Німецькі ліві популісти шукають союз із AfD. У Східній Німеччині це може відкрити ультраправим шлях до влади – Politico

Європейське видання Politico аналізує несподівану готовність лівопопулістської німецької партії BSW Сари Вагенкнехт співпрацювати з ультраправою AfD напередодні вересневих виборів у двох землях Східної Німеччини. Йдеться про спробу BSW зламати політичний "фаєрвол" проти ультраправих, щоб водночас відтягнути частину їхніх виборців і не допустити одноосібної влади AfD. Відтак спільні позиції обох партій – від антиміграційної риторики до прокремлівського курсу на відновлення імпорту російських енергоносіїв – розмивають традиційний поділ на лівих і правих. Водночас експерти сумніваються в успіху цієї стратегії, вважаючи електорат AfD надто стійким, щоб його можна було легко переманити.

Одна з найвпізнаваніших постатей німецьких крайніх лівих простягає руку співпраці ультраправим, які стрімко нарощують підтримку, аби спільними зусиллями похитнути позиції партій, що нині керують країною, пише європейське видання Politico.

Лівопопулістська партія "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW), яку заснувала Сара Вагенкнехт, колишня функціонерка правлячої комуністичної партії Східної Німеччини й одна з найвідоміших політикинь країни, заявляє про готовність співпрацювати з ультраправою "Альтернативою для Німеччини" (AfD), щоб разом протистояти політичному істеблішменту, який обидві сили критикують.

Пропозиція зруйнувати так званий "фаєрвол" – практику, яка досі не дозволяла іншим партіям співпрацювати з ультраправими, – значною мірою покликана зміцнити позиції самої партії Вагенкнехт, що намагається переманити виборців AfD. Водночас це може стати початком радикального ліво-правого альянсу в Східній Німеччині, де недовіра до центристських партій, які довго перебували при владі, поширена значно сильніше, ніж на заході країни.

BSW від самого початку критикувала "фаєрвол" проти AfD, написали лідери партії Вагенкнехт у листі до національного керівництва ультраправої партії, датованому 26 червня. "Це недемократично і не вирішує жодних проблем", – йдеться у листі.

Як зазначає Politico, AfD впевнено лідирує в опитуваннях напередодні вересневих виборів у двох землях Східної Німеччини, де BSW теж має осередки підтримки. Однак через те, що решта партій відмовляються формувати коаліції з AfD, залишається незрозумілим, чи переросте лідерство ультраправих в опитуваннях у реальну політичну владу.

Тепер партія Вагенкнехт намагається зруйнувати "фаєрвол", пропонуючи спільне врядування з AfD в обох східних землях за умови, що ультраправа партія погодиться призначити "позапартійних" прем’єрів на чолі регіональних урядів і працюватиме в межах "ситуативних альянсів". Ця дещо заплутана пропозиція, зауважує Politico, не є коаліційною угодою в класичному сенсі, однак потенційно здатна вивести AfD з політичної ізоляції.

В інтерв’ю Politico співголова BSW Фабіо Де Мазі назвав "фаєрвол" проти ультраправих провальною стратегією, а пропозицію співпраці з AfD – способом не допустити, щоб партія здобула ще більше влади.

"Якщо усталені партії й надалі рухатимуться цим шляхом – по суті, щоразу об’єднуючись лише навколо найменшого спільного знаменника, аби заблокувати AfD, – це зрештою призведе до того, що AfD здобуде абсолютну більшість і зможе керувати безконтрольно, – заявив Де Мазі. – Саме тому ми шукаємо третій шлях – такий, що показав би громадянам, що ми справді розв’язуємо проблеми, і що, оскільки AfD, за опитуваннями в Саксонії-Ангальт, має 40 відсотків підтримки, ми певною мірою мусимо залучати цю партію до ухвалення окремих політичних рішень".

Вагенкнехт заснувала BSW у 2024 році, вийшовши з лав крайньої лівої партії "Ліва" (Die Linke), щоб започаткувати те, що вона сама назвала рухом "лівого консерватизму", – течією, яка розмиває традиційний поділ на лівих і правих. Обстоюючи типово лівий порядок денний, зокрема розширену систему соціального забезпечення, вона водночас підтримала окремі антиміграційні позиції та просувала зовнішньополітичний курс, суголосний позиціям AfD.

Певний час, зазначає Politico, новостворена партія стрімко зростала в рейтингах, однак зазнала відчутного удару на позачергових федеральних виборах минулого року, отримавши 4,98 відсотка голосів – трохи не дотягнувши до п’ятивідсоткового бар’єра, необхідного для входження до парламенту, – після того як "Ліва" різко наростила підтримку, значною мірою завдяки молоді.

І все ж партія Вагенкнехт зберігає осередки підтримки, особливо на території колишньої Східної Німеччини. У Саксонії-Ангальт і Мекленбурзі-Передній Померанії – двох землях, де вересневі вибори мають відбутися найближчим часом, – BSW наразі балансує близько до п’ятивідсоткової позначки, необхідної для входження до земельних парламентів.

Як пише Politico, демонструючи готовність співпрацювати з AfD в цих землях, BSW, найімовірніше, намагається відтягнути частину виборців ультраправих. Обидві партії виступають за відновлення імпорту російських нафти й газу та роботи газопроводів "Північний потік" – політику, яка користується особливою підтримкою саме у Східній Німеччині.

Зі свого боку, зазначає видання, AfD прагне здобути абсолютну більшість в обох східних землях, де відбудуться вересневі вибори, – результат, який дав би змогу партії керувати без коаліційних партнерів. За даними опитувань, у Саксонії-Ангальт партія близька до досягнення такого результату. Однак не виключено, що AfD усе ж знадобиться допомога меншої партії на кшталт BSW, аби сформувати уряд в одній чи обох землях. Саме тому, як зазначають керівники AfD, вони можуть бути готові до перемовин із партією Вагенкнехт.

"Перед BSW стоїть виклик – подолати п’ятивідсотковий бар’єр на майбутніх земельних виборах", – заявив у письмовому коментарі для Politico Даніель Тапп, речник федеральної співголови AfD Аліси Вайдель. "Якщо їй це вдасться, AfD, звісно, буде готова до перемовин", – йдеться в заяві.

У листі BSW до керівництва AfD від 26 червня лівопопулістська партія також запропонувала провести серію дебатів між Вагенкнехт і Вайдель у різних містах Східної Німеччини, аби обійти німецьке суспільне телебачення, яке керівництво BSW назвало таким, що "дедалі більше перетворюється на пропагандистський державний мовник". Втім, Тапп цю пропозицію відхилив.

Аналітики вважають, що спроби BSW переманити виборців AfD пропозицією співпраці навряд чи будуть успішними.

"BSW наразі бореться за власне виживання, – вважає Бенджамін Хьоне, політолог із Хемніцького університету. – Щоб привернути увагу медіа, BSW, вочевидь, вважає виправданими будь-які засоби – зокрема й зближення з AfD. Однак виборці AfD вже знайшли свій політичний дім і навряд чи його покинуть".

Джерело: Politico