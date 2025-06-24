Новий ракетний удар по тренувальній базі. Минулого тижня ЗСУ успішно протистояли наступам та атакам росіян – Дональд Гілл

Том Купер традиційно опублікував тижневик Дональда Гілла про основні події на фронті російсько-української війни. Він не стримався, щоб не розкритикував дії та кадрову політику Головнокомандувача Сирського, зокрема створення МВГ для протидії російським "Шахедам" чи нові втрати на полігонах у сухопутних військах. Загалом на фронті українці добре справлялися з російськими спробами просунутися, тому лінія фронту була переважно стабільною.

Вступ Тома Купера. Це був... так, захопливий тиждень в Україні. І трагічний теж.

...серед іншого, тому що Сирський і його друзі продовжують успішно знищувати кваліфікованих офіцерів ЗСУ та інших військовослужбовців, одночасно фантастично створюючи все більше протиповітряних підрозділів, оснащених кулеметами...

...щоб протидіяти російським дронам, як ви знаєте, і хоча вони чудово усвідомлюють, що це абсолютно безглуздо...

Або, як щодо найсвіжішого прикладу: скажімо, російський ракетний удар по тренувальному табору в Херсонській області, в результаті якого загинули і були поранені хтозна-скільки військових, які були зібрані разом..?

Такі сцени розривають мені душу...

Коли це сталося під командуванням Драпатого – двічі – він подав у відставку (хоча це була не його вина; це Сирський інтригував, щоб підірвати його авторитет). Тепер це стається знову, і ніхто не збирається подавати у відставку. Тому що Сирський і його друзі знають краще...

І, коли це відбувається знову, і знову, і знову, і знову, і знову... скажіть мені, будь ласка, особливо всім тим, хто скаржиться, що я покинув Україну, не кажучи вже про тих розлючених, які критикують мене за критику Ізраїлю (а отже, за антисемітизм): що я маю аналізувати в цій війні? Помилки героя Зеленського? Помилки Єрмака? Підраховувати помилки Сирського? Підраховувати всіх некомпетентних друзів, призначених Сирським? Всі їхні помилки? Підраховувати всі битви, програні через них? Всі села і міста, безповоротно зруйновані через них?

…підрахувати кількість українських військових і цивільних, які загинули або були поранені через них?

Ще раз: я так втомився від цього, що вважаю за краще обмежитися підтримкою нашого збору коштів для ЗСУ (див.: Рікші для ЗСУ). Наразі це єдине, що має сенс (і це не допомагає ні Зелі, ні Єрмаку, ні Сирському, хоча останній майже напевно заявить, що навіть це є його перемогою).

Тому я передаю естафету (набагато більш) терплячому Дональду Гіллу, де… навіть він більше не може цього витримати…

Проблеми українського командування

Драпатий зазначив, що коли він став командувачем Сухопутних військ, армія перебувала в стані управлінської стагнації. У підрозділах на передовій панували страх, відсутність ініціативи та байдужість. Існували системні зловживання, кадрові рішення приймалися на основі зв'язків, а внутрішня організація була на низькому рівні. Він намагався перевести армію від культури страху до культури відповідальності. Звільнивши половину керівництва Сухопутних військ, він зосередився на децентралізації, підзвітності та професіоналізмі. Рішення приймалися на основі аналізу, результатів та поваги до підлеглих, а не на основі статусу чи лояльності. Він також доклав зусиль для викорінення корупції та підвищення прозорості мобілізації.

У розпачі він подав у відставку, сказавши: "Я не зміг змусити людей виконувати мої накази. Я не доклав достатньо зусиль і не змінив ставлення до дисципліни. Це моя відповідальність".

Останньою краплею, що призвела до його відставки, став черговий ракетний удар по українській навчальній базі. Якщо він сподівався, що його відставка стане сигналом до пробудження, то він помилився. Ще одна українська навчальна база була вражена ракетою, в результаті чого загинули і були поранені ще більше солдатів.

Багато талановитих офіцерів відмовляються від підвищення вище рівня бригади через політику на рівні Генерального штабу. Драпатий зараз командує Об'єднаними силами, зосередившись виключно на бойових операціях, якими все ще мікроуправляє Сирський.

Зеленський призначив Геннадія Шаповалова новим командувачем Сухопутних військ. З 2019 по 2021 рік він був командувачем 59-ї бригади. У березні 2022 року його підвищили до бригадного генерала, і він обіймав посади керівника військового співробітництва ЗСУ, члена Комісії з координації євроатлантичної інтеграції України, а в квітні 2024 року став командувачем сил Оперативного командування "Південь". У лютому 2025 року він став зв'язковим у центрі координації військової допомоги НАТО в Німеччині, а потім став другою особою після Сирського.

"Зміни необхідні, і це є обов'язковою вимогою", – сказав він.

Новий командувач Сухопутних військ ЗСУ. Тим, хто запитує, чого очікувати від Шаповалова... Ну, його описують по-різному: від "не найкращий командир бригади" (наприклад, ті, хто служив у 59-й) до "клону Сирського". Принаймні, ми не чули нічого... іншого, нічого "позитивного" про нього. Звісно, ви всі можете зробити власні висновки.

Формування корпусів тихо... повільно... "просувається"...

Три оперативно-стратегічні угруповання військ (ОСУВ) залишаться. Кожне з них мало 3-6 оперативно-тактичних угруповань (ОТУ), які мали по 3-22 бригади та кілька батальйонів кожне. 22 бригади — це просто занадто багато для будь-якої командної організації, щоб ефективно керувати ними та підтримувати їх. ОТУ будуть замінені корпусами, які матимуть по 4-6 бригад кожна. ОСУВ може мати 5-15 корпусів і, сподіваємось, оперативний резерв для допомоги будь-якому сектору, який перебуває під загрозою російських атак.

Важко реструктурувати організації в розпалі бойових дій. Деякі бригади доводиться переміщати, а зміна підрозділів у оборонній позиції завжди є вразливою, навіть якщо це звичайна ротація персоналу всередині підрозділу. До того ж, Сирський постійно відривав батальйони від бригад в одному секторі і відправляв їх в інший сектор як підкріплення. Повторне об'єднання відірваних батальйонів з бригадами є додатковим рівнем складності.

Сирський заявив, що було створено кілька корпусних командувань, які отримали свої бригади та підрозділи підтримки. Їм було призначено сектори відповідальності, а корпус, своєю чергою, призначив сектори відповідальності бригадам і скоординував їх з підрозділами, розташованими ліворуч і праворуч. Командири корпусів відповідають за підбір власного персоналу.

Сирський заявив, що перехід до організаційної структури на основі корпусів має бути завершений до кінця 2025 року. Очевидно, що йому потрібно час, щоб вибрати "правильну людину" серед своїх друзів для кожної окремої посади.

І він не поспішає.

Курська/Сумська область. 225-й полк провів контрнаступ і захопив село Андріївка. У ході операції було вбито російського командира батальйону. Україна зараз наступає на Юнаківку. росія скинула вісім бомб на Хотин.

Північна Корея відправляє до Курської області 5000 будівельників і 1000 інженерів-саперів. Вони будуть знешкоджувати міни та ремонтувати дороги, будівлі, електромережі та лінії зв'язку. 15 000 північнокорейських робітників вже перебувають у росії. Москва передає технології та відправляє скульпторів і архітекторів до Північної Кореї для будівництва меморіалів на честь північнокорейських загиблих у Курській області.

За 12 км на північ від Тьоткіно і за 3 км від кордону Україна заявила, що скинула чотири бомби на будинки в Олексіївці, які використовувалися для операцій з безпілотниками. Вони також бомбили саме Тьоткіно.

Вовчанськ. Солдат із 57-ї бригади розповідає про свої переживання в руїнах Вовчанська, де іноді росіяни біжать до нього, а він намагається лише поранити їх, щоб дрони могли добити, а іноді росіяни просто стоять навпроти нього через дорогу. Вночі він тримається подалі, слухає радіо і думає про свою родину.

Куп'янськ. Куп'янськ зазнав нічного авіаудару. росія просунулася на 2 км від Дворичної до лісу, де її зустріли українські дрони.

Терни. росіяни розпочали наступ на квадроциклах, які вони придбали за власні кошти. На кожному квадроциклі було по водієві та пасажиру, і вони мали дістатися до лісосмуги, а потім зійти з квадроциклів і атакувати українські позиції. Вони зазнали атаки з боку дронів, і четверо тих, хто вижив, сховалися в землянці. Українські дрони скинули на них бомби, тож вони вирішили піти. Один український захисник вирішив, що краще взяти ініціативу на себе, тож він рушив на них, стріляючи зі своєї зброї. Маючи мало боєприпасів, він кинув гранату, яка поранила одного з них у п'яту. Почувши стогони, український солдат сказав росіянам, що їх переважають чисельно, і росіяни погодилися здатися.

Неподалік від Макіївки росія бомбардує село термобаричними ракетами.

На південь від Терни помічено рух українця, і цього достатньо, щоб виправдати авіаудар.

Сіверськ. Черговий російський наступ на Григорівку відбитий артилерією та дронами. Деякі росіяни переходять у добре замасковані позиції, але їх бачили, коли вони переходили в ці позиції.

Часів Яр. Ще більше термобаричних ракет на українські позиції неподалік від Часового Яру.

Торецьк. російський напад на Яблунівку був відбитий за допомогою ПТРК, артилерії та дронів, що призвело до втрати 14 броньованих машин, шести моторизованих транспортних засобів та 50 бійців. російські дрони атакують українців в Олександро-Калиновому. Передмістя Костянтинівки зазнало російських авіаударів. Всі дороги, що ведуть до міста, вже перекриті дронами.

36-й полк морської піхоти знищив десять одиниць російської артилерії за останні сім днів.

Ця перестрілка сталася в травні, коли росіяни наблизилися до Романівки. Зрештою, росіяни захопили село кілька тижнів тому.

Покровськ. Дев'ять тижнів тому росіяни захопили Тарасівку. З того часу вони повільно оточують Покровськ і Костянтинівку на півночі. російський наступ на Успенівку зазнав невдачі.

Комар. Було визначено створення та організацію XX корпусу ЗСУ, а також склад його основних елементів. Чотири підрозділи перебували в секторі Комар, а 17-та бригада була переведена з Покровська.

Останнім часом навколо Комара відбулося кілька глибоких і вузьких проривів, що свідчить про нестабільність фронту. Конкретні причини повторюваної нестабільності невідомі. Можливо, кілька невеликих підрозділів на фронті на короткий час розвалилися. Можливо, через погану координацію між сусідніми підрозділами утворилися прогалини, і росія скористалася ними. Можливо, багато підрозділів перегрупувалися для створення корпусу, і саме ці пересування та реорганізація спричинили нестабільність. Немає достатньо інформації, щоб з упевненістю визначити причину.

33-тя, 23-тя, 141-ша та 31-ша бригади вже кілька місяців перебувають на своїх відносних позиціях, але за той самий час десятки інших бригад, полків і батальйонів переміщалися вперед і назад на фронті між селами Запоріжжя та Шевченко. Це значна кількість переміщень, що створює велику нестабільність. Розплутати підрозділи після трьох років хаотичної оборони ніколи не було легким завданням. Можливо, ця нестабільність є неминучою ціною створення більш ефективної організаційної структури, яка підвищить силу і спроможність української армії. Час покаже.

На шляху до села Запоріжжя росіяни сильно бомбардували українські позиції, більше, ніж показано на відео, і Україна покинула два MRAP.

Запоріжжя. російські касетні боєприпаси бомбардують Малу Токмачку. Було обстріляно лісосмуги за межами Мирного. росія не змогла просунутися в цьому секторі.

У червні 2023 року єдина залізнична лінія, що з'єднувала Донецьк з Кримом по суші, знаходилася лише за п'ять кілометрів від лінії фронту. Її не можна було використовувати, оскільки вона знаходилася в зоні досяжності української артилерії, тому того місяця почали будувати 80-кілометрову залізничну лінію, яка обходила б перекриту лінію, що знаходилася так близько до фронту. Будівництво було завершено в травні 2024 року, і спочатку вона знаходилася за 50 кілометрів від лінії фронту.

У липні 2023 року росія почала вишиковувати на перекритій лінії залізничні вагони, щоб створити бар'єр проти будь-якого просування України в цьому секторі. Коли вони зупинилися в лютому 2024 року, вони використали 2000 залізничних вагонів, щоб створити 30-кілометровий бар'єр.

росія також побудувала ще одну залізничну лінію вздовж узбережжя Азовського моря. Вона пролягає на відстані 80-100 км від лінії фронту, що унеможливлює її перекриття за допомогою звичайної артилерії та ускладнює перекриття за допомогою дронів і ракет.

14 грудня 2024 року українські ССО провели диверсію на колії за 40 км на південь від лінії фронту. Коли поїзд зупинився, його атакували дрони та ракети з HIMARS. Було знищено 40 цистерн з пальним та локомотив. 24 травня російський поїзд був атакований дронами за 50 км на південь від лінії фронту. Було знищено щонайменше три цистерни з пальним. 21 червня інший поїзд, що перевозив нафту, був атакований за 35 км від лінії фронту, і щонайменше 11 цистерн з пальним загорілися. російська армія має 25 000 солдатів, які займаються будівництвом і ремонтом пошкоджених колій, тому очищення пошкоджених вагонів і ремонт колій можна було б завершити за кілька днів. Але оскільки операції з використанням дронів продовжують вдосконалюватися, ймовірно, що ці атаки триватимуть.

Деякі чинники, які слід враховувати під час операції, полягають у тому, що російські поїзди рухаються зі швидкістю близько 40 км/год, маршрутів для поїзда небагато, і він міг перебувати під спостереженням протягом годин, з повітря та/або наземним персоналом. Дрони мають обмежений час роботи від акумулятора, а більші дрони можуть перевозити менші, щоб збільшити дальність польоту останніх. Важливо узгодити час прибуття поїзда з прибуттям дронів через обмежений час роботи від акумулятора, з урахуваанням 15-30 хвилин, які можуть знадобитися дронам для перельоту. При плануванні також слід враховувати російські засоби РЕБ.

З 2023 року багато що змінилося і буде продовжувати змінюватися. Від лінії фронту до Азовського моря приблизно 100 км. Якщо Україна зможе регулярно перекривати залізничні лінії на окупованих територіях за допомогою роторних або крилатих дронів, то значення Керченського мосту зросте.

Херсонщина. російська колона була уражена щонайменше однією міною, скинутою дроном. Подробиці щодо інших пошкоджень невідомі.

З огляду на те, що вночі було світло, можна припустити, що росіяни перебували в безпечній частині річки Дніпро, але це не пояснює стрілянину з гвинтівок, яка чутна в середині відео. Не дивно, що недосвідчений персонал не знає, як поводитися з невеликими суднами з двигунами. Дивно, що результати були опубліковані.

Джерело: частина 1 та частина 2