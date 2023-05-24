Не політики, а студенти. Як Україна сплачує рахунки за навчання своїх західних партнерів – Едвард Лукас та Бенджамін Талліс

Відомий журналіст і автор багатьох книг про росію Едвард Лукас порівнює партнерів України зі студентами, які фактично приймають рішення в країнах НАТО і вчаться поводитися з росією. І це навчання коштує українцям життя. Якби США отямилися 18 місяців тому, можна було б врятувати більше життів, більше міст, більше інфраструктури. Наступний етап навчання цих студентів – це теорії перемоги, а українці далі сплачуватимуть рахунки. А на додаток – про перемогу та ставлення до росії – погляд експерта з Німецької ради зовнішніх відносин доктора Бенджаміна Талліса. Він структурував, яким має бути ставлення до росії з боку Заходу, а відтак – його дії. Зокрема, слід припинити нескінченний пошук "хороших росіян", – вважає доктор Талліс.

Поки Захід вагається, вартість і ризики війни невпинно зростають. Історики мають бути менш поблажливими до союзників України

Сьогодні мало хто пам'ятає Віктора Геращенка. Вихований на економічному плануванні радянських часів, голова центрального банку росії після 1991 року повільно дізнавався про реальні гроші. Це була найдорожча економічна освіта в історії, і росіяни заплатили за неї, коли їхні заощадження зменшилися.

Зараз триває ще один курс навчання – з практичної геополітики. Один із модулів присвячений вибору часу. Чи варто постачати зброю обложеному союзнику рано чи пізно? Інший – про управління ризиками. Ваш супротивник – ядерна наддержава: наскільки розумно його провокувати?

Студенти – міжнародні, і їхні підходи різняться. Ті, хто має недавній досвід іноземної окупації та імперіалізму великих країн, вважають, що найменш ризикованим курсом є постачання зброї у великій кількості та вчасно. Учасники з більших, багатших і безпечніших країн здебільшого побоюються ескалації.

Такі розбіжності були б прийнятними в навчальній аудиторії. Але це реальне життя. Студенти приймають рішення в країнах НАТО. І рахунок за їхнє навчання оплачує кров'ю і сльозами народ України.

Саме в цьому контексті слід оцінювати рішення адміністрації Байдена дозволити союзникам постачати Україні військові літаки F-16. Лише кілька місяців тому чиновники Білого дому – і сам президент – категорично виключали таку можливість як надто ризиковану. З того часу мало що змінилося, окрім політики. Американські чиновники можуть не хотіти цього визнавати, але тепер вони усвідомлюють, що їхні попередні застереження були помилковими. Україна має реальні шанси на перемогу, тож допомога не є марною. Ядерні балачки росії – це лише балачки. І китайське керівництво не збирається у відповідь надавати кремлю допомогу, що змінює правила гри. Інші країни могли побачити це ще кілька місяців тому. Білий дім зрозумів це лише зараз.

Українці не будуть скаржитися, так само, як вони скаржилися на минулі затримки з поставками бойових танків, систем ППО або боєприпасів. Краще пізно, ніж ніколи. Але ще краще не запізнюватися взагалі. Загартовані в боях українські пілоти-винищувачі можуть навчитися літати на F-16 напрочуд швидко – за кілька місяців, а не за пару років. Якщо припустити, що союзники по НАТО нададуть літаки найближчими днями, це означає, що вони можуть бути в строю вже у жовтні. Але це буде занадто пізно для того, щоб надати, можливо, вирішальну перевагу майбутньому наступу. Занадто пізно рятувати Бахмут. Занадто пізно рятувати об'єкти цивільної інфраструктури, які росія атакувала протягом останніх місяців. Занадто пізно рятувати життя українських пілотів, які були збиті під час польотів на застарілих літаках.

Якби Білий дім зміцнів свій хребет пів року тому, а ще краще – раніше, Україна зараз мала б величезну військову перевагу. Це не просто змінило б карту. Це б врятувало життя.

Затримки з постачанням зброї також ризикують створити проблеми, яких намагаються уникнути. Зволікання сигналізує про слабкість і створює спокусу. Якби країни НАТО надали Україні 18 місяців тому хоча б частку тієї військової, економічної та іншої підтримки, яку вони надають зараз, початок широкомасштабних бойових дій у лютому 2022 року був би набагато менш імовірним, а його ціна – набагато меншою.

Семестр ще не закінчився. Останній модуль – про теорії перемоги. Чи достатньо для України здобути військову перевагу та забезпечити гідне територіальне врегулювання на переговорах, які неминуче відбудуться після цього? Чи для майбутнього миру і безпеки життєво важливо, щоб росія зазнала рішучої, навіть принизливої поразки? Студенти, як і раніше, будуть жваво дискутувати про це. А українці терпляче і вдячно сплачуватимуть рахунки. У них немає вибору. Історики можуть бути менш поблажливими.

Джерело: CEPA

росія повинна програти і знати, що вона програла. Як мати справу з росією – Бенджамін Талліс

Війна України – це наша війна, і вона має бути виграна. Це означає відновлення територіальної цілісності України в кордонах 1991 року та забезпечення здатності України захищати їх і людей, які в них живуть.

Після перемоги ми повинні якнайшвидше привести Україну до НАТО та ЄС. Як сказав прем'єр-міністр Швеції: "Це має базуватися на заслугах, але не може знову бути виправданням для м'якого або повільного вступу України до Альянсу". Ми повинні інституційно пов'язати наше майбутнє з майбутнім України.

Ми повинні подолати будь-які залишкові страхи щодо перемоги України та поразки росії. Як зазначив Еліот Коен, росія повинна програти і знати, що вона програла:

на полі бою;

втратила свій наступальний військовий потенціал на 10 років;

і втратила Україну назавжди.

Ми не повинні боятися системної конкуренції з автократичними режимами, але ми повинні підготувати демократичні суспільства до перемоги: у військовому, економічному, а також ідеологічному плані. Ми повинні мати правильний менталітет і забезпечити суть нашої заявленої переваги.

Ми повинні рішуче зосередитися на стримуванні та обмеженні росії. З часом це може призвести до змін у росії, але це не є нашим пріоритетом. Ми повинні зосередитися на тому, щоб зупинити рф від заподіяння шкоди за межами її нинішніх кордонів.

Щоб належним чином стримувати і стримувати росію, ми повинні покращити наші сили стримування і ядерний IQ:

надто багато західних суспільств не розуміють, як працює ефективне стримування;

ми посилюємо наше стримування, зміцнюючи нашу волю і здатність воювати саме для того, щоб нам не довелося цього робити.

Посилення потенціалу та інформування про наше ефективне стримування також допоможе протидіяти ядерному шантажу. Ми маємо ефективне ядерне стримування з росією і Китаєм і повинні більш чітко пояснювати це нашому населенню, беручи до уваги уроки, наприклад, Великої Британії, США і Центрально-Східної Європи.

Якщо ми дійсно думаємо про росію, ми повинні припинити звеличувати неліберальні елементи в так званій російській опозиції (наприклад, Навального). І припинити нескінченний пошук "хороших росіян", яке затушовує той факт, що у нас проблема з росією, а не з путіним.

Але, ми також повинні припинити купуватися на вигадану російську винятковість: немає жодної причини, чому з часом росія "не може" стати демократичною, ліберальною державою. Ствердження протилежного підживлює небезпечну винятковість, яка дозволяє росіянам думати, що їм можуть зійти з рук особливо жахливі речі.

Нам також потрібно відмовитися від нашої власної великодержавної винятковості – ми маємо відмовитися від великодержавних лінз, які дивляться на Центрально-Східну Європу через призму росії, а на Індо-Тихоокеанський регіон через призму Китаю. Ми повинні озброїтися як великі держави, але бачити світ як менші держави.

Нарешті, нам потрібно полагодити власний дах – і навіть більше, зробити серйозний ремонт. росія працює через тріщини в наших суспільствах, які ми самі створили. Нам потрібно їх виправити, але в більш широкому сенсі будувати суспільства, які є політично, економічно та екологічно стійкими.

Ми справедливо стверджуємо, що ліберальна демократія є кращою системою, але ми повинні зробити її переваги більш відчутними для більшої кількості наших людей. Ми повинні запропонувати реальну надію на прогрес, щоб перетворити витрати на геополітичні, технологічні та "зелені" інвестиції в краще майбутнє.

І саме так ми маємо мати справу з росією – ставлячи на перше місце перемогу України та готуючись до системної боротьби з автократичними режимами. В основі цього лежить забезпечення того, щоб вільні суспільства могли не лише вижити, але й процвітати.

#NeoIdealism.

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