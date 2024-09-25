Ендрю Таннер вважає, що Україна провела вкрай успішну операцію стратегічного рівня з ураження великих складів боєприпасів в росії, і це було необхідною прелюдією перед візитом Зеленського до США. У тижневому огляді Таннер також повідомляє про цікаві новини в сфері авіації, зокрема про можливі постачання нових видів літаків Україні. На землі, поки росіяни продовжують значно повільніше просуватися до Покровська та намагаються витіснити українців з Вугледара, на курському фронті російський контрнаступ завершився ледь розпочавшись, а українці зайшли через кордон ще в одному місці, і тепер частина росіян опинилася в напівоточенні.

Цього тижня Зеленський повернувся до Вашингтона, щоб розповісти про те, як Україна планує перемогти у війні. Прискорення розвитку подій дає змогу побачити стратегію України щодо перемоги над росією в умовах продовження Курської кампанії.

Бувають тижні, коли новини про війну в Україні течуть, як вода через прорвану греблю. Зеленський перебуває в США, щоб зустрітися з американськими лідерами і розповісти, як Україна планує виграти війну за підтримки союзників.

Не дивно, що путінські рупори знову заговорили про ядерну війну, особливо зараз, коли в глибині росії вибухають склади боєприпасів, знищуючи місячні запаси ракет і снарядів за один раз. Ще одна ознака того, що путін втрачає контроль.

На місцях його кампанії ще не закінчилися, але помітно слабшають. Так починається військовий колапс: повільний, майже непомітний спочатку, поки врешті-решт не пройде лінія розлому і земля не провалиться під ногами.

Ескалація стратегічної ударної кампанії. Україна далеко не приречена

У Тверській області, за містом Торопець, що за 500 км від українського кордону, цього тижня розігралися апокаліптичні сцени. Причина: вибухнув величезний склад боєприпасів.

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Виглядає як хмара ядерного гриба, але не вона.

Сторонньому спостерігачеві можна було б пробачити, якби він подумав, що це був ядерний вибух. Здається кількамісячне виробництво гіперзвукових ракет "Кинджал" і ціла купа північнокорейських артилерійських боєприпасів зникли.

Об'єкт досить великий, щоб його можна було легко знайти на знімках Google Earth, і перша хвиля комерційних супутників, що пролетіли над ним, зафіксувала пошкодження численних бункерів. Передбачалося, що вони здатні витримувати удари авіабомб, тому те, що відносно невелика боєголовка на реактивному дроні "Паляниця" здатна завдати критичної шкоди, є дуже поганим знаком для орків. Це саме та ціль, через яку Шольц з Німеччини чіпляється за свої фантастичні крилаті ракети Taurus, щоб вони нікому не загрожувлаи.

Протиповітряна оборона була явно недостатньою, можливо, тому, що Україна досі в основному націлювалася на нафтові об'єкти і заводи по всій росії. Деякі плани розраховані на місяці: Стратегічна ударна кампанія України частково зумовлена наявністю безпілотників, а також бажанням поставити Москву перед неможливими дилемами. Навіть якщо орки мають багато систем протиповітряної оборони, інша справа – навчені оператори. Існує також тягар безпечного використання їх у дружньому повітряному просторі.

Понад два роки українці терпіли обстріли боєприпасами з таких складів, а союзники вигадували дедалі тонші виправдання для того, щоб не постачати далекобійну зброю та не надавати дозвіл на її використання всередині росії, або ж самі закривали повітряний простір. Тож Україні довелося розробити власне рішення. Тверський об'єкт був не єдиним, який Україна знищила цього тижня. Ще один значний об'єкт був підірваний, коли потяг з північнокорейськими снарядами прибував до Краснодарського краю.

Саме так і мають працювати стратегічні бомбардування: по-справжньому точні атаки проти критичного вузла в системі. Москва змушена відповідати певною комбінацією з посилення оборони і розсіювання цілей. Всі подальші операції стають менш ефективними. А ще краще – жодному пілоту не доведеться ризикувати своїм життям, і вартість ресурсів тисяч малих безпілотників все одно менша, ніж витрати на будівництво і укомплектування екіпажів бомбардувальників.

Підказка для ВПС США. Той химерний проект B-21 Raider? Ще один білий слон на кшталт F-35. Мені цікаво, чи не загнала угода AUKUS Велику Британію і Австралію у схожий військовий глухий кут, враховуючи, що атомні підводні човни можуть легко застаріти до того часу, коли Австралія коли-небудь їх отримає.

На жаль, для України чи будь-кого іншого, хто намагається стримувати ворога, здатність запускати ракети чи безпілотники на ворожу територію все ще не допомагає вигравати війни, незалежно від того, скільки грошей ви витрачаєте на ці можливості. Все, що вони можуть зробити – це підвищити вартість ведення бізнесу і змусити супротивника обирати, куди спрямувати свої обмежені ресурси. Потенційно це може з часом полегшити фронтові бої, так само як відкриття нового фронту в Курській області обмежило потенціал Москви в інших місцях.

Але жоден великий конфлікт не виграється без того, щоб солдати не продиралися крізь бруд і кров до якоїсь мети на землі, навіть якщо це лише утримання єдиного порту для забезпечення лінії зв'язку з рештою світу. Дрони і штучний інтелект лише спростять і убезпечать цей процес, але не замінять людей повністю. Вам все ще потрібна постійна фізична перевірка живою людиною, щоб зробити висновок, що ворог не залишив місця для хитрощів – урок, який Ізраїль був змушений засвоїти минулого року.

Подібно до того, як наявність замків на дверях кабіни пілотів запобігла б атакам Аль-Каїди в 2001 році, так і виділення Ізраїлем достатньої кількості персоналу для утримання тюремних стін, зведених навколо Гази, запобігло б різанині, вчиненій Хамасом.

Стратегічний театр у будь-якій війні полягає в тому, щоб обмежити ворога у створенні бойової потужності на фронті. В ідеалі, ви хочете, щоб ворог виробляв її лише для того, щоб вона була втрачена або покалічена безпосередньо перед тим, як вступити в бій. Склади будь-якого розміру знаходяться безпосередньо перед усією логістичною роботою на фронті; зрештою, товар має зберігатися десь між заводом і кінцевим споживачем, оскільки непередбачуваність попиту практично зводить нанівець потенціал логістики «точно вчасно».

Склади боєприпасів є навіть кращими цілями, ніж заводи, тому що їх легше знищити. Вони стоять в одному ряду з нафтобазами – також легкозаймистими і неминуче необхідними на війні, а також залізничними вузлами і мостами. Наступні цілі на черзі – об'єкти спеціальної інфраструктури, такі як електростанції, заводи та нафтопереробні заводи. Аеродроми, об'єкти дальньої протиповітряної оборони, автопарки, штаби або центри зосередження військ у глибокому тилу – в тій же лізі.

Символічні політичні об'єкти, такі як урядові будівлі, знаходяться в кінці списку, а все, що хоч трохи схоже на цивільне, має бути поза зоною ураження, навіть якщо ворог використовує людей як щит. Якщо вони йдуть туди, вони заплатять за це іншими способами – плюс люди завжди є потенційними джерелами інформації, навіть ненавмисно, і їхня присутність, як правило, сповільнює ворожі операції. Крім того, живі цивільні особи є потужними заручниками, а мертві – це лише звірство, яке підживлює опір.

За іронією долі, потреба України в сучасних ракетах зменшується завдяки вітчизняним інноваціям. Зброя типу ATACMS, Storm Shadow і Taurus, звичайно, все ще дуже корисна і бажана, оскільки Україна могла б легко отримати і швидко застосувати кілька сотень одиниць кожної з них з величезним комбінованим впливом. Але виправдання не надавати їх Україні через можливу ескалацію з боку Москви стає надзвичайно слабким.

Як завжди, якщо Москва справді готова до ескалації, це рано чи пізно станеться, незалежно від того, що робитимуть Байден, Шольц чи Макрон. Краще розкрити блеф зараз, поки путін не впав у паніку після того, як майбутня військова катастрофа спричинить внутрішню боротьбу за владу.

Я почав цю статтю, зосередившись на стратегічному фронті, тому що в останні дні стало очевидним, що те, що Україна робила принаймні з серпня, було частиною прелюдії до візиту Зеленського. Україні потрібен був видимий успіх, перш ніж Зеленський приїхав би до США, щоб представити свій План перемоги Байдену, Гарріс і Трампу, щось, що зруйнувало б штучний і неправдивий наратив про те, що Україна приречена.

Огляд фронтів. Під Курськом росіяни опинилися в "кишені"

Курська кампанія України залишається в центрі уваги, і це навмисне повідомлення, яке також робить військову операцію продуманою. В той час як Україна спалює бойову міць Москви на одному кінці рівняння, перехопивши ініціативу на новому фронті, Сирський змусив генералів-орків розкрити межі їхніх резервів та їхні справжні пріоритети.

Минулого тижня довгоочікуваний контрнаступ Москви на Курській дузі зупинився, так і не забезпечивши жодних суттєвих успіхів. Українські війська зустріли атаки на обох флангах "Вільного Курська" власними контрударами, поступившись невеликою частиною території на східному фланзі та обмінявши частину на західному в обмін на розширення нового вторгнення на південь від Глушково. Орки досягли державного кордону на південь від Снагості, але тепер вони опинилися у вразливій з трьох боків кишені.

Загальна ситуація в Курській області, 22 вересня 2024 року

Мені було цікаво, що за бригада тут задіяна, а виявляється, 21-ша механізована вступила в бій. Читачі, можливо, пам'ятають, що я стежив за 21-ю, однією з бригад, яку Україна створила у 2023 році, щоб отримати натовську бронетехніку разом з 47-ю механізованою та 82-ю десантно-штурмовою. Частково підготовлена у Швеції, вона протягом більшої частини 2023 року скоротила половину своєї танкової бригади для переведення до 47-ї. Зараз її вцілілі моделі 2А6 повернулись до своїх кузенів Strv.122, хоча принаймні один з них нещодавно був втрачений в Курській області. А ці CV-90 дуже міцні – не дивно, що Україна планує виробляти їх в Україні у партнерстві зі Швецією.

Щодо втрат, то щонайменше сім з тридцяти одного "Абрамса" були знищені на озброєнні 47-ї бригади, стільки ж були покинуті через пошкодження. Невідомо, скільки з них було відновлено і відремонтовано, оскільки 47-а бригада вже кілька місяців відступає. Україна досі не отримала більше "Абрамсів", хоча партія з 59 списаних австралійських машин, як повідомляється, перебуває на стадії розгляду. Кумедно, що австралійці, які готові до війни на боці США за першої-ліпшої нагоди і мають за плечима неабиякий рів, чіпляються за старі гелікоптери, танки і літаки.

Для порівняння, лише два з чотирнадцяти британських "Челленджерів-2" були визнані знищеними, жоден не був покинутий, а ті, що вижили, все ще перебувають у складі 82-ї бригади в Курській області, хоча, за повідомленнями, запчастини до них важко дістати. Це робить Challenger 2 найефективнішим іноземним танком в Україні, виходячи зі співвідношення запасів до постійних втрат, за оцінкою Oryx.

Один з десяти Strv.122 (Leo 2A5) був втрачений, ще шість пошкоджені, багато з них, ймовірно, відновлені, враховуючи, що Україна не втратила багато позицій біля Тернів, де вони донедавна були розгорнуті. 7 з 21 Leopard 2A6 були знищені, ще півдюжини пошкоджені, здебільшого, як повідомляється, відремонтовані, більшість втрат припадає на 2023 рік, коли 21-а бригада передала свої Leo 2A6 47-й бригаді.

Одинадцять Leopard 2A4 були знищені і ще десять пошкоджені з сорока поставлених, але ще тридцять три були обіцяні на початку цього року. Нові машини, схоже, приєднаються до нової 155-ї механізованої бригади, яка, за даними Militaryland.net, також отримує французькі колісні гаубиці Caesar. Якщо вони будуть оснащені сучасними БМП типу Bradley, Marder або CV-90 і БТРами класу Stryker, VAB або M-113, то за умови ефективної підготовки і керівництва вони стануть потужною силою.

Поки я говорю про танки, Україна також починає використовувати досить багато старих Leopard 1 після того, як вони пройшли досить серйозну модернізацію. У минулому я критично ставився до рішення надати Україні понад 150 Leopard 1 – було поставлено трохи менше 60, тому що вони такі ж старі, як і Т-62, які всі справедливо висміювали за те, що їх відкопали орки.

Однак, на щастя, Україна не просто відправила їх прямо на фронт. Замість цього, Leo 1 отримали значно більшу броню, що, ймовірно, зробило їх такими ж живучими, як і Т-64, який залишається робочою конячкою України. Задній хід у них кращий, що дозволяє танку відступати від бою замість того, щоб розвертатися і тікати, відкриваючи ворогу свою вразливу задню броню. 105-мм гармата менша за 125-мм, що використовується на Т-64, або 120-мм на "Абрамсі" чи "Леопарді-2", але, як повідомляється, вона надзвичайно точна на більшій дальності, ніж старі радянські танки, з якими вона може зрівнятися.

Я б дуже хотів, щоб Україна отримала всі Leopard 2, Challenger 2 і Abrams, але Leo 1 – це краще, ніж нічого. Зараз дуже важливо якнайшвидше посилити бойову міць України, щоб Україна могла атакувати тоді і там, де вона вважає за потрібне.

Повертаючись до 21-ї бригади – її поява на Курському фронті змушує замислитися над тим, чи не розпочалася вже друга хвиля української Осінньої кампанії. Половиною другої фази української кампанії може бути поразка московського контрнаступу на Курській дузі з подальшим взяттям району Глушкова на південь від річки Сейм.

21-а було частиною успішної і значною мірою прихованої боротьби за те, щоб зупинити орків від прориву до Лиману через Терни, на північ від міського поясу Донбасу, який все ще утримується Україною. Я вже деякий час задаюся питанням, чи не перемістилася вона, не лише через брак відеоматеріалів від неї, але й через те, що близько 20% наземних атак Москви останнім часом припадає на район Тернів. У Москви вже увійшло в звичку завдавати ударів по будь-якій місцевості, де відбувається ротація бригади.

Перекидання 21-ї бригади до Курської області, а також розгортання кількох бригад у Покровську свідчить про те, що Україна взяла на себе зобов'язання утримувати позиції в Курській області і контратакувати в Покровську після того, як наступальні зусилля Москви вичерпають себе. Україна довела, що вміє перекидати бригади навколо локальної території, щоб здивувати місцевих командирів орків інтенсивною контратакою, і саме цього вимагає ситуація в Покровську.

На Покровському фронті спроби Москви просунутися ближче до самого міста в основному були відбиті, за винятком низинної Гродівки, а біля річки Вовча на північ від Курахівського водосховища все ще точиться важкий бій. путінські орки явно сповнені рішучості захопити трасу М-30, усунувши небезпеку української контратаки на Покровській дузі з двох флангів. Українськ впав, а російські війська просуваються на північ від Цукуриного.

Покровська дуель, 22 вересня 2024 року. Суцільним червоним кольором показані фактичні ходи, великими стрілками – ймовірні пунктирні стрілки, великими стрілками – ймовірні плани.

Щоб взяти Покровськ, Москві потрібно буде контролювати південні підступи, а це означає просування вгору долиною Солоної через Селидове. Це, в свою чергу, вимагає, щоб орки очистили Гірник і Курахівку, які захищені Курахівським водосховищем з півдня і досить крутим схилом на захід уздовж Вовчої. Москві доведеться зачистити з півночі вздовж лінії хребта, перш ніж просуватися далі на захід.

Навіть якщо припустити, що Україна буде витіснена з Гірника, Курахівки та Селидового до листопада, оркам все одно доведеться пройти по цій осі майже стільки ж, скільки вони пройшли від Авдіївки до Покровська за півроку. Місцевість на південь від Покровська не є ідеальною для оборонців, що відійшли від Вовчої, але й для наступу вона не дуже підходить – тут мало населених пунктів, які можна використати як плацдарм для наступного удару. Коли зима почне кусатися і з дерев спаде листя, накопичення військ для піхотних наскоків, на які зараз розраховує Москва, стане важким завданням.

Я був "биком" щодо перспектив України в секторі Покровська в широкому сенсі, навіть незважаючи на те, що українські війська відступили, тому що їхня робота стає легшою. Можливо, це не відчувається, але середня потужність кожної наступної хвилі атаки орків знижується. Існує дуже велика ймовірність того, що тиск з боку путіна, який вимагає досягти видимого успіху, заведе наступ занадто далеко, відкриваючи Покровський фронт для серйозного розвороту.

Можна навести аргумент на користь того, що Сирський діяв як матадор, даючи оркам шанс на велику перемогу, перш ніж відскочити вбік і завдати удару рапірою. Жорстоко, але ефективно, і водночас ризиковано. Проте іноді очевидний хід стає переможним, а ворог лише здивований своєю нездатністю витримати удар, коли він нарешті приземляється.

Зосередження Москви на південному фланзі Покровська доповнилося новими посиленими зусиллями із захоплення Вугледара. Тут путінські війська продовжують вести відчайдушну кампанію, щоб відтіснити Україну трохи далі від Волновахи та її критично важливого залізничного вузла. Це значно полегшить оборону від українського контрнаступу в цьому секторі. Триває спроба оточити гарнізон у Вугледарі та витіснити Україну з добре укріпленої позиції.

Вугледарський фронт, стан та плани. Використовував DeepState Map, тому що позначення на ній трохи краще.

Було б прикро втратити Вугледар після такої тривалої та успішної оборони, але навіть якщо Україна не надішле підкріплення для стабілізації ситуації і відступить з Вугледара, це не буде великою поразкою. Ця територія є малонаселеною і віддаленою від українських логістичних центрів, головна цінність якої полягає в загрозі, яку вона становить для російських позицій на окупованому Донбасі, і в її здатності поглинути бойову міць до того, як Україна відступить.

Якби Україна була змушена повільно відступати тут, як це відбувається на сусідньому Авдіївському фронті, то за таких темпів українські війська наступної весни утримували б лінію фронту від Великої Новосілки до Костянтинівки. У найкращому випадку, з точки зору путіна, у березні Москва застрягне тут і на підступах до Покровська, відчуваючи критичну нестачу ресурсів. Незважаючи на відтіснення України від Волновахи, Гуляйполе на заході все ще має слугувати чудовим плацдармом для наступу в напрямку Азовського узбережжя.

Повільне згортання більшості наземних операцій орків на всьому південному фланзі театру бойових дій є ознакою проблем, в яких опинився путін. Більшу частину цього року Москва закидала Роботине трупами, намагаючись звести нанівець прогрес України з 2023 року. Зрештою, руїни потрапили в сіру зону, і за них мало що залишилося боротися, оскільки хвилі наступу орків пішли на спад.

Окрім перестрілки під Гуляйполем, коли Москва викидає багато трупів, атакуючи українські позиції на островах у дельті Дніпра, бойові дії на цій довгій ділянці ведуться за допомогою безпілотників. Москва посилила кампанію терору за допомогою безпілотників у Херсоні, атакуючи цивільне населення так само часто, як і військових. Обидві сторони продовжують сутички через нафтові вишки, на яких орки продовжують встановлювати обладнання для спостереження, що призвело до того, що кілька тижнів тому літак Су-30 був збитий зенітно-ракетним комплексом, випущеним з плеча.

Але там, де раніше Москва підтримувала високий темп розвідки та рейдів лише для того, щоб тримати українські війська в напрузі, зараз на величезних ділянках фронту відносно тихо, за винятком обстрілів. Це дозволяє Україні охоплювати великі території відносно нечисленними і легко озброєними військами – раніше це завжди було так на менш важливих ділянках, але тепер, схоже, це стало правилом. Схоже, що саме на південь Москва часто відправляє розбиті підрозділи для відновлення.

Торецьк на сході, з іншого боку, продовжує зазнавати важких боїв, а нещодавня контратака 12-ї бригади "Азов" у Нью-Йорку була здійснена для того, щоб витягти війська, які були оточені орками. Після цього вони відступили, і Україна повільно втрачає свої останні опорні пункти. Найбільше занепокоєння викликає прорив орків через українську оборону в центр Торецька, хоча наразі не схоже, що вони мають міцний контроль над будь-якою ділянкою міста.

На північ від Торецька українські війська були змушені трохи відступити на фронті в Часовому Яру, орки атакували південний фланг і захопили вузький плацдарм над каналом. Цей плацдарм приєднався до іншого вузького плацдарму, захопленого на півночі, що є частиною довготривалої спроби росіян оточити українські позиції тут, яка йде не дуже добре.

Зокрема, 93-тя механізована бригада, яка ненадовго з'явилася на Покровському фронті кілька тижнів тому, відтоді не була там помітною. Раніше вона працювала на південний схід від Часового Яру, саме там, де відбувся останній удар московських військ. Мені цікаво, чи не помітили в Москві це переміщення, і чи не замишляє це велике і досвідчене з'єднання щось цікаве під Покровськом.

На північ від Часового Яру на Сіверському виступі було досить тихо, Москва втратила кілька позицій на північний захід від Бахмута і зайняла кілька біля Виїмки. Крім того, сектор Терни привертає багато уваги орків, яким вдалося увійти до Невського, що на північ від Тернів, та Макіївки, що ще далі. 66-та механізована та Третя штурмова працюють в цьому районі, і орки лише досягли краю схилу, який має бути важко взяти, тож ми побачимо, чи вони наростять темп, чи будуть відкинуті назад.

Ближче до Куп'янська прорив орків біля Піщаного повільно підповзає до річки Оскіл в районі Круглявки. Це ще одна з тих не найкращих, але й нестрашніших ситуацій, коли українські сили на східному березі на півночі та півдні мають власні джерела постачання і не перебувають під загрозою бути відрізаними.

План наступу росіян на Куп'янськ був зірваний після поразки наступу російської армії під Харковом навесні цього року. Без можливості зайти за лінію оборони України вздовж Осколу, шанси Москви на взяття Куп'янська є низькими. Тут Україна отримала хороші новини, нарешті звільнивши від орків агрегатний завод, який є більш-менш останньою функціонуючою позицією в зруйнованому місті.

Вовчанська практично немає, але Москва змарнувала тисячі життів ні за що. Все ще є шанс тривалого просування до Липців на захід, що може привести до того, що Харків опиниться в зоні досяжності артилерії, але так само ймовірною є українська контратака, яка відкине ворога назад до кордону, а то й за нього. Оскільки резерви, які раніше були виділені для цього фронту, зараз знищуються в Курській області, якщо раптова українська контратака почнеться тут, вона потенційно може розгромити передові частини орків, а потім прорватися до Бєлгорода.

Щоб скористатися періодом слабкості Москви до того, як вона знову зможе вигадати засоби для зміцнення своєї сили, партнери України повинні діяти швидко і наполегливо, щоб повністю оснастити українські війська без обмежень.

Повітряна кампанія. Як кардинально змінити ситуацію в небі

Нещодавно з'явилися дуже цікаві авіаційні новини. У Франції близько тридцяти молодих пілотів тренуються на Alpha Jet – маленькому літаку, який одночасно є легким багатоцільовим бойовим літаком. Деякі з них вже закінчили навчання, хоча скільки саме – невідомо.

Ця когорта, коли буде повністю підготовлена, зможе перейти до F-16 або будь-якого іншого літака стандарту НАТО. Водночас з'явилися новини про те, що Україна вирішила придбати запчастини для старих літаків Gripen, які Швеція планує зняти з озброєння на користь новішої моделі. Винищувачі Mirage 2000, які раніше обіцяла Франція, проходять модернізацію, щоб вони могли завдавати наземних ударів, ймовірно, ракетами Storm Shadow.

Україна також обговорює можливість придбання Eurofighter Typhoon – високотехнологічного перехоплювача, здатного запускати ракети класу "повітря-повітря" "Метеор" дуже великої дальності. Він був побудований для полювання на Сушки і МіГи і є дорогим літаком, до того ж Україна отримає старі моделі з Британії, але якщо він буде введений в експлуатацію разом з Gripen наступного року, це кардинально змінить ситуацію в небі.

Через звичайну бюрократичну маячню у Вашингтоні, конкуренцію з Ізраїлем і Тайванем за запчастини до F-16 і місця для навчання пілотів, а також через інші фактори, про які громадськість не має права знати, Україна отримає лише одну ескадрилью F-16 цього року і, можливо, другу впродовж усього 2025 року. Додавання ескадрильї європейських літаків і систем АВАКС дозволило б українським пілотам йти пліч-о-пліч з ворогом – чисельності, недостатньої для забезпечення переваги в повітрі, але достатньої для досягнення тимчасового паритету на окремих фронтах.

Зараз також виглядає так, що Україна отримає планерні бомби JSOW, які, хоча деякі авіаційні аналітики розчаровані, не є крилатими ракетами великої дальності JASSM, але мають кілька переваг. Найголовніша з них – це ймовірна відсутність обмежень на вибір цілі, оскільки їх максимальна дальність без модифікації складає лише 70 км, не більше, ніж у HIMARS. Існує багато таких ракет, які мають бути зняті з озброєння або вже зняті з озброєння, так що ні, але вони можуть "знадобитися як виправдання щодо Китаю".

Україна, ймовірно, може модернізувати їх за допомогою простих ракетних двигунів, щоб значно збільшити їхню дальність польоту. Якщо F-16 може випустити пару боєголовок з невеликої висоти за 25 км позаду фронту і пролетіти 100 км, то Україна раптом має пряму відповідь на планерні бомби Москви.

Крім того, офіційно розкрито причину катастрофи, яка забрала життя пілота Moonfish і призвела до сплеску підтримуваної орками пропаганди про те, що українці не готові до F-16. Збивши крилату ракету і розвернувшись для ураження іншої цілі, літак пройшов крізь хмару уламків, що залишилася після попереднього ураження. Або Moonfish втратив свідомість, або щось критично важливе в літаку зламалося занадто швидко, щоб він зміг оговтатися або катапультуватися.

Я впевнений, що багато хто поспішить поставити під сумнів офіційну версію. Однак для мене вона має сумний, банальний відтінок правди. Я з самого початку скептично ставився до пояснення збиття Patriot. Так, ракети можуть перестрибувати цілі і оператори можуть помилятися, намагаючись відрізнити крилату ракету від реактивної. Але Patriot все ще не так багато, і використання одного з них для ураження крилатої ракети або безпілотника є марнотратством, якщо не було іншого варіанту, яким і була присутність F-16.

Причиною могла бути й інша ракетна система, але ніхто не говорив про NASAMS чи IRIS-T: у чутках йшлося саме про інцидент з Patriot. Найбільша небезпека дружнього вогню в Україні, ймовірно, походить від екіпажів з ракетами на плечі, тому що їм набагато важче зрозуміти, що літає над головою, ніж комусь в машині управління, хто повинен мати можливість бачити, де знаходяться всі F-16 в повітрі завдяки інтегрованим мережам. F-16 під час полювання на ракети і безпілотники хочуть літати на великій висоті, щоб повною мірою використовувати свої радари і дальність польоту своїх ракет – це також допомагає будь-кому, хто використовує ЗРК дальнього і середнього радіусу дії, перевіряти свою ціль.

Іноді щось трапляється, і в цьому немає нічиєї провини. Зачекайте, викресліть це: це вина путіна і всіх, хто його підтримує. Спрямовуйте свій гнів відповідно.

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