна за територію загострюється

У вересні 2025 року, за даними аналітиків Deep State, темпи російських просувань уполовинилися порівняно з серпнем, хоча інтенсивність атак залишилася майже незмінною.

Ба більше, просування російських військ значно сповільнилося у другій половині місяця: за даними Інституту вивчення війни, за останні десять днів вересня вони захопили лише 30 кв. км.

Зміни на лінії фронту настільки незначні, що їх важко помітити на карті. Ось найсвіжіша мапа Deep State (від 4 жовтня – варто підкреслити, що вона майже не змінилася порівняно з 30 вересня).

А ось та сама мапа на 1 вересня 2025 року.

Ми вже два роки спостерігаємо майже безперервні російські наступи, коли росіяни формують масові формування (скажімо, 30 000 нових солдатів на місяць) і втрачають їх на полі бою. А їхня здатність змінювати динаміку, здається, радше зменшується. Це ознака того, що наземна війна стає ще більш жахливою і прозорою. Виявляти солдатів і техніку стає все легше, оскільки дедалі більше дронів обстежують місцевість, а дальність дії волокно-оптичних дронів FPV збільшується. Як написав Андрій Загороднюк у статті, на яку я кілька разів посилався, "зона ураження" сухопутної війни збільшується. Якщо жодна зі сторін не отримає технічної або масової переваги, важко уявити, що це зміниться.

Ця реальність – одна з причин, чому я намагався застерегти людей від надмірної довіри до голосів, які вимагають, щоб Україна мобілізувала всіх своїх молодих чоловіків і відправила їх на фронт. Наземна війна – це м'ясорубка, і збільшення кількості військ там призведе насамперед до ще більшої кількості жертв. Якщо українці можуть зупинити росіян за допомогою техніки, то саме це вони повинні вважати пріоритетом.

Мені навіть трохи неприємно чути, як українці говорять про контрнаступ. Зеленський неодноразово згадував про це протягом останніх тижнів. Можливо, контрнаступ – це серія невеликих, цілеспрямованих контратак, щоб забезпечити Україні кращу лінію оборони для нанесення втрат росії, або ж він має на увазі операцію з відсікання російського проникнення на північ від Покровська (яка стала російською поразкою). Якщо ж це справді ознака того, що Україна збирається кинути великі сили у масштабний наступ, я щиро сподіваюся, що існує план змінити технологічну динаміку.

Поки що наземна війна, схоже, загострюється.

Повітряна війна розширюється

Перекручена логіка війни полягає в тому, що якщо в одній області неможливо досягти змін, великі зусилля будуть спрямовані на іншу. І справді, Україна та росія дедалі більше нарощують виробництво далекобійних засобів, намагаючись змінити динаміку саме в цій сфері. Логіка цієї війни для росії така, що танки відносно неважливі, тоді як дрони і ракети – життєво необхідні. Наприклад, виробництво російських танків, схоже, має дуже низький пріоритет. Численні звіти підтверджують, що росіяни намагаються відремонтувати старі танки і видати їх за нові, а не будувати багато нових. Натомість виробництво російських БпЛА масово зростає, і нещодавно оцінили, що зараз вони здатні виробляти до 30 000 своїх версій іранських "Шахедів" щороку, тоді як у 2022 році не могли виготовити жодного.

росіяни намагаються використовувати ці дрони в поєднанні з ракетними ударами, щоб досягти стратегічного ефекту. Вночі із суботи на неділю вони провели одну з найбільших атак за весь час війни. Такі комбіновані атаки особливо показові, адже додавання ракет може розкрити деякі стратегічні пріоритети росії. У цьому випадку це була масова атака по цілях на далекому заході України (див. червоні та зелені лінії, що ведуть на захід) – ймовірно, по українських виробничих об'єктах або енергогенерації, які навмисно тримають якнайдалі від території рф.

Водночас росіяни намагаються зробити життя цивільного населення нестерпним на сході. Наприклад, вони полюють на цивільних у Херсоні, а нещодавно здійснили особливо жахливу подвійну атаку на цивільний поїзд на Сумщині.

Брутальний подвійний удар по залізничному вокзалу в Сумській області вбив одну людину і поранив щонайменше 30. Чи є зміст взагалі зараз вказувати на воєнні злочини?

За день до того росіяни здійснили скоординовану атаку на системи генерації електроенергії на сході Україні – схоже, це чергова спроба зробити східні міста непридатними для життя з наближенням зими.

Усі ці атаки у короткий проміжок часу показують, чого росіяни прагнуть досягти з повітря, і ми повинні очікувати на більше, оскільки російське виробництво дедалі більше орієнтується саме на цей напрям.

Минулого тижня українці також посилили свою стратегічну повітряну кампанію проти російських НПЗ і нафтовидобутку. Частота атак поступово зростає – від однієї-двох у серпні до 3-4 на тиждень зараз. Хоча це може здатися не таким вже й значним, але це, мабуть, подвоєння за два місяці. Минулого тижня українці атакували низку дуже цінних НПЗ. Серед них:

НПЗ "Орскнафтооргсинтез" в Оренбурзькій області росії;

Киришінський НПЗ поблизу Санкт-Петербурга, один із найсучасніших заводів росії;

один із найбільших НПЗ росії поблизу Ярославля.

І, схоже, як я писав у цій статті, українці дедалі частіше б'ють по найкритичніших вузлах нафтопереробки.

Вплив цих ударів постійно зростає, хоча слід бути обережними з "кричущими" цифрами. Цього тижня широко розповсюдився звіт, що росіяни втратили майже 40% своїх нафтопереробних потужностей. Це може бути правдою, однак у національній системі НПЗ завжди закладені резерви й надлишкова спроможність (розрахункова потужність не означає, що заводи працюють 24/7 на максимумі). Якщо росія втратила настільки багато, частину дефіциту вона може перекрити підвищенням завантаження тих об'єктів, що лишаються в строю.

Що має статися далі, аби кампанія дала той стратегічний ефект, на який розраховують українці? Темп необхідно ще підвищити, щоб усі російські НПЗ у зоні досяжності зазнавали регулярних ударів, доки значний відсоток їхнього виробництва не буде фактично виведений з ладу. У 2024-му та на початку 2025-го Україна не могла цього робити, і це дало росії час на відновлення.

А тепер українцям потрібно націлитися на здатність росії експортувати сиру нафту, яка є джерелом доходу після втрати нафтопродуктів, і навіть на її газопроводи. Інакше кажучи, Україна повинна завдати удару по здатності росії заробляти гроші на експорті енергоносіїв і забезпечувати свою військову економіку. До цього ще далеко, але країна рухається в правильному напрямку.

Досить очевидно, що стратегічна повітряна війна з обох боків ставатиме дедалі домінантнішою. Одна з причин, чому було так безглуздо й шкідливо не готувати Україну до цього, дозволяючи росії вільно діяти значну частину 2023-2024 років.

Для всіх аналітиків і політиків, які твердили, що Україні слід кинути ресурси виключно на лінію фронту і що дальні засоби їй не потрібні, в пеклі знайдеться окреме місце. Вони не розуміли війни й допомогли вбити багато українців. На щастя, самі українці краще усвідомлювали, з чим мають справу.

Чи мала зміна риторики Трампа якесь конкретне значення?

Минуло вже майже два тижні відтоді, як Трамп зробив словесний розворот щодо війни. Його "поворот" базувався на образі через те, що путін нібито не "любить" його вранці, і на тому факті, що росія показує гірші результати, ніж він очікував.

Тоді люди дали волю своїй уяві. Ходили чутки про те, що США передадуть Україні ракети "Томагавк" або навіть JASSM, що США і Україна підпишуть угоду про постачання зброї на суму 90 мільярдів доларів, що США допоможуть Україні виграти війну.

І знаєте що, Трамп вже тиждень мовчить з цього приводу. Зараз з'являються чутки, що "Томагавки" не передаватимуться, і про нову угоду про постачання зброї не оголошувалося. Навіть якби щось оголосили найближчим часом, минули б місяці, перш ніж перші системи з'явилися б на полі бою.

Єдина новина (яку відверто переоцінюють) – нібито адміністрація Трампа дозволила певний обмін розвідданими для допомоги українським дальнім ударам. Класична історія, яку команда Трампа зливає, коли хоче здаватися прихильною до України. Жодної конкретики, механізм обміну, здається, не прописаний, і, звісно, жодної нової зброї угода не містить.

У кращому випадку це виглядає так, ніби адміністрація Трампа займає позицію адміністрації Байдена. Але насправді це нічого не означає, оскільки Міністерство оборони, як і раніше, має право вето щодо того, що отримує Україна – що де-факто й було до цієї нібито зміни.

Ба більше, важко зрозуміти, яку цінність тут може мати розвідка США. Українці вже продемонстрували, що добре розуміють російський енергетичний сектор і почали самостійно його розбирати.

Все це виглядає як спроба адміністрації Трампа привласнити собі заслуги за успіхи України, не надаючи їй реальної допомоги.

Наразі важко знайти бодай одну конкретну зміну в політиці, яка б стала результатом цього повороту. І вгадайте, хто це розуміє? путін. Було цікаво спостерігати, як російський диктатор відкрито заявив, що США не надішлють "Томагавки" до України, ніби він це знав. Ось як New York Times прокоментувала висловлювання путіна:

Під час виступу в четвер на щорічній російській конференції з питань зовнішньої політики путін намагався продемонструвати впевненість, що зрештою Трамп вирішить не надавати ракети Україні. Він описав американського президента як людину, яка "любить трохи шокувати", але також "вміє слухати". Якщо США і надішлють Україні ракети "Томагавк", сказав путін, це призведе до "якісно нового етапу ескалації". Але він продовжив, передбачивши, що Трамп зрештою відхилить прохання України, частково через внутрішню орієнтацію США під час правління адміністрації Трампа.

Потрібно дивитися правді в очі. Трамп не хоче допомагати Україні й не хоче розривати з путіним. Він відчайдушно прагне працювати з путіним, водночас жадаючи його "любові й поваги" (і путін цього тижня старанно полестив Трампу). Ось де ми є.

Сподіватися, що Трамп кардинально змінить цю політику, – величезний ризик і марна трата часу. Досить.

