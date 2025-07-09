Новинки в озброєнні. Масштабування виробництва дронів та кулі для протидії БПЛА – Дональд Гілл

У другій частині тижневика Дональда Гілла йдеться про новинки ВПК у світі, а також інновації та виробництво зброї для України. Зокрема, про систему ППО Raven з Великої Британії та українські дрони-перехоплювачі, які постачають "Дикі шершні".

Новини ринку ВПК. З моменту консолідації військово-промислової бази США після холодної війни вона не в змозі виробляти достатню кількість зброї для ведення конфлікту з майже рівним супротивником, в цьому випадку з росією, яка вторглася в Україну. США не вжили жодних заходів для значного збільшення своїх виробничих потужностей. У 2024 році щорічно вироблялося 550 ракет PAC-3, а новий завод дозволить збільшити це число до 650 ракет до 2027 року. Альтернативою збільшенню виробництва в США є ліцензування виробництва в інших країнах з метою отримання прибутку. Японія та Німеччина мають ліцензію на виробництво ракет PAC-2, але вони не такі ефективні, як ракети PAC-3. Польща побудує 48 пускових установок Patriot для себе, але на будівництво радара потрібно 12 місяців, а на виробництво компонентів для радара – 24 місяці.

Німеччина розглядає можливість витратити $29 млрд на придбання 2500 броньованих машин GTK Boxer і 1000 танків Leopard 2, які необхідні для оснащення семи нових бригад, які вона обіцяла створити протягом наступних десяти років.

Чеська компанія звинувачується у відправленні компонентів ракет до росії. Турецька компанія відправляє 99 % своїх поставок до росії. А німецький виробник сталі, який заявив про вихід з російського ринку, все ще працює там.

У травні 2024 року Молдова та ЄС підписали угоду про безпеку. Оскільки російські дрони та ракети порушили повітряний простір Молдови, ЄС пообіцяв надіслати озброєння для ППО у 2025 році. Молдова оновить закон 2012 року, додавши чіткі процедури перехоплення літаків та дронів.

Україна зараз має чотири тральщики, які подарували Велика Британія та Норвегія, але Туреччина не дозволить їм увійти в Чорне море до закінчення війни, посилаючись на Конвенцію Монтре. Туреччина також заявила, що не дозволить кораблям країн, які не мають виходу до Чорного моря, пройти через турецькі протоки, а також будь-яким військовим кораблям, які, на її думку, можуть бути втягнуті у війну. Тральщикам, переданим Румунії, також було відмовлено у вході. Поки вони чекають свого часу, тральщики беруть участь у навчаннях НАТО.

Китай підірвав водневу бомбу, яка створила вогняну кулю температурою 1000 °C, що тривала понад дві секунди, що в 15 разів довше, ніж вибух ТНТ. Коли сріблястий порошок (гідрид магнію) активується звичайними вибуховими речовинами, він піддається швидкому термічному розкладу і виділяє водневий газ, який запалюється. Вони створили завод, який може виробляти 150 тонн гідриду магнію на рік. Для зв'язування магнію з воднем потрібні високі температури і тиск. Контакт з повітрям під час виробничого процесу може призвести до вибуху. Точність вибуху робить його корисним для спрямованої зброї. Також ця речовина може бути використана для живлення підводних човнів. Китай також розробляє військові кораблі з електричним приводом, гібридні танки і електромагнітні системи космічного запуску.

У 2023 році США витратили $784 млрд на наукові дослідження, а Китай – $723 млрд. США щойно ухвалили закон, який скорочує на 56 % фінансування Національного наукового фонду в розмірі $9 млрд і зменшує штат співробітників та стипендії на 73 %, що вплине на майбутні покоління вчених. За кожен долар, витрачений урядом на дослідження за останні 75 років, було отримано 150-300 % віддачі від інвестицій.

Зброя для України. "Коаліція дронів" прагне допомогти Україні збільшити виробництво та вдосконалити технології дронів. Латвія та Велика Британія очолюють коаліцію, а Бельгія та Туреччина щойно до неї приєдналися. Інші країни-учасниці коаліції – Україна, Австралія, Бельгія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Туреччина, Німеччина та Швеція. Вони зобов'язалися виділити €2,75 млрд на проєкти з БПЛА цьогоріч і на сьогодні вже надали €180 млн.

Компанія UADamage створила дрон, який використовує RGB- та інфрачервоні камери, магнітометр і ґрунтопроникаючий радар для створення інтегрованої карти з розташуванням мін. Він може обстежувати до 10 000 кв. м. на день і 3000 кв. м. за 30 хвилин заряджання.

Дрони спочатку скидали гранати. Боєприпаси збільшилися в розмірах: дрон Vampire, за повідомленнями, має вантажопідйомність 15 кг, що дорівнює вазі 120-мм мінометного снаряда, і може перевозити 10 кг протягом 20 хвилин зі швидкістю 40 км/год. Україна заявляє, що дрон Vampire тепер може перевозити 122-мм і 155-мм артилерійські снаряди. 122-мм снаряд важить 22 кг, а 155-мм снаряд – 45 кг. Україна модифікувала гранати для РПГ, що скидаються з дронів, щоб зменшити їхню вагу. Про модифікацію артилерійських снарядів Україною детальної інформації не надходило.

Німецька компанія, що працює в Україні, оголосила про створення платформи, в яку дрони та інші датчики вводять дані, які консолідуються та відображаються в різних масштабах. Вона призначена для консолідації даних та зменшення їх надлишку для планувальників місій. Однією з цілей ініціативи Drone Front є налагодження скоординованих операцій між усіма підрозділами дронів у межах сектора. Інтегрована платформа не тільки підвищить ефективність виявлення та атаку цілей, але й дозволить вищому керівництву спостерігати за тим, як підлеглі підрозділи проводять операції.

Україна затвердила 5,56-мм патрон, який розривається на осколки, не пошкоджуючи ствол гвинтівки, і забезпечує більшу ймовірність ураження дрона декількома осколками. На відстані 100 метрів осколки розлітаються на діаметр 25 см. Солдати повинні мати при собі магазин з патронами проти дронів, щоб використовувати їх у разі загрози. Патрони проти дронів інших калібрів знаходяться в стадії розробки.

Система ППО Raven з Великої Британії працює в Україні вже два роки. Було випущено 400 ракет, 70 % з яких влучили в ціль.

Ця команда Raven збила багато розвідувальних дронів, Шахеди/Герань, а також одну крилату ракету.

"Дикі шершні" постачають дрон-перехоплювачі та протиповітряні дрони FPV. У травні було опубліковано відео, на якому дрон-перехоплювач наздоганяє Шахед на великій висоті.

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