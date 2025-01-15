Не фатальний розвиток подій, але й не оптимальний. Фронт довкола Покровська та Часового Яру поступово погіршується – Ендрю Таннер

У черговому тижневому огляді війни Ендрю Таннер аналізує ситуацію на фронтах від Курщини до Криму. В Курській області, за його словами, українці перейшли від оборони до активної оборони про що свідчить нещодавня атака біля Суджі в напрямку Великого Солдатського. Натомість російські війська концентрують свої зусилля на східному театрі бойових дій, де фронт поступово погіршується для українців. Утім, на думку Таннера, ситуація не є фатальною. Адже він був переконаний, що Часів Яр впаде ще кілька місяців тому, а там і досі активні військові дії, хоча росіяни й просунулися до центру і північного району міста.

Загалом, на всіх активних фронтах атака орків сповільнюється. Наслідком значних втрат бронетехніки є зменшення інтенсивності середньої атаки орків. Постійні піхотні атаки відбуваються на кожному активному фронті, і це виснажує захисників передньої лінії, яких доводиться часто ротувати на позиції другої лінії.

Але за останній рік саме здатність швидко відправити механізовані сили, щоб вибити втомлений український взвод з лісосмуги або села, дозволила оркам робити швидкі, хоча і дорогі, стрибки на два-три кілометри на фронті Донбасу. Альтернативою є повільні штурми на вузьких фронтах, які сильно прогризаються. У багатьох випадках орки використовують легкі цивільні автомобілі та позашляховики, щоб швидко наблизитися на близьку відстань, але в групах, достатньо великих, щоб становити безпосередню загрозу, вони привертають стільки ж уваги, скільки і бронетехніка, і гинуть навіть швидше.

Якби Україна мала більше не виснаженої піхоти, інтенсивні контратаки могли б відкинути орків назад ще до того, як вони скупчаться в більшості випадків. Але збереження сил залишається першочерговим стратегічним завданням, оскільки сьогодні Україна торгує територією заради шансу відвоювати набагато більші ділянки під час інтенсивних операцій цього літа.

Збільшення кількості піхоти є пріоритетним завданням, але, звісно, тут немає легких варіантів. Чиновники адміністрації Трампа зараз повторюють наполягання команди Байдена на тому, щоб Україна мобілізувала всіх, кому виповнилося 18 років, замість нинішніх 25. При цьому, звісно, ігнорується той факт, що молодші українці вже можуть піти добровольцями, і їх було би більше, а ті хто підлягає мобілізації, ухилялися б менше, якби українські бригади мали достатньо якісного обладнання та сильних лідерів, а також чітко визначені службові обов'язки.

Україна, схоже, не змогла призвати всіх, кого дозволяло минулорічне мобілізаційне законодавство, через серйозні проблеми з підготовкою кадрів. Це, своєю чергою, затримало заплановану, і вкрай необхідну ротацію виснажених ветеранів, яка обов'язково має відбутися найближчим часом. Залишається сподіватися, що нова структура корпусу зможе систематично розширювати роботу, яку вже проводять деякі бригади зі створення робочих навчальних центрів.

У найближчій перспективі тенденція полягає в тому, що живих людей має замінити більша кількість кращих безпілотників. Війна не може вестися виключно за допомогою дистанційного керування, але якщо рішення зменшує ризик для особового складу, розумно скористатися ним якнайшвидше. Найближчим часом, схоже, величезна кількість боїв відбуватиметься між дронами і дистанційними станціями озброєння в широкій сірій зоні між позиціями кожної зі сторін. Кінцевою метою залишатиметься, однак, знищення, захоплення або принаймні витіснення операторів ворожих безпілотників.

Північний театр воєнних дій. Останнім часом бої в Курській області були особливо жорстокими, а український екіпаж "Страйкера" потрапив на відео, де він буквально збиває орків, які намагаються прорватися через поле. Відеоігри і симулятори є напрочуд корисним тренувальним майданчиком для професіоналів у сфері оборони, але я ніколи не думав, що Grand Theft Auto 5 виявиться однією з них. Що за світ.Однак великий український контрнаступ, який, здавалося, розпочався минулого тижня, виявився радше опортуністичною атакою з метою зіпсувати враження. Зараз з'ясовується, що орки почали інтенсивні атаки на критично важливе місто Мала Локня, і те, що повідомлялося як несподівана атака українців у відносно спокійному районі, краще розглядати як частину кількох локальних контратак, спрямованих на відновлення позицій і підрив атак орків. Бої тривають, в них беруть участь північнокорейські війська, які розбиті на частини – ціла третина солдатів, як повідомляється, розгорнута осяйною династією Кімів, синів неба, вже стали жертвами в Курській області.

Курська область, 13 січня 2025 року

Україна могла б сподіватися і, можливо, все ще сподівається досягти Великого Солдатського і, можливо, розширити периметр на схід від Суджі на кілька кілометрів, щоб збільшити український буфер навколо міста. Якщо Мала Локня впаде, Україні, ймовірно, доведеться або обміняти її на Велике Солдатське, або відтягнути периметр назад до краю Суджі. Це, по суті, локальний перехід від оборони до активної оборони.

Незалежно від того, наскільки далеко просунуті будь-які зусилля, оперативна логіка України у Вільному Курську, схоже, керується перевіреним часом принципом використання переваг внутрішніх ліній. Це означає, що якщо ворог наступає на вас з різних боків, це, як правило, вимагає координації дій різних підрозділів. Час їхніх переміщень зазвичай ретельно спланований.

Звісно, вкрай неприємно, коли план починає діяти лише для того, щоб один життєво важливий компонент зазнав нищівного удару, перекресливши всі розрахунки. Орки мають побоюватися, що це початок чогось більшого, а Україна тим часом може оцінити реакцію і вирішити подвоїти сили або приберегти їх до більш слушного моменту. Українські війська знову активно атакують штаби та резерви орків у тилу, підтримуючи таку агресивну дезорганізаційну гру.

Занадто багато експертів досі переконані, що Курська область – це розмінна монета в переговорах, але насправді це найкраща страховка України від путіна, який вдає, що погодився на перемир'я, яке Кремль має намір порушити, як тільки Трамп відволічеться. Поки Україна утримує Суджу як передовий форпост, що захищає Сумський район від нападу, дві цілі досягнуті: найкращий трюк путіна зводиться нанівець, а Москва змушена вступати в бій, до якого Україна ретельно готувалася.

Початковий наступ на Курську область міг би зайти набагато далі, але не це було головною метою, а примушення Москви до бою, який відволікав десятки тисяч військових від посилення інших фронтів. Замість того, щоб терпляче розбудовувати належні штурмові сили, путін перекидав свої війська по частинах, і врешті-решт був змушений залучити північних корейців, щоб підтримати зусилля. Проте Україна, схоже, збереже контроль над Суджею і після шести місяців вторгнення, в той час як Москва втратила ще близько 40 000 життів, а ще 60 000 – знешкодженими.Східний театр воєнних дій. Покровськ – знову найгарячіший фронт в Україні, кампанія орків із захоплення флангів цього важливого перехрестя у розпалі. І з помітним прогресом: передові підрозділи вийшли на трасу Т-0406, що проходить на південний захід через Удачного і Котлиного, а також на перехрестя траси Т-0504 на північно-східному фланзі за Воздвиженкою на дорозі до Костянтинівки.

Покровський та Костянтинівський фронти, 13 січня 2025 року

Але варто зменшити масштаб для кращого розуміння контексту. На карті нижче суцільними стрілками показано прогрес Москви в січні цього року, а пунктиром – те, що орки, очевидно, сподіваються досягти цієї зими. Швидко вони не просуваються, це точно.

Прифронтові автомагістралі самі по собі не є важливими для утримання, оскільки вони вже знаходяться досить близько до лінії фронту, і основні логістичні потоки, ймовірно, не проходять безпосередньо між Покровськом і Костянтинівкою. На щастя, головна залізнична колія та шосе Е-50, що веде до Дніпра, знаходяться в іншій частині міста. Але прифронтові автомагістралі проходять вздовж хребтів, які утворюють корисний оборонний бар'єр на обох флангах Покровська.

Якщо західний фланг Покровська просунути на північ ще на десять кілометрів, головна залізнична лінія, що веде до міста, буде перерізана. А якщо Москві вдасться забезпечити міцний плацдарм за Бичком між Покровськом і Костянтинівкою, вона може сподіватися обійти українську оборону на південь від Костянтинівки і підтримати свої атаки через Торецьк і Часів Яр.

Не фатальний розвиток подій, але й не оптимальний. Якщо Покровськ опиниться в частковому оточенні до березня, це може змусити Україну проводити локальні контратаки на обох флангах. Тут, як і в Курську, українським військам вигідні внутрішні лінії, а Покровськ – доки він утримується – може стати стрижнем для українських контрнаступальних зусиль на цьому фронті.

Цікаво, що за винятком утримання кількох полів біля дороги на захід від міста, фронт у Великій Новосілці був досить статичним протягом останнього тижня. Можливо, українські сили проводять локальні контратаки, щоб утримати лінію фронту, які часто не відображаються на картах з відкритих джерел як підтверджені зміни в територіальному контролі.

Ближче до околиць Курахового українські війська міцно утримують позиції навколо Дачного, не відступаючи далі на захід, принаймні поки що. Лише близько п'яти кілометрів розділяють позиції росіян біля Шевченкового та Зеленівки – досить вузької низини між річками Вовча та Сухі Яли. За повідомленнями, 46-а аеромобільна, 33-а механізована та 79-а десантно-штурмова бригади разом з кількома приданими батальйонами все ще діють у цьому районі.

OSINT-мапа проєкту "Сова " з фронтами Великої Новосілки станом на 13 січня 2025. Показані як повні бригади, так і окремі батальйони.

Нещодавно оперативне угруповання "Хортиця" знову посперечалося з командою авторитетної відкритої карти DeepState Map щодо технічного стану фронту біля Курахового. Очевидно, що це місце втрачено, але офіційно старші офіцери, відповідальні за сектор, наполягають на тому, що це не так, оскільки деякі позиції все ще утримуються на околицях нефункціонуючої вугільної фабрики. Я дуже сподіваюся, що вони відповідають лише за піар, а не за операції.

Я маю уявити, що цю кишеню вже евакуюють. Ризикуючи зіграти в крісло генерала з іншого кінця світу, враховуючи постійну загрозу прориву росіян на північ або південь від трикутника Андріївка-Улакли-Костянтинопіль, утримувати саме цю територію площею сімдесят квадратних кілометрів здається дивним вибором. Тут може знадобитися божественне втручання Сирського.

Перескочивши на північ через Покровськ, костянтинівський фронт повільно погіршується: орки нарешті досягли північних околиць Торецька і, очевидно, захопили більшу частину або весь мікрорайон Північний на північ від центрального Часового Яру. Це може випередити українські позиції на важливому промисловому підприємстві на півдні, і якщо його буде втрачено, то, швидше за все, доведеться почати відступ з Часового Яру.

Багато аналітиків, і я в тому числі, припускали, що Часів Яр впаде ще кілька місяців тому. Але за останній рік Москва спромоглася просунутися лише на шість кілометрів. В районі Торецька орки просунулися приблизно на десять. Україна також неодноразово проводила ефективні локальні контратаки на цьому фронті. Деякі з них, схоже, тривають і зараз.

Просуваючись далі на північ, Сіверський фронт продовжує тримати оборону проти спорадичних спроб прориву з боку росіян. На Куп'янському та Борівському фронтах вони досягли більшого успіху, хоча він все ще дуже обмежений і зосереджений, що цікаво, на двох операціях по форсуванню річок.

На північ від Тернів орки все ще борються за плацдарм через Жеребець, який вони нещодавно захопили. У цьому районі є кілька водосховищ, перекритих дамбами, які, як правило, важко і проблематично зруйнувати. Москва, можливо, сподівається використати їх для підтримки логістики, оскільки орки намагаються обійти і загрожують відрізати жорстку оборону України далі на південь.

Такий самий підхід, схоже, лежить в основі нинішнього наступу орків на Дворічну, що на північ від Куп'янська. На схід від Куп'янська Москва цілий рік намагалася прорвати оборону, яку утримує досвідчена українська 14-та механізована бригада. Але дамба на річці Оскіл за п'ятнадцять кілометрів на північ від Куп'янська, вочевидь, все ще ціла, оскільки її знесення мало б надто сильний вплив на течію річки нижче за течією. Це, на жаль, дає оркам ще один важкий логістичний маршрут, який вони можуть використати якнайкраще.

Батальйон, виділений з 10-ї гірсько-піхотної бригади – рештки якої все ще прикривають довгу дугу Сіверського фронту, де вони перебувають вже, здається, два роки – нещодавно відкинув плацдарм орків на північ від Дворічної. Сподіваємось, це зможе заблокувати подальше просування ворога, але Москва спочатку забезпечила собі плацдарм, не покладаючись на дамбу, тож поки його не буде ліквідовано, ситуація погіршуватиметься. На щастя, Москва навряд чи зможе швидко скористатися будь-якою можливістю.

Південний театр воєнних дій. На південній дузі оборони України небагато нового. Великого наступу на Запоріжжі поки що не спостерігається. Орки здійснюють безпілотні, ракетні та повітряні атаки по всій території, багато з яких активно націлені на цивільне населення, і лише деякі з них мають суттєві військові наслідки.

Крим інтенсивно розвідують безпілотники та партизани, але про значну українську активність не повідомлялося. Лише безпілотники збивають гелікоптери і запускають менші безпілотники для атак на цілі протиповітряної оборони. Але чим довше Крим залишається поза увагою, тим більшим буде подальший удар.

Повітряна та морська війна. На авіаційному фронті минулого тижня стало відомо, що український пілот F-16 під час одного з останніх вильотів збив шість крилатих ракет орків. Чотири ракети – ракетами перехоплювачами AIM-120 AMRAAM і AIM-9 Sidewinder, і дві ракети – гарматами: очевидно, пара крилатих ракет пролетіла досить близько одна від одної, і смертельний вибух однієї з них знищив іншу.

Я майже впевнений, що це історична подія, хоча, можливо, деякі американські військові авіатори, які воювали з хуситами, могли б розповісти іншу історію. Звісно, деякі коментатори поскаржилися на те, що українські "Вайпери", вочевидь, несуть в повітрі лише чотири ракети замість шести, залишаючи дві повні станції озброєння порожніми (ой, як неприємно!).

Зважаючи на те, що українські "Вайпери", ймовірно, працюють з суворих посадочних смуг, пілоти міняються після місії, поки літак заправляється і готується до швидкого запуску, а також на те, що більшість польотів не закінчуються бойовими пострілами, я не думаю, що є великий сенс тягати на собі пару сотень додаткових кілограмів. У переважній більшості боїв пілот не матиме можливості вразити шість цілей через обмеження пального, якщо не з інших причин.

Я, провівши в дитинстві багато годин у польотах над імітованою Україною, просто насолоджуюся, уявляючи, який трепет відчував пілот, спостерігаючи, як вся його підготовка приносить плоди проти цілей, які не мають причин для докорів сумління за вбивство. Шкода, що Джус і Moonfish так рано були затребувані богами війни.

Щодо останнього, то офіційна версія про знищення його літака уламками після перехоплення тепер виглядає ще більш правдоподібною. Хоча, як показав нещодавній випадок, коли американський військово-морський літак був збитий дружнім вогнем над Червоним морем, помилки з ЗРК трапляються навіть в інтегрованих системах протиповітряної оборони.

Принаймні, спадщина українських першопрохідців "Вайперів" вже відчувається. Люди не гинуть і важливе майно не руйнується, тому що Україна нарешті, після довгих років боротьби за це, має повноцінну ескадрилью сучасних багатоцільових винищувачів. Жоден з них ще не був знищений ворогом.

"Міражі 2000" також можуть бути вже в дії. Принаймні один нещодавній удар по штабу орків поблизу лінії фронту міг бути випадковим, оскільки пілот отримав і виконав наказ прямо з поля бою.

Наступне завдання: дістати для України хоча б невелику ескадрилью "Гріпенів". Навіть півдюжини, які працюватимуть з парою шведських літаків AWACS, що, сподіваємось, прибудуть цього літа, нарешті дозволять українським пілотам полювати і влаштовувати засідки на "сушки". Прискорення виснаження повітряної сили Москви є імперативом, оскільки орки виявилися чутливими до цього. Навіть кілька підтверджених втрат спонукають до консервативних змін в операціях. Кількість планерних бомбардувань все ще значно нижча за середні показники 2023 року, ймовірно, через комбінацію чинників, але одним з них, безумовно, є загроза засідок з боку "Вайперів" або "Патріотів", а також сприяє зношування планерів літаків.

Стратегічна ударна кампанія України з використанням безпілотників і ракет починає демонструвати нові рівні нюансів і витонченості: нещодавно було знищено паливний склад орків, на якому, як стверджується, зберігалася значна частина пального певного типу, що використовується в стратегічних бомбардувальниках. Завжди приємно позбавити ворога платформи, якій ви не можете протистояти завдяки дальності, з якої він випускає ракети в Україну.

У Ростові-на-Дону було підірвано склад з великою кількістю безпілотників, а також зафіксовано влучання під Санкт-Петербургом і Саратовом, які знаходяться досить далеко від України. Власна стратегічна ударна кампанія Москви останнім часом була дещо приглушена з невідомих причин. Можливо, це сигнал Трампу, а можливо – підготовка до покарання України за провал мирних переговорів.

Говорячи про безпілотники, Україна пройшла ще одну віху, розгорнувши бойові БПЛА, озброєні дробовиками. Я продовжую очікувати, що на бронетехніці з'являться дистанційно керовані кріплення для дробовиків, але команди безпілотників вже роблять маленькі гармати, які більш ніж здатні збивати ворожі дрони. Навіть переслідувати піхоту, якщо немає кращої цілі.

Я передбачаю, що дрони перетворяться на мініатюрні версії існуючих бойових літаків і гелікоптерів, що несуть власні ракети і керовані снаряди. Але допоки не буде широко впроваджений захист від безпілотників, який підвищить живучість бронетехніки, чи то за допомогою оптоволоконних кабелів, чи то за допомогою ретрансляторів сигналів, невеликі дрони будуть проникати. І це має величезний вплив на те, що можливо і неможливо зробити на сучасному полі бою.

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