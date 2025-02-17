Новий підрозділ для вбивств. Хто веде тіньову війну росії проти Заходу – Wall Street Journal

Американське видання Wall Street Journal розповіло про новостворений департамент спеціальних завдань в рамках російського Головного управління розвідки, який покликаний організовувати вбивства та теракти на Заході. Представники НАТО і західних спецслужб закликають урядовців дозволити західним спецслужбам працювати та суспільству поводитися відповідно до воєнного часу.

російська розвідка має новий тіньовий підрозділ, який націлений на Захід, здійснюючи таємні атаки по всій Європі та в інших місцях, кажуть представники західних розвідок. Операції московського Департаменту спеціальних завдань включали замахи на вбивство, саботаж і змову з метою встановлення запалювальних пристроїв на літаках, пише американська Wall Street Journal.

За інформацією видання, Департамент спеціальних завдань базується в штаб-квартирі російської військової розвідки, розлогому комплексі зі скла і сталі на околиці Москви, відомому під назвою "Акваріум".

За словами посадовців, створення підрозділу відображає військову позицію Москви проти Заходу. За словами двох керівників європейських розвідок та інших представників американських, європейських і російських служб безпеки, цей підрозділ був створений у 2023 році у відповідь на підтримку Заходом України і включає ветеранів найсміливіших таємних операцій росії за останні роки.

Кремль вважає Захід співучасником нападів України на росію, таких як саботаж газопроводу "Північний потік", вбивства високопосадовців у Москві та українські удари з використанням західних ракет дальнього радіусу дії, зазначає газета. Втім, варто віддати належне WSJ, видання нагадує, що Україна заперечує свою причетність до саботажу газопроводу "Північний потік".

"росія вважає, що вона перебуває в конфлікті з тим, що вона називає "колективним Заходом", і діє відповідно, аж до погроз ядерної атаки і нарощування своєї армії", – цитує газета заступника помічника генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору Джеймса Аппатурая, відповідального за гібридну війну.

"Це, як завжди, абсолютно безпідставні звинувачення", – натомість заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Вважається, що новий підрозділ, відомий західним розвідникам під російською абревіатурою ДСЗ, стоїть за низкою нещодавніх атак проти Заходу, в тому числі замахом на вбивство керівника німецької компанії-виробника зброї і замахом на встановлення запалювальних пристроїв на літаках, що використовуються гігантом-перевізником DHL.

Як зазначає WSJ, ГРУ об'єднало різні елементи російських спецслужб. Воно перебрало на себе частину повноважень ФСБ і поглинуло підрозділ 29155, який, на думку західних розвідників і правоохоронців, стоїть за отруєнням російського подвійного агента Сергія Скрипаля у Великій Британії у 2018 році.

За даними західних розвідок, перед ДСЗ стоять щонайменше три широкі завдання: здійснення вбивств і диверсій за кордоном, проникнення в західні компанії та університети, а також вербування і підготовка іноземних агентів. Департамент намагається вербувати агентів з України, країн, що розвиваються, і країн, які вважаються дружніми до росії, таких як Сербія. Департамент також керує елітним центром спеціальних операцій, відомим під назвою "Сєнеж", де росія тренує частину своїх спецпризначенців.

Генерал-лейтенант Іван Касяненко (ліворуч) та генерал-полковник Андрій Авер'янов. Ці двоє керують операціями ДСЗ.

За інформацією WSJ, операціями ДСЗ керують двоє людей – генерал-полковник Андрій Володимирович Авер'янов та його заступник – генерал-лейтенант Іван Сергійович Касяненко. Видання нагадує, що Авер'янов, ветеран чеченських війн росії, розшукується чеською поліцією за підозрою в участі в операції з підриву складу боєприпасів у 2014 році, в результаті якої загинуло двоє людей. путін нагородив його найвищою нагородою росії – медаллю героя росії за участь в окупації та анексії Криму.

Представники західних розвідок заявили, що вважають, що його заступник Касяненко координував операцію з отруєння Скрипаля та його дочки Юлії у Великій Британії. Роль Касьяненка включає нагляд за таємними операціями в Європі та управління воєнізованими операціями "Ваґнера" в Африці після вбивства його засновника Євгена Пригожина у 2023 році.

Як зауважує американське видання, подробиці про роль Касяненка в операціях раніше не повідомлялися. Касьяненко народився в 1975 році в Казахстані, який тоді входив до складу Радянського Союзу. Відомий під своїм ініціалом КІС, він приєднався до російської військової розвідки, відомої як ГРУ, після служби у військово-повітряних силах росії.

Касяненко, який володіє перською мовою і колись працював у Тегерані під прикриттям дипломатичної посади, нещодавно був залучений до сприяння передачі навичок і технологій з росії до Ірану, як стверджують представники європейських розвідок. Тегеран надає безпілотники і ракети для війни Москви в Україні.

Раніше Касяненко був ідентифікований журналістом-розслідувачем Христо Грозєвим у репортажі для інтернет-видання The Insider. Грозєв сказав, що спочатку він ідентифікував оперативників ГРУ з одного з епізодів нещодавнього документального фільму про правління Талібану в Афганістані "Голлівудгейт". Потім йому вдалося отримати записи телефонних розмов одного з оперативників, які показали, що він спілкувався з Касяненком.

У грудні Європейський Союз наклав санкції на підрозділ цього відомства, не називаючи його імені, за організацію "переворотів, вбивств, вибухів і кібератак" в Європі та інших країнах. У грудні США висунули звинувачення членам ДСЗ за аналогічними звинуваченнями. Державний департамент США пропонує винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за будь-яку інформацію про п'ятьох членів організації, звинувачених у кібератаках на Україну.

За словами американських і європейських посадовців, ворожа активність ДСЗ досягла піку минулого літа, але останнім часом вона знизилася. На думку двох керівників європейських розвідок, затишшя може бути спрямоване на створення дипломатичного простору для переговорів Москви з новою адміністрацією США.

У травні Служба безпеки України заявила, що зірвала план росії підпалити кілька супермаркетів і кафе. Україна заявила, що план координував майор Юрій Сізов. Представники західних спецслужб заявили, що Сізов, який є офіцером підрозділу "Сєнеж", що зараз входить до складу ДСЗ, координував іншу операцію через кілька днів – підпал торгового центру у столиці Польщі Варшаві. Відтоді він перебуває під санкціями ЄС за свою роль у цих змовах.

WSJ нагадує, що потім, у липні, подібні запалювальні пристрої, надіслані через DHL, вибухнули в транзитних вузлах у німецькому Лейпцигу та британському Бірмінгемі. Якби один з таких пристроїв спалахнув під час польоту, це могло б призвести до падіння літака, заявив у жовтні законодавцям колишній голова внутрішньої розвідки Німеччини Томас Хальденванг. За його словами, цього не сталося лише тому, що стикувальний рейс запізнився, і пристрій спрацював в аеропорту.

Співробітники служби безпеки заявили, що запалювальні пристрої, які вибухнули в липні, були частиною випробування подібних пристроїв на літаках, що прямували до Північної Америки. За словами чиновників і представників галузі, знайомих з процедурами, у серпні було непомітно надіслано попередження великим судноплавним компаніям, авіакомпаніям і аеропортам, і деякі з них посилили перевірки безпеки.

Про деталі змови, яку було виявлено наприкінці літа 2024 року, вперше повідомила Wall Street Journal. Загроза була оцінена як настільки висока, що тодішній радник з національної безпеки Джейк Салліван і голова Центрального розвідувального управління Вільям Бернс у серпні зателефонували російським лідерам і попросили їх зупинити атаку, як стверджують американські та російські чиновники. Про ці дзвінки вперше повідомила газета New York Times.

Салліван зателефонував Юрію Ушакову, помічнику путіна і колишньому послу в США. Бернс зателефонував своєму колезі Сергію Наришкіну, а також найвищому посадовцю служби безпеки росії Сергію Шойгу, за словами трьох людей, знайомих з цими розмовами. За їх словами, і Шойгу, і Ушаков, які є одними з небагатьох чиновників, що мають регулярний доступ до путіна, заперечували будь-яку обізнаність про операцію з DHL посилками.

За словами західних і російських чиновників, ДСЗ діє за широкими наказами путіна, але командири можуть не звертатися за дозволом на проведення конкретних операцій.

WSJ з посиланням на представників європейських, американських і російських розвідок, стверджує, що департамент приділяє особливу увагу Німеччині, оскільки росія розглядає цю країну як слабку ланку в НАТО через її залежність від російських енергоносіїв, зростаюче занепокоєння з приводу ядерної ескалації і симпатії до росії серед деяких політиків і виборців.

У травні минулого року оперативники ДСЗ підпалив завод у Берліні, що належить компанії Diehl, яка постачає системи озброєнь в Україну, за даними американських і європейських розвідників і співробітників служб безпеки. Приблизно в той же час американська розвідка повідомила Німеччині, що розкрила план вбивства лідерів європейської збройової промисловості, в тому числі генерального директора компанії Rheinmetall Арміна Паппергера – найбільшого постачальника артилерійських боєприпасів в Україну, яка також будує танковий завод в охопленій війною країні.

Напади сталися і в інших країнах Європи. У червні французька влада заарештувала громадянина України з подвійним українсько-російським громадянством після того, як в його готельному номері вибухнула саморобна бомба. Французька влада висунула йому звинувачення у тероризмі, заявивши, що він планував підірвати магазин товарів для дому.

Деякі законодавці та посадовці у сфері безпеки закликали Захід активізувати таємні зусилля у відповідь на операції росії.

США повинні посилити і використовувати свою власну таємну діяльність, в тому числі в росії і навколо неї, щоб стримати подальшу агресію з боку Кремля, заявив Нік Томпсон, колишній офіцер воєнізованого підрозділу ЦРУ. Його думку підтримав голова Сенатського комітету з питань розвідки сенатор Том Коттон (республіканець, штат Арканзас), який під час нещодавніх слухань заявив, що ЦРУ "має стати сміливішим і більш інноваційним у таємних діях".

Як зазначає WSJ, офіційний представник НАТО Аппатурай попередив, що у відповідь США і їхнім союзникам необхідно прийняти мислення воєнного часу "в усьому суспільстві". Не зробити цього перед обличчям зростаючої російської агресії було б небезпечно, сказав він.

Джерело: Wall Street Journal