Не без тиску. Провідні музеї світу потихеньку українізують твори мистецтва зі своїх колекцій – CNN

На сайті американського телеканалу CNN вийшла стаття журналіста Тіма Лістера, про те, як українці борються, щоб деколонізувати українське мистецтво за кордоном: спілкуються, переконують та вимагають у відомих і впливових музеях змінювати описи до творів та біографій художників, які є українцями. Ця важка і наполеглива праця вже дала свої перші плоди.

"Метрополітен-музей у Нью-Йорку непомітно перекласифікував деякі зі своїх картин. Так, роботи двох художників, які раніше вважалися російськими, тепер віднесені до категорії українських, а назву картини французького імпресіоніста Едгара Дега змінено з "російські танцівниці" на "Танцівниці в українському вбранні", – пише CNN.

"Для однієї киянки ці зміни стали своєрідним проявом справедливості. Оксана Семенік, журналістка та історикиня, проводить багатомісячну кампанію, щоб переконати інституції у Сполучених Штатах змінити підписи історичних творів мистецтва, які помилково представляють як російські", – розповідає американське видання.

Зокрема, в Метрополітен до них належать роботи Іллі Рєпіна та Архипа Куїнджі, художників, чиєю рідною мовою була українська, і які зобразили багато українських сцен, попри те, що цей регіон свого часу був частиною російської імперії.

Рєпін, відомий художник ХІХ століття, який народився на території сучасної України, в каталозі музею Метрополітен позначений як "українець, народжений в російській імперії", а початок кожного опису його робіт тепер звучить так: "Рєпін народився в українському містечку Чугуїв, коли воно входило до складу російської імперії".

CNN цитує твітер-сторінку Оксани Семенік "Історія українського мистецтва", яка вже має понад 17 000 підписників, що "всі відомі пейзажі [Рєпіна] були про Україну, Дніпро і степи. Але також і про український народ".

Оновлено національність і Архипа Куїнджі, який народився в Маріуполі у 1842 році, коли українське місто також входило до складу російської імперії. Крім того, до опису картини його "Червоний захід сонця" додали, що в березні 2022 року Художній музей Куїнджі в Маріуполі був зруйнований в результаті російського авіаудару.

Метрополітен-музей повідомив CNN, що установа "постійно досліджує і вивчає об'єкти своєї колекції, щоб визначити найбільш відповідний і точний спосіб їх каталогізації та презентації. Каталогізація цих творів була оновлена після досліджень, проведених у співпраці з науковцями в цій галузі".

CNN не пише, але за інформацією Міністерства культури та інформаційної політики України, Музей мистецтва Метрополітен також змінив підпис і під картинами Айвазовського. Тепер там значиться, що художник – українець із Феодосії, нині – Автономна республіка Крим.

Особиста місія. Багатомісячний діалог з кураторами музеїв про те, що Україна – не росія

Семенік розповіла CNN, що свій гнів з приводу російського вторгнення вона спрямувала на виявлення та популяризацію мистецької спадщини України, використовуючи свій акаунт у твітері, з метою демонструвати українське мистецтво світові.

Як зазначає американське ЗМІ, журналістка та мистецтвознавиця Оксана Семенік розпочала свою кампанію після візиту до Ратгерського університету в Нью-Джерсі минулого року. Допомагаючи там кураторам, вона була здивована, побачивши, що художників, яких вона завжди вважала українськими, називають російськими.

"Я зрозуміла, що в російській колекції було багато українських художників. Із 900 так званих російських художників, 70 були українцями, а 18 – з інших країн", – розповіла вона CNN.

Оксана вивчила колекції у США – в Метрополітені та Музеях сучасного мистецтва в Нью-Йорку і Філадельфії – і виявила схожу картину: українські художники та їхні твори були позначені як російські.

Вона почала писати до музеїв та галерей. Спочатку відповіді були формальними, не зобов'язуючими, і як відзначає CNN, це розлютило Семенік, після чого почався багатомісячний діалог з кураторами.

Чому Екстер росіянка, якщо прожила в Україні 35 років, а в росії – лише чотири? Не усі музеї готові відповідати на такі запитання

CNN зауважує, що Оксана Семенік не єдина у цій ініціативі, адже й інші українці публічно закликають до змін. Минулого року Олеся Хромейчук, брат якої загинув на фронті на сході України у 2017 році, написала в німецькій газеті Der Spiegel, що "кожна поїздка до галереї чи музею в Лондоні з експонатами мистецтва чи кіно з Радянського Союзу виявляє навмисне або просто ліниве неправильне трактування регіону як однієї безкрайньої росії; саме так, як хотів би бачити його нинішній президент російської федерації".

Під тиском кількох українських академіків, за інформацією американського ЗМІ, Національна галерея в Лондоні змінила назву однієї зі своїх робіт Едгара Дега "російські танцівниці", на якій зображені дві жінки в жовто-блакитних стрічках, національних кольорах України, на "Танцівниці в українському вбранні". У квітні минулого року в установі повідомили газеті Guardian, що це був "слушний момент, аби оновити назву картини, щоб вона краще відображала її тему".

Оксана Семенік каже, що вона продовжує тиснути на Музей сучасного мистецтва в Нью-Йорку, представник якого повідомив CNN, що вони вітають інформацію про всі роботи з колекції. "Визначення національної приналежності може бути дуже складним, особливо коли йдеться про посмертну атрибуцію, – зазначив у коментарі виданню речник музею. – Ми застосовуємо найкращі дослідницькі практики і підходимо до опису з урахуванням зареєстрованої національності художника на момент смерті та народження, динаміки еміграції та імміграції, а також зміни геополітичних кордонів".

Українська активістка хотіла б, щоб інформація про Олександру Екстер, яка на сайті Музею сучасного мистецтва в Нью-Йорку вказана як росіянка, була оновлена. "Вона жила в москві у 1920-1924 роках. В Україні – з 1885 по 1920-й, тобто 35 років, а у Франції – 25 років. То чому ж вона росіянка?" – запитує Оксана Семенік.

За її словами, ця кампанія викликала багато образ в інтернеті з боку росіян, але Оксана сприймає це як комплімент. Вона вважає, що така робота – це її власний акт опору російському вторгненню.

Оксана Семенік переконана, що попереду ще довгий шлях. Існують десятки книг про російське мистецтво і багато курсів із росієзнавства в американських університетах, але дуже мало вивчають мистецьку спадщину України.

На думку мистецтвознавиці, виснажливий досвід на початку вторгнення підживлює її рішучість.

У Києві Оксана досліджує, як аварія на ЧАЕС вплинула на українське мистецтво. Але вона також продовжує переконувати західні колекції визнати самобутню мистецьку спадщину України з тихою наполегливістю, котра, як підкреслює CNN, вже допомогла змінити думку в могутньому музеї Метрополітен.

Джерело: CNN