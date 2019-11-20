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Не втрачайте час - просто спілкуйтеся! Як швидко і зручно оплатити послуги стільникового зв’язку онлайн

Платіжна система дозволяє поповнювати телефон, використовуючи банківську картку, електронний гаманець або інший мобільник. EasyPay працює з продуктами будь-яких українських банківських установ
Якщо ви маєте картку, поповнити рахунок свого мобільного номера не стане проблемою. Ви можете покласти будь-яку суму на телефон, використовуючи гривневі MasterCard або Visa. Використовуйте як дебетовий "пластик", так і кредитки.
Не втрачайте час - просто спілкуйтеся! Як швидко і зручно оплатити послуги стільникового зв’язку онлайн Фото: з вільних джерел

Можливості оплати

За допомогою сервісу Ізіпей швидко поповнити рахунок може користувач:

  • Yezzz;
  • Lifecell;
  • Киівстар;
  • Vodafone;
  • LycaMobile;
  • PEOPLEnet;
  • Укртелеком;
  • 3Mob (Утел);
  • Інтертелеком.

Платіжна система дозволяє поповнювати телефон, використовуючи банківську картку, електронний гаманець або інший мобільник. EasyPay працює з продуктами будь-яких українських банківських установ.

 

Поповнення карткою банку

Якщо ви маєте картку, поповнити рахунок свого мобільного номера не стане проблемою. Ви можете покласти будь-яку суму на телефон, використовуючи гривневі MasterCard або Visa. Використовуйте як дебетовий "пластик", так і кредитки.

Покрокова інструкція поповнення:

  1. Увійдіть в особистий кабінет або зареєструйтеся
  2. Вкажіть мобільний номер і бажану суму.
  3. При виборі способу поповнення рахунку оберіть «Платіжні картки».
  4. Вкажіть номер, дату, до якої діє ваш пластик, та CVV-код.
  5. Система бере комісію за переказ грошей. Комісійний процент і загальну суму ви побачите на екрані. Якщо згодні, натисніть "Оплатити".
  6. Вкажіть свій е-мейл - на цю електронну адресу буде надіслана квитанція.

Зверніть увагу: провести поповнення рахунку можна, не реєструючись в системі EasyPay. Але в такому разі ви не зможете створювати зручні шаблони оплати та регулярні платежі, а також оперувати електронними грішми.

Поповнення без картки

Вам доступні ще два зручні і швидкі варіанти поповнення рахунку.

Перший спосіб - оплата коштами з віртуального, або електронного, гаманця. Цей варіант доступний виключно користувачам, що зареєструвалися в системі Ізіпей. В меню обрання варіанту сплати натисніть "Гаманці", перевірте наявність грошей на рахунку і підтвердіть операцію.

Друга можливість - переказ грошей з одного телефонного рахунку на інший. Ви отримуєте можливість списати кошти з номерів "Lifecell" або "Kyivstar". Обираючи спосіб оплати, натисніть "Мобільні гроші", введіть номер для поповнення і натисніть кнопку "Оплатити".

Важливо: можна також поповнити рахунок на телефоні з нульовою кмісією. Просто замовте безкоштовну картку - спільний продукт Ізіпея та БАНКУ ФОРВАРД. Нею можна розраховуватися без комісійних зборів за інтернет та мобільний зв'язок, робити регулярні комунальні платежі. Крім того, вона пропонує кешбек і кредитний ліміт до 100 тисяч гривень. Тому не гайте часу на пошуки варіантів - EasyPay найзручніший!

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20 11 2019 13:46
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