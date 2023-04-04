Невтішні перспективи звільнення Евана Гершковича. Обмін Бута за російським сценарієм розв'язав кремлю руки для масштабного шантажу – Wall Street Journal

Відома американська газета Wall Street Journal, журналіста якої затримали в росії за нібито шпигунство, опублікувала статтю про "звичку" деяких держав брати "політичних" заручників-американців для обміну на своїх розвідників чи торговців зброєю або наркотиками. Редакція констатує: росія, відчувши апетит завдяки обміну російського торговця Бута на американську зірку баскетболу Грінер, вдалася до нового захоплення заручника для торгів та потенційного обміну на якийсь важливий "актив" у США. А іPress нагадує, що агенти, які вели Бута, ще до його обміну попереджали: Америка заганяє себе у глухий кут. Водночас захоплення відомого журналіста мало б відкрити очі на російський тероризм навіть тим, хто досі старанно їх заплющував. Але вони, скоріш за все, будуть продовжувати грати за російським сценарієм: тиснути на уряд США для нового нерівноцінного обміну.

"За останні роки іноземні уряди затримали більше американців за фальшивими чи політичними звинуваченнями, ніж було захоплено в полон терористичними угрупованнями і злочинними бандами", – констатує Wall Street Journal із посиланням на дані американської влади та приватні оцінки.

Останнім з таких заручників є репортер WSJ Еван Гершкович, який був заарештований минулого тижня російською владою і звинувачений у шпигунстві. 31-річний журналіст, який висвітлював нову еру захоплення державних заручників, що стрімко набирає обертів, раптово сам став заручником.

Колишній радник з національної безпеки Дональда Трампа Джон Болтон назвав арешт Гершковича "актом державного терору", розрахованим на тиск на президента Байдена. "Це цілеспрямоване захоплення заручників", – заявив він.

За кілька годин після затримання в середу урядовці США заперечили звинувачення проти Гершковича, закликали його звільнити і звинуватили москву в полюванні на американців. "Відпустіть його", – сказав пан Байден журналістам у п'ятницю.

"The Wall Street Journal вимагає негайного звільнення нашого колеги Евана Гершковича, видатного журналіста, якого заарештовано під час репортажу в росії", – йдеться в суботній заяві видання. – Жоден репортер не повинен бути затриманий за те, що просто виконує свою роботу".

росія заявила, що діє відповідно до своїх законів, а Міністерство закордонних справ наголосило, що "неприпустимо, щоб офіційні особи у Вашингтоні і західні ЗМІ роздували ажіотаж з наміром надати цій справі політичного забарвлення".

Як наголошує WSJ, чинні та колишні американські посадовці та інші спостерігачі за ситуацією із заручниками зазначають, що затримання росією американського журналіста – вперше за майже чотири десятиліття – це зухвалий крок, особливо коли воно супроводжується звинуваченням у шпигунстві і відбувається на тлі зростання кількості подібних випадків у світі.

За інформацією видання, Фонд спадщини Джеймса В. Фоулі нараховує 54 громадянина США або постійних резидентів, які вважаються заручниками або незаконно утримуються в 15 країнах, включаючи супротивників, як-от Куба, і союзників, таких як Єгипет і Саудівська Аравія. Газета нагадує, що ця фундація названа на честь убитого в Сирії 2014 року американського журналіста, якого викрала Ісламська держава.

Як зауважує Wall Street Journal, попри те, що росія – не єдина країна, причетна до захоплення заручників, це вимагає від США наполегливо боротися за життя людей з ворожою наддержавою, яка веде гарячу війну в Європі.

Видання нагадує, що з моменту, коли росія вторглася в Україну, США відкрито ведуть переговори з москвою про звільнення трьох американських громадян. Тревор Рід, колишній морський піхотинець США, був звільнений в результаті обміну полоненими в квітні 2022 року. Зірка жіночого баскетболу Брітні Грінер, заарештована за кілька днів до вторгнення за звинуваченням у вживанні наркотиків, полетіла додому після обміну в грудні. А колишній морський піхотинець США Пол Вілан залишився в росії, бо не вдалося домовитися. Тепер з'явилося нове ім'я, яке використовується у складному людському і геополітичному розрахунку: Еван Гершкович.

Такі інциденти стали занадто частими, і Сполучені Штати створили наступну бюрократичну машину для їхнього вирішення. Закон 2020 року, названий на честь відставного агента ФБР Роберта Левінсона, який зник безвісти в Ірані у 2007 році і зараз вважається загиблим, встановив 11 критеріїв незаконного затримання громадянина США. Усі американці мають право на консульську допомогу, якщо їх утримують за кордоном, але визначення затримання як незаконного – наприклад, через те, що вони як громадяни США стали мішенню для арешту – запускає іншу процедуру.

Спеціальний посланник президента у справах заручників стає відповідальним за цю справу, а також задіюють інші ресурси. Адміністрація Байдена регулярно заявляє, що у неї "немає вищого пріоритету, ніж звільнення і повернення американців, які перебувають у заручниках або незаконно утримуються за кордоном".

Проте видання відзначає, що така стратегія неможлива у випадку захоплення заручників терористами чи злочинними групами, а от з іноземними урядами США, як правило, мають дипломатичні канали, які сприяють переговорам.

Втім, WSJ констатує, що на кожному кроці існують геополітичні ризики. Справи, переважно, пов'язані з юридичними звинуваченнями. А відправка військових сил на допомогу або виплата великого викупу, як правило, не обговорюється, коли в справі замішані уряди.

Видання нагадує, як у 2018 році США опинилися у складній геополітичній ситуації після того, як попросили канадську владу заарештувати відому китайську бізнесвумен за звинуваченнями, пов'язаними з американськими санкціями проти Ірану. Китай заарештував двох канадців і утримував їх до 2021 року, коли Сполучені Штати погодилися на угоду, і тоді жінку звільнили.

Як розповіла Wall Street Journal мати Джеймса Фоулі Діана Фоулі, мати справу з державними гравцями "набагато складніше", ніж з групами-нелегалами. Тож Роджер Карстенс, який з 2020 року обіймає посаду Спеціального посланника Президента США у справах заручників, став публічним символом дипломатії заручників. Колишнього армійського рейнджера високо оцінюють деякі сім'ї американців, яких утримують за кордоном.

Кожна справа затриманого відрізняється від інших, і не всі подробиці про те, як вони вирішуються, стають відомими громадськості. Розмір вибірки невеликий. Проте, деякі дослідники помітили певну формулу, яка, на їхню думку, може пояснити різну природу дипломатії ув'язнених, залежно від країни, в якій вона відбувається.

Сильніші країни при затриманні заручників більше зацікавлені в обміні ув'язненими. На думку Даніель Гілберт, наукової співробітниці з питань зовнішньої політики і міжнародної безпеки США в Дартмутському коледжі, схоже, саме такий підхід у цих випадках застосовують росія і Китай. Експертка також зазначає, що слабші країни мають набагато ширший спектр інтересів, коли вони беруть американців у заручники або затримують їх для отримання важелів впливу.

Це життєве правило може пояснити, як американців повертали додому з таких країн, як Північна Корея, Туреччина, Єгипет і М'янма, в обмін на поступки, які були менш очевидними або конкретними, ніж обмін полоненими. Пані Гілберт зазначає, що люди, які працювали над минулими справами, також розповідали про звільнення після того, як відповідні країни отримували увагу від президента США або гуманітарну допомогу.

Це оголює російську проблему: під час переговорів зі США росія принаймні зацікавлена в публічному обміні полоненими, і жодна альтернатива – така як повернення конфіскованої дипломатичної власності – навряд чи буде достатньою.

WSJ нагадує, що коли росія затримала Грінер за звинуваченням у зберіганні наркотиків за кілька днів до повномасшьабного російського вторгнення в Україну в середині лютого 2022 року, експерти попереджали, що будь-яка угода щодо неї буде ускладнена непохитною потребою рф вважати, що вона отримає активи порівнянної цінності.

Того літа, за словами видання, США зробили незвичний крок, відкрито натиснувши на росію, аби вона прийняла те, що американці назвали "суттєвою пропозицією" – обміняти Гріннер і Вілана на Віктора Бута, засудженого у 2012-му до 25 років позбавлення волі за торгівлю зброєю.

Як зауважує газета, росіяни неодноразово давали зрозуміти, що обмін двох на одного ніколи не буде достатнім. І Бута обміняли лише на Грінер.

Подібна ситуація спостерігалася, коли росія звільнила Ріда, який відбував дев'ятирічний термін ув'язнення після того, як був визнаний винним у нападі на двох російських поліцейських. США вважали, що він був затриманий неправомірно. Ріда обміняли на громадянина росії Константіна Ярошенко, який був засуджений до 20 років ув'язнення у 2011-му за змову з метою контрабанди кокаїну до США. Вашингтон намагався, але не зміг домогтися звільнення Вілана і тоді.

Шаблони цих двох справ, вважає WSJ, дають певне уявлення про те, як можуть розгортатися переговори між США і росією щодо Гершковича.

"Колишній губернатор штату Нью-Мексико Біл Річардсон, який став переговірником після того, як сам побував у шкурі заручника, брав участь у справах Ріда, Вілана і Грінер, але наразі не займається справою Гершковича", – повідомляє WSJ. Він припустив, що росіяни затримали Гершковича частково як "око за око" після нещодавніх звинувачень, висунутих США проти співробітника ГРУ Сєргєя Черкасова. Як відомо, бразильський студент Віктор Мюллер Феррейра, який закінчив університет Джона Гопкінса у Вашингтоні та повинен був отримати посаду у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, звинувачується американським Міністерством юстиції в роботі на ГРУ росії. У коментарі виданню Біл Річардсон також вказав на погіршення американо-російських відносин і посилення уваги росії до звинувачень у шпигунстві.

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Напруженість у США щодо того, як реагувати на захоплення заручників, зросла після того, як за обміном Грінер на Бута на злітній смузі аеропорту в Абу-Дабі спостерігав увесь світ. Популярність Грінер сприяла розгортанню широкої кампанії навколо її затримання, спрямованої на американський уряд, із закликами сприяти її звільненню. Цей сценарій, ймовірно, буде відпрацьовуватися знову і знову.

Навряд чи вдасться вирішити основну дилему: переговори про звільнення заручників заохочують їх захоплення. І саме про це говорили деякі американські чиновники, зокрема в Міністерстві юстиції, які виступали проти обміну Бута на Грінер. Вони скаржилися, що це дасть росії стимул захоплювати більше американців, а також на те, що справи були асиметричними: Грінер була засуджена за ввезення в росію менше грама гашишу, у той час як Бут був звинувачений у торгівлі зброєю.

Коментар iPress: Агенти, які вели Бута, також попереджали, що США ще поплатяться за цей нерівноцінний обмін. Роберт Захаріасевич, агент Управління по боротьбі з наркотиками США, який відкрив кримінальну справу проти Бута у червні 2007 року, казав у грудні Politico: "Я думаю, що американські громадяни в усьому світі стали просто товаром. Ми просто сказали поганим акторам по всьому світу, що це хороший бізнес – невиправдано затримувати або викрадати американських громадян, і найкраща розмінна монета, яку ви можете мати, – це американський громадянин. Ми начебто дали їм знак, що будемо вести переговори, тому краще мати трохи активів за пазухою".

Натомість прихильники обміну Бута, серед яких був і суддя, який виніс йому вирок, вказували на те, що термін його покарання скорочується, а також на те, що його звинувачення були висунуті в результаті операції під прикриттям.

Деякі американські чиновники тепер вважають, зазначає WSJ, що їхні застереження підтвердилися в ув'язненні Гершковича. Для інших питання вже не в тому, чи будуть США обмінювати ув'язнених, а в тому, яких ув'язнених вони можуть вважати достатньо прийнятними, щоб відпустити, і які також є достатньо бажаними для росії.

Джерело: Wall Street Journal