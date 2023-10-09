Нестача особового складу в ЗСУ – фейк. Минув ще один тиждень важких боїв – Том Купер

У вчорашньому звіті Том Купер спростовує фейк про нестачу особового складу, наголошуючи натомість, що насправді не вистачає техніки та боєприпасів. І це питання не в останню чергу до наших союзників. Але водночас, на його думку, відчувається і певна втома. Хоча артилерія ЗСУ спрацювала минулого тижня добре.

Повітряна/ракетна війна. Після втрати двох Су-35 росіяни передислокували дві ескадрильї на авіабазу Бельбек

Я затримуюсь з роботою про повітряну війну, тому дозвольте мені лише згадати – як на мене – "найбільшу новину" тижня в цьому відношенні. Після втрати двох Су-35 (росіяни кажуть, що через власні ЗРК, але я маю щодо цього сумніви), ВКС передислокували дві ескадрильї 98-го змішаного авіаційного полку з Мончегорська на авіабазу Бельбек. Обидві ескадрильї оснащені МіГ-31БМ, які зараз здійснюють інтенсивне бойове повітряне патрулювання над окупованим Кримом. Очевидно, це реакція на безперервні удари ракетами Storm Shadow/SCALP EG з боку Повітряних сил України: завдяки більшій робочій висоті польоту і більшій максимальній швидкості МіГ-31 мають більше шансів зловити Су-24, що наближаються, з більшої дальності.

Битва за Донбас. Ще один тиждень запеклих боїв під Курдюмівкою

Куп'янськ-Сватове-Кремінна... було відносно спокійно – за винятком періодичних підривів російських БМП на ділянці між Сватовим і Кремінною (див. фото нижче, зроблене приблизно 5 жовтня).

Тим не менш, обидві сторони перекинули нові підрозділи, особливо росіяни, які зараз підтримують велику концентрацію артилерії за цим сектором (близько чотирьох артилерійських бригад і дві бригади реактивної артилерії).

Здається, росіяни повернулися до посилення тиску вздовж річки Жеребець, але я все ще отримую надто мало інформації з цього району, щоб мати змогу серйозно її проаналізувати. За винятком того, що з'явилося гарне відео, яке демонструє ефектний вибух якогось Т-90М, підбитого українським ПТРК.

Бахмут... На південь... в районі Кліщіївки росіяни на початку тижня провели серію, за повідомленнями, масованих контратак. Всі вони були відбиті, і насправді: українцям вдалося закріпитися на певних позиціях. В районі Андріївки українцям також вдалося продовжити поступове просування (на схід від залізничного валу).

Курдюмівка... це був тиждень запеклих боїв, причому українці відмовляються втягуватися у боротьбу за руїни села – навіть якщо росіяни утримують лише його східну частину. Натомість, вони тримають фланги на північ від нього – і, вочевидь, на південь від нього, в районі Озарянівки. При цьому розчищення розбитої місцевості на північний схід і схід від Курдюмівки і Зеленопілля.., ймовірно, займе деякий час, особливо з огляду на те, що росіяни перекинули в цей сектор 51-й полк ВДВ.

Український контрнаступ. Добре спрацювала артилерія

Загалом... це був ще один тиждень важких боїв у трикутнику між Роботиним, Новопрокопівкою і Вербовим, і у мене зростає відчуття, що війська серйозно втомилися і відчувають дедалі більшу нестачу обладнання. Єдине, що дійсно працювало "добре" на цьому та минулому тижні – це артилерія ЗСУ.

Тому не дивно, що українці втратили кілька позицій (цитата: "дві лісосмуги") на північ від Вербового, і не змогли суттєво просунутися в Новопрокопівці або вздовж протитанкових ровів на південний схід від неї. Як і деякі військовослужбовці ЗСУ, я не перестаю дивуватися резервам росіян: саме тоді, коли ця клята висота 166 була готова впасти, цього разу вони ввели в бій 387-й мотострілецький полк. Аналогічно було і в районі Копані, на захід від Роботиного: там українці були в процесі закріплення, коли росіяни знову повернули на місце події 810-ту морську піхотну "бригаду": звісно, зараз це вже не більше ніж батальйон, зважаючи на те, як мало в там людей, але всю "гру" з пошуку і розбиття їх на друзки треба починати заново.

Leo 2 зі складу 47-ї мехбригади в районі Новопрокопівки

Цього тижня мене кілька разів запитували про одну річ, яку я не можу пояснити, – про "політику підрозділів" ЗСУ. "Старі", досвідчені в боях бригади воюють в районі Бахмута вже 5-6 місяців, не будучи відведеними на відпочинок і реорганізацію. І тим більше на переоснащення західною технікою. Все це йде до "нових" підрозділів на півдні, де останнім поповненням стала 14-та Червонокалинська бригада (Національна гвардія). Схоже, що найближчим часом ніхто не має наміру це змінювати.

І на тлі всього цього різні персонажі поширюють фейкові новини про нестачу особового складу в ЗСУ.

Тепер без сумніву: певні висновки ґрунтуються на значних втратах у цілком конкретних підрозділах. Особливо велика кількість поранених була цього літа.

Однак, і насправді, якщо ЗСУ чогось і "не вистачає", так це не особового складу. Їм критично не вистачає певної техніки (ви знаєте мій звичайний список), боєприпасів (мінометних мін) і приладів нічного бачення): але те, що ЗСУ не вистачає особового складу, було б великою новиною, хоча б тому, що у військах все ще є щонайменше десяток бригад, які перебувають у резерві або на стадії підготовки.

Отже, що саме є причиною як такої "кадрової політики", так і необґрунтованих чуток... вибачте, жодної здогадки.

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