Новий прем'єр-міністр Великої Британії – не Тетчер, а Черчілль 2.0. Україна готується знов зустрічати Ліз Трасс

Новим прем’єр-міністром Великої Британії вчора стала сорокасемирічна Мері Елізабет Трасс. "У ролі прем’єр-міністра я буду найбільшим другом України, йду по стопах Бориса Джонсона, і повністю зобов’язуюся гарантувати, що путін зазнає невдачі в Україні і зазнає стратегічної поразки, а росія буде обмежена в майбутньому", - заявила Трасс. Це надихає. IPress зібрав факти, чому нова прем'єрка Великої Британії не розчарує Україну.

Батьки лейбористи, донька консерватор. Двічі Ліз Трасс програвала вибори, але…

Ліз виховувалася у родині, яка підтримувала лейбористську партію Коли вона приєдналася до ліберальних демократів, а згодом – до консерваторів (з 1998 року), це викликало певні непорозуміння з батьками. ЇЇ батько, Кеннет, навіть відмовився брати участь у передвиборчій кампанії доньки. Мати Прісцилла, хоча й не розділяла ідеологічні уподобання Ліз, виявилася більш прихильною до її вибору.

На зустрічі членів Консервативної партії 23 серпня 2022 року. ФОТО: AFP/EAST NEWS

Політична кар’єра майбутньої прем’єрки не була легкою та безхмарною, двічі вона програвала вибори, але наполегливо прагнула пробитися у верхній ешелон британської політики. Цьому сприяла й професійна діяльність Трасс, тривалий час вона працювала в в Royal Dutch Shell, а згодом в компанії Cable & Wireless, де посіла посаду економічного директора. Молоду амбітну жінку помітив лідер консерваторів Девід Камерон, за його пропозицією та підтримкою Ліз Трасс була висунуто кандидатом у депутати парламенту. У 2009 році Трасс стає парламентарем та, сходинка за сходинкою, піднімається до найвищих посад у уряді.

4 роки тому Трасс відмовилася від боротьби за прем'єрство на користь Джонсона. І не прогадала

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У 2019 році Ліз Трасс, маючи непогані шанси змінити на посаді прем’єр-міністра Терезу Мей, вирішила підтримати Бориса Джонсона і отримала посаду державного секретаря з питань міжнародної торгівлі у його уряді. У цій якості, після виходу Великобританії з ЄС, Трасс уклала вдалі угоди про вільну торгівлю з низкою країн, у тому числі з Японією, Австралією та Норвегією. 15 вересня 2021 року Борис Джонсон призначив Ліз Трасс державним секретарем із закордонних справ, справ Співдружності та розвитку, тобто міністром закордонних справ. На цій посаді Ліз Трасс неодноразово заявляла про підтримку України.

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У пресі прийнято порівнювати Ліз Трасс з жінками – попередницями на посаді прем’єр-міністра Великобританії, називаючи її "новою залізною леді" та "Тетчер 2.0". Така оцінка применшує внесок Трасс у зовнішню політику Об’єднаного королівства та ті амбітні цілі, які вона ставить перед собою та своєю країною. Точніше було б назвати Трасс, принаймні, за цілями та прагненнями, другим Вінстоном Черчиллем.

"Фултонська промова" Ліз Трасс. Її рецепт відновлення суверенітету України

У квітні 2022 року, на традиційному Великодньому обіді Лорда-мера, Ліз Трасс виступила з програмною промовою, яку оцінили як другу "Фултонську промову». По суті, тодішня міністерка закордонних справ заявила про повернення Великої Британії до великої світової політики та економіки, заявивши про необхідність об’єднання та протидії агресивним планам росії та Китаю. "Агресори готові бути сміливими – ми повинні бути сміливішими. Так ми забезпечимо відновлення суверенітету України. Так ми гарантуємо, що агресія і примус зазнають поразки. Саме так ми переможемо заради нової ери миру, безпеки та процвітання в усьому світі", - цитата з її виступу.

Якщо роман, то з консерватором. Якщо фастфуд, то без майонезу

Ліз Трасс є палкою та задерикуватою натурою, це стосується не лише політики, але й її особистого життя. Зі своїм чоловіком Х'ю О'Лірі вона познайомилася на партійній конференції у 1997 році. На льодовій ковзанці, після офіційної частини, чоловік вивихнув ногу, а Ліз – єдина з усіх присутніх - взяла на себе опікунство над постраждалим, відвезла його до шпиталю та провідувала під час лікування. Через три роки Ліз та Х’ю побралися, у шлюбі в них народилися дочки Френсіс та Ліберті. Певний час Ліз мала бурхливий роман зі своїм колегою по консервативній партії Марком Філдом. Романтичні стосунки закінчилися розлучення Філда зі своєю дружиною та… поверненням Ліз у родину, її стосунки з чоловіком лише зміцніли, на усі запитання стосовно цієї історії подружжя відповідає, що їх союз міцний як ніколи.

Ліз Трасс зі своїм чоловіком Х'ю О'Лірі на проголошенні її лідером Консервативної партії. Фото: Getty Images

Ліз Трасс має чудовий смак, її фотографії у брючних костюмах яскравих кольорів із задоволенням розповсюджує преса. Не менш природньо Ліз Трасс виглядала і у бронежилеті, коли демонстративно проїхалася на танку біля російського кордону, під час візиту до Естонії у листопаді 2021 році. Політикиня, якій довірили очолити одну з найпотужніших та найвпливовіших країн світу, любить страви з фаст-фуду (щоправда, без майонезу) та іноді дозволяє собі хороше вино та витриманий віскі.

Колаж: thetimes.co.uk

Україна готується до візиту Ліз Трасс. Та сподівається що його предметом стане новий стратегічний союз з найближчими партнерами

Є впевненість у тому, що Трасс продовжить курс попереднього уряду Бориса Джонсона, спрямованого на підтримку нашої держави та ЗСУ. "Збройні Сили України вдячні за висловлену Вами системну, багатоаспектну, триваючу та дієву підтримку Сполученим Королівством суверенітету, незалежності, територіальної цілісності та недоторканості України у неспровокованій, несправедливій, агресивній війні російської федерації проти України", – йдеться у реакції керівництва українських збройних сил на зміни у уряді Великої Британії.

Дмитро Кулеба та Ліз Трасс. Фото: picdrop.com

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко 5 вересня нагадав, що Трасс була у Києві 17 лютого, та неодноразово висловлювала бажання приїхати до України. "Коли [Ліз Трасс] формально стане прем'єркою, я думаю, одразу ж відбудеться дзвінок, і домовленості про візит Ліз Трасс не забаряться", - сказав посол, зазначивши, що українські дипломати вже готують і цю телефонну розмову, і приїзд Ліз Трасс до Києва". Сподіваймося і на те, що раніше оголошені наміри Великої Британії щодо укладання нового стратегічного союзу між Україною, Сполученим королівством, Польщею та країнами Балтії стануть однією з тем майбутніх переговорів.