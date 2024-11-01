Не дозвольте росії виграти війну в Україні. Європі слід сформувати нову стратегію – Стівен Пайфер та Анна Вісландер

Колишній посол США в Україні та співробітник Центру міжнародної безпеки та співробітництва Стенфордського університету Стівен Пайфер вкотре застерігає Захід про небезпеку, яку становитиме переможна росія з її імперськими амбіціями для Заходу та, особливо, для Європи. Водночас директорка з питань Північної Європи в Атлантичній раді та голова правління Інституту політики безпеки та розвитку (ISDP) Анна Вісландер зауважує, що Європа повинна прийняти нову стратегію, зосереджену на стримуванні, стійкості та обороні, оскільки перша лінія оборони Європи зараз знаходиться в Україні. А країни ЄС і НАТО повинні щорічно витрачати 0,25% свого ВВП на військову підтримку Києва.

Майбутня загроза росії для Європи. Відповідь на питання залежить від України – Стівен Пайфер

Перемога України зміцнить європейську безпеку і потенційно приведе Україну до інтеграції в НАТО та ЄС, стримуючи майбутню російську агресію. Однак перемога росії може заохотити амбіції путіна відновити вплив на колишні радянські території, створюючи новий ризик для Європи.

росія після війни з Україною: наскільки велика загроза? росія сьогодні становить значну військову загрозу для Європи та трансатлантичної спільноти. Варварська, нікому не потрібна агресивна війна кремля проти України, найбільший і найкривавіший конфлікт в Європі з часів Другої світової війни, триватиме ще деякий час, але вона не буде тривати вічно. Яку загрозу росія може становити для Європи після завершення війни?

Відповідь: це залежить від ситуації.

росія виграє чи програє в Україні? Хоча російські військові набирають обертів на полі бою, не варто переоцінювати їхні успіхи. російська армія займає лише трохи більше української території, ніж у січні цього року, і набагато менше, ніж у середині 2022-го. Це не означає, що Україна перемагає, але українці залишаються рішучими у боротьбі, яку вони вважають екзистенційною. Було б помилкою їх недооцінювати.

Перемога України, в результаті якої росіяни залишать всю або навіть більшу частину території України, зміцнить безпеку і стабільність Європи. Переможна Україна зіткнулася б із величезним викликом відновлення, але вона, ймовірно, твердо стала б на шлях інтеграції до Європейського Союзу і НАТО. Це зменшило б перспективи майбутнього конфлікту з росією.

Для росії програш був би травматичним, особливо для кремля. Як би відреагували незадоволені російські лідери, до яких у цьому разі, можливо, не належав би путін? У найгіршому випадку, вони відновлять свою побиту звичайну армію і мріятимуть про реванш. Але, найімовірніше, вони зіткнулися б з Україною, яка є або збирається стати членом НАТО, і були б стримані.

У кращому випадку, який не обов'язково є ймовірним, ця поразка створить можливість для змін. Попередні поразки у російській історії спричинили спроби реформ і оновлення, деякі з них були більш успішними, ніж інші, а іноді ставалися й потрясіння. Можливо, російське керівництво, особливо нове після поразки в Україні, могло б змиритися з втратою імперії і звернутися всередину себе, щоб побудувати російську державу, яка розвиває рівень життя, процвітання та можливості для свого народу. Така росія становила б меншу загрозу і могла б знайти прихильників у європейській спільноті.

З іншого боку, перемога росії становила б набагато більшу загрозу для Європи. Вона поставила б питання про те, чи закінчуються амбіції путіна на Україні. російський лідер говорить про відновлення "історичних російських земель". Наприкінці XVIII століття до складу російської імперії входили Фінляндія, країни Балтії та значна частина Польщі, які зараз є членами НАТО.

путін не любить Альянс. Це не пов'язано зі страхом перед вторгненням НАТО. росія відвела 80% своїх військ від норвезького і фінського кордонів навпроти стратегічно важливого Кольського півострова. Це навряд чи свідчить про занепокоєння щодо нападу.

путіну не подобається те, що Альянс обмежує його здатність відновити російський вплив і фізичний контроль на пострадянському просторі та в Центральній і Східній Європі.

Чи підбадьорить путіна перемога в Україні і чи зможе він за кілька років відновити свій військовий наступ на країну-члена НАТО? Більшість аналітиків виключили б таку можливість, і вони цілком могли б виявитися праві. Але якби цих аналітиків запитали 2018 року, чи розпочне росія таке вторгнення, яке вона розпочала проти України 2022-го, вони, найімовірніше, також виключили б це.

Недооцінка путіна пов'язана з ризиком, особливо з огляду на його досвід прорахунків, а вторгнення 2022 року є доказом "А".

Припустімо, що Україна програє війну внаслідок припинення американської та/або європейської допомоги, водночас жоден американський чи натівський солдат не загине. Чи розрахував би тоді путін, або прорахувався, що російське вторгнення, скажімо, у східну Естонію, спровокує Альянс на війну проти росії?

Саме таку загрозу може становити для Європи перемога росії над Україною. Заради стабільної і безпечної Європи краще зупинити росію в Україні.

росія – це системна загроза. Європа має прокинутися, щоб протистояти їй – Анна Вісландер

Подорожуючи останнім часом Європою, стало зрозуміло, що є кілька поширених переконань, які не зовсім точно відображають суть російського виклику після війни в Україні. Ці переконання не приведуть до миру і не принесуть процвітання. Навпаки, вони можуть бути руйнівними для європейської безпеки.

По-перше, існує поширена, але помилкова думка, що війна росії проти України є локальною проблемою, проте насправді росія становить ширшу системну загрозу міжнародному порядку, а не лише регіональну.

росія є системною загрозою, про що свідчать її глобальні амбіції, нарощування військового потенціалу, гібридна війна, ядерне брязкання зброєю та зближення з Китаєм, спрямоване на те, щоб кинути виклик міжнародному порядку за межами України.

Геополітична реальність означає, що Європа ніколи не може відкидати зарозу з боку росії. Навпаки, Європа повинна протистояти амбіціям росії бути великою державою у багатополярній системі, що виражається в її зусиллях розширити свою політичну владу і територію.

По-друге, віра в те, що бездіяльність або вичікувальна позиція щодо росії сприятиме миру, є хибною, оскільки вона лише заохочує агресивну поведінку і підриває безпеку. Причиною цього є те, що така системна загроза, як росія, не зацікавлена в самообмеженнях своєї поведінки, оскільки вона прагне змінити статус-кво на свою користь і хоче мати простір для експансії.

Застосовувати односторонні самообмеження з боку Заходу в такій ситуації просто занадто ризиковано. Замість цього велика держава, що загрожує, повинна бути збалансована іншими великими державами, щоб відновити мир і порядок.

Стримування є ключовим. Поки що Європа не стримує росію. Її десятирічна гібридна війна проти Заходу чітко ілюструє це. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив на початку цього року, що Європа перебуває у передвоєнній епосі. У січні те ж саме зробив командувач британської армії Сандерс. Немає часу на вичікувальну позицію.

Замість цього Європа повинна прийняти нову стратегію, зосереджену на стримуванні, стійкості й обороні, зі збільшенням інвестицій у військовий потенціал, а також у заходи протидії гібридній війні, щоб відповідати масштабам російської загрози.

Основні компоненти такої стратегії включають:

Країни-члени ЄС і союзники по НАТО повинні збільшити свої оборонні витрати до 3% ВВП.

Європа мають збільшити свої внески до НАТО. До 2030 року європейські та канадські союзники повинні забезпечити щонайменше 50% визначених сил і засобів НАТО.

Оскільки перша лінія оборони Європи зараз знаходиться в Україні, країни-члени ЄС і союзники по НАТО повинні взяти на себе зобов'язання щорічно витрачати 0,25% свого ВВП на військову підтримку України.

Європа має розвивати цілісну і всеосяжну культуру безпеки, щоб успішно протистояти гібридній війні. Це вимагає добре скоординованого поєднання цивільного і військового планування.

Захід повинен не лише бачити, як різні суспільні сфери використовуються і взаємопов'язані у гібридній війні росії. Нам також потрібно розробити тактику реагування на всі сфери.

ЄС може підтримати це шляхом спільної оцінки загроз, обміну розвідданими, регуляторних заходів та гармонізації політики.

Збільшення інвестицій в інформування громадськості та підвищення її стійкості також має вирішальне значення. Поінформованість громадськості про випадки іноземного втручання підвищує його вартість.

Європа не зможе побудувати процвітання в майбутньому без міцної оборони як фундаменту. Лише балансуючи проти росії, Європа здатна гарантувати стабільний безпековий порядок у майбутньому.

Джерело: National Interest та Euractiv