Нерішучість адміністрації Байдена відповідає інтересам путіна. Зіткнувшись з тривалою війною, Україна потребує західних винищувачів – Washington Post

Дискусії про надання Україні винищувачів F-16 попри дивну заяву Байдена тривають. Впливове видання Washington Post опублікувало редакційну колонку з критикою адміністрації президента США за відсутність стратегічного довгострокового мислення, зокрема і щодо надання американських винищувачів Україні. На підтримку ідеї передачі Києву F-16 нещодавно висловилися як голова Комітету у закордонних справах Палати представників, так і колишні представники ВПС США та посадовці Пентагону.

Впливове американське видання Washington Post критикує адміністрацію Байдена через брак довгострокового мислення в умовах війни попри те, що вона забезпечила десятки мільярдів доларів допомоги Україні зброєю для протистояння росіянам у війні, яка не закінчиться найближчим часом.

В якості прикладу відсутності такого довгострокового стратегічного мислення видання наводить опір адміністрації підготовці ВПС України до польотів на новітніх американських винищувачах. На думку Washington Post, це компонент оборонної стратегії, який, безсумнівно, знадобиться Україні. Постачання Києву американських F-16, першокласних винищувачів, які десятиліттями використовуються військовими льотчиками США, а також низки країн НАТО, займе певний час – значно більше року, враховуючи інтенсивну підготовку, необхідну не лише для пілотів, але й для механіків та іншого логістичного персоналу. WP переконує, що настав час починати, але зауважує: Байден сказав "ні", навіть незважаючи на те, що вищі посадові особи й експерти в галузі оборони тут і в Європі визнають необхідність цього.

Так, Washington Post нагадує, що декілька союзників по НАТО більш свідомі ситуації й наводить приклад прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, який схвалив поглиблену підготовку українських пілотів на винищувачах. Крім того, і Польща, і Нідерланди, чиї військово-повітряні арсенали включають F-16, дали зрозуміти, що вони готові зробити те ж саме або навіть більше. Навіть президент Франції Еммануель Макрон заявив, що розглядає можливість надання Києву винищувачів. Проте без керівництва з боку Вашингтона, висловлює сумніви видання, це навряд відбудеться.

WP проводить паралелі з початком війни рік тому, коли Україні відмовляли у постачанні найсучасніших бойових танків. Країна потребувала їх, нагадує видання, ще кілька місяців тому. І лише рішення пана Байдена в січні про постачання американських танків M1 Abrams поклало край зволіканням канцлера ФРН Олафа Шольца, чиє схвалення було необхідне для того, щоб його власні збройні сили і сили інших партнерів по НАТО могли відправити Києву танки Leopard 2 німецького виробництва.

Washigton Post наводить слова міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, який припустив, що подібна динаміка може спостерігатися і з винищувачами – коли початкове "ні" перетворювалося в результаті на "так".

Американське видання наголошує, що нерішучість у питанні надання зброї Україні, швидше за все, призведе до патової ситуації на фронті, а це відповідає інтересам президента росії владіміра путіна. Кремлівський диктатор вважає, пише газета, що його рішучість підкорити Україну перевершить терпіння Заходу, який стоятиме на боці Києва. Якщо він має рацію, то довірі, впливу і престижу США і НАТО буде завдано непоправної шкоди. На думку WP, Байден поглиблює ризик такої шкоди, відмовляючись надати винищувачі, які могли б забезпечити захист українським військам і допомогти стримати подальшу російську агресію.

Редакція Washington Post вважає, що Захід повинен думати на роки вперед. На її думку, навіть якщо російські війська будуть відкинуті на довоєнні рубежі чи будуть повністю витісненні з території України, Захід мусить бути мудрим і має розглядати загрозу з боку москви як невизначену характеристику безпекового ландшафту. Це означає, переконує видання, що в осяжному майбутньому Україна повинна мати сили стримування.

Сучасні винищувачі – це не панацея, зазначає WP, а лише один з елементів стримування. Якщо адміністрація Байдена наполягатиме, вони можуть бути надані за умови, що Україна не використовуватиме їх для атаки цілей на російській території – де, в будь-якому випадку, російські системи ППО зроблять такі вильоти надто небезпечними. Однак в українському повітряному просторі F-16 могли б скоротити розрив між військово-повітряними силами москви і Києва та діяти відносно безпечно в координації з іншими видами озброєнь, що постачаються Заходом. До них відносяться ракети AGM-88 HARM американського виробництва, що знищують радари, які обмежують можливості росії використовувати ракети класу "земля-повітря" для збиття винищувачів.

Washington Post нагадує, що F-16 стають все більш доступними, оскільки низка країн НАТО переходить на досконаліші винищувачі F-35. Проте без офіційного дозволу Вашингтона F-16 не можуть бути надані Україні.

Усі війни закінчуються, але історія знає чимало таких, які затягуються, розростаючись і згасаючи без реального припинення бойових дій. Як зауважує Washington Post, якщо це такий сценарій, з яким стикається Україна, а є підстави вважати, що саме так і відбувається, то США і їхнім союзникам потрібно починати думати не лише про весняні наступальні операції, а й про річні асигнування чи наступний виборчий цикл. Тривалі бої вимагають довгострокового планування і бачення, а ефективна військово-повітряна міць має важливе значення на цьому горизонті.

Джерело: Washington Post

Варто додати, що не тільки редакція Washington Post переконує адміністрацію США надати Україні винищувачі. Нещодавно Голова Комітету у закордонних справах Палати представників, конгресмен-республіканець Майкл Маккол, повернувшись з України, розкритикував адміністрацію Байдена за нерішучість у наданні далекобійних ракет та винищувачів F-16. Він вважає, що F-16 залишаються на порядку денному.

Крім того, за надання винищувачів F-16 Україні висловилися нещодавно генерал-лейтенант ВПС США у відставці, декан Інституту аерокосмічних досліджень ім. Мітчелла і старший науковий співробітник Академії ВПС Девід Дептула та виконавча директорка Інституту Маккейна, ексзаступниця міністра оборони США з питань росії, України та Євразії у 2012-15 роках Евелін Фаркас. На їхню думку, українські пілоти можуть навчитися літати на F-16 за 3-6 місяців, а для технічного обслуговування та логістичної підтримки можуть бути найняті підрядники, і це дозволить швидко забезпечити готовність першої ескадрильї F-16 до бойових дій вже до кінця поточного року.