Німеччина поставила Україні третю батарею ЗРК Patriot. Але "дурнуваті" рішення командирів призводять до втрат висококваліфікованих зенітників – Том Купер

Том Купер в черговому огляді війни не зміг не стриматися, щоб не вказати, як необдумані і "дурнуваті" рішення командирів приводять до втрат висококласних зенітників, яких не так просто замінити на війні. Йдеться про посилення ППО в Миргороді проти балістики… установкою С-300. На фронті ж росіяни намагаються використати свою чисельну перевагу та бомбардування для просування вперед.

Навіть не знаю, з чого почати: за останні два роки я написав так багато цих "резюме" та "оновлень", що у мене потроху закінчуються свіжі ідеї.

Можливо, я повинен зауважити, що, на жаль, сьогодні я можу додати лише кілька додаткових прикладів для "командних навичок"... сумно, тому що це приклади з "неправильного боку"...?

Ну що ж...

Повітряна/ракетна війна. Декілька сумних новин

Німеччина поставила Україні третю батарею ЗРК Patriot. Я згадую про це саме тому, що це "зроблено", на відміну від звичайних "обіцянок" і подібних "західних" нісенітниць.

Якщо я не помиляюся, то тепер у складі ПСУ має бути п'ять батальйонів Patriot. Що ще більш важливо, оскільки останні російські ракетні удари по підрозділах ПС показали, що... ну, якщо висловлюватися "дипломатично": не всі командири там такі ж якісні, як особовий склад "мандрівної" 138-ї зенітно-ракетної бригади (перший підрозділ ПС, який отримав на озброєння Patriot).

До чого це я?

Про те, про що я не дуже люблю говорити.

Насамперед: так, я чудово розумію, що "оцінювати" повітряну війну "на основі кількох відеозаписів" ніколи не є гарною ідеєю. Але в даному випадку я не можу стриматися, тому що, наскільки я їх знаю, а я знаю кількох з усього світу – "ППОшники" дуже розумні люди. Дуже реалістичні, об'єктивні, обидві ноги на землі – люди.

Таким чином, і на мій подив: у наступних випадках... ну, не можу не погодитися з висновками, що нічого хорошого тут нема.

Авіабаза (АБ) Миргород... після того, як росіяни кілька днів лупцювали місцеву АБ своїми "Іскандерами", комусь там (в Україні) спала на думку суперрозумна ідея: а як щодо розгортання одного із ЗРК С-300 ПСУ для "посилення протиповітряної оборони"?

Тому що, і незважаючи на всі російські заяви (і "західні підтвердження") останніх 30-40 років – на сьогодні на 1000% можна бути впевненим в одному: С-300 просто не може збити балістичні ракети.

Яке ж було здивування, коли вогневу установку, про яку йде мова, не лише виявили російські БПЛА, але й оперативно запустили прямо на Марс іншим "Іскандером-М"...

...зітхання...

Крім того... російські БПЛА знайшли і навели ще один "Іскандер-М" прямо на позицію одного з радарів Р-18 ПСУ.

Як влучно підрахував Олександр, це вже 18-й український радар цього типу, знищений російськими ракетами з 1 січня 2024 року. 18-й радар за півроку...

А, "але Р-18 старий і, ймовірно, використовується як приманка"? Звичайно, я сподіваюся, що ПСУ "все ще" і "насправді" використовує їх як приманки, в стилі того, що я описав тут (можливо, в цьому прикладі я використовував P-15). Але я б очікував, що це буде зроблено з однією зі старих моделей P-15, або P-19, P-30 чи P-37.

Чому?

Щоб вам було легше зорієнтуватися: на початку війни на озброєнні ПСУ було близько 30 РЛС Р-18. Майже всі вони були модернізовані до стандартів Р-18МА ("Аеротехніка-МЛТ") та Р-18МУ "Малхіт" ("Укрспецтехніка") таким чином, що замість двох вантажівок і двох причепів, плюс допоміжне обладнання, їх елементи "стиснулися" до двох вантажівок (одна для антени, інша для обладнання та генератора)...

Тому не можу не запитати: а навіщо використовувати модернізовані РЛС як приманки....?

Так чи інакше... поклавши руку на серце: блін, на це боляче дивитися (і писати). І, враховуючи, що, можливо (є хоча б віддалена ймовірність), зенітно-ракетників "трохи важче" замінити, ніж піхотинців, я не впевнений, що подібні сюжети можуть бути використані вербувальниками ЗСУ та ПС в будь-яких цілях, і не тільки...

...зітхання...

Вночі з 6 на 7 липня росіяни запустили на територію України 13 ударних БПЛА "Шахед": ПСУ заявила, що всі 13 були збиті або перешкодами знешкоджені.

Приблизно в той же час... що ж, росіяни теж мають власне почуття гумору. Спочатку в їхніх соціальних мережах з'явилася заява про те, що "всі (українські) БПЛА збиті". Потім хтось "кричав" про "якісь вибухи" в районі Воронежа, потім виявилося, що "щось" підірвало склад боєприпасів в районі Воронежа, а останні повідомлення в стилі "весь рух в районі перекрито"... Відео про те, що "нічого не сталося", майже напевно з'являться...

Ах, так: принаймні, 19-та ракетна бригада (ЗСУ) знає, як робити свою роботу. Близько трьох днів тому, в районі Торецька, вона добряче накрила "Липецьку тактичну групу" (колишня ПВК "Вагнера"). Кажуть, що з 55 військовослужбовців, командир і близько 20 інших були к.... хм... "обійняті", ще 25 були денацифіковані, і лише 8 втекли... Відтоді половина російських соціальних мереж в сльозах...

Битва за Донбас. Артилерія ЗСУ випускає стільки ж снарядів, скільки і російська

Загалом, російська перевага в повітрі й в кількості військ починає серйозно даватися взнаки, причому з кожним днем. Оскільки вони можуть бомбити передові позиції ЗСУ за допомогою УМПК, реактивних систем залпового вогню та артилерії, вони можуть продовжувати надсилати свої війська для просування, і ні в ГШ, ні в ЗСУ немає рішення: все, що можуть робити українські сухопутні війська, – це тримати передові позиції малозайнятими, щоб мінімізувати їхню вразливість до російських повітряних ударів і, відповідно, власні втрати – і намагатися завдати удару по росіянах, коли вони будуть на відкритій місцевості, тобто, наступати на ці позиції.

Єдине, що можна назвати "позитивним", – це те, що, згідно з повідомленнями, артилерія ЗСУ випускає стільки ж снарядів, скільки і російська. Принаймні, на більшості "критичних" ділянок фронту...

Північний Харків... За даними агентурної розвідки, ЗСУ нарешті повернули собі Глибоке. У свою чергу, росіяни повернулися до штурму центру Вовчанська, і, можливо, знову з'єдналися зі своїми військами, оточеними на Агрегатному заводі.

Сіверськ... Білогорівка (на Сіверському Дінці) все ще тримається, але росіяни наполегливо наступають із Золотарівки на Верхньокам'янське, захопили більшу частину Спірного і, схоже, витіснили українців із Роздолівки.

Бахмут... агенти стверджують, що ЗСУ повернули собі Роздолівку... це, мабуть, нікого не здивує, тому додам, що це місце на північ від Бахмута, захоплене росіянами близько тижня тому. Перш за все, росіяни, схоже, утримують весь район Каналу на сході Часового Яру. Минулого вечора вони проривалися, як божевільні, в Кайнівку (на північ від Каналу) і, знову ж таки, через підземну ділянку каналу Сіверський Донець - Донбас, на південь від міста.

Торецьк... росіяни продовжують наступати на Дружбу, і, схоже, в цей район перекинули батальйон 47-ї мехбригади: щось на кшталт "контратаки"... 1 Бредлі і 6 десантників... Яке здивування, що росіяни тим часом зайняли Юр'ївку і знаходяться на околицях Новгородського...

Авдіївка-Покровськ... зараз багато заперечень (з українського боку) про те, що росіяни захопили Тарасівку. Кажуть, що це місце надто добре захищене для цього, а супутникові фотографії NASA FIRMS, що показують численні пожежі, спричинені загорянням полів після влучання російської артилерії, свідчать про те, що вони виникли внаслідок обстрілу. Гаразд, але чому тоді так багато великих пожеж посеред села?

Гадаю, нам доведеться почекати і подивитися, що там сталося.

Далі на південь 90-та танкова дивізія просувається вперед широким фронтом на північ і південь від Євгенівки, яку ЗСУ, схоже, залишили. Те ж саме можна сказати і про район Яснобродівки.

Південь України. Сьогодні майже з полегшенням можна прочитати, що росіяни "все ще зайняті" просуванням у північне Старомайорське, і, незважаючи на всі авіаудари, не можуть потрапити в Урожайне.

Дозвольте мені закінчити цю публікацію самокритикою і чимось "світлим": дійсно, хороший приклад того, що 35+ років у цьому "бізнесі" роблять з головою (в даному випадку: з моєю).

Нічого особистого, і насправді, мені байдуже, у що одягнені люди (насправді: навіть у що одягнений я), але, коли я бачу це фото:

... не можу стримати своїх асоціацій:

"Очевидно, – подумав я, – жінка на задньому плані була б мішенню навіть для найкращих шкіперів німецьких U-підлодок... незалежно від того, чи в Першу, чи в Другу світову війну"...

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