Не якщо, а коли. Китай може розпочати вторгнення на Тайвань у найближчі півроку – видання 1945

Видання 1945 опублікувало цікаві результати розвідки про те, як Китай може впродовж не менше 6 місяців здійснити атаку на Тайвань. Для його захоплення є три сценарії проведення і розвитку операції. Причому не всі виглядають на сьогодні малоймовірними.

Джерела в розвідці, з якими поспілкувалося видання 1945, стверджують, що, на їхню думку, спроба Китаю вторгнутися на Тайвань відбудеться щонайменше через шість місяців.

Джерела з розвідки: Китай спробує захопити Тайвань за півроку – Поглинання Китайської Республіки на острові Тайвань материковою Китайською Народною Республікою (КНР) все частіше розглядається як питання "не якщо, а коли".

Колишній голова Секретної розвідувальної служби Великої Британії сер Алекс Янгер описав невпинну програму Пекіна з переслідування Тайваню як "підручник з підривної діяльності, кібернетичного та політичного переслідування" або як приклад для розуміння аспектів війни в "сірій зоні".

Китайська загроза Тайваню. Хоча ситуація має унікальні аспекти, пов'язані з довготривалою напруженістю у відносинах Тайваню з материком, загрози в "сірій зоні", з якими вона стикається, майже ідентичні діям, що вживаються як КНР, так і росією проти інших країн в Європі та Азії. Вони включають саботаж підводної інфраструктури, такої як Інтернет та інші комунікаційні кабелі, втручання у вибори та цифрову дезінформацію.

4 березня адміністрація Трампа запровадила низку тарифів проти КНР, які Вашингтон назвав стимулом для Пекіна повернутися до того, що Вашингтон визначає як рівноправну і чесну торгівлю. Це спонукало посла КНР виступити з недвозначною погрозою, що його країна готова до будь-якого "типу війни" зі США.

Китай може незабаром вторгнутися. Заява посла була витлумачена так, що Пекін вирішив, що, можливо, настав час зробити крок проти Тайваню як перший раунд у прямому конфлікті зі США.

Джерела в розвідці стверджують, що, на їхню думку, спроба Китаю зробити саме це може відбутися щонайменше через шість місяців.

Вони уточнюють, що термін "через шість місяців" обумовлений переконанням вищого керівництва Комуністичної партії Китаю в тому, що адміністрація США у Вашингтоні або не захоче, або не зможе запобігти вторгненню КПК і її військового підрозділу – Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).

Можливості Пекіна щодо Тайваню. Нещодавня оцінка можливостей Пекіна здійснити це поглинання зроблена підполковником армії США у відставці й колишнім законодавцем від штату Каліфорнія Чаком ДеВором, передбачає три можливі сценарії розвитку подій: "спокійне удушення, блискавичне захоплення або повний хаос".

Як прогнозує ДеВор, першим варіантом буде повна блокада Тайваню. Військово-морський флот Китаю (PLAN) оточив би острів "як сталевий зашморг, перетворивши Тайванську протоку на зону вбивства. Звісно, 90 %в продовольства і весь природний газ Тайваню надходять кораблями. Переріжте цей рятівний трос, і острів голодуватиме місяцями. Ніякого вторгнення, ніяких залитих кров'ю пляжів, лише повільне удушення".

Друга можливість передбачає масовані китайські ракетні удари, що руйнують оборону Тайваню і перевантажують його системи протиракетної оборони Patriot та інші. Пекінська армія "патріотичних хакерів" вивела б з ладу електромережі Тайваню і вимкнула б інтернет і телефонні мережі. Одночасно 100 000 військовослужбовців НВАК висадилися б на пляжі острова.

Враховуючи 12-годинну різницю в часі з Вашингтоном, все це станеться, як пише ДеВор, "до того, як США прокинуться". Отже, метою Пекіна буде "захопити Тайбей за кілька днів і представити світові завершену справу".

Сценарій Судного дня. Третя можливість – це кошмарний сценарій судного дня. У цьому варіанті КНР намагається захопити Тайвань і знищити оборонний потенціал США і всіх регіональних союзників Америки.

Ракетні удари не лише знищать військові об'єкти на території Тайваню, але й будь-які американські бази в Японії, на Гуамі та Філіппінах. Поки в Азії твориться цей хаос, 20 000 або більше чоловіків призовного віку з Пекіна, незаконно ввезені в США згідно з протоколами відкритого кордону президента Джо Байдена, починають напади разом з мексиканськими картелями.

США втрачають повний контроль над південним кордоном через перестрілки на прикордонних пунктах пропуску та диверсійні атаки всередині країни з боку Техасу. Інфраструктура руйнується через атаки на електромережі.

Як зазначає ДеВор, це була б сучасна версія того, про що йшлося у сумнозвісній телеграмі Циммермана 1917 року. Тоді імперська Німеччина "намагалася нацькувати Мексику на США, щоб відволікти їх від Першої світової війни – навіть відправила військових радників до Мексики. Британія розгадала код, і Америка оголосила війну Німеччині".

Для КНР це "розв'язання необмеженої війни розсіює увагу США, виграє час для вторгнення і випробовує рішучість альянсу. Але це дуже ризикована гра, особливо якщо її зрозуміють до запуску. Крім того, США можуть виграти, згуртувавши світове обурення, зміцнивши глобальне лідерство й покаравши Китай економічно".

Що робитиме Китай? Не можна сказати, що КНР не готова реалізувати один з вищезгаданих варіантів. У лютому командувач Індо-Тихоокеанським командуванням США адмірал Семюел Папаро заявив, що ці регулярні пересування кораблів ВМС КНР навколо Тайваню і переслідувальні польоти літаків НВАК є "не навчаннями, а репетицією" насильницького возз'єднання острова з комуністичним материком.

Протягом шести місяців ми можемо дізнатися, чи буде один з цих трьох варіантів успішним, чи ні.

Висновок Девора: "Перевага Америки полягає в пильності, союзниках і готовності вистояти, якщо буде потрібно. Азартна гра Китаю? Обрати правильну гру і сподіватися, що тертя не призведе до руйнування".

Про автора: Рубен Ф. Джонсон зараз є експертом з міжнародних військових питань у Фонді ім. Казімєжа Пуласького у Варшаві. Він був консультантом Пентагону, урядів кількох країн НАТО та уряду Австралії в галузі оборонних технологій та розробки систем озброєнь. Протягом останніх 30 років він робив репортажі з росії, України, Польщі, Бразилії, КНР та Австралії.

Джерело: 1945