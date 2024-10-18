Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico

Європейська редакція Politico разом з кільком неурядовими організаціями провела розслідування стосовно загроз, які несе тіньовий флот росії екології та економіці світу. Старі танкери, які транспортують російську підсанкційну нафту, залишають величезні на десятки кілометрів темні нафтові плями в світовому океані. А прибережні країни, зокрема й ті, які запровадили санкції це ігнорують. Така бездіяльність може дорого коштувати світу, попереджає видання.

Прохолодного березневого ранку цьогоріч британська берегова охорона помітила щось незвичайне приблизно за 100 кілометрів від шотландського узбережжя: темну пляму, що простяглася на 23 кілометри в північну частину Атлантичного океану. Згідно з внутрішнім аналізом, підготовленим супутниковими службами берегової охорони, з яким ознайомилося видання Politico, ймовірним джерелом цієї плями був танкер "Іннова", який тоді перевозив 1 мільйон барелів підсанкційної нафти з росії на нафтопереробний завод в Індії, – розповідає Politico.

Проте берегова охорона не зробила нічого для подальшого розслідування, і танкер – без жодних наслідків – продовжує торгувати нафтою і сьогодні, допомагаючи наповнювати військову скарбничку Кремля більш ніж через два роки після його повномасштабного вторгнення в Україну.

"Іннова" – лише одне із сотень суден так званого "тіньового флоту", колекції часто застарілих, погано доглянутих кораблів, які плавають всупереч західним санкціям і безкарно завдають шкоди навколишньому середовищу. Ці танкери, які за визначенням Lloyd's List не мають жодної страховки, невідомого власника і були побудовані 15 років тому або більше, інженери класифікують як "високоризиковані". Це робить їх більш вразливими до технічних проблем, які можуть вплинути на керованість, структурну цілісність і мореплавство.

Спільне розслідування Politico та некомерційної журналістської групи SourceMaterial виявило щонайменше дев'ять випадків з 2021 року, коли судна тіньового флоту залишали розливи у світових водах, використовуючи супутникові знімки неурядової організації SkyTruth у поєднанні з даними про судноплавство, отриманими від фірми з аналізу ринку Lloyd's List та товарної платформи Kpler.

Міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила Politico, що кораблі становили "значну небезпеку" для морського середовища.

Ця проблема лише загострилася після повномасштабного вторгнення путіна в Україну. Оскільки Москва перебуває під західними санкціями, все більше танкерів переправляють нелегальні товари, і створюють потенційну екологічну катастрофу, по всьому світу. Ці судна не лише застарілі, вони часто не застраховані, а це означає, що в разі витоку або більш серйозного розливу, уряду буде важко притягнути їх до відповідальності, попереджає видання.

Politico та SourceMaterial зафіксували скиди скрізь, від Таїланду до В'єтнаму, Італії та Мексики, і всі вони пов'язані з тіньовим флотом. Танкери також проходили через жваві судноплавні коридори, такі як Червоне море і Панамський канал, а це означає, що будь-яка серйозна аварія може перервати міжнародні торговельні шляхи.

Експерти вважають, що це лише питання часу, коли одне з цих суден зазнає катастрофи з великими екологічними та економічними наслідками.

"Розливи нафти і ризик виникнення плям жахливі", – сказав в інтерв’ю Politico керівник проекту "Європа-росія" Ісаак Леві, і експерт з тіньового флоту в аналітичному центрі "Центр досліджень енергетики і чистого повітря" (CREA). Окрім шкоди навколишньому середовищу, деякі з яких будуть незворотними, це величезний вплив на прибережні держави, які повинні нести витрати на очищення.

"Коротко кажучи, це бомба уповільненої дії", – зазначив Леві.

Небезпека зросла. А гроші продовжують надходити у військову казну росії

Ситуація, що склалася, за словами Politico, створює глобальну дилему: як демократичні країни можуть зменшити доходи Москви, уникаючи катастрофічних наслідків? Коли Захід вперше запровадив санкції проти російської нафти у 2022 році, він мав на меті перекрити критично важливе джерело життєзабезпечення для Кремля, який покладається на експорт нафти і газу, що становить майже половину його бюджету.

Але майже два роки потому ці заходи, які включають повну заборону на імпорт до Європейського Союзу і обмеження цін на нафту, які союзники по G7 запровадили разом з іншими партнерами здебільшого виявилися недостатніми.

Натомість, як зауважує Politico, Москва знайшла творчі обхідні шляхи. Вона змінила маркування своєї сирої нафти, щоб приховати її походження, і організувала постійно зростаючий флот з понад 600 суден, власники яких часто приховуються через підставні компанії, і використовувала його, щоб уникнути обмеження ціни на нафту в 60 доларів за барель, встановленого "Великою сімкою" – тактика, яку Іран і Венесуела також застосовують для подібних цілей.

Наразі верхня межа ціни "виявилася дуже дірявим інструментом", – зазначила в коментарі Politico аналітик з питань судноплавства та експерт з тіньового флоту в Lloyd's List Мішель Візе Бокманн. За даними CREA, близько 80 відсотків московської морської нафти перевозилося на суднах, непідконтрольних Заходу. Тим часом, з 2022 року загальна кількість суден тіньового флоту зросла більш ніж утричі.

А гроші, як наголошує Politico, продовжують надходити до російської військової казни. Згідно з даними, проаналізованими аналітичним центром CREA, до вересня тіньовий флот Москви переправив нафти на 80 мільярдів євро, відколи два роки тому "Велика сімка" запровадила верхню межу ціни на нафту.

Оскільки чотири п'ятих цих суден не мають надійного страхування, згідно з даними Lloyd's List, вони часто уникають міжнародного нагляду і регулювання. Цей ризик лише зростає, коли танкери вимикають свої транспондери або передають неправдиві дані про своє місцезнаходження, використовуючи так звані методи спуфінгу.

Розливи також становлять дуже серйозну проблему для місцевої дикої природи, зазначив у коментарі Politico Степан Бойцов – дослідник, котрий спеціалізується на забрудненні морського середовища в Норвезькому інституті морських досліджень. Вони можуть завдати шкоди морському життю, зробити споживчі продукти, такі як молюски, токсичними і перешкоджати розмноженню риби. Очищення створює власні проблеми: хімічні речовини, що використовуються, можуть поширювати подальше забруднення, додав він. Крім того, існує ризик зіткнення. У липні судно російського тіньового флоту зіткнулося з іншим танкером у водах Малайзії, в результаті чого обидва судна загорілися.

Як підкреслює Politico, ризик, спричинений тіньовим флотом, є глобальним: аналіз маршрутів тіньового флоту показує, що судна подорожували вздовж західного узбережжя США, неодноразово проходили через Середземне море, перетинали Ла-Манш і обіймали берегову лінію Китаю. І це лише тоді, коли їхні транспондери працюють.

Проблема особливо гостро стоїть в Європі, де "тіньовий флот – це нещасний випадок, який тільки й чекає, щоб статися ", – зазначила Бокманн, звертаючи увагу, що багато нерегульованих суден проходять через води ЄС після виходу з російських балтійських і сибірських портів.

росія залишає нафтові сліди. Але інші країни це ігнорують

Супутникові знімки показують, що невеликі аварії вже відбуваються по всьому світу, здебільшого залишаючись непоміченими владою. Судно "Іннова" – яскравий тому приклад. 12 березня, через шість днів після виходу з порту Мурманська на північному заході росії, супутники зафіксували зображення довгої чорної плями на поверхні моря. Сигнали транспондера з судна вказують на те, що воно перебувало на місці появи плями.

Супутникові знімки не можуть визначити, чи була ця пляма точно нафтою. Але за словами Александроса Гликаса, морського інженера і генерального директора компанії DYNAMARINE, що надає судноплавні послуги, такі плями часто виникають в результаті скидання шламів – олійно-водної суміші, що утворюється під час роботи судна. Той факт, що речовину можна побачити з космосу, також переконливо свідчить про наявність нафти.

За словами морського юриста Holland & Knight Шона Прібила, умисне скидання за борт відпрацьованих нафтошламів є незаконним згідно з міжнародним договором MARPOL, який має на меті обмежити забруднення судноплавства. Підписантами договору є багато європейських країн, а також росія і В'єтнам, країна, де на той час була зареєстрована "Іннова" і законам якої вона була підзвітна.

Проте Велика Британія не відправила судно для подальшого дослідження плями "Іннова". Представник Агентства морської та берегової охорони повідомив Politico, що воно не знайшло "достатніх доказів порушення", навіть незважаючи на те, що існує вимога розслідувати видимі плями, коли це розумно можливо, навіть за допомогою фізичного огляду, якщо судно стоїть у порту.

"Дії завжди будуть розглядатися там, де є докази потенційної екологічної або соціальної шкоди, чого не було в даному випадку", – зазначив речник.

Докази можливого порушення зазвичай вимагають від держави прапора судна розслідувати потенційні порушення MARPOL і накласти санкції за будь-які порушення, що може призвести до відкликання певних сертифікатів.

Поїздка "Іннови" врешті-решт завершилася на нафтопереробному заводі Вадінар в Індії, який лише минулого року отримав 82 мільйони барелів нафти з росії на суму близько 5 мільярдів євро. Після цього в липні "Іннова" змінила назву, менеджерів і власника.

Як наголошує Politico, "Іннова" –далеко не єдине судно, яке в буквальному сенсі залишило по собі шлейф забруднення. 18 лютого супутники зафіксували ще одну 47-кілометрову пляму біля італійського узбережжя, що збігається з координатами іншого танкера тіньового флоту – Aruna Gulcay.

Цей танкер під прапором Маршаллових островів перевозив баласт – морську воду, яка утримує судно на плаву – з порту Равенна в Італії до південного російського порту Новоросійськ. Але, на думку Гликаса, навряд чи це був баласт, адже морську воду не видно з космосу, що означає ще одне порушення MARPOL.

Італійська берегова охорона також не провела інспекцію судна. Натомість представник італійського морського агентства заявив, що воно зв'язалося з сусідніми суднами для отримання інформації про розлив. Уряд Маршаллових островів не відповів на запит про коментар, а судно незабаром змінило назву і менеджера.

Аналітики SkyTruth заявили, що дев'ять плям, які вони змогли чітко пов'язати з суднами тіньового флоту, швидше за все, є надзвичайно малою частиною реальної проблеми. Це насамперед тому, що аналіз ґрунтувався на тому, що під час зйомки судна мали ввімкнені транспондери – вимога, якої не завжди дотримуються судна, що обходять санкції.

"Я абсолютно переконана, що те, що ви помітили, – це лише верхівка айсберга", – сказала Бокманн. За її словами, ці судна призначені для транспортування підсанкційної нафти ... якомога дешевше, і вони абсолютно не зважають на загальноприйняті морські стандарти.

Обурливо, але… Чи бореться Захід із розливами?

Докази витоків призводять до нових закликів до дій уряду. Але можливості зупинити тіньовий флот обмежені. "Виявлені факти очевидно обурливі", – сказав один з дипломатів ЄС. Він додав, що прибережні європейські країни, такі як Італія і Велика Британія, зобов'язані докладати додаткових зусиль для розслідування суден, якщо вони пов'язані з росією.

Зокрема, "Іннова" та Aruna Gulcay, за словами дипломата ЄС, тепер повинні стати "сильними кандидатами" на наступний пакет санкцій Брюсселя проти росії, оскільки вони, можливо, порушили міжнародну морську конвенцію. Загалом, дипломати з чотирьох країн ЄС заявили, що ці два кораблі мають бути піддані санкціям, якщо вони порушили MARPOL, як свідчать результати дослідження.

"Якщо згадані судна беруть участь у нерегулярних або ризикованих перевезеннях або сприяють російським військовим зусиллям, вони ризикують потрапити під режим санкцій ЄС", – заявив міністр закордонних справ Швеції Стенергард в інтерв'ю виданню Politico.

ЄС намагається закрутити гайки на тіньовому флоті Москви, ретельніше відстежуючи продаж старих танкерів іноземним державам, перш ніж вони потраплять до рук росіян. Блок також заборонив 27 підозрілим танкерам доступ до портів або послуг блоку – тактика, яку використовують і США.

Велика Британія також запровадила обмеження щодо окремих танкерів. Минулого місяця вона додала ще 10 суден тіньового флоту до свого санкційного списку на додачу до 15 вже покараних.

Міністерство закордонних справ Італії заявило Politico, що готове накласти санкції на судна відповідно до правил ЄС, але додало, що не отримало жодної інформації з цього приводу щодо Aruna Gulcay.

Представник Європейської комісії заявив, що виконавча влада ЄС постійно вивчає можливі майбутні списки суден, у тому числі з тіньового флоту. Всі 27 країн ЄС повинні погодитися на запровадження нових санкцій.

За словами Леві, аналітика CREA, санкції проти окремих танкерів виявилися "досить ефективним" кроком. Наприклад, у тих, хто потрапив до чорного списку США, можливість торгувати нафтою впала на 90 відсотків через три місяці після запровадження санкцій.

Країни ЄС, які займають більш жорстку позицію щодо росії, також погоджуються з тим, що блок повинен активізувати свої зусилля, враховуючи ставки, які стоять на кону.

"Ми щасливі, що запровадили ці санкції і внесли ці кораблі до списку, – сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в інтерв'ю Politico, – але ми також чітко усвідомлюємо, що нам потрібно продовжувати". Якщо наступний розлив нафти буде більшим, – попередив він, - це буде катастрофою для нас.

Джерело: Politico