Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер

В Курській області і на Харківщині російські наступи зупинилися чи видохлися. Натомість на Донбасі в районі Курахового вони продовжують крок за кроком витісняти українців з оборонних позицій обходячи з флангів то одну, то іншу бригади. Про це розповідає Том Купер у огляді ситуації на фронтах.

Привіт, дорогий самотній читачу А!

Вчора Ви, майн герр, поскаржилися, що цей блог перетворився на "нескінченну маячню про росіян-геноцидів, які руйнують житлові будинки, масові щоденні втрати росіян" та "бл..." ...кхм... некомпетентних "українських генералів".

Тому я з гордістю повідомляю вам, що я негайно викликав усіх їх, усіх виконавчих продюсерів, безпосередньо відповідальних за це шоу: путіна і його "тупоголових командирів" у Москві; Зеленського, Сирського та їхніх приятелів у Києві.

Після того, як моя дружина люб'язно пригостила нас чаєм, кавою і своїми знаменитими бутербродами з шинкою, солоними огірками і крессом, і після звичайного обміну люб'язностями і світських бесід, я перейшов до серйозних справ.

Я вишикував їх, а потім мучив більше години. Сказав їм, що так далі не може тривати, як останні кілька місяців. Що єдиний читач цього блогу гірко скаржиться і вимагає читати щось нове. Набагато більш вражаючий аналіз. А ефектний аналіз вимагає ефектних операцій. Ніякого (цитую) "нікчемного лайна".

Сказав їм, що, наприклад, моєму єдиному читачеві байдуже до того, що українське цивільне населення вбивають російські ударні БПЛА "Шахед/Герань-2", які тепер здебільшого озброєні термобаричними боєголовками і, частково, оснащені телевізійними камерами для кращого наведення на ціль. А коли "Шахед/Герань" починають уникати ліній електропередач, як тут, то Читач А очікує вищого пілотажу, з димом і яскравими ефектами в голлівудському стилі. Він вимагає феєрверків для аналізу, а не кульгавої некомпетентності, сказав я.

Я пояснив їм, що Читач А також очікує від них агресивних війн, які мають сенс: особливо з огляду на їхній геополітичний і соціально-економічний контекст. Такі війни повинні включати серйозні військові операції, і операції, які завжди проводяться точно за розкладом. А не як цей невдалий великий контрнаступ у Курській області за останні чотири дні. Я сказав їм, що мене не цікавлять такі епізоди, як, наприклад, коли 810-а морська піхотна бригада втратила 10 БТРів, 30 солдатів вбитими і 10 полоненими під час одного штурму Погребків, як тут. Це нецікаво і не варте уваги. Дітер Болен міг би зробити краще!

Сказав їм, що Читач А очікує операцій у стилі бліцкригу по всій Україні, відео з танками та іншою технікою, що проїжджають на великій швидкості, солдатами, які радіють і розмахують прапорами, літаками і гелікоптерами, що проносяться в чистому блакитному небі, з віденським шніцелем і німецьким салатом безкоштовно для всіх глядачів, і що нікого не хвилює, що натовп, який все ще називається "Збройними силами російської федерації", не вміє ані служити, ані воювати таким чином.

Звертаючись до путіна особисто, я наполягав на тому, що Читач А очікує чітких і стабільних відеозаписів того, як росіяни безжально розстрілюють українських військових, що здаються і роззброюються. Ніяких таких аматорських зйомок, як тут і тут. путін негайно взяв за руку генерал-майора Клименка (командира 5-ї мотострілецької бригади, відомої розстрілами без суду і слідства як українських військовополонених, так і росіян, які відмовлялися продовжувати штурм), вивів його на вулицю і наказав екс.... ер...куд...гм...гм...демобілізувати. На місці. Звісно, зараз дехто стверджує, що Клименко насправді їхав на велосипеді зі своїми підлеглими, коли його обстріляли українські ПТРК 6 листопада, але це фейкові новини. Чергова частина безсоромних спроб зробити життя цікавішим для вас, шановний читачу А.

Щоб усі мене одразу зрозуміли, закінчив звертатися до росіян словами: "І вивчіть німецьку, нікчемні скиглії!!!"

Звісно, путін спробував підняти руку, але я не дав йому відповісти: все ще розлючений, я переключив свою увагу на Зелю і його приятелів. Was denkts ihr euch nur (про що ви думаєте), закричав я: весело не аналізувати нічого вражаючого, на що міг би звернути увагу єдиний читач мого блогу? Якщо вони вже прагнуть перевершити систему путіна в корумпованості та некомпетентності та працюють гірше, ніж їхні російські колеги, сказав я, то читач А чекає чогось захопливого, з шоколадом та іграми. На кшталт "Дитяча несподіванка" Ферреро! Крім того, я вимагав чітких відеозаписів, як українські F-16 б'ються з російськими Су-35, а не розмитих кадрів того, як той чи інший літак пролітає крізь хмари над Дніпром...

На завершення, заради Читача А, я нагадав усім, що це серйозна розвага, а не якась маленька химерна війна, в якій беруть участь мільйони людей, яка вирішує долі десятків націй, але якою керують численні групи гротескних некомпетентних людей, і яка загрузла в багнюці. Читач А просто не хоче більше нічого про це бачити і чути: це не війна, а отже, і не розвага.

На момент завершення нашої зустрічі – трансляції відеоролика Польської туристичної асоціації, яка запрошувала німців до себе в гості, – всі вони почервоніли і були глибоко присоромлені. Стояли застиглі, як купка малих дітей, не здатні на більше, окрім як втупитися в підлогу перед собою. Не буду називати імен, але дехто з них ридав. Усвідомлюючи свої невдачі, вони всі урочисто пообіцяли виправитися.

Незабаром.

Дійсно, 47-а мехбригада вже розпочала нову рекрутингову кампанію. Безпосередньо спрямовану на дезертирів. На подив майже всіх причетних, вона привернула чималу увагу: протягом 48 годин було отримано понад 100 запитів.

Висловивши своє глибоке розчарування з приводу невдоволення мого найголовнішого читача, тепер я звертаюся до інших 2,5 читачів цього блогу...

Стратегія. На превелике полегшення (зокрема, для Німеччини), туман, спричинений перемогою Трампа на виборах у США, поступово розвіюється. По суті, і абсолютно несподівано, звісно – виявляється, що наймудріший і найщиріший президент США всіх часів і народів має намір зосередити свою зовнішню політику на залученні Китайської Народної Республіки у війну за економічне домінування в Тихоокеанському регіоні. Й Ісламської Республіки Іран. Ізраїль повинен отримати допомогу для швидкої перемоги – шляхом повного розгрому своїх ворогів, тому що це все іранські маріонетки, ніяких народних рухів.

Європа буде залишена напризволяще: якщо вона хоче продовжувати підтримувати Україну і зміцнювати власну оборону – добре. Якщо ні, то ні. Хоча, і по суті: той, хто запропонує кращу угоду, може отримати пропозицію у відповідь. Наприклад: якщо вони стануть на бік американського ... ем... Трампа в його економічній війні проти КНР... він може нагородити їх своєю подякою або чимось подібним.

Так, і: де-факто в прямому ефірі під час шоу на Fox Entert... гм... News, Трамп обрав Пітера Хегсета своїм міністром оборони. Хегсет – ветеран війн в Іраку та Афганістані... і Гуантанамо також... На тлі всіх скарг на привласнення пожертвувань для його Комітету політичної активності на різдвяні вечірки, друзів і сім'ю, або рубання сокирами барабанщиків під час виступів на телебаченні, трохи складно з'ясувати, чи дійсно він є "прихильником України", як дехто стверджує, чи ні. У штаті Міннесота привласнення пожертв не заборонено законом, тож, слава Богу, яка різниця...

Зараз важливіше те, що адміністрація Байдена збирається надати решту "військової допомоги" Україні до того, як вона залишить свій пост. Читай: "швидко". Настільки швидко, що допомога, надана Конгресом у квітні, півроку тому, може бути надана в січні або лютому. Приблизно через два-три місяці.

... за умови, що Трамп, який вступить на посаду 21 січня 2025 року, не зупинить це...

Повітряно-ракетна війна. Не хочу набридати вам обговоренням додаткових операцій російських ударних БПЛА проти житлових будинків навколо Кривого Рогу та інших подібних місць. Минулої ночі було зафіксовано близько 90 "Шахедів", 37 з яких було збито, 47 заглушено, а два повернулися назад до росії. Плюс дві Х-101, два Іскандери або КН-23, і два БМ-30 або С-300... Все, звісно, суто військового призначення. Нікчемне лайно. Звісно, це моя провина.

Натомість, ось дещо набагато цікавіше: вчорашній удар українського ударного БПЛА по Олексинському хімічному заводу, що під Тулою.

Можливо, це просто якийсь завод з виробництва пороху; і місце події зняв один з бідолашних путінських операторів, який все ще перебуває там. Він не організував кращої погоди і запізнився із зйомкою самого вибуху з вогненною, маслянистою, помаранчевою детонацією: але, як згадувалося вище, вони всі пообіцяли виправитися. Незабаром росіяни почнуть надавати ідеально чіткі відеозаписи підриву своїх основних об'єктів. І все це з ідеальних позицій. Це особливо важливо напередодні наступного російського масованого ракетного удару, якого українські експерти очікують вже кілька тижнів.

Як? Ви все ще хочете, щоб я аналізував і наземну війну в Україні?

Ну, добре. У...

...Курській області... вже зрозуміло, що російський контрнаступ, розпочатий п'ять днів тому, вже не має на меті стиснути позиції ЗСУ з двох боків, а складається з фронтальних ударів по трьох осях:

з Любимівки через Зелений Шлях на Новоселівку;

з Корєнєвого по підконтрольній ЗСУ міні-трасі на південь від Крем'яного, і

з Хитрівки на Погребки.

По суті, це відбувається у стилі "5-10 БТРів чи БМП + 50-100 солдатів", яких відправляють на черговий штурм, точно таким же маршрутом, знову і знову. До тих пір, поки всі росіяни не загинуть або не потраплять у полон, або поки росіяни не дочекаються, що в українців закінчаться боєприпаси, а українці скористаються нагодою, контратакують і відвоюють частину території. В останньому випадку росіяни починають нові атаки з нових вихідних позицій, звісно ж. Сподіваюся, це захоплююче і нове, і варто того, щоб про це згадати.

За лінією фронту росіяни використовують "Іскандери" і подібні тактичні балістичні ракети для ураження "української логістики" – читай: доріг і перехресть – в районі Юнаківки і Каплиці.

російські атаки на Куп'янсько-Сватівському та Сіверському напрямках, схоже, вичерпали себе, тож дозвольте мені перейти до району Часового Яру. Там, коли всі інші спроби зазнали невдачі, росіяни насамперед намагаються розширити свій плацдарм через канал Сіверський Донець – Донбас у районі на схід від Ступочок (на південь від Часового Яру). Схоже, вони використовують місцевий ліс для захоплення двох висот, щоб отримати міцний плацдарм для подальшого просування на південь від міста, що і є їхньою справжньою метою.

...Торецьк... те, що залишилося від російських військ у східній частині міста, зазнає нищівних і тривалих ударів українських FPV-дронів. Українські дрони курсують тиловими позиціями російських військ аж до Залізняка та Шумів, спричиняючи серйозні перебої в їхній роботі. У свою чергу, росіяни повернулися до спроб наступу з боку Нью-Йорка на Леонідівку... з, несподівано, звичною якістю результатів.

Один з численних російських БТРів, підбитих за останні кілька днів бригадою поліції "Хижак" та 12-ю бригадою "Азов". Ліворуч видно уламки знищеного (українського) БТР М113.

... і ще один, ймовірно, Т-80 – виведений з ладу влучанням у двигун та/або паливний бак.

Покровськ... де, тим часом, відбувається те саме, що й у Вугледарі: через російський наступ одна ділянка фронту "перетікає" в іншу. Саме тому колишні Авдіївський та Вугледарський сектори тепер стали Покровсько-Курахівським.

На північному боці росіяни залишаються затиснутими в межах першої лінії оборони, побудованої для захисту цього міста та сусіднього Мирнограду. Логічно, що вони використовують більшу частину боєприпасів з Північної Кореї для хаотичних обстрілів обох міст, а не позицій ЗСУ.

(...можливо, тому, що частина громадськості в Німеччині незадоволена всіма повідомленнями про навмисні російські обстріли українського цивільного населення...).

На західному напрямку, окрім захоплення Юріївки, росіяни наступають з Вишневого через Петрівку на Жовте, намагаючись вийти на південний фланг першої лінії оборони ЗСУ в Покровську.

З південного боку росіяни прорвали оборону і увійшли в Сонцівку, на північний захід від Курахового. Не знаю, хто напартачив з українського боку, але готовий побитися об заклад, що це був черговий батальйон, посланий Сирським, щоб залатати дірку, а потім кинутий напризволяще.

...що стало б ще одним абсолютно новим, абсолютно несподіваним розвитком подій у цій війні, а отже, чимось абсолютно безглуздим, що не має сенсу обговорювати...

Звісно, 59-та моторизована проводить контратаки – переважно поодинокими танками та БМП, але поки що їх недостатньо, аби вибити нападників, кількість яких постійно зростає, адже їхнє командування перекидає до Сонцівки все нові й нові штурмові групи.

У Кураховому вже не має значення, скільки російської техніки і солдатів знищила 46-а повітряно-десантна за останні тижні і місяці: росіяни знаходяться всередині східної частини міста. Вони також досягли Дальнього, що за 5 км на південь від нього, таким чином забезпечивши не лише східну частину оборонного периметру Курахового, але й почавши обходити 33-ю мехбригаду з флангу. Іншими словами: звичайно, ЗСУ збираються продовжувати опір якомога довше і частіше, але по суті: українці тим часом відходять з Курахового і місцевості на південь від нього.

Причина останнього полягає в тому, що російський наступ на Курахове впирається в глибокий північний фланг 79-ї повітряно-десантної, яка все ще чинить запеклий опір на ділянці південно-східніше. Більше того, 57-а мотострілецька бригада (всрф) ще більше ускладнює їхнє завдання, штурмуючи Трудівське. Приблизно так:

Тут важливо пам'ятати, що ЗСУ майже не має оборонних позицій і майже не має шахт між Костянтинополем і Андріївкою. Не хвилюйтеся: я не розкриваю якусь надчутливу розвідку. росіяни це знають. Саме тому вони атакували і прорвалися під Шахтарськом два тижні тому.

Справа в тому, що просування росіян до лінії Сонцівка – Роздольне зараз є просто питанням часу. Дійсно, я не очікую, що ЗСУ виявляться здатними зупинити цей наступ до того, як вони будуть змушені відступити на лінію Новотроїцьке – Новопавлівка – Велика Новосілка, можливо, на початку грудня. Тому що між ними немає серйозних позицій ЗСУ і природних перешкод.

Інакше кажучи: після всіх невдач щодо електоральної поведінки і, як наслідок, невдач у керівництві – в Україні, в Європі, в США – за останні три десятиліття, описаних знову і знову... і поки не відбудеться фундаментальної зміни хоча б у цьому відношенні, що ж, вибачте: подобається вам це чи ні, але ніякий інший вид аналізу наразі не можливий. Незалежно від того, англійською чи німецькою мовою: обирати корумпованих брехунів за колір їхніх очей чи партійну приналежність, або тому, що вони вам за це заплатили, чи очікувати, що розсудливі люди продовжуватимуть підтримувати геноцид, який щовечора показують по телевізору в прямому етері, – це незмінно призводить до цілого ланцюга величезних стратегічних помилок.

З відповідними результатами на таких полях битв, як ця.

Джерело