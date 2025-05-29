Не дискретна війна. Чому путін вірить, що може виграти свою "цивілізаційну війну" проти Заходу – Ендрю Міхта

Старший науковий співробітник Центру стратегії та безпеки ім. Скоукрофта при Атлантичній раді США доктор Ендрю А. Міхта у виданні 1945 пояснює, що Трамп і його команда не досягнуть жодного прогресу в досягненні миру в Україні, оскільки не враховують першопричини цієї війни. Адже вона є частиною ширшого протистояння росії "демократичному Заходу". путін прагне відновити імперію та поділити світ на сфери впливу і при цьому зберегти свій режим в росії. Тільки загроза падіння його режиму здатна змусити його піти на угоду та припинити війну.

Адміністрація Трампа зробила припинення вогню між росією та Україною своїм пріоритетом у зовнішній політиці незабаром після інавгурації. Випробування та негаразди американської дипломатії з моменту приходу до влади нової адміністрації показали, що досягнення дієвого та тривалого припинення воєнних дій між росією та Україною завжди було надто амбітною метою.

Причина цього ще не до кінця усвідомлена адміністрацією Трампа: росія просто не зацікавлена в будь-якому результаті в Україні, крім досягнення основних політичних цілей, які спонукали її знову вторгнутися в країну в 2022 році. Той факт, що адміністрація США продовжує вести переговори про припинення вогню в Україні, свідчить про те, що Вашингтон також не до кінця розуміє саму природу російської держави, рушійні сили політики путіна і, головне, те, що Москва вірить, що може продовжувати війну і досягати своїх цілей за прийнятну для режиму ціну.

російський фронт

Для росії ця війна ніколи не була про завоювання тієї чи іншої частини української території, про мовні права російської меншини, що проживає в Україні, або, як вважають багато критиків війни, про недопущення України до НАТО. Політика США щодо розширення НАТО на посткомуністичну Східну Європу та країни Балтії після холодної війни також не була справжньою причиною війни для Москви. Від початку для путіна та його найближчого оточення в Кремлі це була війна за відновлення російської імперії, про що путін фактично заявив на Мюнхенській конференції з безпеки в 2007 році, коли відкинув безпековий порядок, створений Заходом, а згодом висловив думку, що розпад Радянського Союзу був найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття. У цьому контексті два вторгнення в Україну – перше в 2014 році, друге –в 2022 році, слід розуміти не як результат прорахунку Заходу, оскільки сувора реальність полягає в тому, що союзники по НАТО ніколи не доходили згоди щодо вступу України до альянсу, а лише як чергову битву в цій великій війні, перша кампанія якої була проведена проти Грузії в 2008 році.

Відновлення росії

Війна путіна за відновлення російської імперії з самого початку мала три основні цілі.

По-перше, відновити східнослов'янське "внутрішнє ядро" імперської держави шляхом підкорення Білорусі, а потім і України, щоб фактично знову включити обидві країни до сфери виключного панування росії як основи "руського міра" (Pax Russica), який путін прагне відновити.

По-друге, його одночасною метою є підрив і, зрештою, розкол альянсу НАТО, продемонструвавши його нездатність забезпечити ефективний стримуючий фактор для експансії росії в Європу.

По-третє, головною метою війни путіна за імперію є витіснення США із Центральної Європи та Балтійського регіону і, зрештою, з усього європейського континенту, щоб покласти край епосі трансатлантичної безпеки, яка протягом вісімдесяти років ґрунтувалася на об'єднанні Європи та Америки спільною системою безпеки.

Мета путіна – відновити імперське становище росії напередодні Першої світової війни, уклавши угоду про сфери впливу з найбільшими європейськими державами, зокрема Німеччиною, що знову зробить росію великою державою в Європі. путін чітко висловив свої загальні цілі напередодні другого вторгнення в Україну, коли закликав повернути регіональну конфігурацію сил до статусу-кво, що існував до 1997 року, тобто повністю скасувати наслідки розширення НАТО.

Неприязнь Трампа до війни

Адміністрація Трампа, здається, продовжує діяти, виходячи з припущення, що путін щиро зацікавлений у припиненні кровопролиття, щоб врятувати життя людей, і що територіальне врегулювання та гарантії фактичної нейтральності України відповідатимуть цілям Москви та покладуть край конфлікту. Проте поступки, на які адміністрація вже пішла, щоб залучити Москву до переговорного столу, і які в сукупності зводяться до послаблення міжнародної ізоляції росії, не є достатніми, щоб спонукати путіна до добросовісних переговорів.

У разі, якщо путін затягне переговори понад розумні терміни, які адміністрація Трампа готова терпіти, жодні додаткові санкції проти росії не змусять його сісти за стіл переговорів, оскільки єдиним тиском, який потенційно може спонукати путіна до щирих переговорів, буде пряма загроза виживанню його режиму.

Будь-що менше, особливо політика, що спирається на економічний вплив, продовжує демонструвати фундаментальне нерозуміння природи російського режиму та ключових чинників політики росії щодо Заходу, а також того, яке місце займає боротьба за Україну в цьому ширшому плані.

Настав час Заходу визнати, що росія веде війну за імперське відновлення, керуючись великоросійською ідеологією, яка є основою її системної еволюції протягом історії – від Романових до більшовиків і до нинішнього путінського режиму. Імперія – це єдина форма державної поведінки, з якою росія знайома, що характеризується вертикальними структурами, просякнутими історією насильства. Вона залишається постійною екзистенційною загрозою для країн, що межують з росією на східному кордоні НАТО, яку постмодерна Західна Європа вже не може пригадати, а США ніколи не могли по-справжньому осягнути.

Політика адміністрації Трампа щодо припинення війни в Україні шляхом переговорів про припинення воєнних дій не досягає своєї мети, оскільки вона розглядає проблему з західної точки зору, припускаючи, що жахливі людські жертви та руйнування майна, які відбувалися протягом останніх трьох років, мають значення для розрахунків путіна, але це не так. Отже, пропозиції про припинення вогню, які адміністрація Трампа продовжує висувати, не враховують основного моменту, оскільки стосуються питань, які не мають значення для Москви. путін неодноразово демонстрував, що він не дбає про життя своїх солдатів і не готовий змінювати свої економічні розрахунки, щоб знизити витрати на війну.

Сувора реальність війни в Україні, яку Вашингтон ще не визнав, полягає в тому, що цей конфлікт є лише частиною більшої цивілізаційної війни проти Заходу, яку росія веде вже понад два десятиліття. Ця російська війна за імперію чи то в некінетичній, чи то в кінцевому рахунку в кінетичній формі – не припиниться, доки росія не зазнає вирішальної поразки, яка становитиме пряму загрозу режиму путіна всередині країни. Це не означає, що Москва не буде час від часу робити тактичні паузи у своїй війні проти Заходу, але ми завжди повинні пам'ятати, що такий "перепочинок" лише дасть путіну можливість переозброїтися і відновити сили. З 2022 року росія переорієнтувала свою економіку на підтримку військових дій, продемонструвавши, що вона може реконструювати свої збройні сили швидше, ніж вважали можливим більшість західних аналітиків.

Завдяки економічній базі Китаю та грошовим надходженням від продажу енергоносіїв по всьому світу, російська армія має всі можливості продовжувати війну в Україні протягом декількох років, набуваючи бойового досвіду та "навчаючись" на західній зброї та процедурах, спираючись на реалістичні очікування, що оборона України в кінцевому підсумку буде прорвана. Врешті решт, зусилля Вашингтона щодо досягнення перемир'я в Україні шляхом переговорів, включаючи значний тиск на Київ, лише підштовхнули Москву до переконання, що час на її боці.

Припустімо, що ми хочемо досягти прогресу на шляху до припинення бійні у Східній Європі. У такому разі адміністрація Трампа повинна почати з того, що врахувати у своїй оцінці першопричини і наслідки конфлікту в Україні, визнавши, що це не "дискретна війна", яка розпочалася через низку політичних прорахунків адміністрації Байдена або її попередників.

Проте, по суті, це остання фаза більш масштабної війни, яку Москва веде проти Заходу. На східному фланзі НАТО, чи то в Гельсінкі, Таллінні, Ризі, Вільнюсі чи Варшаві, існує чітке розуміння того, що росія дотримується стратегії послідовних конфліктів, згідно з якою поразка України буде лише сходинкою для спрямування російського тиску на ці країни і (якщо система безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні зазнає краху) для повномасштабної російської атаки. Такі розмови можуть звучати сьогодні у Вашингтоні надмірно панічно, але вони є частиною розрахунку національної безпеки на фланзі, і вони мають бути такими ж по всій Західній Європі.

Хоча саме хоробрі українські чоловіки і жінки проливають кров у цій війні, росія зрештою розглядає війну як продовження свого конфлікту з тим, що вона любить називати "колективним Заходом". Таким чином, вона побачила, що західні демократії прагнуть, як у засобах, так і в рішучості, протистояти її імперському натиску. Враховуючи останні два десятиліття співучасті і умиротворення Заходу, коли йшлося про неодноразові акти російської агресії, ми повинні серйозно поставитися до перспективи того, що путін продовжуватиме промацувати оборону НАТО і, якщо з'явиться така можливість, без вагань перейде через оборонний периметр Альянсу.

Сто днів зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на досягнення дієвого припинення вогню між росією та Україною, показали, що план, якого вона дотримується, має нульові шанси на довготривале вирішення конфлікту, незалежно від тактичних поступок, на які путін може піти або не піти в ході цих переговорів. Головна мета путінського режиму – утриматися при владі, продовжуючи йти своїм імперіалістичним шляхом. І, як це не парадоксально, ця війна мала консолідуючий і стабілізуючий вплив на режим, дозволивши здійснити соціальну мобілізацію за прийнятну ціну. Вона дозволила Москві домогтися поступок від Заходу, а також заклала основу для нової великодержавної угоди про розподіл сфер впливу, що є кінцевою метою путінського режиму.

Джерело: 1945