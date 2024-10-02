Ні Києву, ні Європі не варто спішити "миритися" з росією. У випадку перемоги Гарріс Америка може віднайти свої "яйця" – Едвард Хантер Крісті

Нещодавно була опублікована скандальна стаття Financial Times про те, що в Україні готові вести розмову про членство в НАТО в обмін на втрату територій. Українське МЗС заперечило цю тезу і назвало таку заяву невідомих співрозмовників видання брехнею. Старший дослідник Фінського інституту міжнародних відносин та експосадовець НАТО Едвард Хантер Крісті, коментуючи цю статтю, радить не спішити погоджуватися на якийсь фінал у війні з росією і не давати Байдену можливості укласти несправедливий мир для України. Він наголошує, що західні уряди мають бути очищенні від будь-якої спокуси відступу від принципу непорушності кордонів в Європі. І дивується, як можна бути настільки дурним, щоб вірити в "мир" з росією, якщо їй зійде з рук захоплення територій.

У великій публікації під назвою "На Україну чекає найтемніший час" британське видання Financial Times пише про важку для Києва ситуацію на фронті та перспективи переговорів з росією, про які, за даними видання, все частіше говорять в українському суспільстві і навіть у Збройних силах України.

Журналісти FT із посиланням на неназваних дипломатів стверджують, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга "використовував приватні зустрічі зі своїми західними колегами під час першого візиту до США на новій посаді, щоб обговорити потенційні компромісні рішення". При цьому "порівняно зі своїм попередником він був більш прагматично налаштований щодо можливості переговорів про обмін безпеки на території".

Газета цитує нібито одного із західних дипломатів: "Ми говоримо все більш і більш відкрито про те, як усе це закінчити і від чого Україні доведеться відмовитись, щоб отримати безстроковий мирний договір". За словами цього джерела, це "значно змінює ситуацію порівняно з тим, що було навіть пів року тому, коли подібні розмови були забороненою темою".

Втім, речник МЗС Георгій Тихий, який стверджує, що був на всіх зустрічах міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, заявив, що таких розмов глава українського зовнішньополітичного відомства не вів, і назвав інформацію джерела Financial Times просто неправдивою.

Кожен повинен прочитати цю останню статтю FT. А ті, хто давав коментарі FT, повинні перевірити як свої припущення, так і свою совість – Едвард Хантер Крісті

Зовсім недавно мені також здалося, що мислення у ключових столицях, можливо, знову сходиться до якоїсь нової форми дурості, на кшталт "територія в обмін на членство в НАТО".

Час розлютитися, але також час добре подумати.

Ідея про те, що Україна погодиться на територіальні втрати в обмін на членство в НАТО, була б блискучою... до лютого 2022 року. Тільки уявіть: ніякої повномасштабної війни! Крим і частина Донбасу можуть бути втрачені, але яка стратегічна поразка для москви.

Але ми цього не зробили, бо були слабкими, наляканими, розділеними і, зрештою, наївними.

У будь-якому разі, зараз є зараз, ми є там, де ми є.

Існує версія "території в обмін на членство в НАТО", яка є привабливою на папері, а саме формула, запропонована колишнім генеральним секретарем Альянсу Расмуссеном вже багато місяців тому.

Його ідея: неокупована частина України буде в НАТО, користуючись перевагами статті 5, та, на відміну від Західної Німеччини часів Холодної війни, українцям буде дано зелене світло на продовження боротьби, але наодинці, щоб спробувати повернути решту своєї країни. Неважко здогадатися, що ідеальне рішення Расмуссена не сподобається ані Білому дому Байдена, ані Берліну, не кажучи вже про Будапешт.

Членство в НАТО все ще має величезне символічне і політичне значення для українців на всіх рівнях. Але досвід прийняття навіть такої країни, як Швеція, повинен охолодити уми всіх. З Орбаном при владі це не спрацює, цього не станеться.

Варіантом моделі Расмуссена може бути надання ключовими союзниками, наприклад, США, Великою Британією, Францією, Польщею – гарантій безпеки, еквівалентних статті 5, розгортання військ на вільній частині України та зміцнення тилу України в той час, як вона воює далі.

Але і цей сценарій виглядає малоймовірним. Він вже деякий час неявно лежить на столі переговорів. Макрон припустив, що це могло б стати необхідністю, якби Україна опинилася в ще більших труднощах, ніж сьогодні. Але Вашингтон в страху відштовхнув його.

Паралельно з цим, справедливо звинувачувати Сполучені Штати в тому, що вони серйозно пошкодили траєкторію України під час цієї війни через тривалі обмеження на типи обладнання та їх використання в поєднанні з 5-місячним заморожуванням допомоги, спричиненим Трампом і Ко.

Багато чого залежатиме від результатів виборів у США в листопаді, які зараз настільки близькі, що ні Києву, ні будь-кому в Європі не варто поспішати до якоїсь уявної фінішної лінії. Не потрібно давати президенту Байдену лазівку для нав'язування брудного, несправедливого миру.

Якщо припустити, що Гарріс переможе, то існує принаймні ймовірність того, що Америка знову знайде свої репродуктивні органи, та змінить тему розмови.

Тож не варто поспішати з висновками.

Наші українські друзі виснажені, їх чекає сувора зима, ми це знаємо, вони це знають. Нічого не змінилося в ширшому принципі: їхня боротьба, їхній вибір на кожному кроці – продовжувати чи шукати вихід. Але вони знають, і ми знаємо, що москві не можна довіряти.

Обов'язок і власний інтерес західних держав залишається:

поразка росії на полі бою як сигнал і як висновок, щоб дати москві (та іншим) урок;

важкі втрати росіян: чим важчі, тим краще, щоб їм було менше, чим нам загрожувати за будь-якого сценарію;

Україна має бути дуже добре озброєна для сьогоднішньої боротьби і для завтрашнього дня, щоб стримувати росію в довгостроковій перспективі;

вся Європа має бути дуже добре озброєна, здатна довгостроково стримувати росію.

Щоб усе втрималося, Україна повинна втриматися. Щоб Україна встояла, ми повинні подвоїти наші зусилля в кожній сфері допомоги. Тил України має вистояти. Мусять встояти українські фронти.

Їхня поразка – це наша поразка. Їхнє лихо – наше лихо.

Європа буде принижена, налякана, пошкоджена на десятиліття вперед, якщо росії зійдуть з рук незаконні завоювання, військові злочини і масова шкода невинним людям. Якщо москва не відчує, що вона програла, вона почуватиметься виправданою і підбадьореною, що зробить її ще більш небезпечною.

Фундаментальним принципом усіх наших урядів є те, що ніхто не має права змінювати кордони силою. Від цього ніколи не відмовляться офіційно. І від цього залежить глобальна безпека. Ми повинні очистити наші уряди від будь-якої спокуси де-факто відступити від цього принципу.

Сама Україна навряд чи коли-небудь визнає російські анексії. І ми теж не визнаємо. Як може бути інакше? Отже, мирна угода ніколи не буде постійною. Як можна бути настільки дурним, щоб уявити собі "мир" з росією, коли москві зійде з рук захоплення територій?

Альтернативи немає: сила завжди буде законною і виправданою для того, щоб вигнати росіян із земель, які вони незаконно завоювали. Якщо майбутня Україна буде достатньо сильною, а майбутня росія достатньо слабкою, Україна відвоює те, що їй належить.

Це своєю чергою означає, що москва ніколи не послабить свою пильність і завжди буде готова до подальшої агресії. Отже, будь-яка брудна мирна угода – це рецепт справжньої "вічної війни", тоді як те, що ми маємо сьогодні, все ще має потенціал бути обмеженим у часі, а саме, якщо москва програє.

Ті, хто давав коментарі FT, повинні перевірити як свої припущення, так і свою совість. Це не моралізаторський, а прагматичний момент. Поганий мир означатиме більшу війну.

Ми знаємо рішення. Це надати Україні можливість перемогти. Вільний світ все ще має багато систем озброєння, які він не передав Україні. Для європейців, зокрема, єдиним серйозним ворогом у світі є росія. Отже, нехай потік зброї подвоюється і подвоюється.

Майбутні покоління не пробачать нам, якщо ми помилимося.

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