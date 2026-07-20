Новий прем’єр Британії вчиться у Трампа. Чи допоможуть методи популістів зупинити наступ правих – Politico

Європейське видання Politico розповідає, як новий британський прем'єр-міністр Енді Бернем переймає деякі політичні прийоми Дональда Трампа – свідомо чи ні, хоча політично залишається його опонентом. Видання аналізує, що саме Бернема приваблює в тактиці Трампа й Найджела Фараджа: постійний прямий контакт із виборцями, образ "свого" аутсайдера, якого зневажали еліти, і демонстративна рішучість діяти. Водночас у центрі уваги – вузьке вікно можливостей, яке має Бернем: виборці розлючені, нетерплячі й цинічні, а головним випробуванням для нового лідера стане не стиль, а швидкість реальних змін у вартості життя.

Політичний успіх Енді Бернема залежить від того, чи вдасться йому відвернути Британію від хвилі націоналістичного популізму, яка вивела Дональда Трампа на авансцену світової політики. Проте це не завадило новому прем'єр-міністру Сполученого Королівства уважно вивчати шлях американського президента до влади і , – свідомо чи ні , – переймати частину його методів у майбутній боротьбі з британськими правими, пише європейське видання Politico.

"Трамп у Британії вкрай непопулярний, – зазначив виконавчий директор аналітичного центру й соціологічної організації More in Common U.K. Люк Трайл. – Але навіть ті, хто його терпіти не може, кажуть: принаймні він робить те, що обіцяє". Саме враження, що Трамп постійно щось робить, додав Трайл, – це те, чого Бернем "може навчитися" у популістів-бунтарів на кшталт Трампа.

Прихід до влади на тлі кризи лейбористів

Бернем, новий лідер лівоцентристської Лейбористської партії, сьогодні офіційно отримав портфель прем'єр-міністра Сполученого Королівства. До керівництва партією його привели власні колеги, які побоюються цілковитої поразки на наступних загальних виборах після місяців помилок і скандалів за прем'єрства Кіра Стармера.

Politico нагадує, що праворадикальна популістська партія Reform UK, заснована п'ять років тому й очолювана союзником Трампа Найджелом Фараджем, останнім часом домоглася гучних успіхів на виборах по всій країні, руйнуючи традиційні бастіони лейбористів і вже понад рік очолюючи загальнонаціональні опитування громадської думки.

Як зазначає видання, депутати-лейбористи покладають надії на Бернема як на аутсайдера зі свіжим іміджем, здатного відновити зіпсовані стосунки партії з дедалі цинічнішими виборцями, яких вона втратила. Він роками чітко говорив, у чому полягає завдання партії: якщо лейбористи зазнають поразки, стверджує він, британська політика ризикує повторити шлях США і привести до влади найправіший уряд в історії країни.

"Подобається нам це чи ні, Дональду Трампу й Найджелу Фараджу вдалося достукатися до людей, які відчувають, що політики забули про місця, де вони живуть", – написали Бернем , та його співавтор Стів Ротерем у книзі "На північ" (2024). Щоб відповісти на потреби мільйонів робітничих виборців, зазначали вони, лейбористам доведеться "дати бій радикальним правим саме на тому полі, яке ті вважають своїм".

Усе починається з уміння використати гнів відкинутого аутсайдера. Є ознаки того, зауважує Politico, що і Трампа, і Бернема рухає особиста образа на політичні еліти, які колись зверхньо на них дивилися, та бажання скинути стару ієрархію снобів.

Чимало коментаторів пояснювали політичну місію Трампа досвідом зневаги, якої він зазнавав від багатих і впливових американських еліт ще як девелопер і телезнаменитість. Головне, що здатність Трампа передати це відчуття зневаги з боку істеблішменту знайшла відгук у виборців, які й самі почуваються відкинутими тими самими елітами.

Як зазначає Politico, Бернем тут навіть відвертіший за Трампа щодо власних образ. У книзі "На північ" Бернем, який на той момент був мером Великого Манчестера, і Ротерем, мер Ліверпуля, описували, як лондонські елітні політики ставилися до них як до "громадян другого сорту", коли вони були депутатами парламенту: "Ми хочемо, щоб ви знали, як це – чути ті зневажливі голоси в коридорах влади".

Цей уривок книги автори адресували власним онукам. Але багато виборців на півночі Англії, звідки вони родом, і без того добре знають, як це – бути забутими центром.

Автентичність як політичний капітал

Бернем не втрачає жодної нагоди подати себе аутсайдером з робітничих, колись промислових районів півночі Англії, і, за словами аналітиків, ця позиція йому вигідна. Завдяки регіональному акценту він видається багатьом виборцям, які два роки тому голосували за лейбористів, а відтоді відвернулися від партії, "справжнім", а не представником лондонського істеблішменту, вважає політична консультантка Дебора Меттінсон, яка до виборів 2024 року очолювала стратегічний відділ партії.

Меттінсон нині проводить нові опитування й фокус-групи для вашингтонського аналітичного центру Progressive Policy Institute. "Головне – люди вкрай розлючені й вкрай нетерплячі, – зазначила вона. – Ці ключові робітничі виборці ще сильніше прагнуть змін і при цьому скептично ставляться до здатності політиків їх здійснити".

Говорити з усіма, постійно

Politico наголошує, що Фараж домінує в британських медіа, тоді як гіперактивна присутність Трампа в соцмережах нерідко формує порядок денний новин у всьому світі.

На думку видання, Бернему бракує такого охоплення, але він охоче використовує прямі канали зв'язку з виборцями: регулярно публікує невимушені відеоселфі в розмовному стилі, створюючи неформальний образ, покликаний показати, що він один із них .

"Трамп і Фараж просто постійно спілкуються з людьми, – пояснив Трайл із More in Common. – Вони говорять напряму. І я справді вважаю: багатоканальний підхід, використання X, TikTok, Instagram і всіх інших платформ, дуже важливий для того, щоб достукатися до людей".

Децентралізація та вартість життя

Якщо Бернему вдасться налагодити контакт із виборцями, що саме він хоче їм сказати? Як зауважує Politico, поки що деталі його політичної програми неясні. Але в основі його бачення Британії, принаймні так, як його викладено в книзі "На північ", лежить радикальна передача влади від Лондона до громад і регіонів по всій країні. Бернем переконаний, що модель управління, яку він дев'ять років застосовував як мер Великого Манчестера, здатна змінити Сполучене Королівство й повернути надію забутим спільнотам.

І Меттінсон, і Трайл знайшли підтвердження того, що ідея децентралізації може приваблювати виборців, які відчувають себе забутими Лондоном.

Але обоє так само переконані, пише Politico, що Бернем не повинен випускати з уваги головний пріоритет громадськості – зниження вартості життя. Для багатьох родин повсякденні витрати зросли до непосильного рівня, адже інфляція прискорилася в роки після пандемії, а зарплати не встигали за нею.

Politico наголошує, що у США Трамп політично поплатився за те, як конфлікт з Іраном вдарив по вартості життя всередині країни. Бернему варто взяти це до уваги: за даними численних опитувань і фокус-груп, саме це питання турбує британських виборців найбільше, і саме воно живить розчарування, що раз по раз переростає в гнів у тих, хто голосував за Стармера в 2024-му, сподіваючись на краще життя.

"Є реальний запит на швидкі дії – вже в перші шість місяців його прем'єрства, особливо щодо вартості життя", – пояснив Трайл. Децентралізація може подобатися виборцям, але Бернем "мусить пов'язати її з питаннями хліба насущного", додала Меттінсон.

Вузьке вікно можливостей

Виборці дедалі охочіше сприймають радикальні рішення. Фокус-група Politico в Мейкерфілді – новому виборчому окрузі Бернема, яку минулого місяця провела компанія Public First, засвідчила: люди скептично ставляться до здатності будь-якого політика поліпшити їхнє життя.

Гірше того: у настроях виборців дедалі помітніший нігілістичний імпульс. More in Common регулярно запитує респондентів, чи варто зберігати й удосконалювати британські інституції, чи радше дати їм "згоріти". "Наразі більшість, 60 відсотків, усе ще за варіант "зберігати й удосконалювати", – заявив Трайл минулого тижня аудиторії у Вестмінстері. – Але 40 відсотків обирають варіант "нехай усе горить", і це, на мою думку, доволі тривожна цифра".

Хоча сам Трамп непопулярний, багато учасників фокус-груп схвалюють те, що він, схоже, домагається результатів і робить те, що обіцяє, незалежно від опору, який зустрічає. "Люди справді прагнуть сильного лідера", – додала Меттінсон.

У Бернема, за словами Меттінсон, є лише "надзвичайно вузьке вікно", щоб переконати колишніх прихильників лейбористів дати партії ще один шанс. "Йому доведеться дуже потужно заявити про себе й одразу показати, що це новий уряд, зовсім інший уряд", – наголосила вона.

Бернем заявляв, що прагне більш консенсусного стилю політики – співпраці з суперниками як зліва, так і справа заради пошуку рішень, а не заради короткострокових політичних вигод. Але найбільший ризик для нього полягає в тому, що нетерплячі виборці можуть не захотіти чекати, поки зміниться політична культура, перш ніж побачать конкретні результати.

Можливо, Бернем уже засвоїв від Трампа урок: одразу після приходу до влади потрібно справити миттєве враження – так, як зробив президент на старті свого другого терміну цього року. "Я готовий, – сказав Бернем, офіційно очоливши Лейбористську партію в п'ятницю. – У мене є план".

Джерело: Politico