"Немає сечі терпіти ці пекельні борошна". російська пропаганда та Олімпійські ігри онлайн-ідіотів – Том Купер

Том Купер не стримався і зі всім своїм сарказмом пройшовся по тезах російської пропаганди та ідіотських тверджень путінферштеєрів на Заході щодо вчорашньої атаки "Кинджалами" та роботи української ППО. Він виклав білий прапор у себе на FB і як Саркастозавр сказав, що нема сил більше терпіти цю нісенітницю, від якої в нього засліпило очі і поплавилися окуляри, коли він її читав. Між іншим засвітивши одного "агента кремля" з Греції.

Я капітулюю. Кількість найбільш ідіотської нісенітниці, яку я коли-небудь бачив, пролетіла через соціальні мережі сьогодні... тільки сьогодні... дійсно, я просто більше не можу цього терпіти.

Лише кілька прикладів...

Будь ласка, вважайте себе поінформованими, що, судячи з відеозаписів вибуху якогось іранського нафтового об'єкту приблизно річної давнини, російський удар по чомусь у Хмельницькій області 13 травня був ударом по запасах поставлених Великою Британією боєприпасів зі збідненим ураном вартістю 2,2 мільярда доларів США.

Пів-України було підірвано, і тепер всі українці намагаються захистити себе від радіоактивного випромінювання. Незабаром за ними піде Європа: вся росія знає про це...

І далі: визнайте, нарешті, що росія була втягнута в цю війну, і що це війна проти російського суверенітету, війна на знищення росії. Саме тому вона ведеться в Україні... і що єдина причина, чому росіяни сповільнили своє просування на Донбасі, полягає в тому, що путіну спочатку довелося знайти всі біолабораторії, об'єкти, які використовувалися українцями для розробки ядерної зброї, і лабораторії, які виробляли кіборгів-зомбі під кайфом у вигляді маленьких дітлахів. Все це було поза законом і добре приховано, і є фактичною причиною цієї війни. Але спочатку їх треба було знайти. А дітей треба було врятувати і привезти в росію. І важливо було запобігти поширенню небезпечних патогенів, створених там. Корона була лише тестом для вірусу, генетично запрограмованого на знищення всіх росіян. путін знав про це роками. Ось чому йому спочатку потрібно було подбати про всі лабораторії... О, всі ви, квазі-добрі люди на Заході, невже ви не бачите очевидного? Правду? Пудінг насправді рятує ваші дупи! Будьте вдячні і припиніть говорити погано про Пудінга! І про Трампа теж. Разом вони врятують усі ваші душі: вірте в Пудінга. Довіряйте Пудінгу. Одна нація, один Пудінг...

​Це був лише початок. Читаючи всі ці блискучі приклади письмової діареї, натрапляємо на ще кращий приклад. Генерал Павлос Крісту (у відставці) – відомий грецький військовий геній – заробив собі незліченну кількість похвал у російських соціальних мережах і від усіх можливих шанувальників Пудінга за кордоном за те, що заявив (цитата):

"Війни повинні вестися тільки між арміями на відкритому просторі. Україна зі своїми військовими догмами перенесла війну в міста, не виводячи мешканців, тому є великі втрати з обох сторін. Вбивають цивільних. Це воєнний злочин, коли ви бомбите і воюєте, а населення залишається в епіцентрі бойових дій, коли ви створюєте військові бази в містах, в лікарнях. Це заборонено міжнародними законами ведення війни...".

Мені лише шкода, що моє читання його "святих висловлювань" було перервано в той момент. З двох причин. По-перше, щоб схилитися в благоговінні перед усіма військовими знаннями, які так майстерно продемонстрував генерал Крісту. По-друге, все ще нахилившись вперед, я помітив, що не тільки мій монітор, але й окуляри почали плавитися, і тому я не зміг додивитися решту: був надто зайнятий тим, що намагався зібрати всю рідину, що крапала на стіл і підлогу... Ситуація дійшла до того, що функція смайликів мого акаунта у Facebook перестала працювати, а це означає, що ситуація критична. Або ще гірше...

Не зважайте. Дозвольте зауважити (можливо, на основі того, що я встиг прочитати до того, як все розтануло перед очима), що я не можу не погодитися з Крісту: очевидно, навіть для найбільших ідіотів на цій планеті, що Україна повинна припинити переносити свої міста на поля боїв росії, і змушувати росіян атакувати ці міста...

Такі дії є військовим злочином. І якщо ми дозволимо українцям продовжувати це робити, то врешті-решт вони перенесуть, скажімо, міста Суми, або Нікополь, або Дніпро, або Херсон, або Запоріжжя не тільки до росії, але й до Малі, або Центральноафриканської республіки, або Мозамбіку теж. Все тому, що українці так догматично ставляться до того, що їхніх громадян там тисячами вбивають такі собі невинні вагнерівські головорізи та ангелоподібні ВДВські масові вбивці.

Це жахливо. Просто жахливо. У нас просто немає інших варіантів, окрім як зупинити Україну...

Тепер уже очевидно, що порівняно з Крістосом Нікколо Макіавеллі та Карл фон Клаузевіц були клятими дилетантами. І що Крістос – найкраща реклама контрацепції.

Але зачекайте, зараз буде найкраще: на основі одного відео, яке показало запуск близько 30 ЗРК над Києвом рано-вранці, а потім було оприлюднене молодою жінкою-блогером, чий хлопець є одним із найбільших київських наркодилерів, суперінтелектуальні люди по всьому світу зробили висновок, що Київ бреше. Українці не збивали "Кинджали" і все таке інше, але "Кинджал" знищив цілий український ЗРК PAC-3MSE...

...а до цього російська авіація збила 11 українських винищувачів, три гелікоптери, сім Storm Shadow, і Пітера Пена теж...

...неважливо...

У наступному епізоді "Олімпійських ігор онлайн-ідіотів" – незабаром у ваших улюблених соціальних мережах – ми обговоримо кількість квасолі в банці супу Gulasch Suppe від австрійської компанії Inzersdorfer, виходячи з кількості сірників у коробці від шведської компанії Match.

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