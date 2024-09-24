Необхідні росіянам для захоплення Покровська резерви витрачаються в Курській області. Декілька тисяч тон боєприпасів згоріли лише за 5 днів – Дональд Гілл

Том Купер традиційно опублікував огляд подій на фронті за тиждень Дональда Гілла. Основний акцент в огляді зроблено на битві в Курській області, труднощах і проблемах українських сил в районі Покровська та Вугледара. Йдеться також і про успішне ураження російських складів боєприпасів.

Передмова Тома Купера. Поки всі можливі зомбовані ідіоти на Заході продовжують досконало доводити, що вони не здатні мислити далі повторення помилок останніх 24 років, а більша частина політичного і військового керівництва в Києві не може нічого зробити для поліпшення командування і підготовки ЗСУ, принаймні українські БПЛА доводять, що вони можуть досить добре підривати великі російські склади боєприпасів і це без жодних дозволів Заходу. Отже, ця війна триває і триває: можливо, цього тижня не було значних "досягнень" у плані захоплення нових територій, але кількість обстрілів і втрат залишилася майже такою ж, як і в попередні місяці.

Як завжди, ми висвітлюватимемо події на полі бою за годинниковою стрілкою, тобто із заходу через північ, потім на схід, до півдня.

Курська область. Україна заявляє, що росія відправила 38 000 військових до Курської області, в тому числі кілька штурмових бригад з півдня України.

російські танки на транспортерах, що рухалися до Курська, були знищені.

Курська область – Західний сектор. У міру того, як Україна просувається на схід від Нового Путі, зайняті росією села Синяк, Кульбаки та Новоіванівка перебувають під тиском з обох боків. Вони навряд чи зможуть відтіснити українців. Якщо вони не відійдуть, то, швидше за все, потраплять в оточення. Україна знаходиться на краю Садового Товариства Глушково (С.Т.Глушково), яке перекриває рух автотранспорту на дорогах з твердим покриттям між Глушково і Корєнєво. На північ від С.Т.Глушково залишається 1600 метрів ґрунтових доріг. За сім кілометрів на схід від С.Т.Глушково знаходиться Апанасівка, яка, схоже, знову зайнята Україною після того, як кілька разів переходила з рук в руки.

Просуваючись на захід уздовж кордону до Волфіно/Краснооктябрьського, 8-й український полк спеціального призначення використовував FPV, міномети і кулемет на наземному роботі, щоб вбити деяких росіян і переконати інших відступити. Наземний робот витримав удари з безпілотника і РПГ. На південній околиці Краснооктябрьського Україна використовує безпілотники "Дракон", щоб вибити росіян з їхніх позицій.

йдуть бої навколо Обухівки (прилеглої до Веселого), в яких було підбито чотири українські машини. У Веселому було знищено російську ПТУР-позицію, після чого росіяни в будівлі школи стали мішенню для українських ВПС. За шість кілометрів на схід знищено три російські машини матеріально-технічного забезпечення. На півдорозі між Веселим і Глушково знищено російську БМД, а також ще одну БМД у північній частині Веселого.

російські війська відстежують і атакують безпілотниками на півночі Глушково.

російська БМД обстрілює українські позиції в Обухівці, на південний схід від Снагостя. Український безпілотник був заглушений, коли він наблизився і врізався в землю. Ще два безпілотники, що працювали на різних частотах, влучили в БМД.

два відео, на яких 95-й обстрілює росіян біля Веселого, а 103-й - біля Любимівки.

українська бронетехніка, яка була підбита, знищена або захоплена.

Курська область – Північний сектор. Під час однієї з перших російських контратак у серпні 810-та бригада морської піхоти змогла увійти до Крем'яного та Шептухівки. Коли українці витіснили їх назад, частина морської піхоти залишилася в цих селах. Відтоді росія атакує, щоб вибити їх звідти. Іноді вони доходять до сіл і привозять боєприпаси та припаси. Іноді атакуючі підрозділи знищуються або змушені відступати. Українці, схоже, не проти такої ситуації: як і у випадку з Агрегатним заводом у Вовчанську, вона надає їм безліч можливостей відволікати росіян і влаштовувати їм засідки знову і знову.

Безпілотники 83-го мотострілецького полку всрф спостерігають за авіаударами по українських позиціях.

Курська область – Східний сектор. російський батальйон "Арбат" маневрував між Борками та Спальним і був одним з підрозділів, здатних витіснити Україну з цих сіл.

41-а бригада мала проблеми, що призвели до падіння району каналу в Часів Ярі, а потім була перекинута до Торецька, що сприяло російському наступу в цьому секторі. Militaryland розміщує їх десь в районі Мар'їнки. Бутусов має критичні думки щодо командира 41-ї бригади і рішень, які поставили його на цю посаду, але його оцінка, що 67-му бригаду несправедливо звинуватили в невдачах під Часовим Яром, суперечить багатьом свідченням, в тому числі і тих, хто воював у складі 67-ї бригади.

Харківщина. Україна нарешті взяла під контроль Агрегатний завод у Вовчанську. росіяни обстріляли його та інші об'єкти в зруйнованому місті.

Західна Луганщина. росія не просунулася вперед у Куп'янську, але просунулася ще на два кілометри до річки Оскіл біля Піщаного. росіяни також зруйнували міст через річку Оскіл у Садовому.

Міна і кілька безпілотників 3-ї штурмової бригади знищують російський танк "Черепаха" з мінним катком і БТР.

Терни. росія досягла невеликих успіхів навколо Макіївки та просунулася майже на п'ять кілометрів до Невського.

На схід від Торського українські військові просунулися приблизно на кілометр на трикілометровому фронті і взяли в полон трьох росіян. 11-хвилинне відео про те, як українці захопили їх у полон, видаючи себе за росіян.

Під час атаки було знищено російську бронетехніку.

Сіверськ. Після невдалого штурму деякі росіяни сім днів переховувалися в окопі. Український безпілотник виявив їх і атакував. Після перезарядки і повернення, один з тих, хто вижив, був неушкоджений і запропонував здатися. Отримавши воду і записку, він повільно попрямував до українських позицій. Братні росіяни обстріляли його мінометним вогнем з гуманітарних міркувань, але він дістався до українських позицій. Це коротка версія, а це довга.

Бахмут. Команда операторів безпілотників з 23-ї української бригади дозволила журналістам супроводжувати їх під час нічної місії в районі Часового Яру. Для обох сторін було важливо не бути поміченими, тому команда дронів примчала до лінії фронту у фургоні, навантаженому вибухівкою, і швидко розвантажилася. росіяни використовують дрони для мінування доріг і навіть садять FPV-безпілотники на дорогу, щоб використовувати їх як міни, які важко помітити вночі.

Вони використовують підвал як укриття і готують там місії, а також виходять у поле, щоб запустити безпілотники. Вони скидають протитанкові міни на російські позиції і мінують дороги, як і росіяни. Вони також використовують безпілотник для поливання позицій рідким вогнем. Використання односторонніх безпілотників безпечніше, але для скидання більшого корисного вантажу їм потрібні двосторонні безпілотники, за якими можна стежити, коли вони повертаються. Якщо команда безпілотника знає, що їхній безпілотник був помічений, вони посадять його і почекають, поки російський безпілотник зникне, перш ніж забрати його. Якщо вони не думають, що за ними стежили, то відразу ж піднімуть його, щоб підготуватися до наступної місії. Якщо російський безпілотник веде спостереження, він може прослідувати за командою до їхньої позиції, а вони досить важливі, щоб росіяни використали планерну бомбу для знищення команди операторів безпілотників.

Через нестачу особового складу команди безпілотників часто залишаються на лінії фронту на кілька днів, перш ніж їх повернуть назад. Посилання на статтю тут, а на твіттер-стрічку з відео - тут.

Торецьк. Українська позиція з терикону на заході спостерігає за боями в центрі Торецька. Бої залишаються запеклими, але росія просунулася лише на 1-200 метрів.

Український екіпаж Т-64 підтверджує, що вже більше року безпілотні літальні апарати змінили спосіб ведення танковими військами операцій. Вони здебільшого діють як далекобійна артилерія, хоча нестача боєприпасів перешкоджає виконанню цієї ролі. У них є глушилки, які допомагають, але вони неефективні проти безпілотників, які працюють на частотах, відмінних від тих, на яких працюють глушилки. Вони розповіли, що багато хто сміявся з росіян, які створили танки-черепахи, але вони також почали додавати захист на свої танки. Старі подаровані танки, такі як Leopard 1, не мали достатньої броні, щоб протистояти нинішнім загрозам, і екіпажу було важко зрозуміти інструкції, оскільки вони були написані німецькою мовою.

Покровськ. росія досягла успіхів у Гродівці та інших місцях. Після того, як минулого тижня Україна відбила атаку на Гостре за участю 46 одиниць техніки, цього тижня вона не змогла його утримати. На додаток до авіаударів, росія відправила 52 одиниці техніки в 24 атаки, щоб знову атакувати Гостре. росія втратила 13 бронемашин (ще чотири були пошкоджені), а також 72 солдатів.

У "Бредлі" двічі влучає ПТРК "Корнет" з боєголовкою вагою 4,6 кг. Всі троє членів екіпажу змогли вибігти після того, як друге влучання знерухомило машину.

На західній стороні Михайлівки росіяни шукають укриття від вогню зі стрілецької зброї в сараї, в який потім влучив безпілотник.

За повідомленням українських військових з Лисівки, станом на кінець минулого тижня вони трималися, незважаючи на масовані артилерійські обстріли та численні піхотні атаки.

Інтерв'ю з українськими офіцерами пояснюють, як росія просунулася на 30 км за півроку після падіння Авдіївки: 3-тя штурмова бригада була введена для прикриття відходу з Авдіївки. Коли це було завершено, їх вивели, а 68-му бригаду ввели на ротацію. За вже знайомою схемою, ротація була швидкою, і 68-а бригада не встигла ознайомитися з місцевістю, поведінкою і тактикою противника. До того ж, 3-тя рота забрала з собою свої траншейні системи РЕБ. Одразу ж почалися атаки російських безпілотників і "живої сили росіян", які ніколи не припинялися.

У той час як росія повільно просувалася на півдні, ситуація на півночі залишалася статичною, поки росіяни не вирішили наступати вздовж залізниці, яка мала густі лісосмуги по обидва боки колії. Якби цей шлях був замінований і захищений окопами, це була б сильна позиція. Але 115-та бригада щойно змінила там 100-ту бригаду і не зробила нічого з цього. Сусідня бригада повідомила 115-ту про те, що росія збирається наступати на Очеретине, і 115-та відповіла, що вони готові: насправді там не було ні мінних полів, ні оборонних позицій. росіяни дійшли до Очеретиного фактично без опору, і це розвалило українську оборону в усьому секторі.

росія продовжувала наступати нескінченними атаками дрібних підрозділів у всіх напрямках, і українським підрозділам у цьому секторі було важко створити лінію оборони, в якій дружні підрозділи були б міцно пов'язані з сусідніми дружніми підрозділами. Завжди десь була пробоїна, і невеликі російські підрозділи врешті-решт знаходили ці пробоїни і проривали будь-яку частково створену лінію оборони. На той час, коли російський наступ дійшов до Соколу та Євгенівки, невеликі групи українців ходили, кидаючи виклик іншим невеликим групам, бо не могли визначити, чи вони дружні, чи ворожі.

Під Прогресом 46 солдатів 31-ї бригади опинилися в пастці, коли росіяни пробили в українській лінії оборони діри, які не були закриті, або створили діри, відсунувши назад певні лінії оборони, які слабко утримувалися. Деякі солдати 31-ї та сусідніх підрозділів заявили, що командир 31-ї бригади ніколи не віддавав наказу відходити. Один старший офіцер 31-ї не погоджується з цими повідомленнями і каже, що командир особисто затвердив план відступу. У будь-якому випадку, українські солдати, що опинилися в пастці, були евакуйовані за допомогою 47-ї бригади, командир 31-ї був звільнений, а 31-ша бригада зрештою була виведена зі складного сектору.

Українські солдати кажуть, що було кілька загальних чинників, які сприяли широкому російському просуванню. Один з них полягає в тому, що росія має більше людей і техніки. 108-й окремий батальйон ("Вовки Да Вінчі") зараз воює в Селидовому, головному центрі російського наступу. Вони кажуть, що позицію, на якій перебувають 4 українських солдатів, протягом дня можуть атакувати до 80 російських солдатів. Один солдат 68-ї бригади розчарований нестачею артилерійських і мінометних боєприпасів, а також питаннями про те, чому росія постійно наступає. Він каже, що росія використовує більше великих артилерійських боєприпасів, ніж Україна використовує менші міномети. Інша бригада отримувала лише три 120-мм мінометні міни на день, але мала щонайменше 40-45 82-мм мінометних мін на день (що дуже мало). Українські безпілотники – велика допомога, але вони не можуть заповнити прогалину, спричинену відсутністю боєприпасів непрямої дії.

Інший військовослужбовець 47-ї бригади називає серед проблем насамперед нестачу особового складу, потім недостатню підготовку того персоналу, який у них є, і, нарешті, різний рівень компетентності командирів. 110-та бригада, яка два роки відбивалася від росіян в Авдіївці, все ще перебуває на лінії фронту, хоча укомплектована на 40%. 68-ма бригада була перекинута з Куп'янська у повному складі (але без відпочинку) і втратила багато людей під Семенівкою. У Семенівці у них було близько 90% досвідченого особового складу і 10% нового особового складу. Зараз у них залишилося близько 10% досвідченого особового складу, а середній вік нового особового складу – близько 50 років з нижчим рівнем мотивації. Новостворені підрозділи, такі як 151-а бригада, мали більше особового складу, але брак досвіду як індивідуального, так і командного, означав, що їхня бойова міць страждала в міру того, як вони навчалися.

Інша проблема полягає в тому, що багато оборонних споруд, підготовлених місяцями раніше, були розташовані на місцевості, яку важко підтримувати, наприклад, на бойових позиціях посеред поля. Мало того, що безпілотники могли легко виявити і атакувати таку позицію, так ще й заміна і постачання мали б перетинати відкрите поле без жодного прикриття, щоб дістатися до позиції. Або протитанкові рови, які були вириті в місцях, що дозволяли росіянам непомітно проникати і пересуватися ними аж до українських позицій. Або позиції, які могли захищати лише 30 солдатів, коли зазвичай лише чотири солдати захищають сто метрів лінії оборони. Командир "Вовків Да Вінчі" розповів, що його підрозділ змушений створювати власні позиції за допомогою лопат, а не користуватися готовими позиціями, які не приносять користі, або ще гірше – допомагають ворогу просуватися вперед.

росія і Україна мають приблизно однакову кількість підрозділів у Покровську з часів Курської наступальної операції, і росія все ще робить успіхи в цьому регіоні. Але Україна має перевагу в мобільності на полі бою і знищує російські підрозділи за більш сприятливих умов у Курській області, до того ж земля, яку знищують на цьому полі бою, є російською. росії знадобиться багато резервів, щоб фактично взяти Покровськ, і більшість з цих резервів витрачаються в Курській області.

Макіївка.

Окрім втрати Гострого, Георгіївка також перейшла під контроль росії. Україна змогла зупинити інші великі атаки.

33-тя бригада під Побєдою за два дні знищила 16 одиниць бронетехніки. Деякі з них були знищені ПТРК "Мілан", який ховався на відкритій місцевості. Його радіус дії – 3 000 метрів.

46-а бригада відправляє дрон для знищення російського танка "Черепаха"

(УВАГА: піхоту атакують безпілотники). 35 бронемашин і 9 танків атакували Костянтинівку. Після того, як 5 машин було знищено, росіяни відступили, а дрони полювали на піхоту зі знищених машин, вбивши 30 з них.

Вугледар. росія захопила шахту №3. Українці щільно замінували 115-метрову вежу, тому росіяни не мали іншого виходу, окрім як підірвати її. На схід від шахти №1 було знищено або пошкоджено 13 одиниць російської бронетехніки. Зупинено наступ російських військ на північ від Пречистівки.

росіяни побудували нову залізничну лінію, щоб забезпечити альтернативний маршрут до Керченського мосту. Перший потяг, який поїхав цим маршрутом, вирушив з Маріуполя з бортовим вагоном перед локомотивом, тому що партизани іноді встановлюють міни на колії, і бортовий вагон призначений, щоб підірватися на них.

Херсонщина. Український перехоплювач, схоже, збив російський розвідувальний безпілотник в результаті зіткнення і вижив після атаки.

росія. За словами росіян, по Торопецькому арсеналу боєприпасів, розташованому за 470 км від України, було завдано удару понад 100 безпілотниками. Вторинні вибухи тривали безперервно, як видно з відстані 4200 метрів. Кожен з 92 окремих бункерів міг вміщати до 240 тонн, а загальний потенціал зберігання боєприпасів становив 22 000 тонн. Не всі боєприпаси були всередині бункерів. За оцінками, до 8 000 тонн могли зберігатися під відкритим небом. Представник естонської розвідки повідомив, що частина боєприпасів, які зберігалися під відкритим небом, була щойно доставлена потягом і що боєприпаси 2-3-місячної давності були знищені. Це були боєприпаси тільки зі складу в Торопці.

Зареєстровано 11 вибухів силою від 2,5 до 2,8 балів за шкалою Ріхтера. Україна заявила, що на складах зберігалися 122-мм ракети "Град", 82-мм артилерійські міни, зенітні ракети С-300 і С-400, балістичні ракети "Іскандер" і північнокорейські КН23. російський блогер стверджує, що 200 солдатів зникли безвісти. Під час обстрілу складу також був присутній ешелон з боєприпасами з понад 50 вагонів. Дійсно: схоже, українці приурочують такі атаки до прибуття російських ешелонів з боєприпасами: склад боєприпасів під відкритим небом і завантажений ешелон з боєприпасами були набагато вразливішими для безпілотників, ніж бункери. Вторинні вибухи відкритих боєприпасів пробили більшість бункерів.

Північний Торопецький арсенал боєприпасів: зліва – знімки від 7 вересня. Праворуч – знімки від 18 вересня.

Ось кілька видів з Торопця (3 км), сусідніх населених пунктів та з космосу.

Близько 75% бункерів було знищено. Коли його будували у 2018 році, Міністерство оборони росії заявило, що він може витримати ядерний вибух. Заступник міністра оборони, який брав участь у будівництві, був заарештований у липні 2024 року за звинуваченням у корупції. Будівництво бункерів було неякісним, і так само будується склад боєприпасів у Котово (58.48363346878169, 33.49239236308424).

Значна частина боєприпасів на північному складі в Торопці зберігалася під відкритим небом, а не в бункерах. Це стосується й інших складів, таких як цей на південному сході від Брянська.

За 16 км на південь від Північного складу боєприпасів у Торопці розташований Південний склад боєприпасів, який потенційно може зберігати 17 000 тонн боєприпасів. Минулого тижня він також зазнав атаки, і на ньому також сталися потужні вибухи. Супутниковий знімок.

Постраждав також склад у Тихорецьку, Краснодарського краю. В одному з повідомлень йшлося про те, що було перехоплено два безпілотники, уламки яких, природно, спричинили вибухи, серед яких могли бути і північнокорейські ракети. Цей об'єкт може вмістити до 12 000 тонн боєприпасів. Частина боєприпасів зберігалася під відкритим небом. Це також логістичний центр, і під час нападу там перебував потяг, що перевозив 2 000 тонн північнокорейських боєприпасів. Той факт, що під час нападу на два з трьох складів були присутні потяги, ймовірно, не є збігом.

Вранці вторинні вибухи в Тихорецьку продовжилися. Ще одна ракета з Тихорецька впала за 10 км. І супутникові знімки складу.

За 10 км на південний захід від окупованого Маріуполя влучили у склад у Глибокому.

На початку літа 2022 року прибули HIMARS і знищили десятки великих російських складів боєприпасів у радіусі дії 80 км. Великі склади є більш ефективним способом переміщення боєприпасів, але вони також є більш вразливими для атак. У відповідь росія використала більше складів, які були меншими, але вони також зазнали нападу. росія скоригувала і розосередила свої склади на ще менші склади в межах досяжності української зброї. Ці менші склади потребували більшої кількості транспортних засобів для перевезення боєприпасів, і це в той час, коли російські підрозділи забирають цивільні транспортні засоби, оскільки їм не вистачає вантажівок. Окрім знищення тонн боєприпасів, сповільнилися темпи їхнього надходження на фронт.

Українська артилерія розширила зону бойових дій від лінії фронту приблизно на 30 км за нульовою лінією. За допомогою HIMARS та РСЗВ цей діапазон збільшився приблизно до 80 км. Українські безпілотники розширили зону бойових дій до 1800 км. Були атаковані нафтопереробні заводи, склади пального, склади авіабаз і великі склади, що підтримують наземні війська. Вантажівки вже завантажували боєприпаси з Тихорецька, а це 280 км від Донецька. Завантаження зі складів, розташованих далі, або з менших складів, які під'єднані до залізничної лінії, займе більше часу, щоб доставити боєприпаси на фронт.

Не всі бункери на цих складах були зруйновані, і, можливо, не всі бункери були заповнені. Але кілька десятків тисяч тонн боєприпасів згоріли всього за п'ять днів. За деякими оцінками, було знищено 25% річного виробництва боєприпасів. Цієї кількості боєприпасів достатньо, щоб спричинити кілька тисяч загиблих і поранених українців, як військових, так і цивільних.

Залишається з'ясувати, як часто ці атаки можуть повторюватися за допомогою безпілотників. Малоймовірно, що безпілотники самі проникли в бункери. Їм допомогла наявність ешелонів з боєприпасами, завантажених кількома тисячами тонн боєприпасів, і тонни боєприпасів, що зберігалися під відкритим небом. Масивні вторинні вибухи змогли проникнути в бункери. Проте, якщо Україна зможе виявити, коли прибувають потяги і коли вони будуть завантажені боєприпасами, шкода, яку вони можуть завдати, буде колосальною. Оскільки росія не використовує піддони для транспортування обладнання, завантаження і розвантаження потягів займає більше часу, і це дасть Україні змогу наносити удари по них.

Жодна з цих атак сама по собі не закінчить війну, але всі вони сприяють її завершенню. російські боєприпаси продовжуватимуть надходити на лінію фронту, але з часом їх виробництво сповільниться, швидкість пересування знизиться, а інтенсивність обстрілів зменшиться. А стратегічні бомбардування України продовжуватимуть зростати.

Військова база під Почепом (52.86883598916418, 33.47398789265318) 856-го самохідного артилерійського полку 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії була обстріляна чимось швидшим за дрон. Оскільки один із солдатів назвав його безпілотником, це міг бути турбореактивний безпілотник "Паляниця". Мета удару невідома.

Всі удари по росії з 2022 року: авіабази, військово-морські бази, нафтопереробні заводи, нафтобази, заводи та інфраструктура. Деякі з них були уражені кілька разів.

Джерело: частина 1, частина 2 та частина 3